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Российская армия в течение ночи нанесла очередную серию ударов по объектам киевского режима, использующимся в военных интересах. Удары наносились по целям в различных регионах, включая Одесскую область.
Около трёх часов ночи взрывы прогремели в дунайском портовом городе Измаил. В результате ударов поражены логистические терминалы, использующиеся для доставки на Украину грузов военного назначения.
Но Измаил оказался не единственным одесским городом, по объектам которого ночью наносились удары. Также в Одесской области цели поражены в Белгороде-Днестровском. По последним данным, удар нанесён по паромной переправе, которая активно использовалась противником для доставки натовского оружия с территории соседней Румынии.
Несколько российских «Гераней» атаковали объекты киевского режима в Хмельницкой области. В частности, поражены объекты транспортной логистики противника, так же использовавшейся в военных целях.
Поражены склады и объекты подготовки личного состава ВСУ в Черкассах и Черкасской области.
Взрывы прогремели на ряде объектов в Кировоградской области.
Украинская сторона утверждает, что российские дроны для атак запускались с южного направления. При этом добавляется, что первая волна атак «ставила целью выявить проблемные места в системе противовоздушной обороны».