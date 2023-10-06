В ВВС США: уцелевшие на базе Вэнс учебные самолёты пришлось эксплуатировать вдвое чаще после повредившего другие самолёты урагана

Члены учебной эскадрильи ВВС США в Оклахоме работали по выходным и сверхурочно, чтобы своевременно пройти квалификацию пилотов после того, как сильный шторм 21 июля повредил несколько самолетов. Об этом сообщил в своём недавнем интервью журналистам командир эскадрильи. Уцелевшие самолёты эксплуатировались в 2 с лишним раза чаще прописанного в инструкциях авиабазы.
Свирепствующий шторм (скорость ветра достигала 130 км/ч) повалил деревья, буквально сбросил с рельсов 29 вагонов товарного поезда и повредил 20 учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II на базе ВВС Вэнс, штат Оклахома.
Шторм оставил гораздо меньше самолётов для полётов курсантов. Каждый день ранее они поднимали в воздух до 40 самолетов. Как только это произошло, все лица, принимающие решения, ключевые лидеры и специалисты по обслуживанию, собрались вместе, и мы посмотрели на это событие с целью разобраться. Общее ощущение у всех было такое: это произошло, давайте просто засучим рукава, выясним, что нас ждет, а затем приступим к этому.
- сказал командир 33-й учебной летной эскадрильи подполковник Майкл Киссинджер.
По словам Киссинджера, подготовка пилотов в Вэнсе перед ураганом прошла на два дня раньше запланированного срока. Чтобы не отставать от темпа, эскадрилья чаще запускала оставшиеся самолёты.
Мы взяли эту небольшую группу самолётов и эксплуатировали их более число раз в течение дня
— сказал он.
В стандартной американской эскадрилье обычно шесть классов по 26 лётчиков-курсантов у каждого из лётных инструкторов.
В конце концов, мы не пропустили сроки окончания учебы
— сказал подполковник Майкл Киссинджер.
Однако так и не удалось достичь цели по количеству подготовленных лётчиков в 2023 году - примерно на 120 пилотов.
Американские ВВС подготовили 1276 новых пилотов по сравнению с 1381 годом ранее. Причина - «из-за продолжающихся проблем с укомплектованностью инструкторами гражданских тренажеров, нехватки поставок Т-6 и задержек с капитальным ремонтом двигателей Т-38».