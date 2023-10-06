Черноморский флот отразил атаку ВМСУ на Севастополь, уничтожив украинские беспилотные катера

Сегодня в районе Северного мола в Севастополе были слышны сильные хлопки. Позже в интернете появилась информация, что жители слышали звуки работы подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота ВМФ России.
Вскоре о том, что звуки были связаны с работой ППДО, написал в своем Telegram-канале и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По информации главы города, Черноморский флот ВМФ РФ отразил атаку военно-морских сил Украины на Севастополь, предпринятую силами двух безэкипажных морских катеров.
Оба беспилотных катера ВМСУ в итоге были уничтожены расчетами Черноморского флота.
В последнее время противник активизировал свои атаки именно на Крымский полуостров. Для украинского режима и его западных покровителей именно Крым является «сакральной целью». Понимая, что захватить Крым военным путем вряд ли возможно, деятели киевского режима в то же время рассчитывают с помощью постоянных атак создать у крымчан убежденность в отсутствии безопасности, возможно – вызвать отток населения с полуострова.
Для украинского командования атаки на Крым – еще один аргумент в выпрашивании дополнительного финансирования у стран Запада. Другой вопрос, что эти атаки довольно дорого обходятся киевскому режиму. Например, попытки сделать селфи с украинским флагом на берегу Крыма привели к гибели до дюжины боевиков из элитного спецподразделения украинской военной разведки. Но глава киевского режима Владимир Зеленский ради своего «пиара на крови» не жалеет жизни и мирных людей, и военнослужащих ВСУ.