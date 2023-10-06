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ВСУ осуществляют штурмовые действия в направлении села Копани Запорожской области, стараясь не давать нашей обороне передышки

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ВСУ осуществляют штурмовые действия в направлении села Копани Запорожской области, стараясь не давать нашей обороне передышки

На Запорожском направлении противник продолжает своё контрнаступление, длящееся уже пятый месяц подряд. Официально Киев не может заявить о том, что контрнаступление вскоре может быть остановлено из-за высоких потерь и ухудшающихся погодных условий. Иначе это может привести к очередной волне скепсиса со стороны Вашингтона и Брюсселя по поводу целесообразности выделения новых пакетов финансовой и военной помощи. А потому украинских солдат командование бросает в сторону российских линий обороны, не меняя в последнее время тактики.


Тактика следующая: массированный артиллерийский накат, после которого вперёд отправляется пехота, действующая в основном малыми группами численностью до взвода.



В вечернее и ночное время суток ВСУ пытались пробиться в направлении населённого пункта Копани, что западнее Работино Пологовского района. В данном случае просматривается следующий план украинского командования: ранее продвинувшись от Орехова до Работино, ВСУ пытаются расширить территорию контроля в упомянутом Пологовском районе с той целью, чтобы она не оказалась в виде узкой полоски, с нескольких сторон простреливаемой российскими войсками. Противник пытается добиться такой ширины фронта на этом участке, чтобы в центральной его части можно было бы продвигаться южнее, не оказавшись в итоге в огневом «мешке» или в достаточно крупном «котле».

В течение последних суток враг потерял на линии Работино-Копани до 180 человек безвозвратными. Однако командование ВСУ, несмотря на активную работу российской ствольной и реактивной артиллерии, продолжает вводить в бой всё новые резервы, в том числе из состава многократно переформированных бригад, ранее лишившихся более половины личного состава при наступлении на том же, южном, направлении.

Ситуация для наших войск сложная. ВСУ осуществляют штурмовые действия, стараясь не давать нашей обороне пауз для передышки. При этом артиллерия противника работает очень активно, пытаясь, что называется, прижать оборонительные силы российской армии «к земле». Вполне очевидно, что данные о том, где именно у российской обороны меньше поддержки со стороны артиллерии, а значит слабее контрбатарейка, ВСУ получают от средств натовской разведки.

Напомним, что ранее координатор Совбеза США Джон Кирби заявил, что у армии Украины ещё и 6-8 недель для контрнаступления. Это притом, что месяц назад те же цифры называл тогдашний глава объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Есть мнение, что истекут и эти 6-8 недель, данные ВСУ г-ном Кирби, и в США найдётся очередной чиновник, который назовёт те же цифры уже в ноябре.
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8 комментариев
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  1. Omega option
    Omega option Сегодня, 06:37
    +4
    Надо использовать ФАБы...
    Чтобы и мокрого места не осталось.
    1. yuliatreb
      yuliatreb Сегодня, 06:53
      +2
      Так в чем проблема, их нет чтоль, надо меньше трепаться и мозги людям засорять бравадными речами и мыканьем, а беречь жизни наших военных не взирая на то, что там скажут на западе, кошмарить гадов всеми имеющимися средствами, не жопиться.
      1. Наган
        Наган Сегодня, 07:04
        +1
        Ох, надерут Вам модеры то самое место, кое Вы упомянули. Тут и за меньшее предупреждения прилетали, особенно от некоей особы с ником "Туман".
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    +3
    противник продолжает своё контрнаступление, длящееся уже пятый месяц подряд
    Великие тактики и стратеги прошлого наверное в гробу переворачиваются от сроков такого "контрнаступления", которое к тому же не дает реальных результатов этого вида боя кроме огромных потерь. Все же не зря генерал Марк Милли утёпал с должности председателя Объединённого комитета начальников штабов США поняв, что прославится на победе ВСУ ему не суждено. А за поражение пускай отдувается другой.
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:12
      +1
      А сшпшники в любом случае в выигрыше - всё что только можно, на Украине продали, а славянское население им нафиг не нужно - чернозём ещё выгребать и полезные ископаемые и оставят укров наедине с последствиями их прыжков
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 07:21
      +2
      Ну, с должности он в любом случае ушел бы. На пост Председателя Комитета начальников штабов США назначают на определенный срок, в порядке ротации от каждого вида ВС США, и носитель этого поста после ухода с должности обязательно уходит и в отставку с военной службы.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:39
    0
    Тактика следующая: массированный артиллерийский накат, после которого вперёд отправляется пехота, действующая в основном малыми группами численностью до взвода.
    . Понятно, что противник не собирает все арт системы в одну кучу, поставляться не хочет никто.... контр батарейную борьбу надо поднимать на тот уровень, когда противник не будет способен осуществлять огневой накат, на наши войска...
    Ресурсы ни у кого не безграничны, надо сохранять свои и подрывать/уничтожать их у противника.
  4. Omega option
    Omega option Сегодня, 08:08
    0
    Укропы хотят уничтожить Россиию и поделить на части.

    Поэтому надо применить все имеющиеся вооружения до применения ЯО.