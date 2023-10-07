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Украинские власти изъяли из библиотек Киевской области более 400 тысяч русскоязычных книг

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Украинские власти изъяли из библиотек Киевской области более 400 тысяч русскоязычных книг

Украинские власти изъяли из библиотек Киевской области более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и книг на других языках, написанных российскими и советскими авторами. Об этом отчиталась глава департамента культуры и туризма военной администрации Киевской области.


Согласно соответствующему решению Киевского горсовета, на территории украинской столицы официально запрещено публичное использование любых русскоязычных культурных продуктов, к которым в том числе относятся книги, концерты и театральные постановки.

Киевские власти столкнулись с трудностями в реализации процесса извлечения русскоязычных изданий и пополнения библиотечных фондов региона. Это обусловлено тем, что русскоязычной литературой в значительной степени укомплектовано подавляющее большинство областных библиотек. Власти украинского столичного региона намереваются заменить изъятые из библиотек книги на литературу, переведенную на украинский язык.

По данным киевской областной администрации, в регионе в настоящее время функционируют 817 библиотек, совокупный книжный фонд которых составляет около 7 миллионов экземпляров.

Ранее сообщалось, что в ходе "дерусификации украинских библиотек" в период с 2022 года было уничтожено более 11 миллионов книг экземпляров книг на русском языке. Таким образом, киевский режим проводит тотальную дерусификацию всех сфер жизни на подконтрольных украинским властям регионов.
Использованы фотографии:
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50 комментариев
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  1. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 19:57
    +7
    Варвары. Что с них взять кроме анализов?
    1. SSR
      SSR Сегодня, 20:07
      +5
      Цитата: antiaircrafter
      Варвары. Что с них взять кроме анализов?

      Это не варвары, это "дятлы".
      Рагулью до варваров, сотни миллионов лет эволюции надо.
      1. Egorovich
        Egorovich Сегодня, 20:23
        +9
        Укрорейх во всем копирует нацистскую Германию, забывая чем все это закончилось.
        1. Orange-Bigg
          Orange-Bigg Сегодня, 20:30
          +6
          Украину так же поделят на куски как и Германию после ВМВ.
          1. антивирус
            антивирус Сегодня, 20:49
            0
            Желание грешников погибнет. А праведник процветет.
            Гнилое должно сгнить-время гл ресурс, не доллар
        2. Ясная
          Ясная Сегодня, 20:50
          0
          Оказывается без русского компонента у них ничего нет. Это единственный фактор который сплачивал украинскую нацию.
        3. alexoff
          alexoff Сегодня, 20:52
          +1
          Ну в нацистской Германии дороги строили и многое другое, на свои силы ориентировались, а тут кроме дичи больше ничего нет
      2. макс702
        макс702 Сегодня, 20:40
        +4
        Цитата: SSR
        Цитата: antiaircrafter
        Варвары. Что с них взять кроме анализов?

        Это не варвары, это "дятлы".
        Рагулью до варваров, сотни миллионов лет эволюции надо.

        Это Братский народ по мнению некоторых...
      3. frruc
        frruc Сегодня, 21:01
        0
        SSR .....Это не варвары, это "дятлы".

        Это не дятлы, а тупoрылыe и грязные свиньи.
    2. макс702
      макс702 Сегодня, 20:40
      +5
      " Ни кто не запрещает говорить на русском!" и "На украине фашизма нет!"
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:57
    +1
    11 млн. книг... Бомбить. Пока не посинеют.
  3. Angestyr
    Angestyr Сегодня, 20:00
    +12
    И где же это такое было?
    А точно укрорейх подражатель.

    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:20
      -10
      Цитата: Angestyr
      И где же это такое было?
      А точно укрорейх подражатель.


      А вы поинтересуйтесь списком запрещённой в РФ литературы или запрещенных к просмотру сайтов.
      1. Комментарий был удален.
      2. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 20:31
        +2
        Так на Украине тоже самое. Только у нас не изымают из библиотек и не уничтожают книги на украинском языке.
        1. Авиатор_
          Авиатор_ Сегодня, 20:37
          +6
          Только у нас не изымают из библиотек книги на украинском языке.
          Так изымать нечего, ибо эта деревенская мова тут никому и нафиг не нужна. А у них все грамотные именно на русском книжки и читают.
          1. Уарабей
            Уарабей Сегодня, 20:49
            0
            Изымать наверняка есть чего. Из той же Ленинской библиотеки. Но наши такой бредятиной заниматься никогда не будут.
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 20:43
        +4
        Цитата: Escariot
        А вы поинтересуйтесь списком запрещённой в РФ литературы

        а можете назвать "запрещенку"?!!!
        или главное было воздух испорить?
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 21:07
          -1
          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: Escariot
          А вы поинтересуйтесь списком запрещённой в РФ литературы

          а можете назвать "запрещенку"?!!!
          или главное было воздух испорить?

          Естественно произведение австрийского Художника. Даже в Израиле с комментариями можно купить не говоря уж про США. Ну а с сайтами ещё проще. Твиттер то прикрыли и Телегу пытались. Видите ли, там недостоверная информация, на то что у МО.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 21:17
            0
            Естественно произведение австрийского Художника. Даже в Израиле с комментариями можно купить не говоря уж про США.
            А вот это непонятно, чего это вдруг программу Алоизыча запрещают. Это исторический документ, немцам он обошёлся очень дорого, правда, остальному миру тоже. Чего боятся - уж наших комментов туда можно было написать поболе, чем евреи написали. Тогда бы не было deбилов конца 80-х, которые страдали от того, что не пьют баварское а вынуждены давиться жигулёвским.
      4. Ясная
        Ясная Сегодня, 20:54
        +2
        Цитата: Escariot
        Цитата: Angestyr
        И где же это такое было?
        А точно укрорейх подражатель.


        А вы поинтересуйтесь списком запрещённой в РФ литературы или запрещенных к просмотру сайтов.

        В книгах которые уничтожают бандеровцы написано, что русские должны уничтожать другие национальности? А запрещённые сайты призывают уничтожить Россию .
        1. Escariot
          Escariot Сегодня, 21:12
          -1
          Цитата: Ясная
          Цитата: Escariot
          Цитата: Angestyr
          И где же это такое было?
          А точно укрорейх подражатель.


          А вы поинтересуйтесь списком запрещённой в РФ литературы или запрещенных к просмотру сайтов.

          В книгах которые уничтожают бандеровцы написано, что русские должны уничтожать другие национальности? А запрещённые сайты призывают уничтожить Россию .

          И? С какого перепуга вы считаете что некая фраза сообразна действию? Я вот смотрю Форсаж, однако правила дорожного движения стараюсь не нарушать и автомобили не угонял. Тоже самое с литературой. И не надо делать из людей идиотов, кои прочитав какую то "запрещённую" книжку становятся русофобами или антисемитами.
      5. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 20:57
        +3
        Цитата: Escariot
        А вы поинтересуйтесь списком запрещённой в РФ литературы или запрещенных к просмотру сайтов.

        Не читайте на ночь сляпанных ЦИПСО сайтов и не будете знать, что у нас, оказывается, "запрещены" М.Булгаков ("Мастер и Маргарита"), Дж.Оруэлл (1984"), Ф.Дик ("Мечтают ли андроиды об электрических овцах?"), Р.Брэдбери ("Вино из одуванчиков"), О.Хасли (О, дивный новый мир"), М.Митчел ("Унесённые ветром"), М.Горький ("Мать").

        Безумной изобретательности укропропаганды аплодирую стоя! good
        А тем, кто этому верит - неплохо бы прочитать хотя бы пару-тройку книг из приведённого выше списка, потому что обмануть этими "списками запрещённой в России литературы" можно только того, кто в своей жизни прочитал две книги - "с картинками" и "зелёную".

        А если днём, на свежую голову, почитаете список экстремистской (а не запрещённой! - почувствуйте разницу) литературы, то узнаете, что у нас запрещены к распространению, в основном,. книги, посвящённые, так или иначе, разжиганию межнациональной розни.
        Про "запрещённый" интернет говорить совсем глупо - сейчас даже блондинки знают, что такое "обход блокировки".
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:00
    +4
    Свиньям книги не нужны. Будут зимой свинарники свои отапливать.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 20:02
    -4
    А путин для школ новых регионов массово печатает учебники на украинском языке!Я бы этот квазиязык заменил на персидский,или корейский языки!
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 20:08
      +1
      Цитата: Бережливый
      А путин для школ новых регионов массово печатает учебники на украинском языке!Я бы этот квазиязык заменил на персидский,или корейский языки!

      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 20:23
        -3
        Цитата: михаилл
        Цитата: Бережливый
        А путин для школ новых регионов массово печатает учебники на украинском языке!Я бы этот квазиязык заменил на персидский,или корейский языки!


        Т.е. на основе выборки из дюжины слов вы делаете выводы об истории появления украинского языка? А вы случаем не академик РАН?
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 20:44
          +1
          Цитата: Escariot
          А вы случаем не академик РАН?

          Ты, чо? Самый умный?
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 20:13
      +2
      Цитата: Бережливый
      А путин для школ новых регионов массово печатает учебники на украинском языке!

      Не в этом дело. Начинать перевоспитание нужно на близком и понятном искалеченным детям языке.
      З.Ы. Изучение мовы факультативное.
  6. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:03
    +2
    во как укррр они любят РФ что жигают все русское русофобию навязывают а киевский режим живой норма что тут скажешь мазахисты
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 20:04
    +2
    Вот клоуны.
    История движется по спирали.
    МИД то наш провёл параллели с историей в Канаде с ССовцем и сжиганием книг фашистами.
    Интересно, там ещё Рейхстаг поджигали, когда Зелёный повторит?
    А Шольц - ливерная колбаса чего молчит, ведь на это детство у него авторские права
  8. Genak
    Genak Сегодня, 20:06
    +2
    Где-то я уже видел подобные кадры но только они были чёрно-белые. И нацизма как и сегрегации по национальному и языковому признаку на территории 404 нету ;)
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:25
      -2
      Цитата: Genak
      Где-то я уже видел подобные кадры но только они были чёрно-белые. И нацизма как и сегрегации по национальному и языковому признаку на территории 404 нету ;)

      Верно. То ли дело США, где можно и Капитал в библиотеке найти и Майн Кампф в открытой продаже купить. Свобода.
  9. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:10
    +3
    Кастрюлеголовые - дегенераты, как только кремль терпит такое унижение на русской земле.
  10. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 20:10
    0
    Кастрюлеголовые - дегенераты, как только кремль терпит такое унижение на русской земле.
  11. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 20:11
    -2
    У нас в доме читанных-перечитанных сотни книг. Лет за 20 покрылись пылью. Даже я не читал.
  12. MainJet88
    MainJet88 Сегодня, 20:15
    +2
    "451 градус по Фаренгейту" почему то вспомнился.
  13. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 20:18
    0
    Немцы тоже книги жгли и им это не помогло, конец этой истории все знают...
  14. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 20:19
    +3
    Лучшим ответом будет создание интернет библиотеки бесплатных русских книг, доступных всему миру. Открыть с помпой и в дальнейшем громко пополнять с рекламой и пропагандой русскими книгами, выкупая на них авторские права. Недорого будет...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 20:52
      0
      Цитата: тоже-врач
      Лучшим ответом будет создание интернет библиотеки бесплатных русских книг, доступных всему миру. Открыть с помпой и в дальнейшем громко пополнять с рекламой и пропагандой русскими книгами, выкупая на них авторские права. Недорого будет...

      А зачем? В том смысле что русский язык не особо то и нужен жителям других стран. Не поймите меня неправильно, для меня русский язык - родной, однако зачем он другим? Ежели ранее в СССР ехали студенты со всего мира из-за его экономической, политической, идеологической мощи, то теперь то зачем? Конечно фрики любящие почитать Достоевского в оригинале всегда найдутся, но это не будет массовым явлением. Язык идёт вслед за смыслами, а вот смыслов (экономики, технологических или идеологических инновация) в России сейчас немного. Грубо говоря Стим в общем и ДОТА 2 в частности заставили выучить английский язык миллионы молодых россиян, есть ли у России продукт подобного масштаба и качества? Разве что Вартандер, но этого явно мало. На Английском языке создаётся на порядок больше разного контента. Так что внешних пользователей вряд-ли получится массово привлечь. Да и внутри России уже сейчас можно жить без знания языка. Мигрантам он конечно нужен, но уже не обязателен.
    2. Кмон
      Кмон Сегодня, 20:56
      0
      Если захотят, легко заблокируют. Весь интернет находится под западным контролем.
  15. Уарабей
    Уарабей Сегодня, 20:26
    +1
    Логичный ход от фашистов. Всё по заветам третьего рейха.
  16. zloybond
    zloybond Сегодня, 20:27
    +3
    Вот это я понимаю геноцид на всю катушку по отношению к русскому населению, языку, культуре. А наши кормчие все пытаются рассказать нам про братские узы.
  17. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 20:28
    -1
    У них есть государственная/общественная идеология, бандеровско-нацистская, и согласно её постулатам они воспитывают подрастающее поколение. А что ей противопоставить можем мы? Нерушимый союз голодранцев и олигархов на базе ЕР?
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 20:44
      +1
      Тут есть оди ньюанс. Всё что написали Вы про "предоставлении" в России, это всего лишь Ваша фантазия( а вероятно еще и работа профильная на российских ресурсах), а вот то, что Украина повторяет поступки фашистской Германии, это факт. И никакие фотки бомжей, так заботливо распространяемые цыпсами, этого факта никак не изменят.
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:06
        +1
        Всё что написали Вы про "предоставлении" в России, это всего лишь Ваша фантазия( а вероятно еще и работа профильная на российских ресурсах)

        Спасибо, уровень восприятия действительности на примере Вас и поддержавших Вас, действительно показателен, пословица про божью росу точно возникла не на пустом месте. Совет: не снимайте розовых очков - с их помощью гораздо легче обнаруживать ципсошников среди своих граждан, проверено и доказано на 1/6 части суши в прошлом веке.
        1. Уарабей
          Уарабей Сегодня, 21:21
          0
          При чем тут розовые очки? Можно быть недовольным положением вещей в России, иногда высказываться на эту тему, но персонажи подобные Вам, пытаются именно УБЕДИТЬ что в России всё отвратительно и всё Россия делает не так. Вы постоянно, упрямо и методично пытаетесь навязать свою точку зрения, что в России плохо всё. Это же видно. И методички у вас таких- однотипные.
  18. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:29
    +2
    зеле пора майкампф писать. а что? все по заветам одного художника.
  19. ВлР
    ВлР Сегодня, 20:36
    -1
    Именно так Путин представлял себе "денацификацию Украины"? А какой был пафос в феврале 2022-го... Горько теперь вспоминать.
  20. Зефр
    Зефр Сегодня, 20:49
    +2
    Но ведь это прямое признание неэффективности украинизации. Если книги есть и они пользуются спросом. Реально, они д.ауны. Так подписаться в своей беспомощности.
    1. Кмон
      Кмон Сегодня, 20:58
      0
      Это же с перспективой на будущее. Несколько лет такой обработки - и украинцы забудут русский язык. Будут знать только украинский и английский, и искренне ненавидеть все русское.
  21. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 21:09
    0
    Какая прелесть! Сегредация по национальному признаку. Тут, кое кто толкует, что у нас запещенки много тоже. Так вот, говорят это либо неумные люди, либо засланцы. Запрещена по содержанию. Но не по языку написания и не по национальному составу авторов. А, называется это просто - фашизм.