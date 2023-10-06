Украинская прокуратура: удар по селу Гроза мог осуществляться по наводке одного из местных жителей

Мы пока не знаем, кто это мог быть. Мы выясняем.

Работают сотрудники СБУ, которые ищут граждан, которые, возможно, могли навести на этот объект врага. Удар ракеты был столь точен. Это такое небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть. Есть подозрения у СБУ и полиции. Этот вариант мы должны проверить обязательно.

Украинская сторона подтвердила информацию о том, что в селе Гроза под Купянском в момент нанесения ракетного удара проходила панихида по погибшему военнослужащему ВСУ. Пресс-секретарь областной прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил о том, что он допускает нанесение удара по «наводке одного из местных жителей».Чубенко:При этом представитель харьковской прокуратуры утверждает, что среди 51 погибшего в селе «вообще не было военнослужащих». Насколько это заявление соответствует действительности - большой вопрос.А это заявление главы МВД Украины Клименко:Напомним, что ракетный удар был нанесён накануне. Что сразу обратило на себя внимание: что-то резонансное происходит в тот момент, когда президент Украины Зеленский либо выезжает за рубеж для встречи с иностранными лидерами, либо таковых принимает в ходе их визита на Украину.В такой ситуации есть и существенная вероятность того, что удар по селу Гроза был нанесён самой украинской стороной, в том числе как вариант крупной провокации. Эта версия не лишена смысла ещё и потому, что в целом ряде случаев есть неопровержимые доказательства того, как украинские ракеты били по подконтрольным ВСУ населённым пунктам и раньше. Как примеры, случаи в Краматорске и Константиновке.Обращает на себя внимание ещё и название села – Гроза. Украинские пиарщики активно раскручивали тему с Бучей, что созвучно английскому butcher (мясник). Теперь взялись активно раскручивать тему с Грозой – это русское слово достаточно хорошо известно за рубежом.