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ВС РФ нанесли удар по объекту военной разведки Украины в Харькове, с которого координировали атаки на Белгородскую область

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ВС РФ нанесли удар по объекту военной разведки Украины в Харькове, с которого координировали атаки на Белгородскую область

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен удар по объекту военного управления ВСУ в Харькове. Это следует из сообщений украинской прессы.


По имеющейся информации, удар был нанесен по командному пункту Главного управления разведки Минобороны Украины. С этого объекта осуществлялась координация атак диверсионно-разведывательных групп украинских формирований на территорию российской Белгородской области.

Украинский режим, разумеется, не сообщает подробности о том, по какому объекту нанесли удар ВС РФ. В украинских пабликах содержится лишь информация, что ночью последовали удары по центру Харькова, есть повреждения автомобилей и зданий.

Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в некий «жилой дом» в Харькове. Впрочем, не исключено, что в дом действительно могла «прилететь» ракета, только не российская, а украинская. Ведь не раз украинские силы противовоздушной обороны демонстрировали «чудеса мастерства», поражая зенитными ракетами жилые дома в крупных городах страны.

Ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что после ночных ударов за медицинской помощью в регионе обратились девять человек. Но что это за люди, не сообщается, среди них вполне могут быть и кадровые украинские военные разведчики. В любом случае, известно, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам и не видит смысла в расходовании боеприпасов на цели, не связанные с жизнеобеспечением украинских вооруженных сил.
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11 комментариев
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  1. Добрый
    Добрый Сегодня, 08:26
    +4
    Ставленник киевского режима в Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что после ночных ударов за медицинской помощью в регионе обратились девять человек
    За средством от диареи что ли???
    1. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:44
      +1
      Интересно, в том бункере ночью кроме дежурных и охраны, кто-нибудь поважнее то был? Неужели нельзя было пустить искандер по утру, когда вся котла уже собралась в бункере?
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:28
    +8
    ВС РФ нанесли удар по объекту военной разведки Украины в Харькове, с которого координировали атаки на Белгородскую область
    . Идёт война. Есть только одна цель, разгромить противника....
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:49
      +5
      Цитата: rocket757
      ВС РФ нанесли удар по объекту военной разведки Украины в Харькове, с которого координировали атаки на Белгородскую область
      . Идёт война. Есть только одна цель, разгромить противника....

      От них один ответ: "А нас-то за ШО?" belay
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:26
        0
        К сожалению, современную медийную сферу создавали и контролируют забугорные деятели. Она и нужна им, что б только их голос, их мнение было слышно всегда и везде!
        Увы, медийном поле боя, для наших усилий, поддаётся с трудом, ПОКА.
        На мой взгляд, что то может изменится только тогда, когда наша победа на поле боя будет очевидна, видна, реальна по факту события!!!
        К мнению ПОБЕДИТЕЛЯ, по неволе, прислушиваться все!!!
  3. Комментарий был удален.
  4. никникник
    никникник Сегодня, 08:29
    +8
    ну хоть по каким то значимым объектам начали наносить удары, однако опять же ночью, когда там минимальное количество этих "разведчиков"(((. Осиное гнездо уничтожать надо когда там рой нахдится, а не когда там остались осы сторожи
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:41
    +4
    С этого объекта осуществлялась координация атак диверсионно-разведывательных групп украинских формирований на территорию российской Белгородской области
    Ну вот и до этих добрались. Этот "будановский муравейник", филиалы которого находятся в различных р-х украины давно пора привести к 0. Про всего девять человек, которые якобы обратились за помощью слабо верится, т.к. на таких объектах работа ведется круглосуточно и они не пустуют.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:55
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Этот "будановский муравейник"

      Кстати, он сам там в ранге главного назначенного муравья, а муравейник - англосакский.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:02
    0
    Украинский режим, разумеется, не сообщает подробности о том, по какому объекту нанесли удар ВС РФ. В украинских пабликах содержится лишь информация, что ночью последовали удары по центру Харькова, есть повреждения автомобилей и зданий.

    Ну а нам и подавно никто не скажет, почему именно в Харькове сидели те, кто по Белгородчине, Брянщине и Курской области наводили орудия, стреляющие на 40-50 км. И почему русские в Харькове этих удрюпков раньше сами не прикопали.
  7. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 09:12
    0
    Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании в некий «жилой дом» в Харькове. Впрочем, не исключено, что в дом действительно могла «прилететь» ракета, только не российская, а украинская.
    Украинские эксперты знают, что если что-то взрывается в жилом доме, то это исключительно кондиционер. laughing
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 09:49
    +3
    Удары это хорошо. Вот только непонятно почему по таким объектам наносят ночные удары? Чтобы никого ненароком не задвухсотить что ли?