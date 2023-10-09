Американский M10 Booker: танк или не танк – лишь бы пехота радовалась

Американцы приступают к производству боевой машины поддержки пехотных подразделений – новость, облетевшая весь мир ещё летом прошлого года, когда компания General Dynamics была официально объявлена победителем в конкурсе на разработку этого изделия. Прошло время, техника уже получила официальное обозначение M10 Booker, но разговоры и предположения на тему её предназначения не утихают до сих пор.
О том, почему М10 так и не решились назвать лёгким танком и для чего он всё-таки нужен, мы поговорим в данном материале.
Пехоте точно будет полезен
США – страна далеко не бедная и финансирует свою армию на достойном уровне, поэтому упрекнуть американских военных в недостатке бронетехники на первый взгляд нельзя. И действительно, арсенал брони и калибров у них внушительный: напичканные современной электроникой танки «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», колёсные «Страйкеры» самого разного назначения, броневики и так далее. Структура вроде как устоявшаяся – каждый тип техники на своём месте и предназначен для выполнения своих задач.
Но зачем же в таком случае американцы решили пополнить свои войска совершенно новым классом машин?
Ответ простой: главной целью создания M10 Booker (далее – «Букер») было обеспечение пехотных бригад универсальным средством огневой поддержки на поле боя с возможностью быстрого развёртывания за пределами страны. Или, проще говоря, лёгким авиатранспортабельным танком, который, не ограничивая мобильность подразделений, мог бы серьёзно усилить их боевые возможности и широту манёвра. И, надо полагать, потребность в нём весьма существенна.
Дело в том, что пехотные бригады, хоть и являясь одним из столпов боевой мощи сухопутных войск США наряду с бронетанковыми и механизированными бригадами, в возможности иметь тяжёлую бронетехнику сильно ограничены. Обусловлено это тем, что, будучи созданными на базе пехотных и десантных дивизий, они предназначены не только для ведения общевойскового боя (как часть армейской иерархии) в составе комплексных сил, но и для проведения самостоятельных операций вдали от них. Разумеется, за счёт использования авиации, которая даёт им самую высокую мобильность среди остальных бригад, как в стратегическом плане, так и на определенном театре боевых действий.
Как правило, пехотная бригада оснащена полевой артиллерией, разведывательными, инженерно-сапёрными и вспомогательными подразделениями. На вооружении есть большое количество самоходных (TOW-2) и переносных (Javelin) противотанковых ракетных комплексов и автомобили типа «Хамви». Но задачи, с которыми зачастую встречается пехота, этим набором средств в полном объёме не могут быть решены.
Красноречиво это говорится в отчёте Исследовательской службы Конгресса США:
Пехотные бригадные группы (IBCT) составляют «легкие» сухопутные войска армии и являются важной частью способности страны быстро перебрасывать силы за рубеж. Войны в Ираке и Афганистане, а также современные представления о том, где и как будут вестись будущие конфликты, предполагают, что IBCT ограничены в оперативном плане из-за отсутствия выделенных транспортных и разведывательных машин, а также огневой мощи для борьбы с укрепленными целями и бронетехникой.
IBCT не хватает способности маневрировать и выживать в ближнем бою против укреплений противника, легкой бронетехники и спешившейся пехоты. IBCT не имеют поддержки мобильной защищенной огневой мощи для применения немедленного, смертоносного огня прямой наводкой с больших расстояний при поражении укрепленных вражеских бункеров, легкой бронетехники и спешившейся пехоты на пулеметных и снайперских позициях.
IBCT не хватает способности маневрировать и выживать в ближнем бою против укреплений противника, легкой бронетехники и спешившейся пехоты. IBCT не имеют поддержки мобильной защищенной огневой мощи для применения немедленного, смертоносного огня прямой наводкой с больших расстояний при поражении укрепленных вражеских бункеров, легкой бронетехники и спешившейся пехоты на пулеметных и снайперских позициях.
Нужда в бронированной мобильной пушке для американской пехоты появилась не десять и даже не двадцать лет назад. История с попытками получить такое оружие тянется ещё со времён лёгкого танка М551 «Шеридан», замену которому искали с конца 1970-х годов. Тогда это вылилось в программу AGS (Armored Gun System), в рамках которой был создан ХМ8 – авиадесантируемая машина с модульной бронёй и 105-мм орудием, планировавшаяся к производству в 1990-х годах. Надо заметить, что надежды на её поставку десантникам были большими, но в 1997 году проект был закрыт из-за смены приоритетов армейского командования и прекращения финансирования.
Предсерийный образец ХМ8 с бронёй второго уровня, обеспечивающей защиту от бронебойных пуль стрелкового оружия
Примечательно, что отказ от ХМ8 для многих военных стал настоящим шоком, а само решение о закрытии программы рассматривалось некоторыми как попытка ослабить боевую мощь десантных подразделений. Собственно говоря, упрёки в таком стиле в адрес высших чинов звучали вплоть до середины 2010-х годов, пока не был дан старт проекту MPF (Mobile Protection Firepower) – разработке «Букера».
Требования к танку, который не танк
С основными требованиями к новой машине, разрабатываемой в рамках программы MPF, определились в 2015 году. Это должен был быть «лёгкий танк», оснащённый высокоимпульсным орудием калибра 105 или 120 миллиметров для использования существующих типов боеприпасов и прикрытый модульной бронёй, способной выдерживать обстрел из 30-мм автоматических пушек. При этом, поскольку речь шла о комплектовании этим изделием пехотных бригад, важнейшим пунктом в техническом задании была возможность участия машины в боевых действиях «с ходу» или, что называется, сразу с рампы после высадки из самолёта.
Из остальных требований: боевой радиус как минимум в 300 километров, автономная работа в течение суток, а также использование уже существующих платформ для «танка», дабы ускорить процесс разработки и уменьшить затраты. Здесь ещё важно заметить, что, в отличие от старого ХМ8, авиадесантируемость уже не была в приоритете, поэтому предельную массу будущей машины увеличили до 38 и более тонн. Это связано как с весьма туманными перспективами будущих масштабных высадок с воздуха где-то в тылу врага, так и с тем фактом, что хорошо защищённый и вооружённый «танк» даже с модульной бронёй просто не может весить мало. Так что обошлись малой кровью – лишь бы Globemaster III пару единиц мог перевезти, а С-5 Galaxy 3 единицы сразу.
Griffin II – будущий M10 Booker
Здесь, пожалуй, нужно остановиться ещё на одном моменте.
Как может заметить читатель, мы употребляем слово танк по отношению к машине MPF в кавычках. Несмотря на то, что она выглядит как танк и в целом предназначена для тех задач, которые выполняет лёгкий танк, её таковой не классифицируют. Почему?
Ответ даёт ассоциация армии США:
Первоначально называвшуюся легким танком, армейские чиновники назвали новую концепцию Mobile Protected Firepower (MPF); этот подход был призван отговорить военнослужащих рассматривать его как машину, похожую на танк, а затем использовать его так же, как основной боевой танк (ОБТ) M1 Abrams.
MPF обеспечит лучшую защиту, чем другие машины в пехотных бригадных группах, но важно отметить, что он не может обеспечить тот же уровень защиты, который может обеспечить танк. Учитывая, что MPF будет использовать масштабируемые пакеты брони для повышения своей живучести, командиры должны понимать, что Mobile Protected Firepower было названо намеренно, чтобы не создавать впечатления основного боевого танка.
MPF, скорее всего, не сможет прорваться через залпы реактивных гранатометов или пережить танковые выстрелы. Вместо этого он будет способен обеспечить достаточную защиту, чтобы выжить в бою с машинами противника и повысить живучесть спешенных войск.
MPF обеспечит лучшую защиту, чем другие машины в пехотных бригадных группах, но важно отметить, что он не может обеспечить тот же уровень защиты, который может обеспечить танк. Учитывая, что MPF будет использовать масштабируемые пакеты брони для повышения своей живучести, командиры должны понимать, что Mobile Protected Firepower было названо намеренно, чтобы не создавать впечатления основного боевого танка.
MPF, скорее всего, не сможет прорваться через залпы реактивных гранатометов или пережить танковые выстрелы. Вместо этого он будет способен обеспечить достаточную защиту, чтобы выжить в бою с машинами противника и повысить живучесть спешенных войск.
Формально не танк, а по сути, наверное, всё-таки танк. Впрочем, разницы никакой нет – лишь бы пехота была довольна.
M10 Booker
Работы по программе MPF велись на конкурсной основе, в которой участвовали сразу несколько компаний. В их числе была BAE Systems, попытавшаяся воскресить ХМ8 в модернизированном исполнении. Однако техническим победителем в этих соревнованиях стала General Dynamics со своей машиной под обозначением Griffin II («Грифон 2»), о чём стало известно 28 июня 2022 года. Этим летом его официально переименовали в M10 Booker в честь двух военных по фамилии Букер: Стивона Букера, погибшего в 2003 году в Ираке, а также Роберта Букера, погибшего в Тунисе в 1943 году.
Проект «Грифон 2» основан на модернизированной гусеничной платформе ASCOD, разработанной европейскими подразделениями General Dynamics – австрийской Steyr Daimler Puch и испанской General Dynamics Santa Barbara Sistemas. Она же использовалась, например, для британской БМ «Аякс», что обусловило переднемоторную компоновку будущего «лёгкого танка».
В лобовой части корпуса слева находится рабочее место механика-водителя, а справа от него – моторно-трансмиссионный отсек. В середине корпуса расположено боевое отделение с трёхместной башней. Места башнёров не отличаются от «Абрамса»: справа от пушки, друг за другом, сидят наводчик и командир, а слева – заряжающий.
В соответствии с техническим заданием, бронирование «Букера» должно обеспечивать защиту от обстрела 30-мм бронебойными снарядами в лобовой проекции. Борта же должны выдерживать очередь из 14,5-мм пулемёта. Поэтому основу брони корпуса «танка» составляют стальные катаные листы, которые, по всей видимости, укладываются в два-три слоя с промежуточным наполнителем малой плотности.
Однако башня, в отличие от корпуса, выполнена из брони на основе алюминиевых сплавов для экономии массы машины, а она, к слову, в максимальном варианте составляет 38 тонн. При этом в качестве дополнения прилагаются съёмные защитные модули, одним из компонентов которых может выступать армированная керамика.
Помимо пассивной защиты, «Букер» предусматривает установку комплекса активной защиты по типу Iron Fist или облегченной израильской Trophy. Также, судя по заявлениям в СМИ, возможно оснащение машины системами предупреждения о лазерном облучении и акустической разведки. Последняя, к слову, имелась на предсерийных образцах «танка». Состоящая из микрофонов и обрабатывающего данные бортового компьютера, она способна определить местоположение стрелка по звуку выстрелов и выдать соответствующие данные экипажу. Но войдёт ли она в арсенал финального варианта, пока не ясно.
Элементы системы акустической разведки и целеуказания
Вооружение машины состоит из стандартных пулемётов калибра 12,7-мм и 7,62-мм, а также нарезной 105-мм высокоимпульсной нарезной пушки ХМ35. Её разработка началась ещё в 1983 году, когда военные США выдали ряд требований к перспективному орудию для машин средней и лёгкой весовой категории. По сути, это облегчённый аналог всем известной L7 и её американской версии М68. Отличие лишь в том, что в конструкции ХМ35 применён облегчённый казённик и улучшенные противооткатные устройства, снижающие силу отдачи и соответственно ударное воздействие на корпус танка более чем на 20 процентов.
При этом номенклатура боеприпасов у обеих пушек полностью идентична. Нельзя сказать, что это значительно помогает с производством боезапаса для постепенно уходящего в небытие танкового калибра НАТО. Тем не менее список снарядов для 105-мм орудий достаточно широк, и в него входят как кумулятивно-осколочные, подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы, так и противопехотные картечные, а также снаряды с управляемым подрывом. Поэтому «лёгкий танк» теоретически способен отоварить практически любую цель, кроме наиболее современных танков.
Вооружение «Букера» управляется с помощью прицельного комплекса, аналогичного танку M1A2 SEP v.3. Он включает в себя прицел наводчика с лазерным дальномером, оптическим и тепловизионным каналом на матрице высокого разрешения FLIR для обнаружения и поражения целей в любое время суток и практически в любую погоду. А также панорамный прибор наблюдения командира с круговым вращением на 360 градусов с теле- и тепловизионным каналом и стабилизированным полем зрения. Через него командир танка может не только наблюдать за местностью, но и выдавать целеуказание наводчику в режиме «охотник – стрелок», а также самостоятельно вести огонь из пушки и спаренного пулемёта.
Электронными «мозгами», помогающими наводчику и командиру, служит цифровой баллистический вычислитель, собирающий максимально возможную информацию об условиях ведения огня, начиная от скорости и направления ветра, движения цели и заканчивая температурой пороховых зарядов в гильзах. А с усилением ситуационной осведомлённости экипажа помогают камеры кругового обзора и оборудование для подключения машины в единую сеть управления войсками уровня тактического звена и выше.
В основе силовой установки «Букера» – немецкий дизель MTU мощностью 800 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической трансмиссией Allison Transmission 3040 MX. Его вполне хватает, чтобы без особого труда разгонять машину массой под 40 тонн до 70 км/ч при сравнительно умеренном аппетите в плане потребления топлива в соответствии с техническим заданием на автономность машины и радиус её боевой работы.
Трансмиссия 3040 МХ для танка «Букер»
Тяжёлый, но нужный
В целом можно сказать, что американцам всё-таки удалось прийти к какому-то общему знаменателю в вопросе оснащения пехотных подразделений. Безусловно, машину вряд ли можно назвать лёгкой из-за её массы 38 тонн, которая фактически приближается к советским танкам типа Т-64. Тем не менее даже с учётом отсутствия возможности авиадесантирования «танковый голод» лёгких бригад будет так или иначе удовлетворён.
Впрочем, сказать, что «Букер» является сборником компромиссов, нельзя ни в коем случае. Довольно хорошее пассивное бронирование в сочетании с установкой систем активной защиты в принципе делает этот «танк» устойчивым к большинству угроз на поле боя, куда входят различные противотанковые ракеты, гранаты и снаряды малокалиберных орудий. В то же время мощное вооружение с широким ассортиментом боеприпасов позволит новоиспечённому другу пехоты поражать те цели, которые ранее были не по зубам штатным средствам лёгких бригад.
Примечательно, что Армейский научный совет США в своём недавнем отчёте о перспективах военных конфликтов будущего, отмечая малую полезность и даже отрицательное воздействие танков «Абрамс» в классическом исполнении на стратегическую мобильность и время развёртывания войск, призывает к рассмотрению проектов более лёгких боевых машин в дополнение к тяжёлым. Так что возможность оснащения «Букером» не только пехоты, но и других подразделений, в целом исключать нельзя.
Пока же, на данный момент, подписан контракт на производство 504 единиц М10 «Букер», а первые поставки ожидаются уже до конца текущего года. Предполагается, что все машины будут сформированы в батальоны и переданы пехотным и воздушно-десантным дивизиям. Таким образом каждая пехотная бригада в перспективе будет оснащена ротой этих «танков».