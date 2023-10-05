Президент дал понять, что Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний

Нам следует вести себя зеркально. В том числе когда дело касается вопросов безопасности.

Я уже говорил об этом публично. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Спрашивается, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже свои, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём же тогда проблема? Видимо, проблема в надменном отношении к другим. Вот в чём проблема, в самоуверенности.