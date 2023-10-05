«Напечатают ещё»: Владимир Путин назвал временными проблемы США с выделением денег Украине

В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге, деньги найдут, напечатают еще. Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит

Украине нужна поддержка Европейского Союза, но также и поддержка США. Сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный США? Ну, конечно, Европа не может заменить США