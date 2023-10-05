Военное обозрение
Войти Регистрация

Первая партия новейших 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» поставлена в войска

10
Первая партия новейших 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Флокс» поставлена в войска

Самоходное артиллерийское орудие "Флокс" пошло в войска, первая партия новейших 120-мм орудий уже отправлена военным. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.


Первая партия самоходного артиллерийского орудия "Флокс" поступила в войска. Сколько машин в партии не сообщается, также отсутствуют другие подробности поставки. Подчеркивается, что 120-мм орудие способно вести огонь как артиллерийскими снарядами, так и минами.

(...) орудие создано на шасси защищенного автомобиля повышенной проходимости. Оно предназначено для подавления живой силы, вооружения и техники противника. Благодаря хорошей мобильности, защищенности, автоматизации и относительно невысокой цене «Флокс» весьма востребован в войсках

- говорится в сообщении госкорпорации.

САО "Флокс" смонтировано на базе армейского бронеавтомобиля «Урал-4320» с колесной формулой 6х6. Комплекс способен поднимать ствол в диапазоне от -2 до + 80 градусов, что позволяет поражать цели по навесной траектории, прямой наводкой, а также забрасывать мины практически вертикально. Благодаря своей скорострельности "Флокс" способен вести огонь в режиме огневого налета, когда несколько снарядов, выпущенных под разным углом, одновременно достигают цели. Он унифицирован по боеприпасам с орудиями типа "Вена", поэтому способен применять весь спектр существующих снарядов.

САО "Флокс" разработано в рамках ОКР "Набросок", проект создан в нижегородском ЦНИИ «Буревестник». Вместе с "Флоксом" в "цветочную" серию входят также самоходное артиллерийское орудие "Мальва" и миномет "Дрок".

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 19:51
    0
    Спецы, так что на счёт "Мальвы", — это срамота (например, по дальности стрельбы) или нет?
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 20:09
      0
      Следующее новое артиллерийское орудие предлагаю назвать "чертополох"... А то уж больно "цветы" у нас нежные, а чертополохом издревле на Руси злых духов изгоняли...
  2. sepal81
    sepal81 Сегодня, 20:00
    -1
    Я так понимаю, это ниша "Нон", только в мотострелковых войсках.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:06
    0
    Дальность маловата, но зато мобильность на высоте. Позволит отстреляться и смотаться. Свою нишу найдёт. Нужно бы дальнобойных систем ещё добавить для контбатарейной борьбы, а то с этим вопросом тяжко.
    1. sepal81
      sepal81 Сегодня, 20:12
      +2
      Нужно снарядов высокоточных прежде всего, аналоги западных Эскалибура, Вулкано и Бонуса с дальностью 40-50 км. У Пиона дальность 47 км, а толку?
    2. Ратник_II_разряда
      Ратник_II_разряда Сегодня, 20:14
      +2
      Главное, чтобы пока подъезжают на дальность выстрела, самих не накрыли.
  4. Hwostatij
    Hwostatij Сегодня, 20:17
    0
    Да, не хотят наши артиллеристы от зоопарка калибров избавляться...
    1. Фёдор М
      Фёдор М Сегодня, 20:28
      0
      На так уж и много: 82, 100, 120, 122, 130, 152)))
  5. Tim666
    Tim666 Сегодня, 20:18
    +2
    Цитата: Ратник_II_разряда
    Спецы, так что на счёт "Мальвы", — это срамота (например, по дальности стрельбы) или нет?

    Конечно лучше иметь Цезарь чем Мальву, но лучше иметь Мальву чем МЛ-20 или вообще ничего. На фронте с обеих сторон используют Гвоздики у которых дальность ещё меньше, украинцы используют подаренные 105мм и хорошо о них отзываются, имхо массовых поставок Коалиции в войска в ближайшее время вряд ли стоить ждать. Достоверно неизвестно(предвижу что меня жостко заминусят) могут ли вообще в РФ делать стволы большой длины ибо проходила инфа что их то ли заказывали то ли хотели заказать во Франции. Допустим могут, но какого качества и самое главное могут ли их делать массово. Помнится как смеялись с Цезарей что 20 штук которые отдали Украине французы будут делать полгода, так вот во многом это связано именно с длинным стволом, чем он длинен тем сложнее его изготовить. А оборудование для изготовления тоже не делают за пару месяцев.
    1. Ратник_II_разряда
      Ратник_II_разряда Сегодня, 20:20
      0
      ... или вообще ничего.

      С таким подходом можно и до орудий XIX века дойти...