Развитие стратегической ПРО США



Комплекс Aegis Ashore в Румынии

Европейское направление



Эсминец USS Paul Ignatius (DDG-117) типа Arleigh Burke

На Тихом океане



Запуск ракеты SM-3 кораблем-носителем

На собственной территории



Сухопутный комплекс ПРО THAAD

В процессе развития



Запуск ракеты GBI

Сегодня и завтра

С начала двухтысячных годов США активно строят и развивают национальную систему противоракетной обороны. К настоящему времени на американской территории и за ее пределами был развернут целый ряд объектов разного рода, отвечающих за наблюдение, обнаружение угроз и перехват опасных объектов. Кроме того, прямо сейчас ведется строительство новых средств и систем, которые в ближайшем будущем должны будут дополнить оборону на важнейших стратегических направлениях.Якобы для защиты от иранской ракетно-ядерной угрозы США и другие страны НАТО в недавнем прошлом начали строительство евроатлантической системы ПРО. Сейчас она включает несколько основных компонентов, предназначенных для обороны восточного фланга Альянса. Также ведется новое строительство.Наиболее многочисленным и мобильным компонентом евроатлантической ПРО являются американские эсминцы типа Arleigh Burke с противоракетным комплексом Aegis BMD. Они постоянно базируются в испанском порту Рота и могут использовать другие базы стран НАТО. Кроме того, в 2016 г. на румынской авиабазе Девеселу начал боевое дежурство комплекс ПРО Aegis Ashore, основанный на корабельных компонентах.В середине десятых годов началось строительство еще одного европейского комплекса «Иджис Эшор». Его решили разместить на базе Редзиково в Польше. Согласно первоначальным планам, на строительство должны были потратить буквально пару лет, и уже в 2018 г. комплекс хотели поставить на боевое дежурство. Предполагалось, что наличие в Восточной Европе сразу двух объектов с РЛС обнаружения и противоракетами серьезно улучшит защиту НАТО от «иранской ракетной угрозы».Однако эти планы выполнить не удалось. Строительство в Польше столкнулось с массой разнообразных проблем. В 2018 г. стало ясно, что его не удастся завершить в намеченные сроки, и сдачу комплекса перенесли на два года. В 2020-м состоялся новый перенос, опять на два года вправо. Последний раз график работ пересматривали в 2022 г., и теперь запуск боевого дежурства ожидается до конца 2023 г.По всей видимости, Агентство по противоракетной обороне и его подрядчики все же справились со всеми проблемами и затруднениями. Не так давно, в августе ведомство сообщило, что планы по запуску нового комплекса Aegis Ashore в течение 2023 г. все еще актуальны. До конца года осталось менее трех месяцев, и пока неизвестно, успеют ли выполнить оставшиеся работ, или сдача объекта вновь сместится.Ряд объектов и соединений американской стратегической ПРО уже появился в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно официальной версии, это сделано для защиты США и их союзников из региона от возможной агрессии со стороны КНДР или Китая. При этом развитие ракетно-ядерного потенциала этих стран до сих пор используется в качестве повода для развертывания новых систем и объектов.А Тихом океане несет службу часть американских кораблей с комплексом ПРО Aegis BMD. Аналогичное оснащение имеют несколько кораблей морских сил самообороны Японии. Также имеется сухопутный компонент обороны в виде комплексов THAAD в Южной Корее и на о. Гуам. Следует помнить, что американские стационарные комплексы ПРО тоже развернуты вблизи Тихоокеанского региона.Впрочем, в регионе удается развернуть не все желаемые средства. Так, в 2017 г. Вашингтон и Токио договорились о строительстве двух комплексов Aegis Ashore на японской территории. Подготовка к строительству заняла несколько лет, но в середине 2020 г. от него отказались по ряду причин разного рода.Вскоре после этого Пентагон сообщил о возможном строительстве такого комплекса на Гуаме. Как сообщалось позже, имеющиеся на острове изделия THAAD не полностью соответствуют имеющемуся и ожидаемому уровню угроз. В связи с этим требуется построить и поставить на дежурство более совершенную систему «Иджис Эшор».Согласно планам 2020-21 гг., новый компонент ПРО может быть достроен и введен в эксплуатацию не позднее 2026 г. Строительство началось в 2021-22 гг. и уже дает первые результаты. К настоящему времени построена основная часть сооружений и установлена масса целевого оборудования. В середине августа состоялось первое включение штатной РЛС комплекса. К концу следующего года комплекс Aegis Ashore на Гуаме будет достроен и подготовлен к испытаниям. Первые тестовые стрельбы запланированы на декабрь 2024 г.Первым компонентом стратегической ПРО США, доведенным до боевого дежурства, в первой половине двухтысячных годов стал комплекс GMD. Радиолокатор и первый позиционный район пусковых установок этого комплекса разместили на базе Форт-Грили (Аляска). Вскоре построили аналогичные объекты на калифорнийской базе Ванденберг. На двух базах размещены ракеты-перехватчики типа GBI количестве более 40 ед.Предполагается, что система GMD / GBI уже не в полной мере соответствует актуальным угрозам и вызовам. В связи с этим на базе Форт-Грили сейчас ведется строительство нового позиционного района с 20 дополнительными пусковыми установками. Ввод в эксплуатацию этого объекта увеличит число ракет GBI на дежурстве почти в полтора раза. Впрочем, строительство отстает от установленного графика, хотя и не так сильно, как другие ответственные проекты.Еще одним путем развития системы GMD становится разработка нового боеприпаса. Противоракета GBI имеет ряд недостатков и уже не соответствует всем актуальным требованиям. В связи с этим начато проектирование перспективной ракеты NGI с повышенными характеристиками и, предположительно, с несколькими кинетическими перехватчиками на борту.Любопытно, что проект NGI продвигается успешнее прочих работ и дает повод для оптимизма. Согласно первоначальным планам, такая противоракета должна была пойти в серию и попасть в войска в 2028 г. Не так давно объявили, что график смещается влево – поставки изделий начнутся уже в 2027-м. Удастся ли сдержать такие обещания, или график вернется к исходному виду, покажет время.США продолжают развивать свою противоракетную оборону стратегического назначения. На ключевых направлениях уже построены и развернуты объекты и системы разного рода, отвечающие за наблюдение, поиск и перехват целей. Кроме того, продолжается или начинается строительство новых объектов такого рода, разрабатываются новые образцы техники или боеприпасов и т.д.Нетрудно представить, как изменится американская ПРО по результатам выполнения текущих проектов. Так, на восточноевропейском направлении противоракетные силы и средства фактически удвоятся. Новый объект Aegis Ashore позволит увеличить общую зону обзора и контроля. При этом внимание двух комплексов ПРО, как и ожидалось, будет направлено не на Иран, а на Россию.Следует вспомнить, что систему «Иджис Эшор» подозревают в наличии необъявленных возможностей. Будучи модификацией корабельных систем, она, как минимум в теории, способна использовать не только зенитные ракеты, но и боеприпасы ударного назначения. В таком случае объект в Редзиково улучшит и ударный потенциал армии США.Строительство такого же объекта идет на о. Гуам. На этот раз истинную цель создания комплекса не скрывают – с его помощью планируют противостоять Китаю. Изменение обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе также влияет на развитие комплекса GMD. В ближайшие годы количество его ракет вырастет почти в полтора раза.Нетрудно заметить, что развитие американской стратегической ПРО в последние годы идет в основном за счет увеличения количества объектов и средств. Такой подход обеспечивает постепенное создание обороны на всех ключевых направлениях, а также приведение ее количественных показателей к требуемому уровню.Примечательно, что в таких процессах военного строительства используются комплексы и системы, созданные не менее нескольких лет назад. Уже ведется разработка перспективных образцов, но на данный момент они не готовы к эксплуатации в войсках. Их начнут развертывать только во второй половине десятилетия – при условии отсутствия каких-либо проблем.Таким образом, США по-прежнему стремятся к созданию крупной и развитой системы стратегической противоракетной обороны, защищающей их со всех основных направлений и от всех ожидаемых угроз. Для этого принимаются разные меры, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими государствами. За последние десятилетия в этом направлении был достигнут значительный прогресс, и останавливать работу не планируют.Однако строительство и развитие ПРО сталкивается с характерными проблемами. Так, создание новых объектов и развертывание требуемых систем связано с большими тратами. При этом не все стройки удается завершить в запланированные сроки и со всеми желаемыми результатами. Кроме того, вызывает вопросы и потенциал строящихся комплексов ПРО. Тем не менее, работы продолжаются, и уже в этом году Агентство по ПРО планирует отчитаться о новых успехах.