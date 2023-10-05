Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в ближайшее время произойдет "заморозка" вооруженного конфликта на Украине, Россия сможет полностью восстановить свой военный потенциал в течение четырех-пяти лет, к 2028 году.В ходе своего выступления на саммите Европейского политического сообщества глава киевского режима сказал, что любая пауза, предполагающая "заморозку" конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, неизбежно повлечет за собой новый критический момент, обусловленный тем, что, по мнению украинских аналитиков, к 2028 году военный потенциал России, якобы существенно ослабленный в ходе спецоперации на Украине, полностью восстановится.Зеленский также добавил, что, по данным украинской разведки, Россия якобы планирует расширить свою экспансию на страны Прибалтики, а также на государства, на территории которых в настоящее время уже расположены российские военные базы и военные контингенты.По словам украинского президента, российское руководство якобы ищет возможности, чтобы "заморозить" ситуацию и адаптироваться к имеющейся, чтобы впоследствии сделать выводы и подготовиться к нанесению следующего удара на основании сделанных выводов.Ранее о якобы существующих у России намерениях "заморозить" вооруженный конфликт на Украине заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это стремление обусловлено "слабостью российской армии". Ну конечно... И, надо полагать, "силой" армии украинской, которая за четыре месяца "неймовирного" контрнаступления добавила изрядную порцию пессимизма западным своим спонсорам.Стоит отметить, что подобные заявления представителей киевского режима совершенно оторваны от объективной реальности и отображают стремление Зеленского любыми способами убедить своих западных кураторов в необходимости продолжать вооруженное противостояние.