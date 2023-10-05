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Президент дал понять, что Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний

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Президент дал понять, что Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний

Сегодня внимание многих крупных информационных агентств и СМИ, включая западные и уж тем более украинские, прикованы к президенту России и его выступлению на Валдайском форуме. Среди прочего Владимир Путин коснулся и тематики действующего моратория на ядерные испытания.


Выступая на пленарной сессии форума, президент России заявил о том, что если наша страна договор о запрете на испытания ядерного оружия подписала и ратифицировала, то Соединённые Штаты, поставив свою подпись, документ не ратифицировали по сей день.

Владимир Путин:

Нам следует вести себя зеркально. В том числе когда дело касается вопросов безопасности.

Соответственно, президент России дал понять, что и наша страна может отозвать ратификацию договора о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.

Напомним, что ранее в США заявляли о якобы подготовке КНДР к проведению ядерных испытаний. Президент России в начале этого года отмечал наличие разведданных о том, что у США есть планы по проведению натурного испытания ядерного оружия.

На Валдайском форуме президент России затронул и вопрос общемировой безопасности. По его словам, в начале 21-го столетия считалось, что страны и народы извлекли уроки из войн прошлого, но эгоизм и завышенное самомнение отдельных мировых игроков вновь привели к попытке выстроить миропорядок на основе права исключительности и гегемонии одного над всеми остальными.

Президент:

Я уже говорил об этом публично. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Спрашивается, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже свои, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём же тогда проблема? Видимо, проблема в надменном отношении к другим. Вот в чём проблема, в самоуверенности.
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25 комментариев
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  1. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:35
    +11
    А может быть и не помешало бы провести испытание и показать результаты в открытых источниках. Мир забыл о глобальных разрушениях. Заодно все поймут на что способно, современное ЯО. what
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:01
      +4
      Как сказал Михаил Задорнов - Всё дело в "бабках"... На всех их не хватает, а "золотой миллиард" уменьшать свой аппетит не собирается... А если коме Штатов появятся ещё несколько центров силы, грабить и прогибать весь остальной мир станет гораздо труднее...Ну и потом, если кроме нас его никто не ратифицировал, то как то абсурдно то, что этот документ мы соблюдаем... Глупо принимать обязательства в одностороннем порядке, так что давно пора его отозвать...
    2. Павел_Свешников
      Павел_Свешников Сегодня, 20:38
      0
      Врем показательно жахнуть на Новой Земле пришло! Чтобы люди отчетливее понимали куда тащат Штаты весь мир.
      И давно пора отозвать свои подписи и под договором о нераспространении ЯО, которое сдерживает нас многими неуместными теперь односторонними обязательствами. Например обязательствами не применять ЯО против неядерных стран. Это в корне не согласуется с официально признанной в РФ концепцией применения ЯО, которое может применяться для недопущения разрастания неядерного вооруженного конфликта.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:39
    -2
    В 2014 году Путин при наличии желания мог решить проблему раз и навсегда,но ведь "это их внутренние проблемы "!Что сейчас хорохориться?Обычным оружием бьем избирательно,мосты да ж/д станции или развязки почти не трогаем!От того что мы якобы начнём ядерные испытания всуки не сдуются и не капитулируют. Они просто получат от сшы центрефуги и грамотных специалистов в области ядерного оружия.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 19:41
      +5
      Они просто получат от сшы центрефуги

      Увы - США таки не умеют делать центрифуги. Хотя честно трижды пытались..
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:06
      +3
      Бережливый у США как не странно с центрефугами проблемы и специалистами тоже.Даже у Бразилии они есть.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:40
    -2
    В атмосфере планеты Земля мало лишних рентгенов, а также недостаточно генных мутаций у населения. Достаточно взглянуть ЛГБТ сообщество и президента Украины не говоря про демократию США в лице Д.Байдена...
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:43
    +8
    Слова из госдепа : Мы поддерживаем запрет испытаний ядерного оружия ,воспринимаются нами , как детский лепет нашкодившего ребёнка и это правильно.Может рванём но не над Сибирью конечно.С географией у Маргариты плохо.Только у нас были оскорбления в адрес Симоньян.А вот на западе её слова разбирали с уважением к нашей стране ,ни одного слова с оскорблениями и унижением России не было сказано.Значит информация зашла.Когда их косается ,они начинают думать.Даже в СМИ.Зато в коментариях у них отрываются по полной,как и у нас.Первое,унас ракеты все на лампах от СССР ,КВО 100 км и летают они через раз и бонбы у нас аварийные ,не взрываются - от того что у них срок вышел.Может проверим ?Норгам больше всех не понравится.А нам должно быть фиолетово.Помню как 1986 г люстра в квартире качалась .Но это был научный взрыв в 40 км.Вот зачем наш Президент это сказал,в Белом доме переполох,где найти нужную перфокарту ,чтобы вставить байдену,а то не дай бог от таких новостей он зависнет и не перезапуститься.
    1. военком Котёнок
      военком Котёнок Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: tralflot1832
      А вот на западе её слова разбирали с уважением к нашей стране ,ни одного слова с оскоблениями и унижением России не было сказано.Значит информация зашла.Когда их косается ,они начинают думать.Даже в СМИ.

      Ну, как сказать...

      “This is true. Ordinary household electrical appliances, car starters, mobile phones, computers will indeed be damaged within a certain radius.”

      Yet an explosion over Siberia “will not disable electronics in America, Europe and anywhere else in the world”.

      It might, however, harm Russians living in Siberia.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:11
        0
        Военком Котёнок. Это коментарии или выдержки из статьи.Многие на западе не в курсе ,как и в России что у нас ядерный полигон на Новой земле на консервации .Очень интересно посмотреть на спутниковых гугол картах,если знать где смотреть.
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 20:43
          0
          Цитата: tralflot1832
          Многие на западе не в курсе ,как и в России что у нас ядерный полигон на Новой земле на консервации .Очень интересно посмотреть на спутниковых гугол картах,если знать где смотреть.

          Консервы всегда можно расконсервировать. Сам процесс консервации подразумевает расконсервацию.
          И если придерживаться академической науке, то архипелаг Новая Земля принадлежит континентальной плите на которой расположена Западно-Сибирская равнина, то есть Западно-Сибирской тектонической плите. Соответственно, Новая Земля- это Сибирь.
    2. Лешак
      Лешак Сегодня, 20:17
      +2
      Зато в коментариях у них отрываются по полной,как и у нас

      После первого применения ракет "Калибр" по ИГИЛ в Сирии из акватории Каспийского моря, случайно попал на укросайт и почитал комментарии по этому случаю. Один из коментов был "гениален": "У "Калибра" слишком большая дальность полёта, эта ракета просто перелетит через Украину". lol Теперь то они так не думают, надеюсь, получив многочисленные прилёты.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 20:37
        0
        Лешак.Калибр сначала летает по кругу над Украиной, выматывая свои максимальный километраж ,а потом идёт на цель. wassat
  5. pexotinec
    pexotinec Сегодня, 19:52
    +3
    По япошкам продублировать пару пробных малышей, они привыкшие и уже не обижаются.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 19:56
      0
      Им полезно. Им наш Хоккайдо жмет, мешает. А так глядишь отклится и вернется России.
    2. mann
      mann Сегодня, 20:07
      0
      По япошкам продублировать пару пробных малышей, они привыкшие и уже не обижаются.
      Угу,а Урсула тут же обвинит в этом штаты
  6. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 19:55
    -1
    Над Львовом испытание будет?
    Огонь.
  7. Адрей
    Адрей Сегодня, 19:57
    -1
    Очень красная и Очень жирная линия!
    В то же время, подчеркнул зампред Совбеза, Россия не отказывается от переговоров, но только на собственных условиях,
    1. mann
      mann Сегодня, 20:10
      0
      Очень красная и Очень жирная линия!
      Мы уже ко всяким привыкли и к суперкрасножирным тоже,так что зря стараетесь
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 20:02
    +4
    Президент дал понять, что Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний

    Таким образом, вместо того, чтобы отзывать, выходить, пресекать, прекращать, отменять и т.п., он продолжает толковать понятия...Как же все испугались и ломанулись на попятную...
    И нам это всё демонстрируется в виде проявления железной воли?
    А, знаете что...
    Есть, например, способ поставить на уши те же США отменив позорный договор Горбачёва-Шеварднадзе...
    Или, в связи с недружелюбной политикой Норвегии отменить дар Медведева в виде 175 000 кв.км морских просторов...
    Можно, в конце концов, в связи с арестом ЗРВ прекратить выплату по долгам или разорвать торговые соглашения с оборзевшей в край Европой и разобраться с имуществом, проживающих там, но числящихся российскими бизнесменами воров, присвоивших себе права на владение Россией и её богатствами...
    Чтобы мир увидел, что Путин не делает различий между международными бандитами и ворами и доморощенными нечистоплотными спекулянтами...
    А как иначе?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 20:22
      -1
      Ross42Что позорного в договоре Медведев Норвегия?Этот спор с советских времён и территориально разрешён в нашу сторону,шиш норгам а не газ.Штокмановское месторождение в нашей экономической зоне.Не получилось с норгами его разрабатывать,значит оставим внукам.А рыба дело водяное,нам нельзя только в терводы Норвегии заходить.Норги даже разрешили обслуживание российских траулеров под российским флагом на Шпицбергене в Баренцбурге и перегрузку рыбы тоже.Маринтрафик показывает что наши рыбаки просто " бреют" терводы Норвегии тралами в 1километре.И в этом районе ,который "подарил" Медведев просто столпотворение наших рыбаков ,работающих на данных продах рыб.Как выяснил,при СССР была субсидия рыбакам 37% всех затрат.Поэтому и рыба была относительно дешёвая.
  9. Виктор Ленинградец
    Виктор Ленинградец Сегодня, 20:08
    +1
    Если проводить ядерные испытания, то делать это надо внезапно и крайне эффектно.
    Про эффективность ЯО кому надо знают всё. А вот изумить "ширнармассы" всевозможными космическими эффектами было бы неплохо. Поэтому запуск какого-нибудь "Прогресса" с соответствующим устройством и "непредвиденная авария" на орбите с погашением спутников, а возможно и МКС, сопровождаемая полярными сияниями и атмосферными явлениями может дать КРАТКОВРЕМЕННЫЙ эффект, смешав карты противнику.
    Но! Устал писать, применение ЯО - не самоцель, а средство достижения победы. И даже такая демонстрация должна быть подкреплена нашим широкомасштабным наступлением с полной ликвидацией вооружённых сил противника на Украине. А для этого надо иметь 300 - 400 тыс. ударных и аэромобильных войск + 700 - 800 тыс. оккупационных. Не говоря уже о том, что противник должен быть обездвижен за счёт сноса мостов, плотин, складов и машзалов электростанций.
    А всё это пока не просматривается. Пока просматривается полномасштабная подготовка Польши к аннексии Белоруссии и такое развитие событий опять вынудит нас играть вторым номером от обороны.
    Нам следует вести себя зеркально. В том числе когда дело касается вопросов безопасности.

    - Ну просто беда, неистребимая ведомость нашего руководства! Где же ты Лиговка с лозунгом: "Если драка неизбежна - бей первым!"
  10. Nicola
    Nicola Сегодня, 20:15
    +2
    Думаю,лет десять назад,нужно было пересматривать все соглашения и договоры с недружественными странами.Простота хуже воровства.Никто в мире уже не работает в белых перчатках.Мы западу природные ресурсы,они против нас танки.Доигрались в партнёров,а Россию как имели,так и имеют.
  11. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 20:18
    +1
    Этого мало: пора его применить против укронацистов...
  12. guest
    guest Сегодня, 20:40
    0
    Президент дал понять, что Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний

    Вот когда отзовёт, можно будет говорить.