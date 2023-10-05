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Президент РФ: «Мы не начинали так называемую войну на Украине, мы пытаемся ее закончить»

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Президент РФ: «Мы не начинали так называемую войну на Украине, мы пытаемся ее закончить»

Вооруженный конфликт на Украине не носит территориальный характер, поскольку Россия – самая большая страна в мире и поэтому и так имеет огромные территории, которые надо осваивать. С таким заявлением выступил на Валдайском форуме президент Российской Федерации Владимир Путин.


Глава российского государства опроверг заявления Запада о том, что Россия начала боевые действия на Украине, чтобы присоединить к себе дополнительные территории. По словам Путина, это не Россия бомбила и обстреливала Донбасс и угрожала крымчанам этническими чистками. И не Россия в 2014 году устроила переворот в Киеве, приведший к столь печальным последствиям.

Мы не начинали так называемую войну на Украине, напротив, мы пытаемся ее закончить

- заявил президент России Владимир Путин.

Вмешивающемуся в ситуацию на Украине «коллективному Западу» глава российского государства посоветовал «протереть глаза» и осознать, что эпоха колониального владычества давно закончилась. Попытки Запада в хамской манере поучать суверенные страны, что и как им делать, являются типичным проявлением колониального мышления.

В то же время, глава государства допустил, что на Западе могут произойти серьезные политические перемены. Если последуют какие-то внутриполитические сдвиги, отметил Путин, то в политическую повестку западных стран могут начать проталкивать прямо противоположные лозунги и принципы.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:34
    0
    То, что он говорит, очень верно. Россию подтолкнули, им не оставили выбора. Они наступали на страны бывшего Варшавского договора, затем на территории бывшего Советского Союза/Царской Российской империи и, наконец, собирались наступать на саму Россию. К счастью для России, у власти был Путин, а не Горбачев.
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:48
      +1
      Почему был?
      Цитата: Carlos Sala
      К счастью для России, у власти был Путин

      Цитата: Carlos Sala
      а не Горбачев
      А это даже дерьмовую пиццу рекламировал на старости лет. Я помню горбачевские времена, талоны не то что есть, жрать нечего было. Тьфу на него и лучший сорт стекловаты
    2. mixail sherbakov
      mixail sherbakov Сегодня, 17:53
      +3
      Геббельс точно в таких же выражениях объяснял почему Германия напала на СССР.))
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 18:02
        0
        Современный западный рейх когда оккупировал нашу окраину в 2014 ничего и объяснять не стал.
      2. Уарабей
        Уарабей Сегодня, 18:12
        0
        Тем не менее, именно фашистская Германия начала захватывать Европу еще до войны с Советским Союзом и расширять "свои границы владений". Почти точно так же ведут себя сейчас и США, стремясь всё ближе и ближе к границам России расположить свой контингент НАТОвских войск. Вот если бы Россия лезла всё ближе и ближе к США и заявляла, что это Америка хочет напасть на Россию, вот только тогда было бы хоть какое то сходство с болтовней фашистов. А пока, именно поведение США так выглядит.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 18:03
      0
      Нам дали понять что кроме 4х регионов другие земли остаются у так называемой "ук-роины "!Ничего больше к России путин присоеденять не будет. Так что,о Российских Одессе и Харькове придётся забыть....
  2. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:40
    +1
    и что делать? полмира помогают сша, а остальные просто смотрят
  3. Eug
    Eug Сегодня, 17:45
    +3
    Т.е. можно понимать и так - фактический отказ от присоединения новых территорий и в прогнозах - создание некоего буферного государства.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:49
      +2
      Цитата: Eug
      Т.е. можно понимать и так - фактический отказ от присоединения новых территорий и в прогнозах - создание некоего буферного государства.

      Если еще миллион не призовут в СВ, то чем присоединять? А призвать миллион это сильный удар по экономике, который очень сложно будет незаметить уже и в столицах.
    2. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:14
      0

      Eug (Евгений)
      создание некоего буферного государства.
       Это,нужно было делать вчера,а не намекать сегодня.Писал об этом и не только я.Тем более у Советской России был опыт.ДВР. Не воюя с США и Японией,вернули весь Дальний Восток.Но нынешнее руководство,весь советский опыт отвергает.Поставили клеймо-это плохо.Это как на экономическом опыте сталинского периода поставили крест,сталинская экономика была не без недостатков,но весь опыт вычеркивать нельзя.А при Хрущеве об этом и заикнуться нельзя было,клеймо "сталинист" и долой.Так и сейчас.Удивляют байки про многополярный мир.Какой многополярный мир в капиталистическом мире?Кап.страны со знаком плюс и кап.страны со знаком минус? Капитализм,это одна цепь,связанная звеньями.Только одни звенья крепкие,другие послабже. И вспомните статью Суркова,о противостоянии Севера и Юга,он хотя и "сбитый летчик",но его статья не зря была опубликована.Тем более,после того как его сбили,долго молчал.Это знак,туда,мол,пацаны,есть варианты. hi
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:45
    0
    Продвижение прямопротивлположных принципов- в точку.После вчерашнего выступления Сунака,у всего английского ЛГБТ сообщества: Нас предали,неизгладимая сердечная боль,это невообразимо,наступила печаль,как так мы люди второго сорта.А Сунак просто сказал: Мужчина
    это мужчина, а женщина это женщина.В этом и весь смысл.О чём то они начали догадываться.Одна из западных ценностей в Англии накрывается медным тазом.
  5. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 17:46
    +2
    Интересно как мы собираемся закончить "эту так называемую войну" на Украине. Очередным "договорняком"? Не осебятину же сурков в статейках пишет про "Север против Юга". Почему прямо не заявить, как заявляли наши предки - "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами"?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 17:50
      -1
      Цитата: Владимир М
      Интересно как мы собираемся закончить "эту так называемую войну" на Украине. Очередным "договорняком"? Не осебятину же сурков в статейках пишет про "Север против Юга". Почему прямо не заявить, как заявляли наши предки - "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами"?

      Заявить можно. Почему нет.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:50
    0
    Попытки Запада в хамской манере поучать суверенные страны, что и как им делать, являются типичным проявлением колониального мышления.

    Плохо то что многие страны такая ситуация вполне устраивает. Не только правительства, но и народы. Россия ввязалась в очень сложное противостояние из которого нет пути назад - только победа. Иначе ростопчут.
  7. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 17:51
    0
    Вся суть войны и множественных атак укровермахта на российскую армию.[media=https://www.youtube.com/shorts/_w_L5dSXSMI ]
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:52
    +1
    То то у нас внешняя политика провальна. Так как для этого нужные люди избераются, и назначаются.
    Российские дипломаты, покинувшие КНДР на дрезине, вернулись в Москву
    26 февраля 2021
  9. knn54
    knn54 Сегодня, 17:53
    +1
    С Россией воюют не 9 лет,а гораздо больше.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 17:58
      +2
      Цитата: knn54
      С Россией воюют не 9 лет,а гораздо больше.

      Согласен. Лет 500 как минимум.
  10. mixail sherbakov
    mixail sherbakov Сегодня, 17:55
    0
    Дело к сливу.Похоже,что и Херсонской областью,где Россия побыла временно навсегда,прирастать не будут.Лучезарный шлет сигнал,что готов переговариваться с "партнерами".
  11. ximkim
    ximkim Сегодня, 17:59
    0
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Eug
    Т.е. можно понимать и так - фактический отказ от присоединения новых территорий и в прогнозах - создание некоего буферного государства.

    Если еще миллион не призовут в СВ, то чем присоединять? А призвать миллион это сильный удар по экономике, который очень сложно будет незаметить уже и в столицах.

    На то и расчёт - население сократить , мигрантам раздавать гражданство.
  12. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 18:06
    +2
    Еще в библии сказано: судить не по словам, а по делам.
    А дела - 4 новых регионов в РФ , власть ЕДРА вместо Русской Весны, около полмилиона погибших украинцев (русских ,как ранее говорил Кремль), резкий рост богатства 1й сотни олигархов в последние 2 года, милитаризация мира, сокращение населения старых регионов России

    Ну а по словам и Росстату все хорошо. Рекрордные зарплаты, рекордная продолжительность жизни и т.п.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 18:09
      +2
      И гарант который нам ничего не гарантирует
  13. Deon59
    Deon59 Сегодня, 18:08
    +1
    И это важное выступление которое анонсировал Песков.
  14. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 18:17
    0
    Товарищ всё пытается оправдаться. Не понимает, что обстоятельства изменились и теперь слышат слова только победителей. Лепет жертвы никому уже не интересен.
    .
    Хватит болтать, пора побеждать. И всего-то надо, вложить резервы ЦБ в нашу промышленность. Чтоб было не по пять снарядов в день на батарею, а по 50 на орудие... Ну и кормить солдат надо хотя бы по нормам...