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Черноморский флот отразил атаку ВМСУ на Севастополь, уничтожив украинские беспилотные катера

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Черноморский флот отразил атаку ВМСУ на Севастополь, уничтожив украинские беспилотные катера

Сегодня в районе Северного мола в Севастополе были слышны сильные хлопки. Позже в интернете появилась информация, что жители слышали звуки работы подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота ВМФ России.


Вскоре о том, что звуки были связаны с работой ППДО, написал в своем Telegram-канале и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По информации главы города, Черноморский флот ВМФ РФ отразил атаку военно-морских сил Украины на Севастополь, предпринятую силами двух безэкипажных морских катеров.

Оба беспилотных катера ВМСУ в итоге были уничтожены расчетами Черноморского флота.

В последнее время противник активизировал свои атаки именно на Крымский полуостров. Для украинского режима и его западных покровителей именно Крым является «сакральной целью». Понимая, что захватить Крым военным путем вряд ли возможно, деятели киевского режима в то же время рассчитывают с помощью постоянных атак создать у крымчан убежденность в отсутствии безопасности, возможно – вызвать отток населения с полуострова.

Для украинского командования атаки на Крым – еще один аргумент в выпрашивании дополнительного финансирования у стран Запада. Другой вопрос, что эти атаки довольно дорого обходятся киевскому режиму. Например, попытки сделать селфи с украинским флагом на берегу Крыма привели к гибели до дюжины боевиков из элитного спецподразделения украинской военной разведки. Но глава киевского режима Владимир Зеленский ради своего «пиара на крови» не жалеет жизни и мирных людей, и военнослужащих ВСУ.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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36 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 09:12
    +3
    глава киевского режима Владимир Зеленский ради своего «пиара на крови» не жалеет жизни и мирных людей, и военнослужащих ВСУ.

    Он не жалеет, а кто их должен жалеть? request
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:38
      0
      Интересно, а что эти катера пытались атаковать? Вроде же весь флот выведен уже из Севастополя в Новороссийск и Феодосию?
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:42
        +4
        Порты с инфраструктурой остались...склады,причалы,оснастка всякая...атаки будут продолжаться пока Одесса и Николаев не будут взяты.
        ЧФ заперт в Чёрном море... Балтийский флот в такой же опасности.
        Думали раннее ли наши морские стратеги в штабах что может такая ситуация возникнуть?
        И как теперь из неё выходить?
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 10:03
          +3
          все наши флота по сути заперты, ведь узкие проходы легко контролировать, мы - Империя с внутренними морями. А на зарубежные крупные базы - нужны колонии, но мы не колониальная империя. Так что исходим из географии нашей...пока что...
          1. alebdun2000
            alebdun2000 Сегодня, 10:14
            +1
            Примут Азербайджан в НАТО и единственное внутреннее море станет не наше. Мы не имеем внутренних морей, Азовское это озеро мелкое.
        2. V.B.
          V.B. Сегодня, 10:58
          0
          Корабли вывели из Севастополя( Порт-Артура), но это полумера. Враг достанет и до Цемесской бухты. Над ЧФ витает угроза Черноморской Цусимы. Без наступательной операции на Новороссийск и захват всего побережья и уничтожения всего, что летает над морем и плавает заодно, ничего не будет. Или Верховный решил с товарищами утопить флот? А вообще, очередной позор флота, невыносимый.
          1. Nastia Makarova
            Nastia Makarova Сегодня, 11:24
            0
            наступательная операция на Новороссийск???
      2. Deck
        Deck Сегодня, 10:04
        +1
        Интересно, а что эти катера пытались атаковать? Вроде же весь флот выведен уже из Севастополя в Новороссийск и Феодосию?



        Вы забыли добавить: покрыв себя неувядаемой славой! Обычно так пишут про Черноморский флот
        1. Сергей Колтаков
          Сергей Колтаков Сегодня, 10:16
          0
          А это так и Есть ❗И Флот в Севастополе Был, Есть и Будет ❗Не читай Олухов ❗
      3. Сергей Колтаков
        Сергей Колтаков Сегодня, 10:13
        -2
        Ты с Луны упал? Флот в Севастополе Был, Есть и Будет ❗❗❗
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:14
      0
      Пора уже блокировать Украине выход в Черное море. А то так они будут постоянно устраивать терректы
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:13
    +5
    Надеюсь это результат воздушного патрулирования БПЛА?В хороший теплак кильватерный след будет светится как новогодняя ёлка.
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:04
      0
      да. поверхность воды греется и остывает быстрее, поэтому смешение вод с разных уровней даёт отличный след в теплаке!
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:16
    +2
    Оба беспилотных катера ВМСУ в итоге были уничтожены расчетами Черноморского флота.
    В этот раз успешно, в прошлый раз успешно... Так эти укрофашисты и будут проводить свою террористическую деятельность, пока существует под крышей мерикатосии недогосударство ненужное.
  4. VicVic
    VicVic Сегодня, 09:19
    0
    А что было целью этих беспелотных катеров, если ылот вывели из Севастополя? Просто шарахнуть о причал?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:25
      0
      Истинная дислокации кораблей ЧФ известна только командующему ЧФ и его замам и с некоторой задержкой НАТО.
      1. Alex_Bora
        Alex_Bora Сегодня, 09:44
        +5
        Цитата: tralflot1832
        Истинная дислокации кораблей ЧФ известна только командующему ЧФ и его замам и с некоторой задержкой НАТО.

        Ага... А ещё спутникам Maxar, Topaz, других систем и множеству читателей ТГ-каналов, публикующих размещенные в открытом доступе (исходно на иностранных сайтах) спутниковые снимки с расшифровкой типов кораблей и мест дислокации. Не далее как сегодня утром были выложены снимки мест базирования на 05.10: Севастополь, Феодосия, Новороссийск и несколько баз СФ.

        А так да, только им.)))
      2. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 09:45
        +1
        Цитата: tralflot1832
        Истинная дислокации кораблей ЧФ известна только командующему ЧФ и его замам и с некоторой задержкой НАТО.

        Ха... уже опубликованы в инете спутниковые снимки с нашими военными кораблями в Новороссийске...со всеми подробностями. request
        Враг знает уже место дислокации.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:14
          0
          Возьмите все снимки и пересчитайте количество вымпелов,где на этих снимках базируется "Бора" её легко опознать.Вы читать и анализировать умеете? " и " с некоторой задержкой НАТО" вроде так у меня написано.Сколько кораблей ЧФ находится на патрулировании? Зря Маляр сняли ,они была дежурной по ЧФ.С утра посмотришь её отчёт и всё ясно.
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:26
      0
      вывели часть флота, там много и старых кораблей, целей много
  5. Ясная
    Ясная Сегодня, 09:20
    0
    противник активизировал свои атаки именно на Крымский полуостров.

    Вот и полуостров Крым стачивая о свои скалы всушников принимает участие в демиталирации.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:20
    +1
    Оба беспилотных катера ВМСУ в итоге были уничтожены расчетами Черноморского флота.
    На сегодня это главное, т.к. украинские атаки будут продолжаться пока есть чем атаковывать.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:20
    +1
    только обороной войну не выиграть, может уже разнести порты шумерии?
    1. Fisherman
      Fisherman Сегодня, 10:06
      0
      стартуют не из портов, а всю береговую линию не сточишь ударами до белорусской границы...тут надо брать береговую линию, всю, вместе с дунайской.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:42
        0
        Цитата: Fisherman
        стартуют не из портов

        да вы что?!!!
        а обслуживаются то же по всей береговой линии?
    2. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:28
      0
      разносят как могут, одними геранями много лет потребуется
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 11:43
        0
        Цитата: Nastia Makarova
        разносят как могут, одними геранями много лет потребуется

        не справляются герани, значит нужно использовать "кактусы"
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:20
    +3
    Черноморский флот отразил атаку ВМСУ на Севастополь, уничтожив украинские беспилотные катера
    . Ситуация... отражать то учимся, приспосабливаемся, но и противник учится, приноравливается и неизвесно, кто в своём деле преуспеет???
    Мечь против щита... вся военная история говорит/напоминает, что ударные средства развиваются быстрее, а это, для нас, большой минус!!!
    Вспоминать о том, что единственно надёжный, эффективный метод только тот, который лишает противника даже возможности проводить подобные акции, нападения! soldier
  9. nobody75
    nobody75 Сегодня, 09:29
    +1
    Так что? Пригодились корветы с контейнерным вооружением? Нужен контейнер с "Геранями" . Разрабатываемая немцами система оповещения о пролете бпла использует стационарные столбы с камерами, способными распознать дрон и патрульные беспилотники.
    Но все эти средства обнаружения бесполезны при ударе "геранями" с моря!
    В море столб не воткнешь, а патрульный БПЛА над морем может летать только по GPS.
    Нужны мореходные корветы, которые хорошо показали себя при борьбе с морскими дронами, способные нести "герани" в морских контейнерах!!!
    С Уважением
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:45
      0
      У нас и Глонасс неплохо действует,особенно на северах .Чёрное море для Глонасс - рутина.
  10. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 09:36
    +2
    Увидеть Крым и - умереть...................
  11. Брат Географ
    Брат Географ Сегодня, 09:43
    0
    Насколько я знаю в крыму находятся база подводных лодок и самая главная цель это завод по производству титана
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:51
    -1
    Сегодня в районе Северного мола в Севастополе были слышны сильные хлопки. Позже в интернете появилась информация, что жители слышали звуки работы подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота ВМФ России.

    Хлопки от взрывов жители отличить не могут. А звуки работы противоподводно-диверсионного обеспечения как аз есмь отличают.
    У Военного Обозрения постепенно буквы начинают переползать в наименовании. Скоро "р" обгонит "з" в беге влево. И будет новый глашатай настоящей, ещё нигде не читанной правды. (
  13. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:57
    -1
    Ничего личного, но они сами настойчиво приглашают в Николаев и Одессу.
  14. art266
    art266 Сегодня, 10:08
    0
    деятели киевского режима в то же время рассчитывают с помощью постоянных атак создать у крымчан убежденность в отсутствии безопасности, возможно – вызвать отток населения с полуострова.

    Зря рассчитывают. У нас уже все привыкли и особо никто не обращает внимания на подобные атаки.
  15. alebdun2000
    alebdun2000 Сегодня, 10:21
    -1
    То что ЧФ и БалтФлот бесполезные в крупной войне, было известно ещё со времён маршала Горшкова. Их затопят в первые 5 минут войны. Выйти им некуда, заперты. У Северного почти таже история там американцы пасутся на выходе , с Тихим не густо.. япошки не зря требуют Курилы наши отдать, они им не нужны ,это США им предложили Окинаву вернуть а сами бы они на курилах базу поставили и заперли наш Тихоокенский флот.... Мы континентальная держава, нам нет выхода в море. Если только не построят на северном ледовитом океане базу , в середине нашего континента