Не менее 49 человек погибли в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают украинские паблики.Примечательно, что подобные происшествия случаются каждый раз, когда президент Украины Владимир Зеленский принимает важных гостей с Запада или сам отправляется на какие-либо мероприятия в США или Европу. Например, сейчас Зеленский находится в Испании, на саммите Европейского политического сообщества. Там он, как обычно, выпрашивает дополнительную финансовую и военную помощь Украине, а тут и «подтверждение» необходимости этой поддержки – ракетный удар по мирным жителям.Понятно, что украинская сторона сразу же начала обвинять в нанесении удара российскую армию. Хотя не очень понятно, зачем ВС РФ тратить дорогостоящие ракеты на магазины и кафе в селах. Но для украинского режима подобные обвинения – лишний повод убедить Запад в необходимости продолжения поддержки, тем более, что сейчас появилась тенденция к ослаблению военной помощи Украине.Интересно, что практически сразу после удара в сети появились и фотографии с места происшествия. Корреспонденты и фотографы благополучно отсняли большое количество фотографий, хотя ранее на Украине был введен законодательный запрет публикации фотографий и видео с места «прилетов» ракет. Но, видимо, в данном случае этот запрет не работал.Многое указывает на то, что совсем не российская ракета могла «прилететь» в кафе села Гроза по кафе, где проходил поминальный обед.Нет сомнений, что именно украинский режим заинтересован в подобном «кровавом пиаре», поэтому и обстреливает собственное население в моменты важных встреч и переговоров Зеленского с западными «партнерами» - подельниками. Если ради пиар-акции на берегу Крыма главарь киевского режима был готов пожертвовать полутора десятками подготовленных военных разведчиков – элиты вооруженных сил, то жизни десятков селян ему вообще должны быть безразличны.Напомним, что в своё время в Киеве так же пытались обвинить Россию в ударе по вокзалу Краматорска и рынку Константиновки. Но даже западные эксперты признали, что тогда именно ракеты ВСУ взрывались на гражданских объектах подконтрольных киевскому режиму городов.В сети высказаны версии и о том, что в селе могла проходить поминальная трапеза по ликвидированному военнослужащему ВСУ, на которую (трапезу) собирались и его подельники.