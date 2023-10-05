Президент дал понять, что Россия может отозвать ратификацию документа о запрете ядерных испытаний

Сегодня внимание многих крупных информационных агентств и СМИ, включая западные и уж тем более украинские, прикованы к президенту России и его выступлению на Валдайском форуме. Среди прочего Владимир Путин коснулся и тематики действующего моратория на ядерные испытания.
Выступая на пленарной сессии форума, президент России заявил о том, что если наша страна договор о запрете на испытания ядерного оружия подписала и ратифицировала, то Соединённые Штаты, поставив свою подпись, документ не ратифицировали по сей день.
Владимир Путин:
Нам следует вести себя зеркально. В том числе когда дело касается вопросов безопасности.
Соответственно, президент России дал понять, что и наша страна может отозвать ратификацию договора о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.
Напомним, что ранее в США заявляли о якобы подготовке КНДР к проведению ядерных испытаний. Президент России в начале этого года отмечал наличие разведданных о том, что у США есть планы по проведению натурного испытания ядерного оружия.
На Валдайском форуме президент России затронул и вопрос общемировой безопасности. По его словам, в начале 21-го столетия считалось, что страны и народы извлекли уроки из войн прошлого, но эгоизм и завышенное самомнение отдельных мировых игроков вновь привели к попытке выстроить миропорядок на основе права исключительности и гегемонии одного над всеми остальными.
Президент:
Я уже говорил об этом публично. Был момент, когда ваш покорный слуга просто высказал предположение: может быть, нам и в НАТО вступить? Но нет, в НАТО такая страна не нужна. Спрашивается, а что ещё-то? Мы-то считали, что мы уже свои, как у нас в народе говорят, буржуинские. Чего ещё? Противостояния идеологического больше нет. В чём же тогда проблема? Видимо, проблема в надменном отношении к другим. Вот в чём проблема, в самоуверенности.