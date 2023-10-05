Первая партия новейших 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» поставлена в войска

(...) орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости. Оно предназначено для подавления живой силы, вооружения и техники противника. Благодаря хорошей мобильности, защищенности, автоматизации и относительно невысокой цене «Флокс» весьма востребован в войсках

Самоходное артиллерийское орудие "Флокс" пошло в войска, первая партия новейших 120-мм орудий уже отправлена военным. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.Первая партия самоходного артиллерийского орудия "Флокс" поступила в войска. Сколько машин в партии не сообщается, также отсутствуют другие подробности поставки. Подчеркивается, что 120-мм орудие способно вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами.- говорится в сообщении госкорпорации.САО "Флокс" смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Комплекс способен поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально. Благодаря своей скорострельности "Флокс" способен вести огонь в режиме огневого налета, когда несколько снарядов, выпущенных под разным углом, одновременно достигают цели. Он унифицирован по боеприпасам с орудиями типа "Вена", поэтому способен применять весь спектр существующих снарядов.САО "Флокс" разработано в рамках ОКР "Набросок", проект создан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Вместе с "Флоксом" в "цветочную" серию входят также самоходное артиллерийское орудие "Мальва" и миномет "Дрок".