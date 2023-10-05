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«Напечатают ещё»: Владимир Путин назвал временными проблемы США с выделением денег Украине

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«Напечатают ещё»: Владимир Путин назвал временными проблемы США с выделением денег Украине

Украина не останется без американской военной помощи, нынешняя ситуация долго не продлится, Вашингтон при необходимости напечатает еще больше долларов. Об этом заявил Владимир Путин на заседании международного клуба "Валдай".


Российский президент считает, что проблемы с финансированием Украины американцами являются временными, Вашингтон в любом случае продолжит финансировать режим Зеленского. Нынешнюю ситуацию с отказом Конгресса выделять дополнительные средства для Киева, он назвал "технической", которая вскорости будет исправлена. По его словам, проблему с бюджетом Белый дом может решить или урезанием социальных расходов или поставками оружия Киеву. Урезать расходы никто не хочет.

В США заминка с поддержкой Украины, связана с проблемами с бюджетом, но в конечном итоге, деньги найдут, напечатают еще. Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит

- заявил Путин.

А вот в Евросоюзе, по его мнению, дела обстоят гораздо хуже, экономика более-менее стабильна лишь на юге, а в остальных странах все обстоит не так хорошо, как пытаются показать в Брюсселе. Поэтому ожидать, что Европа будет также активно поддерживать Киев не стоит. Это сегодня подтвердили и в ЕС, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо заявил, что Европа не сможет заменить США, если те вдруг прекратят спонсировать Украину.

Украине нужна поддержка Европейского Союза, но также и поддержка США. Сможет ли Европа заполнить пробел, оставленный США? Ну, конечно, Европа не может заменить США

- добавил Боррель.
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23 комментария
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  1. osp
    osp Сегодня, 18:46
    +2
    Ну так это даже ежику как говорится понятно.
    Что США смогут подогревать эту войну еще лет десять при таких поставках.
    Запасы вооружения и военной техники у Пентагона очень обширные и есть на базах по всему миру.
    А сейчас идет обновление многих боеприпасов, систем вооружений.
    И все то что залежалось будет спущено в топку этой войны без каких-либо затрат для США.

    Только для нас это бесконечно длится не сможет.
    Появление западной авиатехники на Украине очень сильно осложнит положение на фронте.
    Одних только "Теней" и "Скальпов" на складах НАТО подлежащих списанию может быть больше тысячи.
    Все это будет лететь по Крыму и по приграничным регионам.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:27
      +1
      Владимир Владимирович,а вы их не финансируете,торгуя с ук-роиной и гоня через эту какбыстрану транзитные углеводороды,и при этом платя за транзит миллиарды долларов в казну ук-роины?
  2. lis-ik
    lis-ik Сегодня, 18:46
    -1
    Ну ты же,президент Росси,тебя якобы выбрали большинством! Возьми волю в кулак и сделай что нибудь,что бы народ поверил и пошёл за тобой! Нет не можешь,потому что ставленник таких же,кого и критикуешь! Потому не надо пустых заявлений и сотрясения воздуха. Ты давно сдулся,почти никто тебе не верит. Не надо кивать на политические заявления европы и США,они временны. Займись своей кодлой,которая уже совсем распоясалась и в хрен тебя не ставит. Обуздай хотя бы аппетит своих ресурсных друзей. Сегодня бак дизелем заправил на 4 тр, на маленькой коммерческой машине.
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 18:51
      0
      Цитата: lis-ik
      . Ты давно сдулся,почти никто тебе не верит.

      согласен,специально к его выступлению,либералы на бирже, загоняют рубль глубоко взад....показывая,что ложили они на все твои указы,господин гарант
      1. Адрей
        Адрей Сегодня, 20:02
        +1
        Цитата: yuri bakster
        согласен,специально к его выступлению,либералы на бирже, загоняют рубль глубоко взад

        Заглянул. Да, 100.40
    2. parusnik
      parusnik Сегодня, 18:53
      +6
      Ты давно сдулся,почти никто тебе не верит
      .Почему же? По результатам голосования Вашего комментария определите,кто верит,кто нет. laughing hi
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 19:05
        -5
        Цитата: parusnik
        Ты давно сдулся,почти никто тебе не верит
        .Почему же? По результатам голосования Вашего комментария определите,кто верит,кто нет. laughing hi

        Эти господа удобно устроились при нынешней власти потому и верят. Их не было в комментария во вчерашней нашумевшей статье Романа,они боялись,а здесь просто подло минусуют,как и все приверженцы гаранта.
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 19:30
      -5
      Iis-ik-нечего там брать к кулак,,разве что сопли на него наматать!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:48
    +1
    Если сравнить бюджеты ЕС и США ,основной спонсор войны на Украине - США.В Украину за полтора года вбухан европейский бюджет - за год.190 млрд $.А мы всё равно держимся.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 19:11
      +3
      Тут такое дело. Если правда, что написали в статье,
      то "пришли лихие времена" для Штатов. Доходность
      их облигаций приблизилась к 5% (4,85%). Я, конечно,
      небольшой экономист, но читал, что больше 5% даже
      Штаты не потянут. Возможен дефолт. Поэтому сейчас
      им не до 404. А станок ценен пока он деньги печатает.

      https://www.profinance.ru/news/2023/10/04/caa4-razgrom-gosudarstvennogo-dolga-ssha-prinimaet-planetarnyj-kharakter.html
  4. osp
    osp Сегодня, 18:50
    -2
    Цитата: lis-ik
    Ну ты же,президент Росси,тебя якобы выбрали большинством! Возьми волю в кулак и сделай что нибудь,что бы народ поверил и пошёл за тобой! Нет не можешь,потому что ставленник таких же,кого и критикуешь! Потому не надо пустых заявлений и сотрясения воздуха. Ты давно сдулся,почти никто тебе не верит.

    Про выборы вообще говорить смысла нет.
    На них не голосует даже четверть избирателей!
    У меня в районе недавно были выборы местных депутатов.
    Явка чуть выше 22%.
    Победа 100% у "Единой России".
    Притом что голосовали бюджетники и другие кого просили прийти.
    А остальные просто не пришли.

    Потому нет смысла про эти выборы.
    Они не показывают мнение даже трети избирателей.
    Те просто не голосуют вообще.
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 19:04
      -5
      А это потому что

      hi """""
    2. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 19:06
      -3
      Цитата: osp
      Про выборы вообще говорить смысла нет.

      Это ирония,если хотите сарказм.
      1. Баюн
        Баюн Сегодня, 19:22
        0
        Русский смысл в одновременном существовании:
        + Государя(и это показала, и монархия, и Генсеки, и Президенты)
        + Народовластия и выборов... сельских старост, и в пределе градоначальников уездных городов.
        + Губернаторы - компромисс между Государем(с его вертикалью) и Республикой(властью лучших) в самих регионах

        Многовековой идиотский спор, что лучше Царь, Демократия или Республика сродни спору, что лучше кушать на обед, Суп, Второе или Компот? Ответ: всё, что есть, главное - НЕ ПРОТУХШЕЕ! В тухлом варианте будет Тиран(или Болван)+Олигархия+Охлократия - именно это у нас и было в 90-ых.
  5. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 18:57
    0
    Только узнал, что в России тестируют систему социального рейтинга, подобного Китаю, подобные системы есть в США на частном уровне. Ну теперь становится понятна вся эта буча с войной, затем цифровизация всего что можно. Вот теперь становится все на свои места. Ведь пока идёт война народ не вякнет, будет сидеть очень тихо. Под шумок глобалисты через свою марионетку, называемую власть в РФ, продвигает свои цели. А мы как лягушки будем медленно вариться. Ладно я жизнь уже половину прожил, на пенсии. Но за детей и внуков становится страшно.
    1. Баюн
      Баюн Сегодня, 19:38
      +1
      Отличная идея! Всяк сверчок узнает свой шесток.

      А если одновременно пенсия у отработавшего 40 лет будет в 10 раз больше, чем у тунеядца, так тогда смысл "табеля о рангах" люди будут только приветствовать.

      Смысл Государства Российского прост: помогать жить хорошим людям и мешать жить плохим. Если не так, значит оно - неправильное. Ломать - не надо! Надо ИСПРАВЛЯТЬ.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:03
    0
    Они уже не могут свернуть с накатанной колеи.
    Это значит признать своё поражение. Как они будут выбираться из этой ситуации,чтобы не потерять лицо, не понятно.
    А выбираться придётся.
  7. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 19:06
    -6
    Спасибо, отец родной, утешил так утешил.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:08
    -3
    100+рублей уже за 1 бакс ) ну они то напечатают и норма )
  9. osp
    osp Сегодня, 19:11
    -4
    Цитата: Ulan.1812
    Они уже не могут свернуть с накатанной колеи.
    Это значит признать своё поражение. Как они будут выбираться из этой ситуации,чтобы не потерять лицо, не понятно.
    А выбираться придётся.

    Многие войны Россия проигрывала и ничего не было - существовала дальше.
    Но то что мы имеем сегодня это явно не тот случай.
    Поиграть нельзя - перспектива смуты, революции и возможно даже развала государства.
    И выиграть так как сейчас нельзя - нужно совершенно другое численное и качественное оснащение войск.

    Поэтому будут тянуть как есть хоть еще немного, хоть еще чуть-чуть.
    Лишь бы народ сидел тихо и ничего не менялось.
  10. Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:14
    0
    Je čas, aby klaun Zelí pochopil, že to jeho divadýlko je u konce a je třeba jednat o míru!!
    1. Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68 Сегодня, 20:15
      +1
      Пришло время клоуну Зели понять, что его маленькое шоу окончено и нам пора поговорить о мире!!
  11. Задира
    Задира Сегодня, 20:40
    0
    Для США напечатать деньги и разбросать их по миру ничего не стоит

    Какой же идиот будет печатать доллары, понимая, что они обязательно вернутся обратно и вызовут рост цен в США