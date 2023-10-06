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ГУР Украины опубликовало новые кадры попытки высадки десанта в Крыму

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ГУР Украины опубликовало новые кадры попытки высадки десанта в Крыму

Государственное управление разведки Украины опубликовало новые кадры, которые, по всей видимости успели снять боевики, участвовавшие в очередной попытке высадить десант в Крыму. На кадрах можно увидеть, как украинские боевики перемещаются по водной поверхности на быстроходных плавсредствах, при этом ведя огонь в неизвестном направлении.


Как утверждается, завершившуюся неудачей для украинской разведки операцию проводило подразделение ГУР "Артана", военнослужащие которого высадились на западном побережье Крымского полуострова, а также в районе Тендровской и Кинбурнской кос, расположенных западнее левого берега левобережья Херсонской области.




Непосредственно после высадки боевики вступили в бой с российскими военнослужащими, в результате чего группа была уничтожена практически в полном составе. Один из украинских боевиков был взят в плен.

На видео, ранее опубликованном украинским ГУР, боевики стоят по колено в воде, как утверждается у берегов Крыма, при этом демонстрируя флаг и произнося популярный среди украинских нацистов лозунг, в котором утверждается, что "Крым будет украинским или безлюдным".

Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновения были ликвидированы 13 высадившихся на побережье боевиков, еще один был взят в плен. Попавший в плен украинский спецназовец впоследствии рассказал, что в задачи группы входила высадка на берег Крыма, а также последующая фотофиксация с развернутым флагом для создания впоследствии соответствующей медийной картинки для внутренней украинской аудитории.

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42 комментария
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  1. zimagor
    zimagor Сегодня, 05:53
    0
    Красивая природа конечно... какое там небо! Совершенно восхитительное!
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 05:54
    +17
    В задачи группы входила высадка на берег Крыма, а также последующая фотофиксация с развёрнутым флагом для создания впоследствии соответствующей медийной картинки для внутренней украинской аудитории

    ***
    — "Картина мясом" ...
    ***
  3. Sevastiec
    Sevastiec Сегодня, 06:02
    +9
    Настырные канальи.

    Не жалко им себя совсем, что ли? Тик-ток стоит жизни?
    1. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 07:14
      +4
      Видимо им и бабла полно заплатили это не рядовые селюки а матерые озверевшие фашисты там таких любят и платят явно больше.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:49
        +1
        Упоротым говорят-Вот вернёшься, и мы тебе миллиард выплатим. Потом.Может быть.
    2. 1976AG
      1976AG Сегодня, 07:26
      0
      Цитата: Sevastiec
      Настырные канальи.

      Не жалко им себя совсем, что ли? Тик-ток стоит жизни?



      14 спецназовцев ради тик-тока ? Вы в это верите ?
  4. литий17
    литий17 Сегодня, 06:02
    0
    Все эти дурацкие вылазки понятно для чего. Но непонятно одно, а где наши результаты? Показали два гидроцикла, одного якобы "солдата" (вроде бы какой герой и офицер по данным в прессе) и кадры непонятные... И как обычно что всех "уничтожили", уже в результате боя! Короче и мы медийно в таком же ключе.... сами себя выставляем, даже сейчас
    Государственное управление разведки Украины опубликовало новые кадры, которые, по всей видимости успели снять боевики, и потом
    Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновения были ликвидированы 13 высадившихся на побережье боевиков, еще один был взят в плен.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:50
      +4
      Стоят в воде и шепчат мы в Крыму...сдается мне что они в Чёрном море стоят...клоуны.
  5. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 06:03
    -15
    Богатые они, видеокамеры у них есть. У нас камер, увы, нет, поэтому и видео с нашей стороны нет. Ничего, китайские друзья привезут нам камеры. Ах чёрт, забыл, они же в Крым ничего не возят, до сих пор считают его украинским...
    1. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 07:07
      +3
      Всё они туда возят. Трындеть не надо. Как бы вам не хотелось, но и в Крыму, и в России всё нормально с китайскими друзьями. За собой смотрите.))
  6. monetam
    monetam Сегодня, 06:10
    +11
    вести огонь из автоматического оружия , с гидроцикла во время его движения- это примерно так же как вести огонь из автомата на бегу: совершенно нулевая предельность, и, соответственно результативность, и просто невероятный уровень зрелищности для подростков и домохозяек.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:27
      -2
      На то и расчёт. Они умеют пиариться на камеру.
      1. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 07:11
        +7
        Цитата: Аль Манах
        На то и расчёт. Они умеют пиариться на камеру.
        В данном случае, непонятно что пропиарили:
        гидроциклы с включенными красными фонарями куда-то, плывут, стреляют с древнего пулемёта куда-то в темноту, и шёпот, что-то про Крым.
        Требовать такой же съёмки от наших (стрельба в темноте куда-то в море или по чём-то на берегу непонятно где) - глупо.
    2. Уарабей
      Уарабей Сегодня, 07:09
      +3
      Наследие 95го квартала. Вся страна, вслед за президентом, старается не - быть, а казаться.
  7. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 06:13
    +5
    Ради рекламы людей губить, идиоты. Ума бы им по больше может и не полезли бы.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:14
    +6
    Это "событие" можно прокомментировать приведя отклики самостийной телеграмм-тусовки. Из комментариев украинцев по поводу этого видео: «Видео с флагом по колено в воде — это уже высадка на берег или ещё нет?» Или: «У этих рейдов „capture the flag“ исключительно виртуальный эффект, а вот потери реальные». Вот так сами украинцы отнеслись к затее Буданова.
  9. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 06:21
    +2
    Такое впечатление что этот понт для отвлечения внимания.
    1. андрей юрьевич
      андрей юрьевич Сегодня, 06:31
      +2
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Такое впечатление что этот понт для отвлечения внимания.

      насмотрелись голливудских (болливудских) фильмов.
      1. Оптимус_Прайм
        Оптимус_Прайм Сегодня, 06:46
        +1
        Не пойму, а что не так? Так не бывает. Или только в фильмах?
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:21
    +3
    С одной стороны, медийная картинка... С другой стороны, трупы, вообще то.
    В каком мире, состоянии пребывали/ют те, кого на убой посылают, ради "красивой картинки".... да фиг её знает???
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 06:30
      +2
      А те, кто идёт на смерть в этих акциях, они не могут сдаться, нет? Там заградотряды стоят в воде, с пулемётами? Но ведь не сдаются, а идут в атаку.
      1. olezenka1
        olezenka1 Сегодня, 07:07
        +2
        Представляю себе, как укроспецназовцы (какие-нибудь идейные нацики, больше десяти человек, причём, скорее всего, там какие-никакие, а профессиональные вояки) сговариваются между собой: "А давайте лучше сдадимся, пацаны! Зато живыми будем!"
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 07:10
          +1
          Я к тому, что и удивляться тогда не надо.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 07:51
        +1
        Таки да, давно уже не "обсасываем" тему, что они там все дурни, обманутые, заблудившиеся...
        Они там РАЗНЫЕ, как и везде, впрочем.
        Но все таки... одно дело сбегать с раскрашеным столбом туда, обратно, пофоткатся в тех местах, где никого и никак, другое дело диверсионный рейд, не малой сложности и с очень туманными целями, перспективами...
        В общем, ситуации разные и участники со о совсем не одни и те-же, не одинаковые.
  11. Omega option
    Omega option Сегодня, 06:44
    -2
    Вакуумные боНбы над головами их быстро потушат их амбиции.
  12. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 06:45
    +2
    А видео как в СБУ оказалось ? Прямой эфир записали?
    1. Тамир
      Тамир Сегодня, 08:10
      0
      Видео с морских дронов-камикадзе оказывается же в СБУ. Разница только в том, что камикадзе здесь это украинские селюки
  13. rotfuks
    rotfuks Сегодня, 06:46
    +2
    Этих бесстрашных укров надо номинировать на премию Дарвина. Кто не знает что это такое. Премия дарвина присуждается особям мужского пола ……….которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его. Наличие детей не является препятствием для присуждения премии, поскольку дети имеют шанс не унаследовать дефективные гены от родителя[1]. ….. Из Википедии.
  14. maiman61
    maiman61 Сегодня, 06:48
    0
    Трупы катаются! И даже стреляют и орут!
  15. lukash66
    lukash66 Сегодня, 06:52
    +2
    Они реально как камикадзе, чувства самосохранения лишены начисто. Не верю, что эти "рэмбо" не знают о судьбе предыдущих групп, они все таки не обыватели из укро массмедиа. А главное не понятен эффект от этих набегов. Сфоткался - и сразу на компост. Просто диву даёшься.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:06
    +2
    Статья с военной точки зрения правильно написана,диверсионня группа произвела попытку высадиться на берег ,в пропагандистских целях .В результате чего была уничтожена.Гидрокостюмы частично пострадали,дырки в них легко ремонтиртся вулканизацией заплаток. good
    1. lukash66
      lukash66 Сегодня, 07:19
      +1
      Гидрокостюмы частично пострадали,дырки в них легко ремонтиртся вулканизацией заплаток. good[/quote]
      Всё гораздо прозаичней, Вы классику забыли - давай снимай сапоги, на заплаты пойдут твои боты.(с) )))
  17. krops777
    krops777 Сегодня, 07:10
    +1
    Сдохнуть ради пиар акции, круто ничего не скажешь, хотели перемогу а вышла как всегда зрада.
  18. _КГБ-СССР_
    _КГБ-СССР_ Сегодня, 07:12
    +3
    С самой пиар акцией все понятно, но интересно у них топливо на обратную дорогу было?
  19. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:19
    -1
    Ежели почти вся группа была уничтожена, то от куда видео с высадки? Онлайн трансляция?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:43
      +2
      Высаживалось 16 из них уничтожено 13, один взят в плен. Арифметика в помощь.
    2. Репеллент
      Репеллент Сегодня, 07:45
      +1
      Цитата: Escariot
      то от куда видео с высадки? Онлайн трансляция?

      Студийная съемка. Там такое видео, что я его у себя в ванной могу снять. Не отличите yes laughing
    3. Тамир
      Тамир Сегодня, 08:13
      0
      По вашей логике видео с украинских морских дронов камикадзе быть не должно
  20. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 07:22
    +3
    Ну видосик то они могли снять и в Одессе или Николаеве.
  21. Шафран
    Шафран Сегодня, 07:26
    +3
    Много лет жил в Крыму и никогда не встречал деревьев вдоль берега, ну не растут они в солёной воде, а тут на тебе, колосятся... Плывут себе, фонарики включили, разведка называется, которые даже про эхолокацию не слышали. В итоге где-то вылезли на берег и что-то засняли даже без попытки привязать к местности (вспомните прошлые видео - фото кемпингового лагеря и бухого охранника)
  22. glk63
    glk63 Сегодня, 07:48
    +1
    "Ранее сообщалось, что в ходе боестолкновения были ликвидированы 13 высадившихся на побережье боевиков, еще один был взят в плен. ". Какая-то лютая идиотия... Единственное объяснение этого - отвлечение внимания от другой группы...
  23. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:57
    +1
    Сколько бы не заплатили, рыбам содержимое карманов не интересно. Понятно, что задачи группы были иные, чем те, о которых поет "соловей". Анекдот по кекла на Красной площади здесь не уместен. Кино можно было снять в любую ночь, не выплывая за территорию Одесской киностудии.