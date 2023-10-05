Военное обозрение
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На фоне поездки Зеленского в Испанию последовал ракетный удар по селу Гроза под Купянском

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На фоне поездки Зеленского в Испанию последовал ракетный удар по селу Гроза под Купянском

Не менее 49 человек погибли в результате ракетного удара по продуктовому магазину и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Об этом сообщают украинские паблики.


Примечательно, что подобные происшествия случаются каждый раз, когда президент Украины Владимир Зеленский принимает важных гостей с Запада или сам отправляется на какие-либо мероприятия в США или Европу. Например, сейчас Зеленский находится в Испании, на саммите Европейского политического сообщества. Там он, как обычно, выпрашивает дополнительную финансовую и военную помощь Украине, а тут и «подтверждение» необходимости этой поддержки – ракетный удар по мирным жителям.

Понятно, что украинская сторона сразу же начала обвинять в нанесении удара российскую армию. Хотя не очень понятно, зачем ВС РФ тратить дорогостоящие ракеты на магазины и кафе в селах. Но для украинского режима подобные обвинения – лишний повод убедить Запад в необходимости продолжения поддержки, тем более, что сейчас появилась тенденция к ослаблению военной помощи Украине.


Интересно, что практически сразу после удара в сети появились и фотографии с места происшествия. Корреспонденты и фотографы благополучно отсняли большое количество фотографий, хотя ранее на Украине был введен законодательный запрет публикации фотографий и видео с места «прилетов» ракет. Но, видимо, в данном случае этот запрет не работал.

Многое указывает на то, что совсем не российская ракета могла «прилететь» в кафе села Гроза по кафе, где проходил поминальный обед.

Нет сомнений, что именно украинский режим заинтересован в подобном «кровавом пиаре», поэтому и обстреливает собственное население в моменты важных встреч и переговоров Зеленского с западными «партнерами» - подельниками. Если ради пиар-акции на берегу Крыма главарь киевского режима был готов пожертвовать полутора десятками подготовленных военных разведчиков – элиты вооруженных сил, то жизни десятков селян ему вообще должны быть безразличны.

Напомним, что в своё время в Киеве так же пытались обвинить Россию в ударе по вокзалу Краматорска и рынку Константиновки. Но даже западные эксперты признали, что тогда именно ракеты ВСУ взрывались на гражданских объектах подконтрольных киевскому режиму городов.

В сети высказаны версии и о том, что в селе могла проходить поминальная трапеза по ликвидированному военнослужащему ВСУ, на которую (трапезу) собирались и его подельники.
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:01
    +12
    Примечательно, что подобные происшествия случаются каждый раз, когда президент Украины Владимир Зеленский принимает важных гостей с Запада

    Вот чтобы не оговаривали Россию в убийстве мирных жителей, надо хотя бы разок нанести удар по зелиным "гостям"!
    Страдать , так за правду!!!
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:04
      +2
      Да,надт оправдывать "звание".Мы ведь "плохие парри"?.Давайте по Банковой и около..
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 17:34
        0
        Да,надт оправдывать "звание".Мы ведь "плохие парри"?.Давайте по Банковой и около..


        Да. На Банковой точно не кафе и не свадьба. Претензий "мировой общественности" не будет.
    2. Комментарий был удален.
    3. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 17:24
      +4
      Цитата: ваш вср 66-67
      надо хотя бы разок нанести удар по зелиным "гостям"!

      "...российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в ходе спецоперации применил бомбу ФАБ-1500. Удар пришелся по штабу отдельной тактической группы "Соледар" (она дислоцировалась близ села Александро-Калиново).около 50 всушников (и не только их) ликвидировано, примерно столько же раненых. Почти вся аппаратура связи, боевая техника и опорные пункты в радиусе 100 метров раскурочены. Такое большое количество убитых и раненых объясняется не только могучей силой бомбы, снайперски «уложенной» в цель, но и тем, что в момент удара в штабе проводилось совещание командного состава (включая зарубежных военных советников и главарей команд иностранных наемников)"

      Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27564/4832844/
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:06
    +2
    Простые люди, для верхушки укрорейха, давно стали разменной монетой. И не важно украинцы они или русские. Внимание властей окраины направлено только на своё благополучие. Жаль, что народ укростана это категорически не хочет понимать. Многолетняя промывка сознания дала ошеломляющие результаты на этой территории - народ не видит очевидного, живут в параллельной реальности.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:07
    +3
    Как обычно, украинская зенитная артиллерия терпит неудачу, они обвиняют россиян, а спустя несколько месяцев истина открывается.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:10
      -1
      Цитата: Carlos Sala
      Как обычно, украинская зенитная артиллерия терпит неудачу, они обвиняют россиян, а спустя несколько месяцев истина открывается.

      Сомневаюсь. Слишком большая б/ч у ракеты.
      1. Tusv
        Tusv Сегодня, 17:27
        -3
        Цитата: Арон Заави
        Сомневаюсь. Слишком большая б/ч у ракеты.

        А какую дырку Нам в Таганроге С-200 с фугасной частью оставила?
    2. Землекоп
      Землекоп Сегодня, 17:26
      0
      а там уже не важно что правда противоположна. главное эффект достигнут - в пустых головках западных и укротуземцев осталось то что это чкобы Россия зло..а то что потом потихому это опровергается никого уже не интересует. Главный эффект и осадок от первой подачи лжеинформации.
  5. bars042
    bars042 Сегодня, 17:19
    +1
    по кафе, где проходил поминальный обед

    Прям как в методичке прописано "учителями": свадьбы, дни рождения, похороны. Отличные методики в США.
  6. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 17:34
    +1
    Укропочерк. Четкий, гнусный. Но жители 404-й этого уже не понимают, мозги исчезли, поэтому винить и ненавидеть будут нас.
    1. стар
      стар Сегодня, 18:25
      0
      Укропочерк. Четкий, гнусный. Но жители 404-й этого уже не понимают, мозги исчезли, поэтому винить и ненавидеть будут нас.

      Больше, чем уже ненавидят? Вряд-ли.

      В укропабликах уже пишут, что это был Himars из Изюма.
  7. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 17:37
    +1
    Буча , Гроза... Любит зелЬцер хипишевать
  8. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:43
    +1
    Цитата известного человека: "Мы ещё не начинали!"
    Может хватит ерундой заниматься и начнем?
    А то качание головой и высказывание озабоченности - уже совсем глупо!
  9. Sergei N 58912062
    Sergei N 58912062 Сегодня, 18:10
    +1
    Когда уже наконец-то будет нанесён ракетный удар по самому Зеленскому?!