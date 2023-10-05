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Зеленский: В случае «заморозки» конфликта Россия к 2028 году восстановит свой военный потенциал

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Зеленский: В случае «заморозки» конфликта Россия к 2028 году восстановит свой военный потенциал

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в ближайшее время произойдет "заморозка" вооруженного конфликта на Украине, Россия сможет полностью восстановить свой военный потенциал в течение четырех-пяти лет, к 2028 году.


В ходе своего выступления на саммите Европейского политического сообщества глава киевского режима сказал, что любая пауза, предполагающая "заморозку" конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, неизбежно повлечет за собой новый критический момент, обусловленный тем, что, по мнению украинских аналитиков, к 2028 году военный потенциал России, якобы существенно ослабленный в ходе спецоперации на Украине, полностью восстановится.

Зеленский также добавил, что, по данным украинской разведки, Россия якобы планирует расширить свою экспансию на страны Прибалтики, а также на государства, на территории которых в настоящее время уже расположены российские военные базы и военные контингенты.

По словам украинского президента, российское руководство якобы ищет возможности, чтобы "заморозить" ситуацию и адаптироваться к имеющейся, чтобы впоследствии сделать выводы и подготовиться к нанесению следующего удара на основании сделанных выводов.

Ранее о якобы существующих у России намерениях "заморозить" вооруженный конфликт на Украине заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак. По его словам, это стремление обусловлено "слабостью российской армии". Ну конечно... И, надо полагать, "силой" армии украинской, которая за четыре месяца "неймовирного" контрнаступления добавила изрядную порцию пессимизма западным своим спонсорам.

Стоит отметить, что подобные заявления представителей киевского режима совершенно оторваны от объективной реальности и отображают стремление Зеленского любыми способами убедить своих западных кураторов в необходимости продолжать вооруженное противостояние.
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17 комментариев
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  1. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 19:15
    +5
    Ловите наркомана!! (с)
    Яки дивные мрии у хлопчика. Видать свежего кокоса подвели.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 19:30
      +3
      Так Россия вроде этот военный потенциал никогда и не теряла, а только наращивала... Зачем нам его восстанавливать...??? Точно нанюхался... А вот Руина без войны и военной помощи и пары месяцев не протянет и в случае перемирия действительно нарастит свой военный потенциал с помощью Запада, так что пошёл он со своим перемирием куда-подальше...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 20:33
      0
      В случае заморозки конфликта война не закончится.От слова никогда.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:17
    0
    Ага, а к 2128 флот межпланетных звездолетов
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 19:30
      +3
      Цитата: 75Сергей
      Ага, а к 2128 флот межпланетных звездолетов

      Межпланетные звездолеты, как-то корявенько звучит. no
      Правда намного, намного интересней:
  3. Roust
    Roust Сегодня, 19:19
    +2
    И не мечтай, клоун, война - до полной капитуляции нациков.
  4. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 19:19
    0
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в ближайшее время произойдет "заморозка" вооруженного конфликта на Украине, Россия сможет полностью восстановить свой военный потенциал в течение четырех-пяти лет, к 2028 году.

    Не бзди зеленский,перед нынешними властями РФ,такой задачи не стоит. Она диаметрально противоположна.
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:20
    +1
    Всё чаще и чаще нам исподволь выдают информацию о заморозке боевых действий,о возможности переговоров и некоего временного перемирия,короче говоря,кто то хочет пазора для страны типа минских согласовищ. Только вот тогда запад даст всукам и ядерное оружие,и армию и флот совместно с нуля им создадут чтобы против России война шла долгие годы. Так что,перемирие,,пусть даже временное,это начало конца России.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:20
    +1
    Как они хотят заморозить конфликт,заморозка будет чисто метеорологическая придёт зима ,опадут листья ,выпадет снег, но другие осадки не перестанут выпадать,может что ещё добавится.Но не " Буревестник " конечно- незачем на Украину разогретый ядерный реактор ронять.Зима должна быть зимой.
  7. костя1
    костя1 Сегодня, 19:23
    +3
    А у нас что-потенциал упал-чтобы его-"восстанавливать?
  8. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:23
    0
    Стоит отметить, что подобные заявления представителей киевского режима совершенно оторваны от объективной реальности и отображают стремление Зеленского любыми способами убедить своих западных кураторов в необходимости продолжать вооруженное противостояние.
    У лица печатающего тексты для Зеленского (предположительно из п-ва США в Украине г.Киев) неявная, но ярковыраженная склонность к непредвзятому взгляду на объективно-субъективные факты которые упрямо отказываются принимать украинские химеры. Кстати странно что "Дом с химерами" в г.Киев на ул.Банковая д.10 ещё стоит. Осмелюсь предположить берегут для создания музея приблизительно как Кунсткамера...
  9. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 19:24
    +1
    Марионетка Байдена не упомянула о том, что Запад использует эти годы, чтобы набить Украину до зубов техникой, чтобы она была готова. В мирное время больше не будет проблем с передачей ракет с дальностью 300 километров, обучением пилотов на F-16 или даже тихой передачей тактического ядерного оружия. Боюсь, что в этот раз Запад сделает выводы и тоже использует это время для подготовки укропов к возможному "второму туру".
  10. sailor Roman
    sailor Roman Сегодня, 19:34
    -1
    К 28 году не только комплекс "Буревестник", но и целый ряд новейших комплексов на новых принцыпах уничтожения противника войдут в серийное производство.
  11. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 19:46
    +1
    Глупости нет предела у этой Жабы, с Нашим Потенциалом всё в порядке, в отличие не от вашего, у вас его вообще нет, а от западного !!!
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 19:47
    0
    Неуюели он не понимает,что он- посмешище? Наверное,он такой юе недоразвитый как и 90 процентов его граждан.
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 20:18
    0

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в ближайшее время произойдет "заморозка" вооруженного конфликта на Украине, Россия сможет полностью восстановить свой военный потенциал в течение четырех-пяти лет, к 2028 году.
    Во-от значица как... . Укроеврофюреру дали команду предложить переговоры? Пробный шар? Потенциал РФ не надо пока восстанваливать, этот х...орёк видимо имел в виду потенциал территории с нынешним названием Укрорейх, это да, если им дать передышку, то они восстановятся, заграница им поможет. Ни дня этим сволочам передышки, ни дня! sad
  14. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 20:30
    0
    Зеленский заявил, что если в ближайшее время произойдет "заморозка" вооруженного конфликта на Украине, Россия сможет полностью восстановить свой военный потенциал в течение четырех-пяти лет, к 2028 году.


    А почему не сказал до какого уровня восстановит? До уровня 91г, 21г ?