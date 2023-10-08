Поражение Русской армии под Смоленском

Король Владислав IV под Смоленском. Картина Яна Матейко
Ставка на русский реванш
Россия потерпела поражение в Русско-польской войне 1609–1618 гг. Поляки, пользуясь Смутой в России, захватили Смоленскую и Северскую земли, которые Москва с большим трудом отбила у поляков во время прежних войн. Смоленская крепость имела стратегическое значение, прикрывая Москву с западного направления. Теперь Москва была практически неприкрыта с запада.
При этом полноценного мира не было. Деулинское перемирие с Москвой поляки рассматривали как временную передышку. Паны постоянно проводили провокации на границе, не признавали царем Михаила Фёдоровича, сохранив царский титул за королевичем Владиславом. Очевидно, что новая война была впереди.
Фактическим правителем при молодом царе Михаиле был его отец, хитроумный патриарх Филарет. Одни из активных участников и организаторов Смуты. Филарет готовился к войне. Казалось, что наступил благоприятный момент. В Европе в это время бушевала жесточайшая Тридцатилетняя война. Чехия восстала против германского императора. Сразу начали рубиться немецкие католические и протестантские курфюрсты-князья. Подключилась Испания, Нидерланды, итальянские княжества, Венгрия, Франция, Дания и Швеция. Польша входила в коалицию католических государств во главе с Габсбургами.
В этой ситуации естественным союзником России стала ярая противница Габсбургов – протестантская Швеция. Швеция в это время создала лучшую в Западной Европе армию, громила немцев, датчан, испанцев и поляков, захватила Ригу. Шведский король Густав II Адольф был одним из наиболее образованных правителей своего времени, любил математику и историю, показал себя отличным полководцем.
Москва решила отложить вопрос с возвращением выхода на Балтику и стала налаживать дружбу со шведским королем Густавом II. Швеция и Россия обменялись постоянными дипломатическими представительствами. Две державы активно готовились к войне с Польшей.
Шведам было выгодно сотрудничать с Россией.
Во-первых, можно было спокойно воевать в Европе, не опасаясь открытия второго фронта с Россией. Русские военные и материальные ресурсы использовались против врагов Швеции.
Во-вторых, Швеция, сформировав большую армию, отчаянно нуждалась в деньгах. Тут помощь России была серьёзной. Русское царство осуществляло поставки хлеба в Швецию, который шведы с большой выгодой перепродавали в Голландии. За шесть лет 1628–1633 гг. вывоз из Русского государства дешёвого зерна принёс шведской королевской казне 2,4 млн рейхсталеров чистой прибыли.
В свою очередь Швеция оказала определённую военно-техническую помощь России. Конечно, не бесплатно. По прямому распоряжению шведского короля Москве передали секретную технологию отливки легких (полевых) пушек, использование которых на поле боя давало шведской армии серьёзное преимущество над неприятелем.
В начале 1630 года в русскую столицу приехал пушечных дел мастер Юлиус Коет, который наладил в России производство новых пушек. В 1632 году под техническим руководством другого шведского посланника Андрея Виниуса были основаны Тульский и Каширский военные заводы, чугуноплавильные, железоделательные предприятия. При помощи Швеции Россия нанимает военных специалистов, офицеров и солдат.
Также царское правительство рассчитывало, что Османская империя будет враждебна Польше, и Крымское ханство не станет в это время совершать нападения на Русское царство.
В самой Речи Посполитой было неспокойно. Польские паны и католики усиливали гонения на православие, казаки и крестьяне на Русской украйне (бывшая Киевская Русь, Малая Россия – по греческим источникам) постоянно поднимали восстания (Восстание Жмайло; Восстание Фёдоровича). Казаки не раз присылали делегатов в Москву. Просились в подданство русскому царю.
Однако планы Москвы на благоприятную внешнеполитическую ситуацию себя не оправдали. В ноябре 1632 года шведский король Густав II погиб в бою. Швецией до совершеннолетия королевы Кристины управлял регентский совет во главе с канцлером Акселем Оксеншерной, который не хотел союза с Россией. Канцлер сосредоточил внимание на Тридцатилетней войне, отказался от войны с Речью Посполитой.
Вассал турецкого султана, крымский хан, получив щедрую плату от поляков, ударил по России на юге, фактически открыв второй фронт. Значительная часть Русской армии во время войны с Польшей была отвлечена на южное стратегическое направление.
В Речи Посполитой уже в ноябре 1632 года выбрали короля Владислава, и надежды на долгий период хаоса в Польше рухнули. Малороссийские казаки, вернее – их старшина, надеясь на улучшение своего положения и связывая большие надежды со своим «покровителем» Владиславом, восстания не подняли. Наоборот, запорожские казаки атаковали Валуйки, затем Белгород, Курск и Севск.
В итоге в решающий момент Россия оказалось один на один с Польско-Литовским государством. Варшава получила предупреждение Франции о том, что русские готовятся к войне. Поэтому Польша успела заключить перемирие со шведами и была готова к войне на востоке.
Макет Смоленской крепости в историческом музее Смоленска
Военная реформа
Основное внимание было уделено улучшению организации и вооружения Русской армии. Численность армии в 1630 году была доведена до 92 тыс. человек. Но только четверть этих сил можно было использовать как полевую армию. До 70 тыс. человек несли городовую гарнизонную службу.
Чтобы усилить ударную силу армии, в Русском царстве начали военную реформу, стали формировать по шведскому образцу полки «иноземного (нового) строя», активно приглашали на должности офицеров и советников иностранцев. В начале 1630 года в Ярославль, Углич, Кострому, Вологду, Великий Новгород и другие города прибыли распоряжения о наборе на государеву службу оставшихся беспоместными детей боярских. Из них планировали сформировать два солдатских полка, по 1 тыс. человек в каждом.
Попытка сформировать новые пехотные полки только из служилых людей «по отечеству» (рождению) провалилась. Пришлось набирать в солдаты вольных людей недворянского происхождения, казаков, татар и др.
Обучать солдат военному делу должны были нанятые за границей Александр Лесли и Франц Цецнер. Лесли уже служил в России в 1618–1619 гг., затем служил в Швеции и вернулся в Россию в составе шведской военной миссии. В Русской армии он получил чин «старшего полковника» (он соответствовал чину генерала) и отправился в германские протестантские княжества для набора наемных солдат.
В начале 1632 года число солдатских полков было увеличено до шести. Четыре полка приняли участие походе на Смоленск, ещё два полка были направлены в действующую армию летом 1633 года.
Успешный опыт создания пехотных солдатских полков царское правительство решило распространить и на кавалерию. С середины 1632 года начали формироваться первый рейтарский полк, начальная численность которого была определена в 2 тыс. человек. Служба в кавалерии была почётной и традиционной для дворян, поэтому в рейтары охотно записывались обедневшие служилые люди. Также службу в кавалерии более щедро оплачивали. Командование решило увеличить численность полка до 2 400 человек, сформировав особую драгунскую роту. Рейтарский полк состоял из 14 рот во главе с ротмистрами.
Уже во время Смоленской войны правительство сформировало драгунский полк, два солдатских полка и отдельную солдатскую роту. Драгунский полк состоял из 1 600 человек, разделённых на 12 рот, по 120 рядовых в каждой. Полк имел и свою артиллерию – 12 малых пушек.
К началу войны было готово шесть полков – 9 тыс. солдат. Всего за три с половиной года до войны и во время неё было сформировано 10 полков нового строя, общей численностью около 17 тыс. человек.
Также производили набор наёмников. Набор четырёх наёмных полков был осуществлён полковником Лесли. В западной Европе набрали 5 тыс. человек. Однако этот опыт оказался неудачным. Тридцатилетняя война была в разгаре, спрос на профессиональных военных был крайне высок в самой Европе. Поэтому Лесли с трудом набрал четыре полка, их состав был неудовлетворительный.
Полковник Александр Лесли
Начало войны. Удар крымской орды
Весной 1632 года скончался польский король Сигизмунд III, в Речи Посполитой наступил период «бескоролевья», чреватый гражданской войной. Москва решила использовать этот момент и пошла на демонстративное нарушение Деулинского перемирия, заключённого сроком на 14,5 лет (формально его действие заканчивалось 1 июня 1633 года). В июне 1632 года был проведён Земской собор, который поддержал решение о начале войны с Польшей.
Решение о наступлении не было отменено и после внезапного нападения крымской орды на южные области-украйны. В июне 1632 года крымцы разорили Мценский, Новосильский, Орловский, Карачевский, Ливенский и Елецкий уезды. Крымская орда нарушила указание султана Мурада. Это был первый крупный поход крымцев за долгие годы затишья.
Татарский удар задержал выступление главных русских сил к Смоленску на три месяца. Только 3 августа 1632 года передовые части армии под началом боярина Михаила Борисовича Шеина и окольничего Артемия Васильевича Измайлова выступили в поход. 9 августа выступили главные силы. Войска шли к пограничному Можайску, где планировалось завершить формирование ударной группировки.
Из-за угрозы повторного удара крымцев на южной границе сбор полков затянулся до начала осени. Только 10 сентября Шеин получил указ о начале боевых действий против Речи Посполитой. 32-тысячная Русская армия при 151 орудие и 7 мортирах выступила в поход.
Эта потеря времени роковым образом скажется на исходе кампании.
Несмотря на осеннюю распутицу, которая задерживала движение артиллерии и обозов, наступление было успешным. Русские войска в октябре – декабре 1632 года освободили Серпейск, Кричев, Дорогобуж, Белую, Трубчевск, Рославль, Стародуб, Новгород-Северский, Почеп, Батурин, Невель, Красный, Себеж и другие города и населённые пункты.
Осада Смоленска
5 декабря 1632 года 24-тысячная армия была собрана у Смоленска. Но перевозка артиллерии затянулась на месяцы. «Великие» пушки («Инрог – стрелявший ядрами в 1 пуд и 30 гривенок, «Пасынок» – 1 пуд 15 гривенок, «Волк» – 1 пуд и др.) были доставлены в армию только в марте 1633 года. До этого времени Русские войска не торопились штурмовать первоклассную крепость и занимались осадными работами.
В 6 верстах от Смоленска на левом берегу Днепра соорудили острог с «теплыми избами» и перекинули через реку два моста. Солдатские полки встали вплотную у города с юго-восточной стороны и соорудили траншеи и туры для пушек. Часть войск была выдвинута в Оршанский и Мстиславский поветы для блокирования 6-тысячного отряда Гонсевского и Радзивилла, который стоял у села Красное в 40 верстах от Смоленска.
Польский гарнизон насчитывал, по словам перебежчиков, около 2 тыс. человек. Оборону Смоленска возглавлял Самойло Соколинский и его помощник Якуб Воеводский. Гарнизон имел значительные запасы продовольствия, но испытывал недостаток в боеприпасах. Поляки, несмотря на незначительность гарнизона, смогли продержаться 8 месяцев до прихода польской армии.
Смоленск был мощной крепостью, взять которую можно было, только имея сильную артиллерию, с проведением правильной осады. Время, избранное для осады было неудачным. Лучшие месяцы были потрачены из-за угрозы крымской орды. Обычно с началом поздней осени войска отводили на зимние квартиры. Отступление от этого правила, при отсутствии системы регулярного снабжения полевой армии, часто заканчивалось тяжёлыми поражениями войск, которые действовали в отрыве от основных баз. Осада Смоленска подтвердила это правило.
Зимой 1632–1633 гг. Русские войска ограничивались блокадой крепости. Да и она не была полной, и Гонсевский смог перебрасывать подкрепления в Смоленск. Только в ночь на Рождество Христово была сделана попытка внезапного штурма, но поляки были готовы, и русское командование остановило атаку.
После подвоза артиллерии пушечным огнём и минными подкопами была разрушена часть укреплений города. При этом подвоз боеприпасов был медленным, когда они кончались, то противник успевал восстановить разрушенное. Поляки успели сделать за стенами насыпной земляной вал с артиллерийскими батареями и успешно отбили два русских штурма – 26 мая и 10 июня 1633 года. Эти неудачи деморализовали армию Шеина, которая уже устала от длительной зимней осады. Русские войска перешли к пассивной осаде. Кроме того, группа Гонсевского и Радзивилла постоянно тревожила русских.
Командир Передового полка князь Семён Прозоровский предложил атаковать и уничтожить незначительные силы Гонсевского, пока они не получили подмогу. Но главнокомандующий занял выжидательную позицию, предоставив инициативу противнику.
Реконструкция плана осады Смоленска. Начало XX века.
Другие направления
Военные действия не ограничивались осадой Смоленска. Русские воеводы старались нанести удары по врагу и на других направлениях. В свою очередь противник старался перехватить инициативу.
В конце декабря 1632 года – начале января 1633 года вражеские отряды проникли в Себежский уезд и под Путивль. Это нападение довольно легко отразили. Русские стрельцы и конные казаки настигли и уничтожили на реке Орлее в 20 верстах от Себежа отряд Корсака (200 человек). В конце января под Себежем был разгромлен ещё один вражеский отряд под началом полковника Комара. 27 февраля 1633 года 5-тысячный литовский отряд под началом полковника Пясочинского попытался захватить Путивль. Воеводы Андрей Мосальский и Андрей Усов отразили вражеское нападение и, сделав вылазку, разбили врага.
В марте 1633 года 2-тысячный вражеский отряд под началом полковника Волка напал на Стародуб, но не смог захватить хорошо укрепленный город. В апреле поляки безуспешно атаковали Новгород-Северский, а в мае – снова Путивль. В июне 1533 года южную русскую границу пересёк 5-тысчный запорожский отряд. Казаки взяли Валуйки и осадили Белгород. Но 22 юля 1633 года при штурме Белгорода запорожцы потерпели тяжёлое поражение, потеряв только убитыми 400 человек, и отступили. Защитники во время штурма устроили внезапную вылазку, уничтожив осадные приспособления и обратив запорожцев в бегство.
На северо-западе Русские войска под началом Петра Лукомского и Семёна Мякинина в конце мая 1533 года ходили от Великих Лук на Полоцк. Полоцк был сильно разорён, сожжены посады и острог, литовцы смогли с большим трудом удержать только внутренний замок. На обратном пути Русские войска довершили разорение Полоцкого повета. Летом 1633 года русские отряды совершили рейды в витебские, велижские и усвятские места.
Поляки перехватывают инициативу
Летом-осенью 1633 года в войне произошёл стратегический перелом в пользу Польши. В мае-июне 1633 года случилось крупное вторжение крымско-ногайских войск. Татары под началом «царевича» Мубарек-Гирея вторглись в южные русские уезды. Крымские и ногайские отряды прорвались через рубеж на реке Оке и дошли до Каширы. Были опустошены большие территории Московского, Серпуховского, Тарусского, Рязанского, Пронского и других уездов Русского царства.
Силы России были отвлечены на другие направления. Армию под Смоленском серьёзно усилить не удалось. Более того, многие дворяне и дети боярские, чьи имения располагались вблизи «южных украйн», дезертировали, чтобы защитить свои владения. Сбежавшие казаки и солдаты объединялись в группы и отряды. Власти не смогли остановить их исход, едва удалось избежать новой смуты в тылу.
Гонсевский получил сильные подкрепления, усилившись до 10–11 тыс. человек и перешел в наступление. 29 июля поляки пытались прорваться в Смоленск, но были отброшены войсками князя Прозоровского, который возглавляли Передовой и Сторожевой полки (воевода Сторожевого полка Богдан Нагой погиб в июле 1633 г.). В двух полках было свыше 4 тыс. воинов. В августе Прозоровский был усилен солдатским полком Вильяма Кита (1,5 тыс. солдат) и рейтарским полком Самуэля Шарля д’Эберта (2 400 человек).
13 августа поляки снова атаковали. Польская конница опрокинула русские сотни и преследовала их. Оказалось, что это отступление ложное. Польская кавалерия попала в засаду, где её расстреляли солдаты Кита. Одновременно русская конница развернулась и контратаковала фланги противника. Гонсевский снова отбит.
20 августа поляки снова атакуют русские позиции на реке Ясенной. Гонсевский имел качественное и количественное преимущество в коннице, поэтому пытался выманить противника под удар своих гусар. Русские держались у своих позиций, под прикрытием артиллерии. Бой с переменным успехом продолжался несколько часов. Русские рейтары отбросили казачьи хоругви противника, затем польские гусары отбросили нашу конницу. Не добившись видимого успеха, поляки отошли.
Тем временем 9 мая 1633 года польская армия выступила из Варшавы на помощь смоленскому гарнизону. Король Владислав хотел одним ударом решить исход войны в свою пользу. 25 августа его 15-тысячное войско подошло к Смоленску. Запорожский гетман Тимофей Орендаренко привёл на помощь королю 10–12 тыс. казаков, по другим данным – до 20 тыс.
Шеин к этому времени уже потерял значительную часть армии из-за массового дезертирства, многие служилые люди возвращались домой, узнав о татарском вторжении. Войска были деморализованы долгим стоянием. Иностранные наёмники начали покидать позиции и уходить в польский лагерь. В такой ситуации Шеин не решился дать сражение и действовал от обороны.
Осада снята
28 августа 1633 года полки Владислава пошли на штурм русских укреплений. Основной удар польской армии был направлен на Покровскую гору, где оборона считалось самой слабой. Против солдатского полка Юрия Матейсона (имел к тому времени в своём составе около 1 300 человек) было направлено 8 тыс. пехоты и конницы. Русские солдаты удержали укрепления на горе, их оборону прорвать не удалось, и поляки отступили.
11 и 12 сентября польско-литовская армия вновь атаковала Покровскую гору. Полк Матейсона снова проявил упорство и отбил все нападения. Но 13 сентября главнокомандующий Шеин приказал оставить позиции. 18 сентября поляки атаковали юго-западные позиции Русской армии, которые оборонял солдатский полк Генриха фон Дама (около 1 300 человек). Все вражеские приступы были отражены, но 19 сентября Шеин приказал оставить и эту позицию.
Главнокомандующий сужал фронт обороны, т. к. сильно поредевшие войска не могли удержать прежние позиции. 20 сентября основные бои шли на юго-востоке. Здесь держал оборону князь Прозоровский, он после получения приказа об отходе, с трудом пробился в основной лагерь.
В результате Русская армия потерпела поражение, королевская армия сняла осаду со Смоленска. Армия Шеина ещё сохраняла боеспособность и могла отступить, чтобы продолжить борьбу, но для этого надо было бросить артиллерию. Главнокомандующий не осмелился принять такое тяжёлое решение и приказал строить новые укрепления.
9 октября 1633 года польские войска захватили село Жаворонки, перерезав Московскую дорогу. Защищавший Жаворонкову гору полк наёмников полковника Томаса Сандерсона и солдатский полк полковника Тобиаса Унзена (погиб в бою), атакованные гусарами, с большими потерями отошли в основной лагерь. Армия Шеина сама попала в осаду. Королевская армия не смогла уничтожить Русские войска в нескольких сражениях, но полностью их блокировала, окружив линией своих укреплений.
В течение четырёх месяцев осажденная Русская армия страдала от нехватки продовольствия, дров и болезней. В середине февраля 1634 года под давлением иностранных офицеров Шеин согласился начать переговоры с польским королём на условиях «почётной» капитуляции. 21 февраля 1634 года соглашение было подписано.
Русские полки с личным оружием, знаменами, 12 полевыми пушками, но без осадной артиллерии и обозного имущества получали право беспрепятственного отхода к своей границе.
Самым тяжёлым условием капитуляции был пункт о выдаче всех перебежчиков. Шеин увёл более 8 тыс. солдат, ещё около 2 тыс. раненых и больных было оставлено до излечения в лагере. По условиям договора, после излечения они должны были вернуться в Россию. Половина наёмников перешла на службу к польскому королю.
Поляки пытались развить наступление на Москву, но героическая оборона крепости Белой воеводой Волконским (1 тыс. бойцов) остановила наступление армии Владислава. Тем временем столицу прикрыли полки князей Черкасского и Пожарского. На южном направлении вражеское наступление остановила крепость Севск.
Поражение Русской армии под Смоленском привело к неудаче во всей войне. 4 (14) июня 1634 года на реке Поляновке был заключен Поляновский мир между Россией и Польшей, подтвердивший в основном границы, установленные Деулинским перемирием. К России отошёл только один город – Серпейск. По договору Владислав отказался от претензий на русский трон, титул просто выкупили.
Медаль в честь победы Владислава IV под Смоленском 1634 года