Медведев: Запад проталкивает переговорный процесс с целью получить передышку и ослабить Россию

Их задача - протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны, помогать накапливать силы нашего противника

Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая: надо признать реалии

Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы получить передышку и затем с новой силой навалиться на Россию. Нам такие переговоры не нужны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.Западу срочно требуется передышка, спонсоры киевского режима уже вдыхаются, потому что невозможно постоянно тратить огромнейшие суммы на чужую страну. Поэтому и возникают разговоры о мирных переговорах, но на их условиях, а не на наших. США и их союзники пытаются протолкнуть переговорный процесс со своей повесткой, направленной на ослабление России. Кроме того, Западу нужна передышка, чтобы Украина смогла накопить силы.- отметил Медведев.В то же время, подчеркнул зампред Совбеза, Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях, а не тех, что предлагают США и Европа. Чтобы сесть за стол переговоров, Западу нужно признать существующие реалии, а там этого делать не хотят. Победить же Россию на поле боя невозможно, и это на Западе тоже понимают.- добавил политик.Ранее в Москве заявили, что на сегодняшний день с Украиной говорить не о чем, потому что марионеточные власти в Киеве ничего не решают. Да и тем для обсуждения с киевской хунтой нет.