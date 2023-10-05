«Внешнего воздействия не было»: Путину доложили предварительные выводы следствия о причинах катастрофы самолёта Пригожина

Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством компании и так далее. (...) мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях, в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было

Официального объявления о причинах катастрофы самолета основателя ЧВК "Вагнер" еще не было, но Владимир Путин сделал одно заявление на эту тему. По его словам, внешнего воздействия на самолет не выявлено.В телах погибших в авиакатастрофе над Тверской областью обнаружены осколки ручных гранат, такие сведения содержатся в докладе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Проведенные СК РФ экспертизы показали, что внешнего воздействия на самолет не было, это уже доказанный факт.- заявил Путин добавив, что экспертизы тел погибших на алкоголь и наркотики не проводились.Также президент отметил, что называть группу "Вагнера" ЧВК не правильно, это название придумали журналисты. В России нет частных военных компаний, так как нет соответствующего законодательства. По его словам, участие бойцов группы в спецоперации было вызвано необходимостью, поэтому когда поступило предложение Минобороны о привлечении "Вагнера" к СВО, он дал согласие. В первую очередь потому, что люди шли воевать добровольно. На сегодняшний день контракты с военным ведомством подписало несколько тысяч боцов группы.Напомним, что бизнесджет Embraer Legacy, принадлежащий Евгению Пригожину, потерпел катастрофу возле поселка Куженкино в Тверской области при следовании из Москвы в Санкт-Петербург 23 августа 2023 года. На борту находилось 10 человек, включая экипаж. В этой катастрофе погиб сам Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, чьим именем и была названа группа.