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«Внешнего воздействия не было»: Путину доложили предварительные выводы следствия о причинах катастрофы самолёта Пригожина

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«Внешнего воздействия не было»: Путину доложили предварительные выводы следствия о причинах катастрофы самолёта Пригожина

Официального объявления о причинах катастрофы самолета основателя ЧВК "Вагнер" еще не было, но Владимир Путин сделал одно заявление на эту тему. По его словам, внешнего воздействия на самолет не выявлено.


В телах погибших в авиакатастрофе над Тверской областью обнаружены осколки ручных гранат, такие сведения содержатся в докладе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Проведенные СК РФ экспертизы показали, что внешнего воздействия на самолет не было, это уже доказанный факт.

Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. (...) мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было

- заявил Путин добавив, что экспертизы тел погибших на алкоголь и наркотики не проводились.

Также президент отметил, что называть группу "Вагнера" ЧВК не правильно, это название придумали журналисты. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства. По его словам, участие бойцов группы в спецоперации было вызвано необходимостью, поэтому когда поступило предложение Минобороны о привлечении "Вагнера" к СВО, он дал согласие. В первую очередь потому, что люди шли воевать добровольно. На сегодняшний день контракты с военным ведомством подписало несколько тысяч боцов группы.

Напомним, что бизнесджет Embraer Legacy, принадлежащий Евгению Пригожину, потерпел катастрофу возле поселка Куженкино в Тверской области при следовании из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года. На борту находилось 10 человек, включая экипаж. В этой катастрофе погиб сам Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, чьим именем и была названа группа.
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57 комментариев
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  1. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:01
    -2
    Если токсикологических тестов не было зачем на всю страну намекать что они под кокаином взорвали гранату? И почему про 5 килограммов кокаина не сказали 3 месяца назад?
    1. Андрей ВОВ
      Андрей ВОВ Сегодня, 21:04
      +5
      Он не сказал, что гранату взорвали находясь под кокаином. Было воздеймвие внутри, а кокс нашли в офисе вот, что он сказал, как ему Бастрыкин доложил.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:06
        +3
        Цитата: Андрей ВОВ
        Он не сказал, что гранату взорвали находясь под кокаином. Было воздеймвие внутри, а кокс нашли в офисе вот, что он сказал, как ему Бастрыкин доложил.

        Он намекал, впервые упомянул про кокаин, и сказал что тестов не проводили.
      2. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 21:18
        +4
        Бастрыкину верим, этот врать не станет, как и Конашенков.
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 21:32
          +5
          Кто нибудь услышал, что Путин говорил про Пригожина или Уткина?
          Нет!
          Только "в телах погибших... "
          На мой взгляд - чистейший аналог федеральной Программы "Защиты свидетелей"
  2. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 21:06
    +10
    Истину нам не скажут, а правда до сих пор продаётся в газетных ларьках.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:36
      +1
      Цитата: Олег Апушкин
      Истину нам не скажут, а правда до сих пор продаётся в газетных ларьках.

      Опять "нам". Говорите про себя. Мне, например вся правда с такими персонажами может и не нужна. Спокойней спать буду. winked
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 22:29
        0
        Цитата: Ясная
        Цитата: Олег Апушкин
        Истину нам не скажут, а правда до сих пор продаётся в газетных ларьках.

        Опять "нам". Говорите про себя. Мне, например вся правда с такими персонажами может и не нужна. Спокойней спать буду. winked

        Редкий случай, -дважды за минуту ставлю Вам плюс))).
        ... Кстати, извините, - повторюсь, - иногда сайт игнорирует мои оценки комментариев:"... Вы уже ставили оценку... "!!! am
  3. pettabyte
    pettabyte Сегодня, 21:06
    +15
    Напоминает его возмутительное "она утонула".
    И да, а бортовые самописцы чо? Они по идее и звук в кабине писать должны...
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 22:04
      +2
      Цитата: pettabyte
      Напоминает его возмутительное "она утонула".
      И да, а бортовые самописцы чо? Они по идее и звук в кабине писать должны...
      -звук в ларингофонах -не более.За пределами кабины пилотов отродясь никто ничего не писал никогда
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:10
    +10
    Получается, не успел самолёт взлететь, как кто то начал в самолёте играться гранатами?...В самолёте ведь были люди с боевым опытом. Он хоть сам верит в этот бред?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 21:12
      +18
      Да это не важно. Важно дать какое-то объяснение, что власть ни при чем, при этом уровень абсурдности значения не имеет.
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 21:14
        +9
        Блин, но ведь не до такой же степени "нести пургу", должно же быть чувство меры. Неужели ничего умней не могли придумать?
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 21:39
          +1
          Цитата: Владимир М
          Неужели ничего умней не могли придумать?

          Интересно. Ну, например? winked
          1. Владимир М
            Владимир М Сегодня, 21:46
            +5
            Можно было сказать - было взрывное устройство в самолёте, а вот как оно туда попало можно было расследовать до "второго пришествия". А так получается, сам на себя пальцем показал или на своих подчинённых.
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 21:55
              -1
              Цитата: Владимир М
              Можно было сказать - было взрывное устройство в самолёте,

              Мама рОдная! Володя, Вы меня пугаете belay разве фрагменты ручных гранат, это не элементы взрывного устройства !?
        2. dump22
          dump22 Сегодня, 22:07
          +5
          Блин, но ведь не до такой же степени "нести пургу", должно же быть чувство меры.


          Если тебе вслух никто не может возразить, то постепенно привыкаешь говорить что угодно, не заботясь уже о правилах, приличиях или самой малейшей провдоподоподности.

          Яркий пример этого - Кадыров.
          1. A.A.G.
            A.A.G. Сегодня, 22:31
            0
            Цитата: dump22
            Блин, но ведь не до такой же степени "нести пургу", должно же быть чувство меры.


            Если тебе вслух никто не может возразить, то постепенно привыкаешь говорить что угодно, не заботясь уже о правилах, приличиях или самой малейшей провдоподоподности.

            Яркий пример этого - Кадыров.

            good
        3. Комментарий был удален.
    2. meandr51
      meandr51 Сегодня, 21:53
      -10
      Цитата: Владимир М
      Получается, не успел самолёт взлететь, как кто то начал в самолёте играться гранатами?...В самолёте ведь были люди с боевым опытом. Он хоть сам верит в этот бред?

      Вы никогда не слышали про несчастные случаи с ВВ на фронте, на складе, при перевозке? Кстати, сам Пригожин - гражданский...
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:15
    +8
    То что термин ЧВК придумали журналисты ,не уверен.Это была просто крыша в медийном поле,а кто тогда вагнеровцы?Если их изначально контролировало МО.Как это подразделение называлось по бумагам МО - инструкторы?Замутили однако.
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:18
      +8
      Цитата: tralflot1832
      То что термин ЧВК придумали журналисты ,не уверен.Это была просто крыша в медийном поле,а кто тогда вагнеровцы?Если их изначально контролировало МО.Как это подразделение называлось по бумагам МО - инструкторы?Замутили однако.

      Ну как ЧВК они были за границей, а в России до СВО могли как ЧОП числиться и быть в рамках закона, потом началась СВО и их правовой статус расширили до добровольческого подразделения.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 21:21
        +5
        Лт запаса ВВС.Вроде в Сирии они числились как ЧОП,в первых публикациях о них.Вопрос как на борту самолёта оказались гранаты,как завезли в аэропорт для начала и зачем.
        1. красноярск
          красноярск Сегодня, 21:39
          +9
          Цитата: tralflot1832
          Вопрос как на борту самолёта оказались гранаты,как завезли в аэропорт для начала и зачем.

          Вы верите в то, что гранаты были? И, что взрослые мужики, не наигравшись в гранатами в б. д., начали ими играть в самолете? Как не додумались следаки сказать, что в самолете были поставлены растяжки. С них станется.
          А что, правда, что если в салоне самолета взорвать гранату, то он обязательно рухнет?
          1. meandr51
            meandr51 Сегодня, 21:46
            -3
            А что, ящик с гранатами нельзя заминировать? Или гранаты сами никогда не взрываются? И на старуху бывает проруха...
          2. свой1970
            свой1970 Сегодня, 22:08
            +2
            Цитата: красноярск
            Цитата: tralflot1832
            Вопрос как на борту самолёта оказались гранаты,как завезли в аэропорт для начала и зачем.

            Вы верите в то, что гранаты были? И, что взрослые мужики, не наигравшись в гранатами в б. д., начали ими играть в самолете? Как не додумались следаки сказать, что в самолете были поставлены растяжки. С них станется.
            А что, правда, что если в салоне самолета взорвать гранату, то он обязательно рухнет?
            -ну вообще то бизнес джет - он маленький...Это не Ил-76 или Эйрбас...
            Для того чтоб пилотов осколками посекло - одной Ф-1 по уши хватит.
        2. meandr51
          meandr51 Сегодня, 21:49
          0
          Если бы это была группа экологов или фотомоделей, то да, вопросы возникли бы. А для профессиональных бойцов оружие - как губная помада для дамочки. Всегда при себе. И такие люди что угодно, куда угодно пронесут.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 22:04
            +1
            meandr 51 .Может всё и так и было ,у меня опыт только водку в самолёт заносить и много.Надо было только быт кристально трезвым ,перед таможней на посадку.Вопросов никогда не возникало.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 21:15
    +9
    Молодцы, на самих себя в результате не вышли - и то дело. Хотя бы своих удаётся убирать без особых косяков, коли уж против партнёров кишка тонка.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 21:45
      +5
      Цитата: Аль Манах
      Хотя бы своих удаётся убирать без особых косяков,

      Да никого не убирали... кроме конечно winked земли с места "несчастного случая"
  7. 3x3zsave
    3x3zsave Сегодня, 21:17
    +10
    Также президент отметил, что называть группу "Вагнера" ЧВК не правильно, это название придумали журналисты. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства.
    Оппаньки! "Никогда не было, и вдруг опять."(с)
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:39
      +7
      Так кто же они были? Да и были ли они вообще? Может - мираж?
  8. сергей_вакк
    сергей_вакк Сегодня, 21:28
    +8
    Для тех у кого заместо головы телевизор сойдёт.У остальных возникло ещё больше вопросов.Лучше бы вообще промолчал.Забыли и все
  9. squid
    squid Сегодня, 21:34
    +9
    так и знал. какое жестокое самоубийство!
  10. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:38
    0
    А что такое - внешнее воздействие? Взрыв гранаты, как и любого другого взрывного устройства, таковым не является? Это теперь приравнивается к поломке бортового оборудования?
    1. meandr51
      meandr51 Сегодня, 21:43
      +3
      Внешнее - это снаружи. Т.е. обстрела не было.
  11. meandr51
    meandr51 Сегодня, 21:42
    +4
    В реальной жизни и не такой еще "бред" бывает. Кроме того, могли и заминировать ящик с гранатами. О одной гранаты самолет вряд ли разрушится.
  12. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 21:48
    0
    Ну зато теперь всем все стало понятно кто зачем и почему. Но лично я думал, что месть ВВП будет гуманнее. Особенно вспоминая негодяя Ходорковского, отплатившего впоследствии черной неблагодарностью. Видимо ВВП сделал для себя выводы на неудачном опыте. Думаю что тут еще МО очень хорошо приложилось и продавили это решение. Особенно помнят Ивановские летчики своих 10 товарищей.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 21:55
      +4
      Как говаривал сам Путин, Ходорковский мне ничего не обещал.
  13. Федька
    Федька Сегодня, 21:52
    +11
    Кроме осколков ручных гранат эксперты ничего не обнаружили? Тогда как так обломки самолёта оказались в радиусе 4 км? Самолёт падал вниз в штопоре без части крыла и хвоста. Мощная граната...
  14. meandr51
    meandr51 Сегодня, 21:54
    -6
    А почему не может быть террориста с гранатой на борту? Допустим, шпиона разоблачили, а он выхватил гранату...
    1. dump22
      dump22 Сегодня, 22:02
      +3
      Могло быть все, но лучше воспользоваться бритвой Оккама.
      1. velikoros-88
        velikoros-88 Сегодня, 22:43
        0
        Цитата: dump22
        Могло быть все, но лучше воспользоваться бритвой Оккама.

        Можно и воспользоваться, только не всем это дано. Думаю Ваш оппонент никогда не слышал подобного словосочетания и уж подавно не знает его смысла.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:55
    +5
    Ну да, ЧВК, сидели, пили стаканами водку, играли гранатами в русскую рулетку.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 22:03
      +4
      Кокаином закусывали.Правда Путин что экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших проведено не было.Но намек понят.А почему не был проведен,догадайся сам
      1. DirtyLiar
        DirtyLiar Сегодня, 22:39
        0
        А при чём тут намёк? Это, вообще-то, стандартная процедура. При нештатном срабатывании оружия/взрывчатки в первую очередь проверяют - контролировал ли человек ситуацию. Не был ли он под каким-либо воздействием (алкогольным/наркотическим). То есть - почему у него граната взорвалась? Несчастный случай или неосторожное обращение ввиду неадекватного поведения?
        Поэтому и говорят, что "осколки обнаружены, но стандартная процедура проверки на алкоголь/наркотики не проводилась".
  16. Фактор
    Фактор Сегодня, 22:00
    +5
    А крыло и шасси тоже отвалились от гранаты?

    В Тверской области обнаружили крыло и стойку шасси упавшего самолета, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, сообщает газета «Известия».

    На кадрах, опубликованных газетой, виден фрагмент крыла с надписью «02795». На месте обнаружения частей самолета работает спецтехника. «Это одна из крупных деталей, которая отвалилась еще в воздухе и упала сюда в лес рядом с речкой», — сообщил корреспондент издания.

    По данным телеграм-канала «112», крыло и шасси бизнес-джета упали в 3 км от места крушения, неподалеку от железнодорожной станции Куженкино.

    Накануне элемент хвостового оперения упавшего самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места падения борта. Еще один обломок самолета обнаружили примерно в 2 км от места катастрофы, на въезде в Куженкино.

    Это каким наркотиком нужно уколоться, чтобы озвучивать такую версию?

    Народ не лох и помнит репортажи с места падения самолета.

    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 22:12
      +2
      Там считают,что лох.Ибо нахлобучивать его получается регулярно. А кому - то всё вообще по фигу.
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 22:12
      +1
      Цитата: Фактор
      Накануне элемент хвостового оперения упавшего самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места падения борта. Еще один обломок самолета обнаружили примерно в 2 км от места катастрофы, на въезде в Куженкино

      у нас в 90-е при дозаправке стратег танкер зацепил слегка - так обломки почти на 40км растянулись,БЕЗ взрыва....
  17. dump22
    dump22 Сегодня, 22:00
    +6
    В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства.


    Ага, раз нет регулирующего закона, значит нет и самого субъекта регулирования.
    Оригинально. Дерзко. Свежо.

    Только еще вопрос.
    А зеков себе Пригожин из тюрьмы набирал и помилование им делал тоже помимо всякого закона?
  18. Bulrumeb
    Bulrumeb Сегодня, 22:01
    +5
    Уж коли сам с трибуны это озвучивает, то как я понимаю, нам предлагается в это поверить? ...
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 22:14
      +4
      "Курск" помните, а правду так и не озвучили.
  19. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 22:13
    +2
    Фигня какая-то. Что-то рвануло внутри среди гранат?
  20. Алт22
    Алт22 Сегодня, 22:21
    +2
    Ну да, если взрывчатка заложена заранее - то конечно ВНЕШНЕГО воздействия не было, да.
  21. Фактор
    Фактор Сегодня, 22:27
    -1
    К следствию крушения самолета Пригожина не допустили кампанию, производившую данный самолёт.

    Бразилия предложила России совместно расследовать крушение самолета Пригожина, так как борт был произведен бразильской компанией. Москва решила изучить улики самостоятельно

    Россия уведомила о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами «в данный момент», пишет Reuters со ссылкой на Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

    Ранее CENIPA в целях повышения безопасности полетов объявил о готовности присоединиться к расследованию катастрофы, если поступит приглашение Москвы, а следствие будет идти в соответствии с международными правилами.

    У следствию также не допустили МАК.

    МАК занимается организацией процесса расследования авиапроисшествий на территории России, следует из правительственного постановления 1998 года. Этим документом утверждены правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Но в комитете 30 августа сообщили, что он не проводит расследование катастрофы бизнес-джета. Представители МАКа не входят в комиссию Росавиации

    Изначально всех отшили, чтобы потом удобнее было назвать "кремлевскую" версию крушения.

  22. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 22:28
    -1
    В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства.

    Ух ты! То есть, это незаконное вооруженное формирование? Которое финансировалось из госбюджета (по признанию самого Путина)? А ничего, что за финансирование НВФ срок положен?
  23. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 22:29
    +1
    Когда с людьми такого уровня что-то случается, это 99% рукотворное событие с конкретной целью, и 1% это влияние судьбы. С гранатой там игрались или поломка в какой то части самолёта. request
  24. Колхоз-дело добровольное.
    Колхоз-дело добровольное. Сегодня, 22:38
    0
    ВВП , в общем то, хотел сказать что "мы его не сбивали", но как то неубедительно получилось.
    PS: Токсикологию в случае гибели таких персон делают обязательно!