Западные репортёры: президент США может перейти к системе грантов для отправки военной помощи Украине

Ситуация с финансированием Украины, которое «нельзя прекращать, но денег пока не выделяется», активно обсуждается не только в США и на Украине.
Как накануне заявил на Валдайском форуме президент России, пока причина задержки финансирования Украины со стороны Вашингтона носит технический характер. По словам Владимира Путина, «напечатают (денег) ещё и финансирование продолжат».
Тем временем в самом Вашингтоне начинают изучать варианты финансовой помощи Украине на тот случай, если обсуждение темы «выделять или не выделять из бюджета» изрядно затянется.
Президент США, по сообщению западных репортёров, может перейти к использованию программы грантов для отправки военной помощи Украине. Речь идёт о схеме, при которой осуществляется кредитование программ для осуществления помощи иностранным государствам в их покупке американского оружия.
Другими словами, американские власти и тут ищут для себя выгоду. Ведь оружие уже будет не просто поставляться Украине «безвозмездно», а через многоступенчатую систему кредитов, которая одновременно даст дополнительную прибыль американским банкам и ещё больше раскрутит маховик американского военпрома.
По словам Байдена, он намерен «использовать альтернативные источники для оказания помощи Украине». При этом сам президент США не ответил на вопрос о том, что именно он имеет в виду. Именно поэтому в западной прессе и стали появляться разного рода догадки. В Европе Боррель, напомним, заявил, что ЕС не сможет возместить Украине то финансирование, которое пока приостановили в США.