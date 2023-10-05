Американская пресса: Неопределенность в палате представителей США ставит под угрозу будущее финансирование Украины

Это явно было проблемой раньше, но мы собираемся это сделать. Это действительно зависит от того, что именно выйдет из следующего раунда выборов спикера

Мы хотим знать, куда уходят доллары американских налогоплательщиков и какова конечная цель

Я против этого. Самая насущная проблема в американцев сегодня не Украина, а ситуация на границе и преступность на улицах

Недавнее смещение Кевина Маккарти с поста спикера нижней палаты парламента США ставит под сомнение будущее американской помощи Украине, пишет американское издание The Hill.Авторы статьи обращают внимание на то, что и до недавних событий в Конгрессе дальнейшая поддержка Киева уже столкнулась с некоторыми трудностями, поскольку все больше республиканцев выступают против дополнительной помощи. Но теперь еще многое будет зависеть от того, как будет развиваться борьба за кресло Маккарти.- накануне заявил журналистам член Демократической партии сенатор Крис Ван Холлен.В материале говорится, что, хотя в гонке спикеров пока не появилось явного лидера, вокруг кандидатов на вакантное кресло поднимается много шумихи, которая связана с их позицией по оказанию дальнейшей помощи Украине.Например, вчера, выступая перед журналистами, Кевин Херн, который возглавляет крупнейшую группу консерваторов в Палате представителей и является возможным претендентом на пост спикера, заявил, что не взял бы на себя обязательства по предоставлению помощи Украине в случае избрания.- отметил политик.В свою очередь, конгрессмен Джим Джордан, являющийся председателем юридического комитета Конгресса, также отметил, что он был против одобрения помощи Украине. Что характерно, сказал он об этом после того, как объявил о своем намерении побороться за пост спикера.- приводит издание слова политика.Впрочем, в статье говорится, что независимо от личной позиции кандидатов, любой новый спикер столкнется с той же проблемой, что и Маккарти. Крайне правые законодатели, которые в целом едины против помощи Украине, имеют серьезное влияние и, как ожидается, продолжат свое сопротивление.Между тем в материале говорится, что сторонники поддержки Украины предполагают вариант с вмешательством в вопрос Сената, который на фоне противоречий в Конгрессе может взять на себя инициативу по дальнейшему оказанию помощи Киеву.По их мнению, помощь Украине имеет решающее значение для национальной безопасности США и победы над «российской агрессией». Ведь достижение Россией своих целей может подтолкнуть Китай к активным действиям против Тайваня.