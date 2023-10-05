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Медведев: Запад проталкивает переговорный процесс с целью получить передышку и ослабить Россию

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Медведев: Запад проталкивает переговорный процесс с целью получить передышку и ослабить Россию

Запад пытается протолкнуть переговорный процесс, чтобы получить передышку и затем с новой силой навалиться на Россию. Нам такие переговоры не нужны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.


Западу срочно требуется передышка, спонсоры киевского режима уже вдыхаются, потому что невозможно постоянно тратить огромнейшие суммы на чужую страну. Поэтому и возникают разговоры о мирных переговорах, но на их условиях, а не на наших. США и их союзники пытаются протолкнуть переговорный процесс со своей повесткой, направленной на ослабление России. Кроме того, Западу нужна передышка, чтобы Украина смогла накопить силы.

Их задача - протолкнуть в некотором смысле такой переговорный процесс, который будет помогать ослаблению России, а с другой стороны, помогать накапливать силы нашего противника

- отметил Медведев.

В то же время, подчеркнул зампред Совбеза, Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях, а не тех, что предлагают США и Европа. Чтобы сесть за стол переговоров, Западу нужно признать существующие реалии, а там этого делать не хотят. Победить же Россию на поле боя невозможно, и это на Западе тоже понимают.

Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая: надо признать реалии

- добавил политик.

Ранее в Москве заявили, что на сегодняшний день с Украиной говорить не о чем, потому что марионеточные власти в Киеве ничего не решают. Да и тем для обсуждения с киевской хунтой нет.
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19 комментариев
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  1. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:19
    -3
    Ахаха.
    Ой нимогу.
    А как же готовы к переговорам?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 19:26
      0
      Цитата: ximkim
      Ахаха.
      Ой нимогу.
      А как же готовы к переговорам?

      читать мама не научила?
      " Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях"
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 19:32
        +2
        Если Россия пойдет на переговоры в "сегодняшних реалиях" - в недалёком будущем закончится для России плачевно. Мы можем себя обезопасить только лишив Украину выхода к Черному морю.
        1. 75Сергей
          75Сергей Сегодня, 19:46
          0
          Лишив её всего, само существование Окраины Польши опасно.
        2. poquello
          poquello Сегодня, 20:13
          0
          Цитата: Владимир М
          Если Россия пойдет на переговоры в "сегодняшних реалиях" - в недалёком будущем закончится для России плачевно. Мы можем себя обезопасить только лишив Украину выхода к Черному морю.

          "в сегодняшних реалиях" - ИМХО, это с признанием возвращенных территорий, а позволю напомнить цели СВО - это Украина без нацистов, НАТО итп, а обезопасить себя мы сможем убрав войска НАТО из пограничных нам стран
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 19:37
        +2
        " Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях"

        Если переговоры нужны Западу, то условия для этих переговоров должны выдвигать мы... По другому было бы неестественно и глупо... И никакого перемирия!!! Переговоры, переговорами, а денацификация и демилитаризация по расписанию и только по возрастающей...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 20:35
      0
      Передышка нужна всем,но Западу гораздо больше.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:24
    -1
    Запад пока не готов на переговоры по нашим условиям,но это пока не готов.Да и по нашим условиям догадаться не сложно.Смотались в границы 1997г!
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:24
    +6
    За сегодняшний день это уже четвёртая статья где обсасывают переговоры и прекращение огня!В голову идут очень плохие мысли,что есть некий тайный план по типу минского позора,и нам ещё тот же ведмедев будет дуть в уши что это единственный способ выхода из положения для народа и для России.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:32
      0
      Бережливый.Так это редакция ВО транслирует мнение запада на сайте.Иногда разбавляя нашим мнением по этому вопросу.А то вы все разбежитесь. laughing Заметил где в статьях говорится о наших успехах,многие исчезают и ждут своих авторов.
  4. Комментарий был удален.
  5. Million
    Million Сегодня, 19:26
    +2
    Озвучил бы требования,а то пустой треп получается.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:35
      0
      Цитата: Million
      Озвучил бы требования,а то пустой треп получается.

      Что он может озвучить когда его шеф перестал цели и требования озвучивать.
  6. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:32
    0
    Ждём когда Китай сделает свой ход. Надеюсь дракон в обозримом будущем, покажет свои зубы.
  7. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:33
    -1
    ДАМ нормальный мужик, вот только за ним тянется хвост больших ошибок. Одним словом корпоративный юрист, вот где он был-бы непревзойденным.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:33
    0
    Цитата: poquello
    Цитата: ximkim
    Ахаха.
    Ой нимогу.
    А как же готовы к переговорам?

    читать мама не научила?
    " Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях"

    Учила.
    Переговоры , а не говорить неочем.
    А как же борьба с нацизмом и угроза смотрит через забор?
    1. poquello
      poquello Сегодня, 20:19
      0
      Цитата: ximkim
      А как же борьба с нацизмом и угроза смотрит через забор?

      Цитата: poquello
      только на собственных условиях"

      это и есть в условиях, ИМХО
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:35
    0
    Новости печатают для того чтобы их читали и иногда вчитывались в написанное. Настоящие новости впереди. Запаситесь терпением перед началом чего-то неожиданного необходима некоторая предистория wink Пы.Сы Например когда в Херсонской области подразделения сил и средств ВС РФ вывели за Днепр сколько было риторики всякой аж уши в трубочку заворачивались. Но когда была взорвана плотина Каховской ГЭС некоторые особо ретивые скрипя всем чем можно, но всё же признали свою неправоту в своей риторике о принятии не спорю тяжёлого решения озвученного ранее Суровикиным. Так что продолжаем обсуждение
  10. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 19:46
    0
    Стала известна дата окончания войны!

    В Донецке или Луганске на днях поставили такой памятник (он состоит из двух частей , рядом фигура- солдат Великой Отечественной и надпись 1941-1945)

    Видимо, наверху уже знают как все сложится
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:47
    -1
    А этот гражданин не улетал из России, когда Пригожин выкоблучивался?