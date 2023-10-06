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На Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации

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На Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации

Продолжающаяся на Украине принудительная мобилизация в ряды ВСУ заставляет украинских мужчин искать новые способы уклонения от призыва. Сейчас на Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации.


В украинском сегменте даркнета публикуются объявления о продаже свидетельств о смерти. Продающие их лица обещают, что «умершего» проведут по всем базам. Заказчик своей «смерти» может даже провести ложные похороны, чтобы убедить местные власти в том, что он действительно скончался.

Еще один плюс – предоставление документов для получения компенсации от государства за убитого родственника. То есть, украинец может не идти на войну, а пройти по базам как погибший в рядах ВСУ, после чего государство заплатит за него компенсацию.

Примечательно, что стоимость такой услуги составляет 10 тысяч долларов. Ранее примерно такие же деньги украинские военкомы просили и за другие способы освобождения от мобилизации. Сам факт появления подобных услуг свидетельствует о том, что большинство украинских мужчин не желает быть мобилизованными в ряды ВСУ, хотя представители киевского режима и утверждают, будто бы пройти через участие в боевых действиях придется едва ли не всем украинцам мужского пола.

После начала специальной военной операции население Украины очень ощутимо сократилось. Более всего повезло тем, кто успел покинуть страну еще в самом начале боевых действий. Теперь их очень сложно «достать» из европейских стран, тем более, что большинство государств-членов ЕС отказываются выдавать Украине «уклонистов» от мобилизации.
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30 комментариев
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  1. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 08:41
    +4
    Ну если идёт могилизация, что людям делать...Так не понятно умереть, стать инвалидом ради Коломойского..
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:45
      +1
      Теперь их очень сложно «достать» из европейских стран, тем более, что большинство государств-членов ЕС отказываются выдавать Украине «уклонистов» от мобилизации.

      Плохо знаете англосаксов. Вот посмотрите они заставят ЕС вычистить у себя, и даже доставить до фронта всех украинцев способных нанести вред России.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:34
        0
        . Вот посмотрите они заставят ЕС вычистить у себя, и даже доставить до фронта всех украинцев способных нанести вред России
        ...ну вот для такой публики и придумана опция об смерти...а кто не успел покинуть неньку..тому такая малява как мёртвому припарка
        1. pettabyte
          pettabyte Сегодня, 09:38
          0
          Да ну, сообщат куда надо что какой-то безхощный холоп бегает.
          Пробьют по базам, выяснят что зомби шарится.
          Ну и в итоге или прикопают ибо порядок должен быть, либо вышлют.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:47
      +3
      Цитата: Berserk23
      ак не понятно умереть, стать инвалидом ради Коломойского..

      Ещё вопрос, что хуже.
    3. свой1970
      свой1970 Сегодня, 08:58
      +2
      Цитата: Berserk23
      Ну если идёт могилизация, что людям делать...Так не понятно умереть, стать инвалидом ради Коломойского..

      Скромно напомню что везде и всегда кроме СССР (и соцлагеря) - народ шел на войну за капиталистов.
      Везде и всегда.
      Так что ничего нового для украинцев- во Вьетнам гребли по повесткам в США точно также как с стране 404
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:02
      +2
      что «умершего» проведут по всем базам

      На всем деньги делают! Даже на смерти!
      Ничего у этих бандеровцев не осталось человеческого! Так, один перегной....
    5. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:19
      +5


      Украинец сменил свое родное ФИО на Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантиносл Володимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко Благовистодаромиросоломонович-Жителюбоясноликович.

      Тг-каналы пишут, что он сделал этого для того, чтоб военкомат не смог правильно заполнить повестку.

      Гений нашего времени.
      1. pettabyte
        pettabyte Сегодня, 09:43
        0
        Учитывая, что "это звучит как вызов" - думаю еще как заполнят.
        Прочитают в новостях об этом, и пойдут заполнять.
    6. Peter1First
      Peter1First Сегодня, 11:36
      0
      Вот только что этим беднягам будет после войны... По всем документам их уже нет на свете -прописка на кладбище, пенсия и всё остальное "покойным" не положено..., даже за границу "мертвецов" не пустят...
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:41
    +5
    На Украине появился новый «бизнес» —

    ***
    — «За ваши деньги - любой каприз» ...


    ***
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:42
    +3
    Хитры какелы, хитры. Чего только не придумают, лишь бы не попасть под мобилизацию.
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:46
    +6
    Интересно, а свидетельство о «воскрешении» тоже дадут, когда закончится этот конфликт?
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:12
      +1
      Цитата: Glock-17
      Интересно, а свидетельство о «воскрешении» тоже дадут, когда закончится этот конфликт?

      Нет уж - умерла, так умерла.
  5. old64
    old64 Сегодня, 08:46
    +14
    Ага, пошёл на рынок за салом, тут тебя останавливают рекрутер, а ты ему раз и свидетельство о смерти!? Или дома в подполе сидеть?
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:00
      0
      Цитата: old64
      Ага, пошёл на рынок за салом, тут тебя останавливают рекрутер, а ты ему раз и свидетельство о смерти!? Или дома в подполе сидеть?

      А как в ВОВ "примаки" сидели там же? Ничего нового...
    2. VicVic
      VicVic Сегодня, 09:08
      0
      Может вместе со свидетельством о смерти выдают новые документы на уже отслужившего, геройски раненого и отпущенного восвояси.
    3. Комментарий был удален.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: old64
      Ага, пошёл на рынок за салом, тут тебя останавливают рекрутер

      Если поймают, то минные поля пошлют разминировать, все равно уже по документам помер, а могут и пристрелить. За границу не удрать, там "мертвяков" не принимают. Так что сиди в подвале или в склепе всю жизнь.
  6. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:46
    +5
    Интересно, как это свидетельство поможет, если украинец призывного возраста будет остановлен для проверки документов?
    Скажет, что дух святый бестелесный и будет отпущен?
    1. bandabas
      bandabas Сегодня, 09:12
      0
      Еще и на свою могилу отведет, горилки шмякнут за упокой, "Червону калину" споют...
  7. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:47
    +5
    Умершему будут давать паспорт,мол умер такого числа и года.Упоротый бандеровец,Любит скакать на площади. Ест сало и пьёт горилку.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    +2
    на Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации.
    Прохиндеи всегда придумают на чем можно заработать причем неплохо. Ситуация для украины нормальная - кто-то не желает умирать предпочитая это сделать виртуально, а кто-то на этом зарабатывает.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 09:12
      0
      Не ими придуманная тема, они просто подхватили и используют для "пользы тела"!
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:05
    +1
    Прикольно , идёт такой хахол довольный по дороге , бац и облава на косильщиков от могилизации , а оно им справку о смерти в рыло и щлындит довольный дальше.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:08
    +4
    а пройти по базам как погибший в рядах ВСУ, после чего государство заплатит за него компенсацию.
    но есть и вторая сторона, аннулирование прав, паспорта и т.д.
    по сути люди идущие на это становятся сторонниками победы РФ, при чем полной и безоговорочной, в противном случае у них нет будущего, СОВСЕМ
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:11
    0
    На Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации
    . Ха, так "мёртвые души" это вообще КЛАССИКА ЖАНРА!!! Для чего только не используют эту тему, считай не пересчесть!
  12. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:21
    0
    да вздор какой то..купить свидетельство о смерти за копейку немалую и уйти в партизаны в лес..когда это можно сделать и так...тем более бандеровцам не привыкать...мощная карательная машина СССР с после войны ещё до 1856 гоняла их по лесам...а чё уж сказать о немощных свинорылых уличных жнецах....в лесу какйф..дрова есть, дичь есть, а в полесье так вообще озёрный рай....
  13. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:24
    0
    Статья похожа на фейк. Гораздо дешевле просто сменить место жительства. Не важно - к тёще в соседний дом или в Киев переехать, где пока что на улицах не ловят. Кажется, что даже ещё пока можно выписаться и "исчезнуть". Таких очень много. Молодые оформляются студентами в настоящие или фейковые ВУЗы. Студентов пока не трогают.
  14. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:42
    0
    Продолжающаяся на Украине принудительная мобилизация в ряды ВСУ заставляет украинских мужчин искать новые способы уклонения от призыва. Сейчас на Украине появился новый «бизнес» - продажа свидетельств о смерти, позволяющих избежать мобилизации.
    Небесную картотеку, а также иную предприимчивые граждане из Украины навряд ли обманут продавая свидетельства о смерти. Личное дело на каждого заведено... wink good drinks
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 10:49
    0
    Новость из разряда, заваренный люк танка, пво из банки огурцов, экипаж из бундесвера, призрачный гонщик и.т.д. В теории такое возможно, но это столько геморроя для организаторов подобной затеи, что игра не стоит свеч.