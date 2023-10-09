Нереализованные проекты ВМФ СССР

То, что крейсера пр. 1144 получились большими и дорогими в силу целого ряда причин, понимали и адмиралы, и конструкторы, и кораблестроители. Поэтому идея сделать корабль немного меньше и соответственно дешевле появилась еще на этапе строительства «Кирова». Так родился пр. 1293, который в значительной степени опирался на предыдущий проект 1165.
Техническое задание, на проектирование этих кораблей выдали Северному проектно-конструкторскому бюро, главным конструктором был назначен Б. И. Купенский (ранее разработавший проекты 50, 61 и тот самый 1144). Получался корабль немного больше пр. 1164, но меньше, чем «Орлан». Однако с сохранением ЯЭУ, поскольку предназначался для сопровождения атомного авианосца, который уже готовился для постройки в Николаеве.
Приблизительные ТТХ:
Водоизмещение – 14 190 т, длинной – 210 м, шириной – 20,8 м.
Вооружение: 16 вертикальных ПУ ПКР «Гранит», ЗРК коллективной обороны «Фал» (модификация ЗРК «Форт») с боезапасом 64 ЗУР, ЗРК «Кинжал» с таким же боезапасом, две пусковые установки ПЛРК «Водопад», две РБУ-12000, спаренная универсальная 130-АУ АК-130, четыре 30-мм шестиствольных автомата АК-630М.
Следует отметить, что к этому времени на новых кораблях решили отказаться от 30-мм автоматических зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Кортик», ввиду их большого веса и габаритов и того, что на практике они не успевали осуществлять дострел автоматами не сбитые с помощью своих ЗУР вражеские противокорабельные ракеты. Поэтому на РКР проекта 1293 перехват в ближней зоне осуществлял ЗРК «Кинжал», а дострел целей осуществляли автоматы ЗАК АК-630, введенные в общий контур ПВО, но и с возможностью индивидуального наведения от своей РЛС. Два вертолета Ка-27, со стационарным ангаром в корме.
На базе пр. 1193 с целью унификации по корпусу и силовой установке решили разрабатывать многофункциональный корабль ПВО/ПЛО пр. 1199, шифр «Анчар». Первоначально, корабль предполагался в 12 тыс. тонн, но затем решили его полностью унифицировать с проектом 1193. Более поздний проект имел уже такие же размеры.
Первый вариант с ЯЭУ, получился не совсем удачный по компоновке и представлял собой корабль ПВО, вооружённый тремя комплексами ЗРК «Ураган» с однобалочными ПУ, пятью боевыми модулями «Кортик» (при одном командном модуле), 130-мм универсальной спаренной АУ и восемью ПКР «Москит». Противолодочный вертолёт, один Ка-27, со стационарным ангаром. Защиту от противокорабельных торпед противника должны были обеспечивать два реактивных бомбомета «РБУ-6000».
Проект должен был оснащаться самыми современными средствами радиоэлектронного вооружения (из имевшихся на вооружении советского флота), в том числе РЛС большой дальности с фазированной антенной решёткой, мощным гидроакустическим комплексом, комплексом РЭБ. Разрабатывался и газотурбинный вариант проекта 1199 с усиленными средствами ПВО (ЗРК «Фал») за счёт снижения массы ГЭУ; он оснащался ПЛРК «Водопад» и ПКР «Москит», ЗАК АК-630 и ЗРК «Кинжал», как более эффективных для обеспечения ближней ПВО/ПРО.
После признания нецелесообразной разработки атомного ракетного крейсера проекта 1293, от идеи унификации кораблей «по корпусам и ГЭУ» отказались, в результате чего основные размерения проекта 11990 уменьшились до 188×19 м, а водоизмещение сократилось до 10 500 т. Скорость хода – около 32 узлов. То есть до параметров пр. 1164.
ПВО изменённого проекта, состояло из 4 ЗРК «Ураган», 6 ПУ ЗРК «Кинжал» и 4 БМ «Кортик», имевших разные системы управления. Противолодочное вооружение усилили: кроме двух вертолётов постоянного базирования и реактивных бомбомётных установок «РБУ-6000», корабль оснащался двумя пусковыми установками ПЛРК «Водопад» большой дальности.
В кормовой части корабля, в районе ПУ ЗРК «Кинжал», побортно зарезервировали места для разрабатываемого нового комплекса противокорабельных крылатых ракет с вертикальным стартом (впоследствии «Оникс»), но «в течение всей разработки проекта долго шел спор об их необходимости на этом корабле». Установки «РБУ-6000» планировалось в будущем заменить на РКПТЗ-1 (реактивный комплекс противоторпедной защиты) «Удав».
В конце 80-х в Николаеве даже начали резку стали и выдали заказы на некоторые агрегаты для корабля пр. 11990, но вскоре работы прекратились.
Завод и так загружен работами по ТАВКР и РКР пр. 1164. Надо признать, что на этих кораблях идеи универсальности достигли абсурда.
Увы, развал Союза не позволил увидеть, к чему бы это привело.