Американский M10 Booker: танк или не танк – лишь бы пехота радовалась

Пехоте точно будет полезен

Пехотные бригадные группы (IBCT) составляют «легкие» сухопутные войска армии и являются важной частью способности страны быстро перебрасывать силы за рубеж. Войны в Ираке и Афганистане, а также современные представления о том, где и как будут вестись будущие конфликты, предполагают, что IBCT ограничены в оперативном плане из-за отсутствия выделенных транспортных и разведывательных машин, а также огневой мощи для борьбы с укрепленными целями и бронетехникой.



IBCT не хватает способности маневрировать и выживать в ближнем бою против укреплений противника, легкой бронетехники и спешившейся пехоты. IBCT не имеют поддержки мобильной защищенной огневой мощи для применения немедленного, смертоносного огня прямой наводкой с больших расстояний при поражении укрепленных вражеских бункеров, легкой бронетехники и спешившейся пехоты на пулеметных и снайперских позициях.



Предсерийный образец ХМ8 с бронёй второго уровня, обеспечивающей защиту от бронебойных пуль стрелкового оружия

Требования к танку, который не танк



Griffin II – будущий M10 Booker

Первоначально называвшуюся легким танком, армейские чиновники назвали новую концепцию Mobile Protected Firepower (MPF); этот подход был призван отговорить военнослужащих рассматривать его как машину, похожую на танк, а затем использовать его так же, как основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams.



MPF обеспечит лучшую защиту, чем другие машины в пехотных бригадных группах, но важно отметить, что он не может обеспечить тот же уровень защиты, который может обеспечить танк. Учитывая, что MPF будет использовать масштабируемые пакеты брони для повышения своей живучести, командиры должны понимать, что Mobile Protected Firepower было названо намеренно, чтобы не создавать впечатления основного боевого танка.



MPF, скорее всего, не сможет прорваться через залпы реактивных гранатометов или пережить танковые выстрелы. Вместо этого он будет способен обеспечить достаточную защиту, чтобы выжить в бою с машинами противника и повысить живучесть спешенных войск.

M10 Booker



Элементы системы акустической разведки и целеуказания



Трансмиссия 3040 МХ для танка «Букер»

Тяжёлый, но нужный