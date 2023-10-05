В районе Работино Ореховского направления Запорожского фронта противник в основном прощупывает российскую оборону, действуя небольшими штурмовыми группами. Одновременно продолжается стягивание резервов ВСУ по всей линии Пятихатки-Работино-Вербовое. Наша авиация и артиллерия, используя данные разведки, старательно нарушает планы врага организовать массированное наступление.
Все атаки противника на этом участке были отражены бойцами ВС РФ в стрелковом бою. Пехоту ВСУ, пытавшуюся отойти по лесопосадкам, накрывала артиллерия и минометные расчеты. За день боев ВСУ потеряли свыше 45 солдат, два бронированных автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, орудие М119.
С учетом нескольких месяцев безуспешных штурмов позиций ВС РФ на Ореховском направлении, Генштаб ВСУ, похоже, все-таки принял решение постепенно переходить к оборонительной тактике в осенне-зимний период. Одновременно от масштабных лобовых атак украинские военные планируют перейти к регулярным фланговым ударам малыми группами, дабы сковать силы ВС РФ и не допустить их переброски на другие участки.
Севернее Орехова идет интенсивная подготовка четырех штурмовых подразделений 3-го батальона 82-й одшбр ДШВ Украины. Новые отряды заменят те, которые изрядно были потрепаны у Вербового. Для усиления возможностей противник перебросил в Юрковку подразделения 80-й одшбр на помощь к 82-й одшбр. На танки устанавливают тралы для преодоления минных полей.
Судя по приготовлениям и ротации, ВСУ планируют атаковать малыми группами от Жеребянок до Марфополя, чтобы отвлечь внимание от наращивания сил на Херсонском направлении, куда уже переброшены понтонно-мостовые формирования.
Российские телеграм-каналы подтверждают ранее поступившую информацию о мощных ударах по высадившимся на левом берегу Днепра украинским десантникам в районе Антоновского моста. Судя по кадрам объективного контроля с БПЛА, скорее всего, поражение было нанесено российскими летчиками с использованием ФАБов.
Бойцы 132-й омсбр 1-го Армейского корпуса «Южной» группировки войск ВС РФ отразили очередную попытку ВСУ взять наши позиции на Донецком направлении. В результате боя было уничтожено 9 солдат противника, а командир отделения захвачен в плен. Он рассказал про бессмысленные штурмы, на которые их отправляет командование, а также упомянул частые случаи самовольного оставления позиций боевиками.