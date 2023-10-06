Военное обозрение
Войти Регистрация

В ВВС США: уцелевшие на базе Вэнс учебные самолёты пришлось эксплуатировать вдвое чаще после повредившего другие самолёты урагана

8
В ВВС США: уцелевшие на базе Вэнс учебные самолёты пришлось эксплуатировать вдвое чаще после повредившего другие самолёты урагана

Члены учебной эскадрильи ВВС США в Оклахоме работали по выходным и сверхурочно, чтобы своевременно пройти квалификацию пилотов после того, как сильный шторм 21 июля повредил несколько самолетов. Об этом сообщил в своём недавнем интервью журналистам командир эскадрильи. Уцелевшие самолёты эксплуатировались в 2 с лишним раза чаще прописанного в инструкциях авиабазы.


Свирепствующий шторм (скорость ветра достигала 130 км/ч) повалил деревья, буквально сбросил с рельсов 29 вагонов товарного поезда и повредил 20 учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II на базе ВВС Вэнс, штат Оклахома.

Шторм оставил гораздо меньше самолётов для полётов курсантов. Каждый день ранее они поднимали в воздух до 40 самолетов. Как только это произошло, все лица, принимающие решения, ключевые лидеры и специалисты по обслуживанию, собрались вместе, и мы посмотрели на это событие с целью разобраться. Общее ощущение у всех было такое: это произошло, давайте просто засучим рукава, выясним, что нас ждет, а затем приступим к этому.

- сказал командир 33-й учебной летной эскадрильи подполковник Майкл Киссинджер.

По словам Киссинджера, подготовка пилотов в Вэнсе перед ураганом прошла на два дня раньше запланированного срока. Чтобы не отставать от темпа, эскадрилья чаще запускала оставшиеся самолёты.

Мы взяли эту небольшую группу самолётов и эксплуатировали их более число раз в течение дня

— сказал он.

В стандартной американской эскадрилье обычно шесть классов по 26 лётчиков-курсантов у каждого из лётных инструкторов.

В конце концов, мы не пропустили сроки окончания учебы

— сказал подполковник Майкл Киссинджер.

Однако так и не удалось достичь цели по количеству подготовленных лётчиков в 2023 году - примерно на 120 пилотов.

Американские ВВС подготовили 1276 новых пилотов по сравнению с 1381 годом ранее. Причина - «из-за продолжающихся проблем с укомплектованностью инструкторами гражданских тренажеров, нехватки поставок Т-6 и задержек с капитальным ремонтом двигателей Т-38».
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:10
    +2
    Скорость ветра ,чуть менее 40 м/ сек- это совсем не свирепый шторм в Америке бывает намного и поболее.Разгильдяи. laughing
  2. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 09:10
    +1
    Похоже, во всем мире в ВС одни и те же проблемы.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:17
    +1
    буквально сбросил с рельсов 29 вагонов товарного поезда и повредил 20 учебно-тренировочных самолетов T-6 Texan II
    Для Оклахомы это обычное сезонное явление, т.к. ураганы и торнадо там случаются частенько. А вот почему на базе ВВС Сша не подготовились к этому нужно спросить у командования базы.
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 09:27
    0
    Любопытно на какой авиабазебазе в США собираются готовить пилотов для ВВС Украины?! Как я погляжу даже погода "помогает" американским пилотам пройти "квалификацию"... laughing
  5. HAM
    HAM Сегодня, 09:55
    0
    То ли нарезка перевода речи Майкла такая,то ли сам Майкл у Кличко учился...
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:59
    0
    бедные-бедные американцы. Их обязательно нудно пожалеть...

    Только вот зачем на нашем сайте подобные статьи? Противно, однако.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:31
    0
    Американские ВВС подготовили 1276 новых пилотов по сравнению с 1381 годом ранее. Причина - «из-за продолжающихся проблем с укомплектованностью инструкторами гражданских тренажеров, нехватки поставок Т-6 и задержек с капитальным ремонтом двигателей Т-38».
    В США инструкторам зарплаты порезали? Вроде всегда и везде работать на оборону и на военных и почётно и денежно. Ну у нас есть косяки, но это Госсовет скоро порешает.
    А у тех то? Станок для денег свой. Страна океанами огородилась. Индейцев когда то поразноняли, а оставшихся сделали почётными мамонтами. Там то откуда проблемы с сотрудниками???
  8. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:48
    0
    Для них, имхо, это привычно.
    Штатная ситуация.

    интересны былибы циферки, какой налет у летчиков и т.п.... но их нет.