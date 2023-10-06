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Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском направлении, что вызывает тревогу в первую очередь у западных партнёров Киева. Тревога связана с деньгами, ведь многомиллиардное финансирование в украинскую армию вливалось вовсе не для того, чтобы она снова потеряла несколько квадратных километров территории в Харьковской области.
Минобороны России сообщает об успешных совместных действиях танковых экипажей и мотострелковых подразделений Вооружённых сил.
Отмечено, что танкисты огнём с закрытых позиций обеспечили успешное продвижение мотострелков и других подразделений, после чего вступили с противником в ближний бой, нанося удары прямой наводкой.
Огневой накат танков с разных направлений на узком участке фронта позволил уничтожить несколько опорных пунктов противника, после чего очередные окопы и траншеи к северо-востоку от Купянска были заняты нашими пехотинцами.
Противник попытался контратаковать, однако контратака была отбита новыми танковыми ударами, а также обстрелом из реактивной и ствольной артиллерии.
Напомним, что на Купянском направлении российские войска продвигаются вперёд уже несколько недель подряд, что и вызывает раздражение у западных спонсоров Украины. В Киеве же пытаются объясниться словами о том, что это сами же западные генералы призывали его сосредоточить основные усилия для «решающего удара на одном направлении – на южном». Правда, к настоящему моменту российские войска успешно контратаковали на нескольких участках фронта и там, в том числе в районе Вербового, отбросив противника от подступов к селу в Запорожской области.