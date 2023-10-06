Украинская прокуратура: удар по селу Гроза мог осуществляться по наводке одного из местных жителей

Украинская сторона подтвердила информацию о том, что в селе Гроза под Купянском в момент нанесения ракетного удара проходила панихида по погибшему военнослужащему ВСУ. Пресс-секретарь областной прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил о том, что он допускает нанесение удара по «наводке одного из местных жителей».
Чубенко:
Мы пока не знаем, кто это мог быть. Мы выясняем.
При этом представитель харьковской прокуратуры утверждает, что среди 51 погибшего в селе «вообще не было военнослужащих». Насколько это заявление соответствует действительности - большой вопрос.
А это заявление главы МВД Украины Клименко:
Работают сотрудники СБУ, которые ищут граждан, которые, возможно, могли навести на этот объект врага. Удар ракеты был столь точен. Это такое небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть. Есть подозрения у СБУ и полиции. Этот вариант мы должны проверить обязательно.
Напомним, что ракетный удар был нанесён накануне. Что сразу обратило на себя внимание: что-то резонансное происходит в тот момент, когда президент Украины Зеленский либо выезжает за рубеж для встречи с иностранными лидерами, либо таковых принимает в ходе их визита на Украину.
В такой ситуации есть и существенная вероятность того, что удар по селу Гроза был нанесён самой украинской стороной, в том числе как вариант крупной провокации. Эта версия не лишена смысла ещё и потому, что в целом ряде случаев есть неопровержимые доказательства того, как украинские ракеты били по подконтрольным ВСУ населённым пунктам и раньше. Как примеры, случаи в Краматорске и Константиновке.
Обращает на себя внимание ещё и название села – Гроза. Украинские пиарщики активно раскручивали тему с Бучей, что созвучно английскому butcher (мясник). Теперь взялись активно раскручивать тему с Грозой – это русское слово достаточно хорошо известно за рубежом.