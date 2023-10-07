Украинские власти изъяли из библиотек Киевской области более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и книг на других языках, написанных российскими и советскими авторами. Об этом отчиталась глава департамента культуры и туризма военной администрации Киевской области.Согласно соответствующему решению Киевского горсовета, на территории украинской столицы официально запрещено публичное использование любых русскоязычных культурных продуктов, к которым в том числе относятся книги, концерты и театральные постановки.Киевские власти столкнулись с трудностями в реализации процесса извлечения русскоязычных изданий и пополнения библиотечных фондов региона. Это обусловлено тем, что русскоязычной литературой в значительной степени укомплектовано подавляющее большинство областных библиотек. Власти украинского столичного региона намереваются заменить изъятые из библиотек книги на литературу, переведенную на украинский язык.По данным киевской областной администрации, в регионе в настоящее время функционируют 817 библиотек, совокупный книжный фонд которых составляет около 7 миллионов экземпляров.Ранее сообщалось, что в ходе "дерусификации украинских библиотек" в период с 2022 года было уничтожено более 11 миллионов книг экземпляров книг на русском языке. Таким образом, киевский режим проводит тотальную дерусификацию всех сфер жизни на подконтрольных украинским властям регионов.