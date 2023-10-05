В украинском парламенте собрали подписи для возможного запрета УПЦ

Депутат Верховной рады Украины от возглавляемой экс-президентом страны Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что в настоящее время среди парламентариев удалось собрать достаточное количество подписей в поддержку внесения законопроекта, предполагающего запрет любой деятельности канонической Украинской православной церкви.
По словам украинского депутата, инициаторы внесения законопроекта собрали 226 подписей, что позволяет спикеру Рады Руслану Стефанчуку инициировать рассмотрение парламентом запрета канонической православной церкви. Депутат также добавила, что в сложившейся ситуации у правящей партии "Слуга народа" больше нет никаких оснований отказываться от полного запрета УПЦ.
Ранее Геращенко заявляла, что украинские власти отказываются принимать закон о запрете УПЦ на территории страны, поскольку опасаются потерять голоса электората на возможных выборах.
В настоящее время киевский режим проводит самую масштабную в новейшей истории волну гонений на каноническую православную церковь. Ссылаясь на предполагаемую связь УПЦ с Россией, региональные власти разных областей Украины вводят законодательные запреты на деятельность УПЦ.
Кроме того, в отношении представителей канонического православного духовенства киевский режим вводит жесткие санкции. Украинские спецслужбы заводят многочисленные уголовные дела против священников УПЦ, а также проводят "контрразведывательные мероприятия", в рамках которых в православных храмах и монастырях, а также домах священнослужителей проводятся обыски, в рамках которых украинские силовики пытаются найти доказательства так называемой "антиукраинской деятельности".