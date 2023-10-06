Военное обозрение
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Российские войска в течение ночи поразили ряд целей от Измаила до Хмельницкой области

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Российские войска в течение ночи поразили ряд целей от Измаила до Хмельницкой области

Иллюстративное фото



Российская армия в течение ночи нанесла очередную серию ударов по объектам киевского режима, использующимся в военных интересах. Удары наносились по целям в различных регионах, включая Одесскую область.

Около трёх часов ночи взрывы прогремели в дунайском портовом городе Измаил. В результате ударов поражены логистические терминалы, использующиеся для доставки на Украину грузов военного назначения.

Но Измаил оказался не единственным одесским городом, по объектам которого ночью наносились удары. Также в Одесской области цели поражены в Белгороде-Днестровском. По последним данным, удар нанесён по паромной переправе, которая активно использовалась противником для доставки натовского оружия с территории соседней Румынии.

Несколько российских «Гераней» атаковали объекты киевского режима в Хмельницкой области. В частности, поражены объекты транспортной логистики противника, так же использовавшейся в военных целях.

Поражены склады и объекты подготовки личного состава ВСУ в Черкассах и Черкасской области.

Взрывы прогремели на ряде объектов в Кировоградской области.

Украинская сторона утверждает, что российские дроны для атак запускались с южного направления. При этом добавляется, что первая волна атак «ставила целью выявить проблемные места в системе противовоздушной обороны».
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8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:02
    +2
    Российская армия в течение ночи нанесла очередную серию ударов по объектам киевского режима —

    ***
    "Ах, зачем эта ночь
    Так была коротка?" ...
    ***
  2. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 07:10
    +6
    Радуют новости с утра, Хорошо Отработали Ребята
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:10
    +1
    Румынская ПВО принимала участие в отражении атаки на Измаил нашими Геранями?
    1. WhiteFallen
      WhiteFallen Сегодня, 07:13
      +4
      В качестве зрителя, скорее всего. Ну и билеты на шоу продавали
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:33
        +1
        И стащили чего-нибудь под шумок....

        Это же цыганье...
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 07:30
      +1
      Для в том числе румынской ПВО появились новые подарки. wink Видать ракеты ПВО накапливают.
      Россия провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».

      «Вот сейчас мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия, о которых я говорил и которые я анонсировал еще несколько лет назад. Проведено последнее успешное испытание «Буревестника», крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой», — сказал он.

      Подробнее на РБК:
      https://www.rbc.ru/politics/05/10/2023/651eee3d9a79473b2b363845
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:23
    0
    Что интересно удар по этим местам нанесен после отплытия ещё трех сухогрузов... what что в их трюмах реально было загружено вопрос.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +4
    Сегодня читаю (Царьград):
    "Аналитик Юрий Баранчик сообщает, что ВС России поразили первые "Абрамсы". Причём американские танки были потеряны, ещё даже не доехав до поля боя. Русская разведка выявила место их хранения — на аэродроме в Полтавской области."
    Если это правда, то новость прекрасная.