Президент России назвал обреченными на провал попытки установить однополярный мировой порядок

Современный мир многополярен, попытки установить мировой порядок с одним центром силы обречены на провал. С таким заявлением на Валдайском форуме выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.По словам Путина, в течение последних 20 лет в мире стали происходить стремительные изменения. Когда происходит смена привычного мироустройства, время как будто сжимается, подчеркнул глава российского государства.Президент отметил, что слышать Россию Запад не собирался, а его самонадеянность просто зашкаливала, и это привело к тем результатам, которые мы сейчас можем наблюдать на Украине. США и их сателлиты, как считает руководитель страны, взяли курс на собственную гегемонию в мировом масштабе. Поэтому они игнорировали увещевания со стороны России и считали, что им вновь удастся обеспечить свое доминирование за счет экспансии.Россия, по словам Путина, может внести огромный вклад в строительство нового многополярного мироустройства, но не стоит принимать эту готовность за покорность. Что касается позиции Запада, то «контрагенты», как назвал президент западные страны, полностью оторвались от реальности и нарушили все правила.Однако в системе, основанной на произволе и доминировании сильнейшего, под ударом может в любой момент оказаться любое государство, вся «вина» которого будет заключаться в том, что ему не понравиться американская гегемония, сделал вывод российский президент.