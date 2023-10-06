Продолжающаяся на Украине принудительная мобилизация в ряды ВСУ заставляет украинских мужчин искать новые способы уклонения от призыва. Сейчас на Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации.В украинском сегменте даркнета публикуются объявления о продаже свидетельств о смерти. Продающие их лица обещают, что «умершего» проведут по всем базам. Заказчик своей «смерти» может даже провести ложные похороны, чтобы убедить местные власти в том, что он действительно скончался.Еще один плюс – предоставление документов для получения компенсации от государства за убитого родственника. То есть, украинец может не идти на войну, а пройти по базам как погибший в рядах ВСУ, после чего государство заплатит за него компенсацию.Примечательно, что стоимость такой услуги составляет 10 тысяч долларов. Ранее примерно такие же деньги украинские военкомы просили и за другие способы освобождения от мобилизации. Сам факт появления подобных услуг свидетельствует о том, что большинство украинских мужчин не желает быть мобилизованными в ряды ВСУ, хотя представители киевского режима и утверждают, будто бы пройти через участие в боевых действиях придется едва ли не всем украинцам мужского пола.После начала специальной военной операции население Украины очень ощутимо сократилось. Более всего повезло тем, кто успел покинуть страну еще в самом начале боевых действий. Теперь их очень сложно «достать» из европейских стран, тем более, что большинство государств-членов ЕС отказываются выдавать Украине «уклонистов» от мобилизации.