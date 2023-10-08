В шаге от ядерного взрыва: по всему миру оживают испытательные полигоны



Американцы видят признаки активности на Новой Земле. Источник: edition.cnn.com

До полуночи 90 секунд



Американцы на своем полигоне в Неваде также время не теряли. Источник: edition.cnn.com

«Мы знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть».

«Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».

Косвенные признаки

«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93-й год – с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них – нет».







В Китае обустраивается полигон Лоп-Нур в провинции Синьцзянь. Источник: edition.cnn.com