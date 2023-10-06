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Трамп поддерживает кандидатуру противника помощи Украине на пост спикера Палаты представителей

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Трамп поддерживает кандидатуру противника помощи Украине на пост спикера Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп собрался поддержать кандидатуру конгрессмена Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом написал в социальной сети другой конгрессмен – Трой Нельс.


Джим Джордан – представитель Республиканской партии, конгрессмен от штата Огайо. Он известен как критик поставок вооружений Украине. В минувшую среду Джордан в интервью CNN заявил, что выступает против выделения нового пакета военной помощи Украине.

Если Джордан, пользующийся значительным влиянием среди республиканцев, выиграет выборы на пост спикера Палаты представителей, то дальнейшее оказание помощи Украине окажется под еще большим вопросом. Известно, что Джордан занимает куда более резкую позицию в отношении украинского вопроса, чем предыдущий спикер Кевин Маккарти, которого и сняли с поста из-за его закулисных договоренностей с Демократической партией.

Конгрессмен Трой Нельс заявляет, что он провел «отличный разговор» с Трампом. По словам Нельса, экс-президент поддерживает Джордана, и с мнением Трампа следует согласиться и другим республиканцам. Сам Трамп пока не делал официальных заявлений по поводу поддержки какой-либо кандидатуры на пост спикера Палаты представителей, но оснований не доверять посту конгрессмена Нельса нет.

Вероятно, что бывший глава Белого дома действительно выступает за кандидатуру Джордана, одобрение которой большинством конгрессменов сулит дополнительные проблемы для действующей администрации США.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America
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11 комментариев
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  1. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 08:56
    +2
    Вся эта политическая возня закончится выделением денег Зеленскому.
    1. Ратник с пулеметом
      Ратник с пулеметом Сегодня, 09:35
      0
      И новых ещё напечатают...........................
  2. Ясная
    Ясная Сегодня, 08:57
    +3
    Он известен как критик поставок вооружений Украине.

    Помним этих "критиков"...
    Вон один клялся остановить бойню на Донбассе если его изберут президентом Украины.
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
    +1
    Известно, что Джордан занимает куда более резкую позицию в отношении украинского вопроса, чем предыдущий спикер Кевин Маккарти, которого и сняли с поста из-за его закулисных договоренностей с Демократической партией.
    Все они "против войны")), пока в кресло не сядут.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:04
    +1
    Джим Джордан уже подтвердил о " прекрасном разговоре " с Трампом.(NYT),бывший борец,спортсмен ,участвовал в отборе в Олимпийскую команду три высших образования.Ни чем не отметился - кроме межпартийных заговоров.
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:07
    +1
    Место Трама в тюрьме , оно фактически развязало войнушку вна Усраине.
    1. pettabyte
      pettabyte Сегодня, 10:11
      0
      Забавно.
      Скакали они и творили дичь активно с 2014 а виноват Трамп который около 2017 рулить начал.
      А до того тоже скакали.
      Курс на вот это всё там как минимум с 1991 года.
      И все правители США с тех лет(а вообще, сразу после вйоны гадить начали) активно помогали им.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    0
    Джордан в интервью CNN заявил, что выступает против выделения нового пакета военной помощи Украине.
    А пройдет ли он в спикеры если Трамп поддерживает его кандидатуру? А было бы интересно понаблюдать за ситуацией если стал спикером Палаты представителей Конгресса Сша - сразу бы пошел в отказ от своих заявлений или немного погодя?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:16
    0
    Джим Джордан – представитель Республиканской партии, конгрессмен от штата Огайо. Он известен как критик поставок вооружений Украине. В минувшую среду Джордан в интервью CNN заявил, что выступает против выделения нового пакета военной помощи Украине.
    . Против чего, это так может быть... а вот за что и для чего, тем не давать... а кому давать, для чего использовать? Вопрос не праздный, а весьма злободневный для их избирателей, по крайне мере.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:27
    0
    ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости.
    Экс-президент США Дональд Трамп готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать иную кандидатуру, об этом он заявил в беседе с Fox News —

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    — "Они спросили меня, не соглашусь ли я принять (этот пост. — Прим. ред.) на короткий срок ради партии, пока они не договорятся. Я делаю это не потому, что хочу. Я сделаю это, если будет нужно, если они не смогут прийти к решению", — отметил Трамп ...
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  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:07
    0
    Трамп поддерживает кандидатуру противника помощи Украине на пост спикера Палаты представителей

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов на «короткий период» занять пост спикера палаты представителей США (нижняя палата конгресса), после отстранения Кевина Маккарти, передает Fox News.
    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/06/10/2023/651f2db79a7947de3dc7176b

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