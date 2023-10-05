«Напечатают ещё»: Владимир Путин назвал временными проблемы США с выделением денег Украине

Украина не останется без американской военной помощи, нынешняя ситуация долго не продлится, Вашингтон при необходимости напечатает еще больше долларов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании международного клуба "Валдай".
Российский президент считает, что проблемы с финансированием Украины американцами являются временными, Вашингтон в любом случае продолжит финансировать режим Зеленского. Нынешнюю ситуацию с отказом Конгресса выделять дополнительные средства для Киева, он назвал "технической", которая вскорости будет исправлена. По его словам, проблему с бюджетом Белый дом может решить или урезанием социальных расходов или поставками оружия Киеву. Урезать расходы никто не хочет.
В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге, деньги найдут, напечатают еще. Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит
- заявил Путин.
А вот в Евросоюзе, по его мнению, дела обстоят гораздо хуже, экономика более-менее стабильна лишь на юге, а в остальных странах все обстоит не так хорошо, как пытаются показать в Брюсселе. Поэтому ожидать, что Европа будет также активно поддерживать Киев не стоит. Это сегодня подтвердили и в ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо заявил, что Европа не сможет заменить США, если те вдруг прекратят спонсировать Украину.
Украине нужна поддержка Европейского Союза, но также и поддержка США. Сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный США? Ну, конечно, Европа не может заменить США
- добавил Боррель.