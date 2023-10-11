Возвратный резерв: передача выводимого из эксплуатации вооружения дружественным странам



Атомные крейсера проекта 1144 нет смысла держать в резерве, поскольку они будут бесполезны без перезарядки атомного реактора, они станут опасны без надлежащего дорогостоящего хранения, при этом их утилизация также будет стоить огромных денег

Хранить нельзя утилизировать



В США имеются территории с климатическими условиями, идеально подходящими для хранения списанной техники



Кабина Су-35 (слева) и кабина МиГ-23 (справа)

Продать или подарить?



Индусов не интересовали устаревающие российские ПЛА проекта 671РТМ(К) «Щука», а продажа и модернизация авианесущего крейсера проекта 1143.4 в авианосец «Викрамадитья» создала огромную нагрузку на российскую корабельную промышленность, что в настоящее время недопустимо



Польша не способна самостоятельно создавать, ремонтировать и обслуживать корабли класса «Тикондерога», а это значит, что всё это ляжет на плечи бюджета и промышленности США

Хранить или утилизировать?



Бронетехника относительно нетребовательна к условиям хранения

Возвратный резерв



В СССР было произведено свыше четырёх тысяч истребителей МиГ-23 различных модификаций



F-14 Tomcat

Выводы