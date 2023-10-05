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Президент России назвал обреченными на провал попытки установить однополярный мировой порядок

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Президент России назвал обреченными на провал попытки установить однополярный мировой порядок

Современный мир многополярен, попытки установить мировой порядок с одним центром силы обречены на провал. С таким заявлением на Валдайском форуме выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.


По словам Путина, в течение последних 20 лет в мире стали происходить стремительные изменения. Когда происходит смена привычного мироустройства, время как будто сжимается, подчеркнул глава российского государства.

Президент отметил, что слышать Россию Запад не собирался, а его самонадеянность просто зашкаливала, и это привело к тем результатам, которые мы сейчас можем наблюдать на Украине. США и их сателлиты, как считает руководитель страны, взяли курс на собственную гегемонию в мировом масштабе. Поэтому они игнорировали увещевания со стороны России и считали, что им вновь удастся обеспечить свое доминирование за счет экспансии.

Россия, по словам Путина, может внести огромный вклад в строительство нового многополярного мироустройства, но не стоит принимать эту готовность за покорность. Что касается позиции Запада, то «контрагенты», как назвал президент западные страны, полностью оторвались от реальности и нарушили все правила.

Однако в системе, основанной на произволе и доминировании сильнейшего, под ударом может в любой момент оказаться любое государство, вся «вина» которого будет заключаться в том, что ему не понравиться американская гегемония, сделал вывод российский президент.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:07
    0
    Ну,а мы каким боком?Для Китая,"тигров Востока",Глобального Юга и Латинской Америки?Поставщики продовольствия и энергоресурсов.То есть,мы будем обслуживать этот мнргополярный мир?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:29
      -2
      Цитата: dmi.pris1
      Ну,а мы каким боком?Для Китая,"тигров Востока",Глобального Юга и Латинской Америки?Поставщики продовольствия и энергоресурсов.То есть,мы будем обслуживать этот мнргополярный мир?

      Почему обслуживать? Будете с ними торговать. А что не так?
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 17:40
        -1
        Цитата: Арон Заави
        Почему обслуживать? Будете с ними торговать. А что не так?

        А не так здесь то, что дефицит бюджета от такой торговли имеется:
        Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4 процента ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4 процента ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. В течение всей трехлетки бюджет запланирован дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2,0 процента ВВП, в 2024 году — 1,4 процента ВВП, в 2025 году — 0,7 процента ВВП.

        Кроме того:
        Достаточно сказать, что за время правления Путина долги бюджета составил порядка 6 трлн. рублей...За время нахождения Набиуллиной в должности главы ЦБ (с 2013 года) рубль обесценился более чем в три раза, а выплаты по долгам выросли почти в десять раз и составили полтора трлн. рублей, что в три раза больше расходов на ЖКХ и на 120 млрд. рублей больше расходов на образование...При этом треть этой суммы составляет дефицит бюджета Москвы - 436, 3 млрд рублей...А бюджет этого города на 700 млрд. рублей больше расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность...
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 17:56
          +3
          Не путайте тёплое с мягким. Если вы говорите о торговле, то приводите данные о торговом балансе, а не о бюджете - это разные вещи. Так вот, торговый баланс у нас профицитный. Дефицит есть у бюджета и он будет покрываться эмиссией денег и наращиванием долга, который у нас один из самых низких в мире и значит, его можно нарастить, если нужно.

          Но Набиулину за курс рубля надо расстрелять, тут не поспоришь
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 17:09
    0
    Президент РФ несомненно прав. И война в Украине это борьба за влияние с одной стороны и экономическое противостояние перешедшие на территории Украины в силовое решение конфликта.
  3. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 17:13
    +1
    Ну, как бы- ничего нового не обнаружено в словах Самого.
    Если бы САМ сказал - СВО завершится 07.11.24 г.
    Это было бы интересно.
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 18:10
      0
      Цитата: Бензорез
      Если бы САМ сказал - СВО завершится 07.11.24 г.
      Это было бы интересно.

      Это бы означало только то, что СВО гарантированно НЕ завершится 07.11.24.
    2. Кармела
      Кармела Сегодня, 18:17
      0
      Цитата: Бензорез
      СВО завершится 07.11.24 г.


      А почему именно тогда? В Афганистане штатовцы мурыжили население двадцать лет, три президента сменилось, и ничего.
  4. RondelR
    RondelR Сегодня, 17:24
    +1
    В войне победить сначала надо, плевать на эти порядки, один трёп про какие-то там порядки мировые. Языком чесать мастер.
    1. Denissdaf
      Denissdaf Сегодня, 17:33
      +1
      А тем временем курс рубля снова перевалил за 100руб по отношению к доллару сша.
      1. фа2998
        фа2998 Сегодня, 17:48
        +1
        Цитата: Denissdaf
        А тем временем курс рубля снова перевалил за 100руб по отношению к доллару сша.

        Что бы не говорил президент,однополярный или еще что,но за курсом доллара все следят,и экономическую политику строят. Выходит ЦБ против идей президента? laughing what
        1. Кармела
          Кармела Сегодня, 18:18
          0
          Цитата: фа2998
          Выходит ЦБ против идей президента?


          Можно подумать, что вы этого не знали. Конечно, ЦБ (ну или баба-яга) против.
      2. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 17:50
        0
        Цитата: Denissdaf
        А тем временем курс рубля снова перевалил за 100руб по отношению к доллару сша.

        Да и хрен с ним. Японцы уже полвека по 100 иен за один "бакс" отваливают и не жужжат. Будем золото на телевизоры по весу обменивать.
        1. Denissdaf
          Denissdaf Сегодня, 17:56
          -1
          Все верно. Но у Японцев курс стабильный на протяжении 60 лет. В России же валюта обесценилась за 25 лет более чем в 15 раз!
  5. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 17:29
    -1
    Слушаю сейчас по адресу
    https://www.rbc.ru/politics/05/10/2023/651e795f9a7947ad556fbc8c
    как течёт вода.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 17:33
    +7
    Какие правильные слова он читал с бумажки на форуме - все слышали.
    А вот что он сказал про наших олигархов и компании, которыми должна восторгаться Россия:
    «С компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна — это курица, которая приносит золотые яйца, мы должны бережно к ним относиться, все понятно. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно», 
    — подчеркнул президент.
    Я не могу сказать точно, но догадываюсь, в чью корзину эти «курицы» и «петухи» несут свои яйца. И это вовсе не потребительская корзина, стоимость которой для взрослого человека составляет — 14 344, 91 рубля, для пенсионера — 5 639, 13 рубля, для ребёнка — 6 656, 44 рубля. Скорее всего, «золотые яйца» падают в корзины тех, кто определил размеры налогов для наших доморощенных богатеев в 15% НДФЛ...К слову сказать, стоимость рыбы (сельдь) в количестве 1, 58 кг в этой корзине определена ценой в 18, 33 рубля...Фантастика в мультипликации!!!
    Наш гарант даже не удосужился объяснить, почему именно мы должны беречь это «бройлерное стадо» в количестве 110 голов, которые выдавливают и выжимают из ресурсов страны (не из себя, не из собственных запасов) последние соки, забыв про все приличия, честь и достоинство...Если они ненавидят нашу Россию так, что не могут здесь жить, то с каких преференций господин гарант позволяет им разворовывать нашу страну? Он с ними в доле или именно интересы этой сотни для него превыше интересов ста пятидесяти миллионов россиян? Это ему что-то понятно. Но это не означает, что и мы должны относиться к этому с пониманием.
    Сколько можно просить этих людей, сколько нужно уговаривать? Для чего в руках президента и исполнительной власти силовые структуры? Расскажите, что и они могут что-то, кроме осваивания бюджетных средств...
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 17:42
    0
    Современный мир многополярен, попытки установить мировой порядок с одним центром силы обречены на провал.

    главное что бы у РФ были силы и технологии и у кого кто поддерживает РФ ! иначе порядок с одним центром силы придавит всех и вся !
  8. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:43
    -1
    Сам только что подтвердил что уже давно нет никаких правил и весь запад во главе с сша нарушили все мыслимые и немыслимые правила и ограничения и прав тот у кого сила - закон средневековья. Так какого хрена ты продолжаешь дальше сопли жевать..а?...где жесткие ответы западу и сша?
  9. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:49
    0
    вот путин удивится, когда поймет, что с нами как с индейцами хотят поступить, а ЯО оказывается бесполезно.
  10. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 17:49
    0
    У нас элиты часто обожают бубнить какие-то мантры или заклинания , это видимо досталось им от времен их беззаботной комсомолодости. Когда я слышу эти речетативы про "однополярный мир" и "многополярный мир" меня прям тянет на "ха-ха" .
    Пора просыпаться - мир ДАВНО УЖЕ ОДНОПОЛЯРНЫЙ. Все эти заклинания - не более чем бурлеж переферии за попытки чуть ближе продвинуться к центру этой однополярности.
    Понимаете, есть некий центр - группа стран где рождаются НИОКРы, технологии, ведется совокупность исследований и изысканий направленных на создание и, что не менее важно , на развитие технологического продукта ,способного создавать сверхприбыль и давать имеющим его подавляющее преимущество над теми, кто "отлучен".
    "Отлученные" конечно же будут трепыхаться , но в мире конкурентных преимуществ это будет резко снижать количество ниш ,из которых они будут извлекать профит. Их возможности фокусить ресурсы на всем спектре важного будут сужаться ,их траты ,наоборот, будут расти т.к им придется догонять и разрабатывать самим в том числе самые базовые вещи ,уже давно существующие в отработанных и окупивших разработки вариантах.

    "Однополярный мировой порядок" - это не то,что воображают многие ,представляя большой американский флаг над планетой,например. Нее, это вполне может быть и модель , когда будет цепь государств в которых будут технологии ,исследования ,образование и продукт - и будут государства в которых постепенно будет только продукт ,и то ,дорожающий и нестабильный. Однополярный порядок - это модель в которой НЕТ антагонизма между условно "порядком" и "другим порядком" - это модель в которой есть "порядок" и есть "энтропия" , упивающаяся своей непредсказуемостью и флуктуациями ,регулярно надрывающая кишку для броуновских рывков туда-сюда, и столь же регулярно впадающая в прострацию.
    Мы УЖЕ живем в таком мире, что бы там не видел ВВП в каких-то аналитических докладах.
    И этот мир и не думает заканчиваться )))

    Тут многие с надеждой устремляют свои взгляды на КНР ,полагая что они там могут быть чем то типа "кузницы 2.0". Вполне могут , но вот хотят-ли... ? Одно дело клепать дешманские отвертки и пластиковые баночки и заваливать ими мировые рынки, даже машины, даже электронику - и совсем другое клепать это с опорой на ПОЛНЫЙ комплекс СВОИХ технологий и с учетом разработок УПРЕЖДАЮЩИХ.
    Тогда это не будет так дешево, я вас уверяю !
    Интересно-ли им это,готовы-ли они к этому ? Порядок это ведь не только куча танко-самолетов и эффектные парады - в 21 веке порядок это полный комплекс от идеи до кульмана, и от кульмана до "железа" - всего ,абсолютно всего.
    У "Западного мира" - этот комплекс ЕСТЬ. А есть-ли он, даже в зачатке у того, что пыжит строить из себя некую альтернативу ? Я этого не наблюдаю. И я не наблюдаю слома этого тренда .
    И в том что делает (а не говорит) ВВП я также не наблюдаю слома этого тренда.
    У меня по прежнему ощущение того, что этими заклинаниями мы надеемся заманить джинна обратно в лампу , до сих пор не веря что он реален.