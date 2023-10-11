Послевоенное использование немецких 75 и 150-мм пехотных орудий

Как известно, в начальный период войны в вооруженных силах Германии не имелось 120-мм миномётов. Но это не означает, что у немецкой пехоты не было артиллерийских средств огневой поддержки, способных эффективно разрушать полевые укрепления и проделывать проходы в проволочных заграждениях.
В отличие от РККА, немецким пехотным полкам придавались не 120-мм миномёты, а тяжелые 150-мм орудия 15 cm sIG. 33, способные вести огонь как прямой наводкой, так и по крутой навесной траектории. Более лёгкими и манёвренными средствами огневой поддержки полкового звена являлись 75-мм пехотные орудия 7,5 cm le.IG.18, которые также обладали гаубичными характеристиками.
В послевоенное время эти артиллерийские системы, несмотря на моральное устаревание, до середины 1950-х оставались на вооружении в ряде стран.
Пехотное 75-мм орудие 7,5 cm le.IG.18
В вооруженных силах нацистской Германии весьма распространённым было 75-мм орудие 7,5 cm le.IG.18 (нем. 7,5 cm leichtes Infanteriegeschütz 18 – 7,5 см лёгкое пехотное орудие обр. 18 г.), которое воевало с первых до последних дней войны. Эта лёгкая артиллерийская система, созданная в 1927 году концерном Rheinmetall-Borsig AG и предназначенная для непосредственной артиллерийской поддержки пехоты, считается одной из лучших в своём классе.
75-мм пехотное орудие 7,5 cm le.IG.18 в музейной экспозиции
Основным назначением 7,5 cm le.IG.18 являлось уничтожение открыто расположенной и укрытой живой силы противника, а также подавление огневых точек, полевой артиллерии и миномётов противника. При необходимости 75-мм пехотное орудие могло вести борьбу с вражеской бронетехникой.
В отличие от полковых пушек, имевшихся в армиях других стран, германское пехотное орудие 7,5 cm le.IG.18 могло стрелять под очень большим углом возвышения (от −10 до +75°) и имело раздельно-гильзовое заряжание с различными навесками метательного заряда.
Лёгкое пехотное 75-мм орудие 7,5 cm le.IG.18 с максимальным углом возвышения ствола
Благодаря такой особенности имелась возможность выбора траектории полёта снаряда и поражения визуально не наблюдаемых целей, укрывшихся в складках местности и на обратных склонах возвышенностей, за счёт чего орудие обладало высокой эффективностью и гибкостью в применении. Фактически немецкое 75-мм пехотное орудие могло применяться как русская 76,2-мм полковая пушка для стрельбы по визуально наблюдаемым целям и как лёгкая гаубица.
Вес орудия 7,5 cm le.IG.18 в боевом положении составлял 400 кг, благодаря чему расчёт из шести человек мог достаточно свободно перекатывать его на небольшие расстояния. При необходимости использовались специальные лямки.
Масса в походном положении с передком – 1560 кг. Орудие имело щитовое прикрытие, состоящее из приклёпанного к лобовой части станка неподвижного щита толщиной 4,5 мм (с откидным нижним щитом) и подвижного щита (толщиной 3 мм), укреплённого на передней части люльки. Прицельные приспособления состояли из качающегося прицела с независимой линией прицеливания и панорамы.
При длине ствола 885 мм (11,8 калибров) начальная скорость осколочно-фугасного снаряда 7,5 cm Igr.18 массой 6 кг в зависимости от метательного заряда могла варьироваться от 92 до 212 м/с. Табличная дальность стрельбы при оптимальном возвышении ствола стрельбы на заряде № 1 составляла 810 м, а на заряде № 5 – 3470 м. Скорострельность – 12 выстр./мин.
В боекомплект входили два типа осколочно-фугасных снарядов и два типа кумулятивных снарядов, а также снаряды для целеуказания. Осколочно-фугасный снаряд 7,5 cm Igr.18 снаряжался зарядом литого тротила массой 700 г, в котором для лучшей возможности корректировки огня имелась капсула с красным фосфором, что давало хорошо видимый столб дыма при разрыве. Снаряд 7,5 cm Igr. 18 Al отличался тем, что его разрывной заряд состоял из литого аммонала с добавкой алюминиевой пудры.
Осколочно-фугасный снаряд мог пробить деревоземляные полевые укрепления с толщиной перекрытия до 1 м или кирпичную стену толщиной до 25 см и обладал хорошим осколочным действием. При разрыве снаряда зона поражения составляла 12 м в стороны, 6 м вперёд и 3 м назад. При разрыве снаряда после рикошета на высоте до 10 м зона поражения составляла 15 м в стороны, 10 м вперёд и 5 м назад.
В боекомплекте орудия не имелось калиберных бронебойных снарядов, но, как показала практика, стрельба осколочно-фугасными снарядами на пороховом заряде № 5, с установкой взрывателя на замедление, позволяла пробить броню толщиной 20-22 мм. Таким образом, на минимальной дистанции стрельбы пушка le.IG.18 могла бороться с бронетехникой, имевшей противопульную броню.
В то же время боевые испытания 75-мм орудия в Испании показали, что для борьбы с более защищёнными танками необходимы кумулятивные снаряды. Такие боеприпасы, известные как 7,5 cm Igr.38 и 7,5 cm Igr.38HL/A, были разработаны в 1938 году. Бронепробиваемость кумулятивного снаряда, снаряжённого 530 г сплава тротила с гексогеном, составляла 85-90 мм по нормали. С учётом большого угла наклона лобовой брони танка Т-34, этого не всегда хватало. Но даже в случае пробития, заброневое поражающее действие кумулятивной струи в большинстве случаев было слабым. С достаточной долей вероятности поразить «тридцатьчетвёрку» кумулятивным снарядом можно было только в борт. Кроме того, противотанковые возможности пушки le.IG.18 снижались ограниченным сектором горизонтальной наводки (11°), что затрудняло ведение огня по быстро перемещающимся целям. При начальной скорости кумулятивного снаряда 260 м/с эффективная дальность стрельбы не превышала 400 м.
Также в боекомплекте имелся снаряд с дистанционной трубкой 7,5 cm Igr.Deut, который предназначался для создания на местности хорошо видимого ориентира. Конструкция этого снаряда была необычной, и он не содержал бризантной взрывчатки. Для обозначения точки попадания при помощи вышибного заряда на грунт выбрасывались 120 картонных кружков кирпичного цвета и 100 картонных кружков красного цвета. Также имелся снаряд с дымообразующим составом.
Первая модификация, принятая на вооружение в 1932 году, предназначалась для транспортировки конной тягой и имела деревянные колёса с металлическим ободом и отключаемым подрессориванием.
В 1937 году начался выпуск орудия 7,5 cm le.IG.18 Моt с металлическими дисковыми колёсами, снабжёнными пневматическими шинами. В этом случае имелась возможность буксировки автотранспортом со скоростью до 50 км/ч.
Пехотные части вермахта и войск СС были очень хорошо насыщены орудиями 7,5 cm le.IG.18. Согласно штатному расписанию 1940 года в пехотной дивизии вермахта было 20 легких пехотных орудий. Кавалерийским дивизиям полагалось 28 орудий, моторизированным – 16 орудий на дивизию. В легких дивизиях (формировавшихся с 1941 года для действий на пересечённой местности) в каждом пехотном батальоне имелась рота поддержки в составе 6 миномётов калибра 81-мм и 2 легких пехотных орудий (всего 12 орудий в дивизии). В гренадерских полках танковых дивизий имелось 2 легких пехотных орудия в каждом батальоне, а также 4 легких пехотных орудия в полковой роте пехотных орудий. Мотоциклетный (позднее разведывательный) батальон танковых дивизий располагал ещё 2 легкими пехотными орудиями. Всего в танковой дивизии вермахта имелось 22 легких орудия. В наступательных операциях орудия 7,5 cm le.IG.18 передавались в батальоны (по два на батальон), а при необходимости и в роту.
По состоянию на 1 сентября 1939 года в войсках находилось 2933 лёгких пехотных орудия и 3506 тыс. выстрелов к ним. 1 июня 1941 года вооружённые силы Германии располагали 4176 лёгкими пехотными орудиями и 7956 тыс. выстрелов к ним. 1 марта 1945 года противник имел 2594 единицы le.IG.18, которые активно использовались вплоть до капитуляции Третьего рейха.
Весьма интенсивным был расход боеприпасов. В 1942 году они израсходовано 6200 тыс. выстрелов, в 1943 году – 7796 тыс., в 1944 году – 10 817 тыс., и за январь – февраль 1945 года – 1750 тыс. выстрелов.
Помимо концерна Rheinmetall-Borsig AG выпуском 75-мм легкого пехотного орудия le.IG.18 занимались фирма Habamfa (г. Аммендорф), а после оккупации Чехии – и оружейный концерн Bohmische Waffenfabrik (так немцы именовали чехословацкий концерн CZ в г. Страконице).
75-мм орудия le.IG.18 часто действовали непосредственно в боевых порядках пехотных подразделений, в связи с чем их потери были весьма значительны. Например, в период с 1 декабря 1941 года по 28 февраля 1942 года было утрачено 510 орудий этого типа, а с октября 1944 по февраль 1945 года – 1131 орудие. Значительная часть потерянных немцами орудий досталась РККА.
Первые 7,5 cm le.IG.18 были захвачены красноармейцами летом 1941 года. Однако заметное количество таких орудий и боеприпасов для них удалось затрофеить в конце 1941 – начале 1942 года, в ходе контрнаступления Красной армии под Москвой.
В 1942-1943 гг. до полутора сотен трофейных 75-мм пехотных орудий направили на формирование артиллерийских батарей (по 4-5 орудий), придаваемых стрелковым, мотострелковым и кавалерийским полкам. Орудия немецкого производства зачастую использовались параллельно с советскими 76-мм полковыми пушками образца 1927 года.
На первом этапе применения в Красной армии 75-мм орудия le.IG.18 преимущественно вели стрельбу прямой наводкой. Это было связано с тем, что навесная стрельба была сложна в освоении недостаточно подготовленным личным составом, и для эффективного ведения огня с закрытых позиций от командиров орудий и расчётов требовалось хорошее знание материальной части и методики стрельбы. Но уже в 1943 году ГАУ выпустило для «75-мм немецкого лёгкого пехотного орудия обр. 18» таблицы стрельбы и руководство по эксплуатации, переведённые на русский язык.
В общей сложности в годы Великой отечественной наши войска захватили около 1000 исправных орудий 7,5 cm le.IG.18, значительная часть которых использовалась против бывших хозяев. В послевоенное время несколько сотен 7,5 cm le.IG.18 СССР передал вооруженным силам дружественных государств.
Например, после образования Германской Демократической Республики 75-мм пехотные орудия использовались в процессе обучения казарменной народной полиции, ставшей впоследствии ядром Национальной народной армии ГДР.
После окончания Второй мировой орудия 7,5 cm le.IG.18 имелись в вооруженных силах Албании, Болгарии, Испании, Чехословакии и Югославии. В некоторых странах они, несмотря на моральное устаревание, эксплуатировались или находились на хранении до начала 1960-х
75-мм пехотное орудие 7,5 cm le.IG.18 в Военном музее в Белграде
Судя по всему, из европейских стран 75-мм орудия немецкого производства дольше всего имелись на вооружении в Албании, Югославии и Испании.
Ещё до начала Второй мировой войны в рамках военно-технического сотрудничества с Германией китайское правительство приобрело крупную партию 75-мм пехотных орудий, которые активно применялись против японских интервентов, а затем в гражданской войне между Гоминданом и КПК.
75-мм пехотное орудие 7,5 cm le.IG.18 в экспозиции Военного музея Китайской революции
После победы над нацисткой Германией СССР передал крупную партию трофейных пехотных пушек 7,5 cm le.IG.18 и боеприпасы для них коммунистической Народно-освободительной армии Китая, ведущей вооруженную борьбу с формированиями Гоминдана.
Впоследствии несколько десятков 75-мм орудий немецкого производства китайские народные добровольцы применяли в ходе боевых действий в Корее. Благодаря меньшему весу и возможности навесной стрельбы 75-мм пехотное орудие лучше подходило для специфичных условий Корейского полуострова, чем гораздо более тяжелая советская 76,2-мм полковая пушка обр. 1943 г.
Тяжёлое пехотное 150-мм орудие 15 cm sIG. 33
Уникальной особенностью немецкой полковой артиллерии периода Второй мировой было то, что помимо лёгких 75-мм орудий 7,5 cm le.IG.18 в ней штатно имелись тяжелые 150-мм орудия 15 cm sIG. 33 (нем. 15 cm schweres Infanterie Geschütz 33 – 15-см тяжелое пехотное орудие обр. 33 г).
150-мм тяжелое пехотное орудие 15 cm sIG. 33 на лафете для конной тяги
Разработка 150-мм орудия велась концерном Rheinmetall-Borsig AG в инициативном порядке в 1920-е годы. В течение нескольких лет эта артиллерийская система не смогла заинтересовать немецких военных, считавших её слишком тяжелой для полкового звена. С большой вероятностью тяжелое пехотное орудие так и не приняли бы на вооружение в Германии, если бы не советский заказ – 28 августа 1930 года с фирмой «Бютаст» (подставной конторой концерна «Рейнметалл») был заключён договор о поставке восьми 150-мм мортир (так в СССР классифицировалось это орудие), переделанных под калибр 152,4 мм, и передачи документации для производства.
Германское орудие приняли на вооружение РККА под обозначением «152-мм мортира обр. 1931 года», в производственных документах оно часто фигурировало как «НМ» («немецкая мортира»). В 1932-1935 годах Путиловский завод выпустил небольшую партию этих орудий, всего же на вооружении Красной армии состояло немногим более сотни 152-мм мортир. В соответствии с системой артиллерийского вооружения РККА 152-мм мортира относилась не к полковой, а к дивизионной артиллерии.
После того как концерн Rheinmetall-Borsig AG получил деньги от СССР, были организованы масштабные мероприятия со стрельбой на полигоне, и немецкие генералы решили, что 150-мм орудие имеет ценность, и его приняли на вооружение рейхсвера в 1933 году.
Орудие содержало, по меркам середины 1930-х, ряд архаичных технических решений, но в целом имело очень неплохие характеристики. Максимальный угол возвышения составлял 73° – то есть орудие являлось полноценной гаубицей.
Диапазон углов горизонтальной наводки, несмотря на простой однобрусный лафет, также был довольно большим – по 11,5° вправо и влево.
Орудие выпускалось в двух вариантах: для механизированной и конной тяги. Конная тяга обычно использовалась в артиллерийских ротах, придаваемых пехотным полкам. В походном положении вариант для конной тяги весил 1700 кг, для мехтяги – 1825 кг.
Для калибра 150-мм орудие получилось относительно лёгким, но эксплуатация в полковом звене требовала дальнейшего снижения массы. В конце 1930-х годов конструкторы Rheinmetall-Borsig AG предприняли попытку облегчить орудие, частично заменив сталь легкими сплавами. После чего конструкция стала легче примерно на 150 кг. Впрочем, ввиду дефицита легких металлов после начала Второй мировой войны выпуск литых лафетов из алюминиевого сплава был прекращён.
Стандартным средством буксировки sIG 33 в моторизованных и танковых дивизиях являлся 3-тонный полугусеничный тягач Sd.Kfz. 11.
В первом случае литые легкосплавные колёса со стальными окантовками имели резиновые бандажи, скорость буксировки конной упряжкой не превышала 12 км/ч. Торсионное подрессоривание допускало буксировку мехтягой со скоростью 35 км/ч.
Вместе с 15 cm sIG. 33 нередко эксплуатировались трофейные тягачи: французский Unic P107 и советский «Комсомолец».
Чаще всего трофейные тягачи использовали для буксировки орудий, изначально созданных для конной тяги.
Орудие с поршневым затвором вело огонь выстрелами с раздельно-гильзовым заряжанием. Расчёт, состоявший из семи человек, мог обеспечить ведение огня со скорострельностью до 4 выстр./мин.
В боекомплекте имелся широкий набор снарядов. Основными считались осколочно-фугасные гранаты 15 cm IGr. 33 и 15 cm IGr. 38 весом 38 кг, содержавшие 7,8-8,3 кг тротила или аматола. При установке взрывателя на мгновенное действие убойные осколки разлетались на 20 м вперёд, 40-45 м в сторону и 5 метров назад. Фугасного действия снарядов было более чем достаточно для разрушения лёгких полевых фортификационных сооружений. Снаряды преодолевали укрытия толщиной до трёх метров из земли и брёвен.
Гильзы из стали или латуни помимо основного порохового заряда содержали до шести разновесных пучков дигликолевого или нитроглицеринового пороха. При стрельбе снарядами 15 cm IGr. 33 и 15 cm IGr. 38 на 1-м (минимальном) заряде начальная скорость составляла 125 м/с, максимальная дальность стрельбы – 1475 м. На 6-м (максимальном) – 240 м/с и 4700 м соответственно.
Дымовой снаряд IGr38 Nb, весивший 40 кг, создавал облако задымления диаметром около 50 м, среднее время задымления составляло 40 с.
Зажигательный снаряд 15 cm IGr. 38 Br снаряжался термитными сегментами, которые разбрасывались на местности вышибным пороховым зарядом.
Хотя в годы Второй мировой не существовало танка, способного сохранить боеспособность после попадания осколочно-фугасного снаряда массой 38 кг, содержавшего около 8 кг мощной взрывчатки, в 1941 году в боекомплект 15 cm sIG. 33 ввели кумулятивный снаряд 15 cm IGr. 39 HL/A с бронепробиваемостью по нормали 160 мм. При массе 24,6 кг снаряд снаряжался 4,14 кг сплава тротила с гексогеном. Табличная дальность стрельбы составляла 1800 м, эффективная – не более 400 м.
С 1942 года для отстрела из 150-мм орудий стали применять надкалиберные оперённые мины Stielgranate 42, что в какой-то мере было призвано компенсировать отсутствие в вермахте тяжелых миномётов. В отечественной литературе об этом боеприпасе принято отзываться снисходительно. Но в реальности в подходящих условиях и при правильном применении 300-мм фугасная мина весом 90 кг, содержащая 54 кг амматола, с дальностью стрельбы немногим более 1000 м, могла быть очень эффективной.
В частности, этот боеприпас с успехом применялся для расчистки проволочных заграждений и минных полей, а также против долговременных оборонительных сооружений. По разрушительному эффекту надкалиберная мина Stielgranate 42 примерно соответствовала советской авиабомбе ОФАБ-100, при взрыве которой образовывалась воронка диаметром 5 м и глубиной 1,7 м.
По нормам 1940 года, в артиллерийской роте пехотного полка полагалось иметь 6 лёгких пушек 7,5 cm le.IG.18 и два тяжелых орудия 15 cm sIG. 33. Всего в пехотной дивизии было 6 тяжелых пехотных орудий. В сентябре 1939 года вермахт имел свыше 400 орудий 15 cm sIG. 33. К 1 июня 1941 года в вермахте было 867 тяжелых пехотных орудий и 1264 тыс. снарядов к ним. В марте 1945 года на вооружении стояло 1539 тяжелых пехотных орудий 15 cm sIG. 33. В общей сложности немецкая промышленность выпустила приблизительно 4600 орудий.
Использование 150-мм орудий в немецких пехотных полках являлось беспрецедентным шагом. В годы Второй мировой войны ни одна другая армия не имела столь мощных артсистем в пехотных частях. Огневая мощь этих орудий давала немецкой пехоте ощутимое преимущество на поле боя и позволяла самостоятельно решать задачи, для которых в армиях других стран приходилось привлекать дивизионную артиллерию.
Командир полка имел возможность использовать «собственную» артиллерию для поражения целей, недоступных для пулемётов и миномётов. Взводы легких 75-мм пехотных орудий могли придаваться батальонам. Тяжелые 150-мм орудия всегда применялись на полковом уровне.
Пехотные орудия размещались в непосредственной близости к переднему краю, что при ведении наступательных действий сокращало время реакции и позволяло максимально быстро подавлять вскрытые цели. В то же время орудия 15 cm sIG. 33 имели относительно небольшую дальность стрельбы и не могли эффективно вести контрбатарейную борьбу, в результате чего часто несли потери. В случае быстрого отступления эвакуировать тяжелые 150-мм орудия sIG. 33 было сложней, чем 75-мм le.IG.18, в результате чего они нередко захватывались противником.
Красной армии удалось захватить несколько сотен немецких 150-мм пехотных орудий и значительное количество боеприпасов к ним. Первоначально они использовались неорганизованно, как сверхштатное средство огневого усиления полков и дивизий. Как и в случае с 75-мм лёгкими пехотными пушками, на первом этапе огонь вёлся только по визуально наблюдаемым целям, так как навесная стрельба из тяжелых пехотных орудий требовала хорошего знания характеристик зарядов, свойств боеприпасов и их маркировки.
Для возможности полноценного применения 150-мм орудий в 1942 году были выпущены таблицы стрельбы и инструкции по эксплуатации, а расчёты проходили необходимую подготовку. После этого трофейными 15 cm sIG. 33 стали заменять 122-мм гаубицы в некоторых смешанных артиллерийских дивизионах артиллерийских полков, придаваемых стрелковым дивизиям.
Впрочем, такую замену в артиллерии дивизионного звена нельзя считать оптимальной. Могущество действия 150-мм снаряда было, конечно, выше, но по дальнобойности 150-мм тяжелая пехотная пушка уступала не только новой 122-мм гаубице M-30, но и модернизированным 122-мм обр. 1909/37 г. и 122-мм обр. 1910/30 г.
Несмотря на невысокую дальность стрельбы, 150-мм орудия немецкого производства использовались РККА до последних дней войны. Их лучшие качества проявились в ходе наступательных операций, в тех случаях, когда требовалось подавить хорошо укреплённые узлы сопротивления противника.
В 1944 году части Югославской народной армии захватили приблизительно два десятка 150-мм орудий sIG. 33, и они в ряде наступательных операций очень успешно вели огонь по немцам и хорватам. После окончания Второй мировой трофейные тяжелые пехотные орудия в ЮНА эксплуатировались до начала 1950-х.
150-мм тяжелое пехотное орудие 15 cm sIG. 33 в Военном музее в Белграде
На Западном фронте трофеями британцев и американцев стало несколько сотен 150-мм орудий sIG. 33, которые в послевоенное время частично передали вооруженным силам освобождённых от нацистов государств.
Американские военнослужащие осматривают 150-мм орудия sIG. 33 в числе другой трофейной немецкой техники
Впрочем, из-за малой дальности стрельбы и устаревшей конструкции орудия 15 cm sIG. 33 к середине 1950-х почти повсеместно покинули артиллерийские парки.
Имеется информация, что орудия 15 cm sIG. 33 в 1930-1940-е годы использовались войсками Гоминдана в Китайско-японской войне. Ряд источников говорит о том, что они также могли применяться в начале 1950-х в боевых действиях на Корейском полуострове, но архивных или фотоматериалов, подтверждающих это, найти не удалось.
Продолжение следует...