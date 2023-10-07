Развитие стратегической ПРО США

Комплекс Aegis Ashore в Румынии
С начала двухтысячных годов США активно строят и развивают национальную систему противоракетной обороны. К настоящему времени на американской территории и за ее пределами был развернут целый ряд объектов разного рода, отвечающих за наблюдение, обнаружение угроз и перехват опасных объектов. Кроме того, прямо сейчас ведется строительство новых средств и систем, которые в ближайшем будущем должны будут дополнить оборону на важнейших стратегических направлениях.
Европейское направление
Якобы для защиты от иранской ракетно-ядерной угрозы США и другие страны НАТО в недавнем прошлом начали строительство евроатлантической системы ПРО. Сейчас она включает несколько основных компонентов, предназначенных для обороны восточного фланга Альянса. Также ведется новое строительство.
Наиболее многочисленным и мобильным компонентом евроатлантической ПРО являются американские эсминцы типа Arleigh Burke с противоракетным комплексом Aegis BMD. Они постоянно базируются в испанском порту Рота и могут использовать другие базы стран НАТО. Кроме того, в 2016 г. на румынской авиабазе Девеселу начал боевое дежурство комплекс ПРО Aegis Ashore, основанный на корабельных компонентах.
В середине десятых годов началось строительство еще одного европейского комплекса «Иджис Эшор». Его решили разместить на базе Редзиково в Польше. Согласно первоначальным планам, на строительство должны были потратить буквально пару лет, и уже в 2018 г. комплекс хотели поставить на боевое дежурство. Предполагалось, что наличие в Восточной Европе сразу двух объектов с РЛС обнаружения и противоракетами серьезно улучшит защиту НАТО от «иранской ракетной угрозы».
Эсминец USS Paul Ignatius (DDG-117) типа Arleigh Burke
Однако эти планы выполнить не удалось. Строительство в Польше столкнулось с массой разнообразных проблем. В 2018 г. стало ясно, что его не удастся завершить в намеченные сроки, и сдачу комплекса перенесли на два года. В 2020-м состоялся новый перенос, опять на два года вправо. Последний раз график работ пересматривали в 2022 г., и теперь запуск боевого дежурства ожидается до конца 2023 г.
По всей видимости, Агентство по противоракетной обороне и его подрядчики все же справились со всеми проблемами и затруднениями. Не так давно, в августе ведомство сообщило, что планы по запуску нового комплекса Aegis Ashore в течение 2023 г. все еще актуальны. До конца года осталось менее трех месяцев, и пока неизвестно, успеют ли выполнить оставшиеся работ, или сдача объекта вновь сместится.
На Тихом океане
Ряд объектов и соединений американской стратегической ПРО уже появился в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно официальной версии, это сделано для защиты США и их союзников из региона от возможной агрессии со стороны КНДР или Китая. При этом развитие ракетно-ядерного потенциала этих стран до сих пор используется в качестве повода для развертывания новых систем и объектов.
А Тихом океане несет службу часть американских кораблей с комплексом ПРО Aegis BMD. Аналогичное оснащение имеют несколько кораблей морских сил самообороны Японии. Также имеется сухопутный компонент обороны в виде комплексов THAAD в Южной Корее и на о. Гуам. Следует помнить, что американские стационарные комплексы ПРО тоже развернуты вблизи Тихоокеанского региона.
Впрочем, в регионе удается развернуть не все желаемые средства. Так, в 2017 г. Вашингтон и Токио договорились о строительстве двух комплексов Aegis Ashore на японской территории. Подготовка к строительству заняла несколько лет, но в середине 2020 г. от него отказались по ряду причин разного рода.
Запуск ракеты SM-3 кораблем-носителем
Вскоре после этого Пентагон сообщил о возможном строительстве такого комплекса на Гуаме. Как сообщалось позже, имеющиеся на острове изделия THAAD не полностью соответствуют имеющемуся и ожидаемому уровню угроз. В связи с этим требуется построить и поставить на дежурство более совершенную систему «Иджис Эшор».
Согласно планам 2020-21 гг., новый компонент ПРО может быть достроен и введен в эксплуатацию не позднее 2026 г. Строительство началось в 2021-22 гг. и уже дает первые результаты. К настоящему времени построена основная часть сооружений и установлена масса целевого оборудования. В середине августа состоялось первое включение штатной РЛС комплекса. К концу следующего года комплекс Aegis Ashore на Гуаме будет достроен и подготовлен к испытаниям. Первые тестовые стрельбы запланированы на декабрь 2024 г.
На собственной территории
Первым компонентом стратегической ПРО США, доведенным до боевого дежурства, в первой половине двухтысячных годов стал комплекс GMD. Радиолокатор и первый позиционный район пусковых установок этого комплекса разместили на базе Форт-Грили (Аляска). Вскоре построили аналогичные объекты на калифорнийской базе Ванденберг. На двух базах размещены ракеты-перехватчики типа GBI количестве более 40 ед.
Предполагается, что система GMD / GBI уже не в полной мере соответствует актуальным угрозам и вызовам. В связи с этим на базе Форт-Грили сейчас ведется строительство нового позиционного района с 20 дополнительными пусковыми установками. Ввод в эксплуатацию этого объекта увеличит число ракет GBI на дежурстве почти в полтора раза. Впрочем, строительство отстает от установленного графика, хотя и не так сильно, как другие ответственные проекты.
Сухопутный комплекс ПРО THAAD
Еще одним путем развития системы GMD становится разработка нового боеприпаса. Противоракета GBI имеет ряд недостатков и уже не соответствует всем актуальным требованиям. В связи с этим начато проектирование перспективной ракеты NGI с повышенными характеристиками и, предположительно, с несколькими кинетическими перехватчиками на борту.
Любопытно, что проект NGI продвигается успешнее прочих работ и дает повод для оптимизма. Согласно первоначальным планам, такая противоракета должна была пойти в серию и попасть в войска в 2028 г. Не так давно объявили, что график смещается влево – поставки изделий начнутся уже в 2027-м. Удастся ли сдержать такие обещания, или график вернется к исходному виду, покажет время.
В процессе развития
США продолжают развивать свою противоракетную оборону стратегического назначения. На ключевых направлениях уже построены и развернуты объекты и системы разного рода, отвечающие за наблюдение, поиск и перехват целей. Кроме того, продолжается или начинается строительство новых объектов такого рода, разрабатываются новые образцы техники или боеприпасов и т.д.
Нетрудно представить, как изменится американская ПРО по результатам выполнения текущих проектов. Так, на восточноевропейском направлении противоракетные силы и средства фактически удвоятся. Новый объект Aegis Ashore позволит увеличить общую зону обзора и контроля. При этом внимание двух комплексов ПРО, как и ожидалось, будет направлено не на Иран, а на Россию.
Следует вспомнить, что систему «Иджис Эшор» подозревают в наличии необъявленных возможностей. Будучи модификацией корабельных систем, она, как минимум в теории, способна использовать не только зенитные ракеты, но и боеприпасы ударного назначения. В таком случае объект в Редзиково улучшит и ударный потенциал армии США.
Запуск ракеты GBI
Строительство такого же объекта идет на о. Гуам. На этот раз истинную цель создания комплекса не скрывают – с его помощью планируют противостоять Китаю. Изменение обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе также влияет на развитие комплекса GMD. В ближайшие годы количество его ракет вырастет почти в полтора раза.
Нетрудно заметить, что развитие американской стратегической ПРО в последние годы идет в основном за счет увеличения количества объектов и средств. Такой подход обеспечивает постепенное создание обороны на всех ключевых направлениях, а также приведение ее количественных показателей к требуемому уровню.
Примечательно, что в таких процессах военного строительства используются комплексы и системы, созданные не менее нескольких лет назад. Уже ведется разработка перспективных образцов, но на данный момент они не готовы к эксплуатации в войсках. Их начнут развертывать только во второй половине десятилетия – при условии отсутствия каких-либо проблем.
Сегодня и завтра
Таким образом, США по-прежнему стремятся к созданию крупной и развитой системы стратегической противоракетной обороны, защищающей их со всех основных направлений и от всех ожидаемых угроз. Для этого принимаются разные меры, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими государствами. За последние десятилетия в этом направлении был достигнут значительный прогресс, и останавливать работу не планируют.
Однако строительство и развитие ПРО сталкивается с характерными проблемами. Так, создание новых объектов и развертывание требуемых систем связано с большими тратами. При этом не все стройки удается завершить в запланированные сроки и со всеми желаемыми результатами. Кроме того, вызывает вопросы и потенциал строящихся комплексов ПРО. Тем не менее, работы продолжаются, и уже в этом году Агентство по ПРО планирует отчитаться о новых успехах.