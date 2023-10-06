Официальный представитель NASA: Нет никаких причин для отказа от использования российских «Союзов» американскими астронавтами

В американском управлении по аэронавтике и космическим исследованиям прокомментировали дальнейшие пилотируемые программы. Обсуждение велось на полях Международного конгресса по космонавтике в столице Азербайджана.
Как сообщает информационная служба ТАСС, официальный представитель NASA Шон Фуллер заявил о том, что организация и дальше будет работать с российскими космонавтами, равно как и использовать российскую технику для полётов в космос.
По словам Фуллера, нет никаких причин лишать полётов астронавтов США на российских космических кораблях «Союз».
Представитель NASA назвал возможность использования российских «Союзов» «очень важной возможностью, от которой нет никакого смысла отказываться».
Напомним, что ранее в США делали ставку на космические корабли компании Илона Маска. Появлялись заявления о том, что «к 2023 году американские астронавты полностью откажутся от полётов на российских космических кораблях, а будут пользоваться Crew Dragon. Но к настоящему моменту никакого отказа не произошло, мало того, в Демпартии США стали обвинять главу компании SpaceX в том, что тот «ведёт неправильную политику». Видимо, сказались как выпады Маска в сторону Байдена и его возраста, так и комментарии по вопросу украинского кризиса.
Напомним, что на данный момент с «государственными» космическими кораблями, способными доставлять астронавтов к МКС, мягко говоря, проблемы.