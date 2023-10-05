Президент РФ: «Мы не начинали так называемую войну на Украине, мы пытаемся ее закончить»

Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить

Вооруженный конфликт на Украине не носит территориальный характер, поскольку Россия – самая большая страна в мире и поэтому и так имеет огромные территории, которые надо осваивать. С таким заявлением выступил на Валдайском форуме президент Российской Федерации Владимир Путин.Глава российского государства опроверг заявления Запада о том, что Россия начала боевые действия на Украине, чтобы присоединить к себе дополнительные территории. По словам Путина, это не Россия бомбила и обстреливала Донбасс и угрожала крымчанам этническими чистками. И не Россия в 2014 году устроила переворот в Киеве, приведший к столь печальным последствиям.- заявил президент России Владимир Путин.Вмешивающемуся в ситуацию на Украине «коллективному Западу» глава российского государства посоветовал «протереть глаза» и осознать, что эпоха колониального владычества давно закончилась. Попытки Запада в хамской манере поучать суверенные страны, что и как им делать, являются типичным проявлением колониального мышления.В то же время, глава государства допустил, что на Западе могут произойти серьезные политические перемены. Если последуют какие-то внутриполитические сдвиги, отметил Путин, то в политическую повестку западных стран могут начать проталкивать прямо противоположные лозунги и принципы.