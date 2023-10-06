ГУР Украины опубликовало новые кадры попытки высадки десанта в Крыму

Государственное управление разведки Украины опубликовало новые кадры, которые, по всей видимости успели снять боевики, участвовавшие в очередной попытке высадить десант в Крыму. На кадрах можно увидеть, как украинские боевики перемещаются по водной поверхности на быстроходных плавсредствах, при этом ведя огонь в неизвестном направлении.Как утверждается, завершившуюся неудачей для украинской разведки операцию проводило подразделение ГУР "Артана", военнослужащие которого высадились на западном побережье Крымского полуострова, а также в районе Тендровской и Кинбурнской кос, расположенных западнее левого берега левобережья Херсонской области.Непосредственно после высадки боевики вступили в бой с российскими военнослужащими, в результате чего группа была уничтожена практически в полном составе. Один из украинских боевиков был взят в плен.На видео, ранее опубликованном украинским ГУР, боевики стоят по колено в воде, как утверждается у берегов Крыма, при этом демонстрируя флаг и произнося популярный среди украинских нацистов лозунг, в котором утверждается, что "Крым будет украинским или безлюдным".Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновения были ликвидированы 13 высадившихся на побережье боевиков, еще один был взят в плен. Попавший в плен украинский спецназовец впоследствии рассказал, что в задачи группы входила высадка на берег Крыма, а также последующая фотофиксация с развернутым флагом для создания впоследствии соответствующей медийной картинки для внутренней украинской аудитории.