Трамп поддерживает кандидатуру противника помощи Украине на пост спикера Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп собрался поддержать кандидатуру конгрессмена Джима Джордана на пост спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом написал в социальной сети другой конгрессмен – Трой Нельс.Джим Джордан – представитель Республиканской партии, конгрессмен от штата Огайо. Он известен как критик поставок вооружений Украине. В минувшую среду Джордан в интервью CNN заявил, что выступает против выделения нового пакета военной помощи Украине.Если Джордан, пользующийся значительным влиянием среди республиканцев, выиграет выборы на пост спикера Палаты представителей, то дальнейшее оказание помощи Украине окажется под еще большим вопросом. Известно, что Джордан занимает куда более резкую позицию в отношении украинского вопроса, чем предыдущий спикер Кевин Маккарти, которого и сняли с поста из-за его закулисных договоренностей с Демократической партией.Конгрессмен Трой Нельс заявляет, что он провел «отличный разговор» с Трампом. По словам Нельса, экс-президент поддерживает Джордана, и с мнением Трампа следует согласиться и другим республиканцам. Сам Трамп пока не делал официальных заявлений по поводу поддержки какой-либо кандидатуры на пост спикера Палаты представителей, но оснований не доверять посту конгрессмена Нельса нет.Вероятно, что бывший глава Белого дома действительно выступает за кандидатуру Джордана, одобрение которой большинством конгрессменов сулит дополнительные проблемы для действующей администрации США.