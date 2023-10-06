Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен удар по объекту военного управления ВСУ в Харькове. Это следует из сообщений украинской прессы.По имеющейся информации, удар был нанесен по командному пункту Главного управления разведки Минобороны Украины. С этого объекта осуществлялась координация атак диверсионно-разведывательных групп украинских формирований на территорию российской Белгородской области.Украинский режим, разумеется, не сообщает подробности о том, по какому объекту нанесли удар ВС РФ. В украинских пабликах содержится лишь информация, что ночью последовали удары по центру Харькова, есть повреждения автомобилей и зданий.Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в некий «жилой дом» в Харькове. Впрочем, не исключено, что в дом действительно могла «прилететь» ракета, только не российская, а украинская. Ведь не раз украинские силы противовоздушной обороны демонстрировали «чудеса мастерства», поражая зенитными ракетами жилые дома в крупных городах страны.Ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что после ночных ударов за медицинской помощью в регионе обратились девять человек. Но что это за люди, не сообщается, среди них вполне могут быть и кадровые украинские военные разведчики. В любом случае, известно, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам и не видит смысла в расходовании боеприпасов на цели, не связанные с жизнеобеспечением украинских вооруженных сил.