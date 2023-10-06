Военное обозрение
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Украинская прокуратура: удар по селу Гроза мог осуществляться по наводке одного из местных жителей

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Украинская прокуратура: удар по селу Гроза мог осуществляться по наводке одного из местных жителей

Украинская сторона подтвердила информацию о том, что в селе Гроза под Купянском в момент нанесения ракетного удара проходила панихида по погибшему военнослужащему ВСУ. Пресс-секретарь областной прокуратуры Харьковской области Чубенко заявил о том, что он допускает нанесение удара по «наводке одного из местных жителей».


Чубенко:

Мы пока не знаем, кто это мог быть. Мы выясняем.

При этом представитель харьковской прокуратуры утверждает, что среди 51 погибшего в селе «вообще не было военнослужащих». Насколько это заявление соответствует действительности - большой вопрос.

А это заявление главы МВД Украины Клименко:

Работают сотрудники СБУ, которые ищут граждан, которые, возможно, могли навести на этот объект врага. Удар ракеты был столь точен. Это такое небольшое помещение, чтобы так точно в него попасть. Есть подозрения у СБУ и полиции. Этот вариант мы должны проверить обязательно.

Напомним, что ракетный удар был нанесён накануне. Что сразу обратило на себя внимание: что-то резонансное происходит в тот момент, когда президент Украины Зеленский либо выезжает за рубеж для встречи с иностранными лидерами, либо таковых принимает в ходе их визита на Украину.

В такой ситуации есть и существенная вероятность того, что удар по селу Гроза был нанесён самой украинской стороной, в том числе как вариант крупной провокации. Эта версия не лишена смысла ещё и потому, что в целом ряде случаев есть неопровержимые доказательства того, как украинские ракеты били по подконтрольным ВСУ населённым пунктам и раньше. Как примеры, случаи в Краматорске и Константиновке.

Обращает на себя внимание ещё и название села – Гроза. Украинские пиарщики активно раскручивали тему с Бучей, что созвучно английскому butcher (мясник). Теперь взялись активно раскручивать тему с Грозой – это русское слово достаточно хорошо известно за рубежом.
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15 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:29
    +3
    Чубатые,как всегда, в своем репертуаре.
    1. скептик
      скептик Сегодня, 07:50
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Чубатые,как всегда, в своем репертуаре.

      И как всегда, приписывают свои "кондиционеры" другим.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +3
    то-то резонансное происходит в тот момент, когда президент Украины Зеленский либо выезжает за рубеж для встречи с иностранными лидерами, либо таковых принимает в ходе их визита на Украину.
    Это уже не совпадение, а закономерность. Какой резон российским войскам наносить удар по собравшимся на панихиде, даже если там присутствовали какие-то военные? А вот для очередной провокации киева это очень хорошая цель. Тем более, что не в первой: били и по своему вокзалу, и по своим городским улицам причем намеренно с целью обвинения России.
    1. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 07:41
      -3
      Цитата: rotmistr60
      уже не совпадение, а закономерность

      Неужели ни кто не может элементарно экстраполировать эти события на ближайшее будущее. Ведь как только Россия начнёт успешно продвигаться освобождая свои территории запорожской или донецкой области, сразу последует провокация с ядерным взрывом в крупном населённом пункте.
      1. Metallurg_2
        Metallurg_2 Сегодня, 07:51
        +1
        Ну и что? Повоют на страницах самых непредвзятых СМИ, может еще пакетик санкций подсыплют. Нам не привыкать.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    -1
    Война, дело такое, сложное, грязное и ещё, пределов подлости у того, кто становится нелюдью, не существует.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:37
    -1
    Украинская прокуратура: удар по селу Гроза мог осуществляться по наводке одного из местных жителей

    Провокатура. Так точнее. И обмыливание провокатурой названия населённого пункта, это попытка зацепить города в России с похожими названиями.
  5. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:37
    0
    Удар по селу Гроза мог осуществляться по наводке одного из местных жителей.Существенная вероятность того, что удар был нанесён самой украинской стороной, в том числе как вариант крупной провокации —

    ***
    — «Сами и убили-с!» ...
    ***
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:37
    +1
    Первым был роддом в Мариуполе, далее просто статистика провокаций укрорейха.
  7. bober1982
    bober1982 Сегодня, 07:37
    -1
    На мой взгляд,сама же украинская власть и подставляет себя,когда делает такие глупые заявления - о,якобы наводке местных граждан,и активном их поиске, глупее не придумать,но как всегда у укров - всё рассчитано на медийный эффект за рубежом,а своих людей за насекомых считают.
  8. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:41
    -5
    Тут многие в отрицание грают. Однако лично я не вижу беды, если по побратымам и родичам айдаровца ударили наши. Врагам каюк, остальным – коллатерал дэмэдж, всё как у цивилизованных народов. Господь всегда узнает своих, если они там вообще были. С учетом масштаба событий интересно только то, что у наших на системной основе работает длинная рука по местам скоплений. Ну и, соответственно, наблюдение в переднем крае до 50-60 км от линии фронта (оно и понятно – толпа народу, машинки всякие интересные – чего бы не накрыть?). И сколько таких мест накрыто, но не всплыло, потому что там гражданских не было от слова ноль – будет очень интересно почитать нашим потомкам.
    1. unhappy
      unhappy Сегодня, 07:58
      -1
      Подумать и правда, простой рядовой "Вася Пупкин " такое собрание не вызвал бы. Родня которая скандирует "сало уронили" соответствует денацификации...
  9. lukash66
    lukash66 Сегодня, 07:43
    0
    Что то прямо амерская методичка - уж они то в этом поднаторели. То по свадьбе зафигачат, то по похоронам. Уши просто торчком вылезают.)))
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 08:01
      -1
      Не, тут бриты шустрят, это их методы. Полосатые в наглую на камеру эскадрильей утюжат свадьбы, типа, а нам все равно ничего не будет. А здесь англичанка гадит.
  10. Светлан
    Светлан Сегодня, 07:57
    -1
    Да ладно... Они не знают кто это ударил и выясняют..
    "Знают" они всё и всегда. Ещё вчера в УкрСМИ обсуждали о российскои ударе. Как и в Буче, как и с месяц назад, когда вместо Герани, зенитка попала по людям, для украинского паблика, тут ударила России

    51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
    - висит со вчерашнего дня в топах на цензоре. А вы говорите не знают.