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Западные репортёры: президент США может перейти к системе грантов для отправки военной помощи Украине

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Западные репортёры: президент США может перейти к системе грантов для отправки военной помощи Украине

Ситуация с финансированием Украины, которое «нельзя прекращать, но денег пока не выделяется», активно обсуждается не только в США и на Украине.


Как накануне заявил на Валдайском форуме президент России, пока причина задержки финансирования Украины со стороны Вашингтона носит технический характер. По словам Владимира Путина, «напечатают (денег) ещё и финансирование продолжат».

Тем временем в самом Вашингтоне начинают изучать варианты финансовой помощи Украине на тот случай, если обсуждение темы «выделять или не выделять из бюджета» изрядно затянется.

Президент США, по сообщению западных репортёров, может перейти к использованию программы грантов для отправки военной помощи Украине. Речь идёт о схеме, при которой осуществляется кредитование программ для осуществления помощи иностранным государствам в их покупке американского оружия.

Другими словами, американские власти и тут ищут для себя выгоду. Ведь оружие уже будет не просто поставляться Украине «безвозмездно», а через многоступенчатую систему кредитов, которая одновременно даст дополнительную прибыль американским банкам и ещё больше раскрутит маховик американского военпрома.

По словам Байдена, он намерен «использовать альтернативные источники для оказания помощи Украине». При этом сам президент США не ответил на вопрос о том, что именно он имеет в виду. Именно поэтому в западной прессе и стали появляться разного рода догадки. В Европе Боррель, напомним, заявил, что ЕС не сможет возместить Украине то финансирование, которое пока приостановили в США.
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6 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:43
    +2
    Западные репортёры: президент США может перейти к системе грантов для отправки военной помощи Украине
    . Это понятно, пока печатный станок работает, можно найти варианты исполнения своих хотелок в обход препонов, которые ставят политические противники/конкуренты.
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:45
    +2
    Оружие уже будет не просто поставляться Украине «безвозмездно», а через многоступенчатую систему кредитов, которая одновременно даст дополнительную прибыль американским банкам и ещё больше раскрутит маховик американского военпрома —

    ***
    — «Ничего личного, это просто бизнес» ...
    ***
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:47
    +1
    Байден намерен «использовать альтернативные источники для оказания помощи Украине»
    И найдут эти источники пока неразбериха и споры в Конгрессе. Поэтому президент точно описал эту ситуацию:
    пока причина задержки финансирования Украины со стороны Вашингтона носит технический характер
  4. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:00
    +2
    Налицо просто воровство из бюджета США. Никто и не верит, что Украина вернет кредиты(понимают, что и государства такого не будет). Вот и отсыпают своему ВПК щедрой душой. О себе господа заботятся, своем будущем. Теплые места после завершения политической карьеры обеспечены. Коррупция в чистом виде, прикрытая фиговым листком.
    1. Сергей985
      Сергей985 Сегодня, 08:11
      +2
      Ещё небольшой комментарий : ВПК - это бизнес который зависит от политического руководства(в США на 100%). Очень удобно: теплые места своим близким и самому себе обеспечены всегда. Отсюда и вечные поиски внешних врагов, которые угрожают интересам США. Очень удобно обогащаться, особенно когда все СМИ под контролем. За каждым (за болшей частью, по крайней мере) политиком США стоит простой шкурный интерес.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:13
      -1
      При чем тут воровство из бюджета и кредиты?Это разные источники финансов.А так,да-о себе заботятся.В отличие от наших,выдающих безвозвратные кредиты тем же азиатским республикам