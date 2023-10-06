В ВВС США: уцелевшие на базе Вэнс учебные самолёты пришлось эксплуатировать вдвое чаще после повредившего другие самолёты урагана

Шторм оставил гораздо меньше самолётов для полётов курсантов. Каждый день ранее они поднимали в воздух до 40 самолетов. Как только это произошло, все лица, принимающие решения, ключевые лидеры и специалисты по обслуживанию, собрались вместе, и мы посмотрели на это событие с целью разобраться. Общее ощущение у всех было такое: это произошло, давайте просто засучим рукава, выясним, что нас ждет, а затем приступим к этому.

Мы взяли эту небольшую группу самолётов и эксплуатировали их более число раз в течение дня

В конце концов, мы не пропустили сроки окончания учебы

Члены учебной эскадрильи ВВС США в Оклахоме работали по выходным и сверхурочно, чтобы своевременно пройти квалификацию пилотов после того, как сильный шторм 21 июля повредил несколько самолетов. Об этом сообщил в своём недавнем интервью журналистам командир эскадрильи. Уцелевшие самолёты эксплуатировались в 2 с лишним раза чаще прописанного в инструкциях авиабазы.Свирепствующий шторм (скорость ветра достигала 130 км/ч) повалил деревья, буквально сбросил с рельсов 29 вагонов товарного поезда и повредил 20 учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II на базе ВВС Вэнс, штат Оклахома.- сказал командир 33-й учебной летной эскадрильи подполковник Майкл Киссинджер.По словам Киссинджера, подготовка пилотов в Вэнсе перед ураганом прошла на два дня раньше запланированного срока. Чтобы не отставать от темпа, эскадрилья чаще запускала оставшиеся самолёты.— сказал он.В стандартной американской эскадрилье обычно шесть классов по 26 лётчиков-курсантов у каждого из лётных инструкторов.— сказал подполковник Майкл Киссинджер.Однако так и не удалось достичь цели по количеству подготовленных лётчиков в 2023 году - примерно на 120 пилотов.Американские ВВС подготовили 1276 новых пилотов по сравнению с 1381 годом ранее. Причина - «из-за продолжающихся проблем с укомплектованностью инструкторами гражданских тренажеров, нехватки поставок Т-6 и задержек с капитальным ремонтом двигателей Т-38».