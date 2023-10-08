В шаге от ядерного взрыва: по всему миру оживают испытательные полигоны

Американцы видят признаки активности на Новой Земле. Источник: edition.cnn.com
До полуночи 90 секунд
Панику, как обычно, запустили на Западе. В январе 2023 года ученые-атомщики Совета по науке и безопасности в очередной раз перевели стрелки Часов Судного дня. Теперь до апокалипсической полуночи всего 90 секунд – такой близости к атомной войне не было в истории ни разу.
Ключевым виновником такого поворота, само собой, названа спецоперации России на Украине. Особенное беспокойство вызывают боевые действия в районе Запорожской и Чернобыльской АЭС. При этом Россия неоднократно допускала наблюдателей МАГАТЭ и фактически доказывала преступные обстрелы станции со стороны ВСУ.
При всей драматичности происходящего с Часами Судного дня, следует понимать, что стрелку перевели вправо всего на 10 секунд. За последние одиннадцать лет это самое незначительно приближение к апокалипсису. Например, в 2015 году стрелку дернули сразу на две минуты, в том числе из-за ситуации на востоке Украины.
А сейчас, когда в 2022 году мир едва не рухнул в мировую войну, минутную стрелку перевели очень скромно. Сразу два объяснения произошедшего.
Во-первых, атомщики за прошедшие десятилетия очень рьяно дергали стрелку к полуночи. Например, в 1998 году сразу на пять минут приблизили Судный день. В предыдущем 1997 году всех напугали ядерные испытания Индии и Пакистана. Обратно стрелки переводятся очень неохотно – в XXI веке это случилось лишь однажды в 2010 году. Молодцами, само собой, оказались американцы, отказавшиеся от развертывания ПРО в Европе.
С тех пор стрелка либо стояла на месте, либо двигалась к полуночи.
В итоге к 2023 году сложилась ситуация, когда пора бы передвинуть стрелку сразу на пару-тройку минут к полуночи, но некуда. В прошлом году мир действительно несколько раз едва не скатывался к ядерному апокалипсису. Но ученые ранее так щедро разбрасывались временем, что теперь его просто не осталось. Поэтому только 10 секунд и целых полторы минуты до третьей мировой войны.
Вторым объяснением столь скромного перевода стрелок стала недооценка опасности. Атомщики до конца не верят в возможность реального конфликта России и НАТО с применением ядерного оружия.
Немного истории «Бюллетеня ученых-атомщиков», основанного при участии Альберта Эйнштейна в 1945 году. В начале каждого года Совет по науке и безопасности совещается с Советом спонсоров, и решает, куда переводить стрелку часов. К слову, среди консультантов обычно не менее десяти Нобелевских лауреатов.
Говорить об объективности собравшейся компании бессмысленно – достаточно посмотреть состав советов. Здесь сплошь одни выпускники западных университетов, отражающие мнение пресловутого «золотого миллиарда».
Впрочем, контора до сих пор слишком консервативная для современных реалий зарубежья – в составе Совета по науке и безопасности всего один негр и ни одного представителя ЛГБТ-сообщества. Непорядок, который «часовщики» непременно исправят в ближайшее время.
Американцы на своем полигоне в Неваде также время не теряли. Источник: edition.cnn.com
Американских атомщиков перепугало не только 13 тыс. единиц взведенного ядерного оружия по всему миру, но и несколько иных причин. Ученые приплели к Часам Судного дня глобальное потепление, демократические свободы, COVID-19 и еще кучу причин, имеющих крайне опосредованное отношение к ядерной войне. Но атомщикам приходится соответствовать трендам и учитывать их в своей аналитике.
Словно вторя беспокойствам коллективного Запада, Владимир Путин на октябрьском Международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что теоретически можно отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.
Это не первое заявление Владимира Владимировича на этот счет. В феврале текущего года президент заявил:
«Мы знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в связи с этим некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть».
И самое важное:
«Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен».
На данный момент известно о соответствующих распоряжениях Владимира Путина «Росатому» и Министерству обороны. Совершенно вынужденное решение, особенно в свете последних новостей с ядерных полигонов.
Косвенные признаки
Взорвать над Сибирью на высоте 100 км ядерный заряд для уничтожения спутниковой группировки и в качестве предупреждения Западу?
Маргарита Симоньян считает подобное вполне разумным. Заодно и испытания ядерного оружия провернем, а спутниковая группировка противника прикажет долго жить. Вишенкой на торте финальное мнение Симоньян:
«Мы вернемся в какой-нибудь эдак 93-й год – с проводными телефонами. Чудесно же жили. Вот, право, я даже обрадуюсь! Я запрещаю своим детям иметь гаджеты, тогда мне не придется объяснять, почему у всех есть гаджеты, а у них – нет».
Добавить к мнению главного редактора телеканала RT особо нечего и, пожалуй, оставим сказанное на совести автора. Хорошо бы только услышать комментарий от журналистки, почему в качестве полигона выбрано воздушное пространство над Сибирью, а не над Москвой. Официально власти страны уже опровергли высказанное, но нет дыма без огня, даже он исходит от Симоньян.
Мысли о ядерных испытаниях удивительным образом сочетаются с тревожностью на Западе. Сейчас переживают относительно движений, зафиксированный на заброшенных, казалось бы, ядерных полигонах. Как минимум три объекта ожили настолько, что изменения видны из космоса.
Началось это задолго до спецоперации на Украине – страны приводят в порядок свои ядерные полигоны уже не менее трех-четырех лет. В России обустраивается объект на Новой Земле, в Китае в провинции Синьцзянь (полигон Лоп-Нур), а американцы доводят до ума полигон в Неваде. Напомним, что договор о всеобъемлющем запрете на ядерные испытания подписан еще в 1996 году.
Подписан-то подписан, но американцы с китайцами его не ратифицировали. И еще шесть стран с ними. А Россия по доброте душевной ратифицировала. Именно об этом говорил Владимир Путин, когда допустил отзыв ратификации договора со стороны нашей страны.
В этой ситуации Россия просто встанет в один ряд с ведущими мировыми ядерными державами. Ничего критичного не произойдет. Но юридических препон для осуществления фантазий Симоньян станет меньше.
История, как известно, циклична, и не исключено, что мы в ближайшее время мы увидим много новых ядерных испытаний. Вопрос только в том, кто начнет первым. Россия в современной истории вообще не испытывала оружие массового поражения. Советский Союз произвел последний ядерный взрыв в 1990 году, США – в 1992 году, а Китай спустя еще четыре года.
В Китае обустраивается полигон Лоп-Нур в провинции Синьцзянь. Источник: edition.cnn.com
Главные события на трех обозначенных полигонах разворачиваются под землей. Как утверждают наблюдатели из США, роют длинные тоннели, и все идет к тому, что готовятся к подземным взрывам.
Кому будет в большей степени выгодно испытать ядерное оружие?
В первую очередь КНР. Темпы развития арсенала хотя и впечатляют, но ядерный щит Китая кратно уступает России и США даже по отдельности. Причем большую часть боеголовок Пекин построил уже после 1996 году, то есть вообще не испытывал новые системы. Некоторые из которых принципиально новые и, по-хорошему, требуют натурных испытаний. Хотя бы подземных.
Мощности китайских суперкомпьютеров могут создать реалистичную картину любого подрыва, но кто знает, как оно случится на самом деле?
Если американцы с россиянами провели с начала ядерной эпохи почти две тысячи различных испытаний, то Китай всего около сорока. У Пекина гораздо меньше исходных данных для расчетов, чем у остальных держав.
К тому же Россия и США проводили свои испытания практически на пике своих арсеналов. Как качественно, так и количественно. Принципиально новых средств поражения не появилось – росла лишь точность и мощность боезарядов.
Но и это не отменяет потенциальной возможности ядерных испытаний. Даже ради самих испытаний, чтобы показать противнику свою решимость.
Все идет к тому, что в январе 2024 года стрелку Часов Судного дня снова переведут на 10 секунд.