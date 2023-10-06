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Российские танкисты и мотострелки обеспечили взятие под контроль ещё нескольких квадратных километров территории под Купянском

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Российские танкисты и мотострелки обеспечили взятие под контроль ещё нескольких квадратных километров территории под Купянском

Иллюстративное фото



Российские войска продолжают наступательные действия на Купянском направлении, что вызывает тревогу в первую очередь у западных партнёров Киева. Тревога связана с деньгами, ведь многомиллиардное финансирование в украинскую армию вливалось вовсе не для того, чтобы она снова потеряла несколько квадратных километров территории в Харьковской области.

Минобороны России сообщает об успешных совместных действиях танковых экипажей и мотострелковых подразделений Вооружённых сил.

Отмечено, что танкисты огнём с закрытых позиций обеспечили успешное продвижение мотострелков и других подразделений, после чего вступили с противником в ближний бой, нанося удары прямой наводкой.

Огневой накат танков с разных направлений на узком участке фронта позволил уничтожить несколько опорных пунктов противника, после чего очередные окопы и траншеи к северо-востоку от Купянска были заняты нашими пехотинцами.

Противник попытался контратаковать, однако контратака была отбита новыми танковыми ударами, а также обстрелом из реактивной и ствольной артиллерии.

Напомним, что на Купянском направлении российские войска продвигаются вперёд уже несколько недель подряд, что и вызывает раздражение у западных спонсоров Украины. В Киеве же пытаются объясниться словами о том, что это сами же западные генералы призывали его сосредоточить основные усилия для «решающего удара на одном направлении – на южном». Правда, к настоящему моменту российские войска успешно контратаковали на нескольких участках фронта и там, в том числе в районе Вербового, отбросив противника от подступов к селу в Запорожской области.
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3 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:22
    +4
    российские войска продвигаются вперёд уже несколько недель подряд, что и вызывает раздражение у западных спонсоров Украины.
    Раздражения у запада действительно уже с избытком, что можно заметить по публикациям в их СМИ. С победно-оптимистических публикации становятся недоверчиво-пессимистическими, что в свою очередь раздражает киев. Вот и пускай планомерно раздражаются друг другом при этом одни несут потери в л/с и технике, а другие материальные и уже имиджевые.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 06:32
      +2
      Раздражение у них... это фигня, забугорные политика и рады бы дальше снабжать кукуевских, но они и сами понимают, что не в коня корм, что б они там не заявляли публично.
      Хотя, шумиха в прессе, особенно негативная в сторону политиков, которые тратят бабло не туда, по мнению обывателя, подталкивает противников/конкурентов теперешней правящей верхушки, поднимать неудобные, для правящий, темы и ставить им палки в колеса!
      Предвыборные дела, без них никуда!
  2. monetam
    monetam Сегодня, 07:05
    +1
    Жаль, что нельзя на карте увидеть результат настуления.