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На Ореховском направлении Запорожского фронта ВСУ переходят к оборонительной тактике в осенне-зимний период

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На Ореховском направлении Запорожского фронта ВСУ переходят к оборонительной тактике в осенне-зимний период

В районе Работино Ореховского направления Запорожского фронта противник в основном прощупывает российскую оборону, действуя небольшими штурмовыми группами. Одновременно продолжается стягивание резервов ВСУ по всей линии Пятихатки-Работино-Вербовое. Наша авиация и артиллерия, используя данные разведки, старательно нарушает планы врага организовать массированное наступление.


Все атаки противника на этом участке были отражены бойцами ВС РФ в стрелковом бою. Пехоту ВСУ, пытавшуюся отойти по лесопосадкам, накрывала артиллерия и минометные расчеты. За день боев ВСУ потеряли свыше 45 солдат, два бронированных автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, орудие М119.

С учетом нескольких месяцев безуспешных штурмов позиций ВС РФ на Ореховском направлении, Генштаб ВСУ, похоже, все-таки принял решение постепенно переходить к оборонительной тактике в осенне-зимний период. Одновременно от масштабных лобовых атак украинские военные планируют перейти к регулярным фланговым ударам малыми группами, дабы сковать силы ВС РФ и не допустить их переброски на другие участки.

Севернее Орехова идет интенсивная подготовка четырех штурмовых подразделений 3-го батальона 82-й одшбр ДШВ Украины. Новые отряды заменят те, которые изрядно были потрепаны у Вербового. Для усиления возможностей противник перебросил в Юрковку подразделения 80-й одшбр на помощь к 82-й одшбр. На танки устанавливают тралы для преодоления минных полей.

Судя по приготовлениям и ротации, ВСУ планируют атаковать малыми группами от Жеребянок до Марфополя, чтобы отвлечь внимание от наращивания сил на Херсонском направлении, куда уже переброшены понтонно-мостовые формирования.



Российские телеграм-каналы подтверждают ранее поступившую информацию о мощных ударах по высадившимся на левом берегу Днепра украинским десантникам в районе Антоновского моста. Судя по кадрам объективного контроля с БПЛА, скорее всего, поражение было нанесено российскими летчиками с использованием ФАБов.



Бойцы 132-й омсбр 1-го Армейского корпуса «Южной» группировки войск ВС РФ отразили очередную попытку ВСУ взять наши позиции на Донецком направлении. В результате боя было уничтожено 9 солдат противника, а командир отделения захвачен в плен. Он рассказал про бессмысленные штурмы, на которые их отправляет командование, а также упомянул частые случаи самовольного оставления позиций боевиками.
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6 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 19:09
    0
    Очень жаль, что территориальная ситуация так практически и не изменилась до наступления мокрого и грязного сезона. А финансирование укрорейха не прекратится как минимум, до провала следующего "контрнаступа".
    И этих нацистов сейчас штаты и ЕС будут накачивать оружием и техникой. Даже не знаю, кому стагнация на фронте больше выгодна. Но учитывая тот факт, что шаровары теряют огромные силы и ресурсы, кладя в своих штурмах безумное количество людей и техники - то, безусловно, время на их стороне.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 19:39
      0
      Ха , а что я писал еще месяц назад. fellow Все таки я кое что , а понял в этой войне.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:11
    -1
    Они там вовсю строят укрепрайоны,а мы им в этом мешаем?Они то в отличие от нас города даром отдавать как мы Херсон "Навеки с Россией "который не станут!Хотя,после кое чьих высказываний сомневаюсь что этот город когда-нибудь станет снова городом Российским
    1. Boris Manzhela
      Boris Manzhela Сегодня, 19:43
      -3
      Так называемые "укрепрайоны" на просторах Херсона, Одессы и Крыма поражают своим сходством, ламерством, идиотизмом любого сержанта-выпускника сапёрно-инженерных курсов, не говоря уж об офицерских кадрах. Достала уже эта показуха. Такое впечатление, что мы скатились на уровень 1940-1941 гг. Отрытые одиночные стрелковые ячейки на берегу Чёрного моря у уже видел.
  3. frruc
    frruc Сегодня, 19:11
    +4
    ........командир отделения захвачен в плен. Он рассказал про бессмысленные штурмы......

    Бред сивой кобылы. Он бубнит то, что от него хотят услышать. Поменьше надо слушать их и не вводить людей в заблуждение.
  4. Boris Manzhela
    Boris Manzhela Сегодня, 19:32
    -1
    Ну что? Активные боевые действия заканчиваются с потерями до 100 человек л/с в день, мягко сползая в формат т.н. АТО - позиционные бои вдоль и поперек т.н. ЛБС, как это было в 2015-2022 до начала "большой войны". Да, формат будущих событий немного изменится - вовозможны теперь и ракетные и авиционные (в основном ударными беспилотниками) атаки по целям за пределами зоны БД, но по-ходу т.н. СВО переходит в стагнацию, "не мира, ни войны" времёр 1918 года.. Ждём революцию и временного правительства (с какой стороны?), но вот "братания на фронтах" скорее всего ждать не стоит. Троцкие войну уже просрали. Появится ли Сталин?