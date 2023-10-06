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Польский эксперт предупредил о крайне негативных последствиях для Европы в случае вступления Украины в ЕС

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Польский эксперт предупредил о крайне негативных последствиях для Европы в случае вступления Украины в ЕС

Вступление в Евросоюз было одним из самых главных и заманчивых лозунгов для украинцев, участвовавших или поддержавших майданный переворот в 2014 году. Однако процесс евроинтеграции уже не просто затянулся, но становится все более призрачным даже после того, как Украина летом прошлого года получила ничего не значащий статус кандидата на принятие в ЕС.


Некоторые страны объединения категорически против принятия в свои ряды государства, ведущего военные действия с неоднозначной перспективой их завершения. Да и само украинское государство уже не только наверняка безвозвратно потеряло четверть своих территорий, все более скатывается в экономический кризис, но и вообще может лишиться субъектности.

Даже «самый верный союзник» Киева, по крайней мере до последнего времени, Польша возражает против вступления Украины в ЕС. Польский эксперт Лукаш Важеха предупредил о катастрофических последствиях для своей страны и Европы в целом в случае вступления Украины в Евросоюз.

Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам

— написал он на своей странице в американской соцсети.

Эксперт выразил опасение, что принятие Украины увеличит расходы Варшавы и других государств в общую казну ЕС для поддержания находящейся в глубоком кризисе страны, помимо тех гигантских сумм, которые уже приходится тратить на «абсурдную климатическую политику». Кроме того, Польша будет вынуждена конкурировать с украинской стороной за дотации, получаемые из Брюсселя. Подобные опасения высказывают и лидеры еще нескольких стран Евросоюза.

Уже сейчас бюджет Украины наполовину зависит от иностранных дотаций и кредитов, этот тренд только растет. В случае вступления в ЕС и прекращения финансирования Киева Соединенными Штатами, что вполне реально с учетом политического кризиса в США, бремя содержания Украины полностью ляжет на европейские страны. Это при том, что в самой Европе экономический кризис только набирает обороты.

Нет единства по данному вопросу и у высокопоставленных еврочиновников. Накануне в интервью немецкому журналу Spiegel глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее назвала превышением полномочий заявление Мишеля о возможности принятия Украины в ЕС уже в 2030 году. В ответ пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.
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27 комментариев
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  1. Ехим
    Ехим Сегодня, 09:35
    +3
    Эта та Шарль, которая "чья бы кобыла мычала?"(с)
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:53
      +1
      Я уверен , что в Польше можно найти 200 "экспертов" публикующих противоположное мнение. Но решать будут не они.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 10:54
        +1
        Цитата: Арон Заави
        Я уверен , что в Польше можно найти 200 "экспертов" публикующих противоположное мнение. Но решать будут не они.

        Два небольших замечания.

        Во-первых,
        о возможности принятия Украины в ЕС уже в 2030 году
        Уже в 2030-м? А они уверены, что в 2030-м будет кого принимать?

        И второе. Уверен, что какое бы решение Польша не приняла по Украине - оно будет самоубийственным. По одной простой причине - все в разное время, но страны Европы взяли курс на самоуничтожение в тот момент, когда легли под Америку. А потому и по Украине решение будет не в интересах той же Польши или ещё кого-то в Европе, а в интересах США, что для Европы смертельно.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:11
          0
          что какое бы решение Польша не приняла по Украине - оно будет самоубийственным.
          ...не факт... посполита именно заинтересована в освоении новых земель..а не конкурента по дотациям...глядя на венгров, которые практически закарпатскую область прибрали к рукам... жители закарпатья практически уже давно имеют гражданство венгрии..по сему и мобилизация и все передряги 404 им по барабану...а у пшеков получается один пшик...вот и встревожились
    2. Венд
      Венд Сегодня, 10:12
      0
      Я так понимаю, что для принятия в ЕС нужно 100% согласие всех членов. Венгрия или Польша смогут легко заблокировать эту инициативу на голосовании
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:26
        +1
        Прием успешной по сравнению с украиной румынии был для ЕС тяжелым до сих пор ощутимым ударом. Украина потащит ЕС на дно.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:32
        +1
        Цитата: Венд
        Я так понимаю, что для принятия в ЕС нужно 100% согласие всех членов.

        Кроме этого , даже если все будут - ЗА, там сотни требований, которые Украина и за 10 лет не выполнит. Первым делом закроют пару АЭС.
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 10:46
          +1
          С требованиями- понятно. Но какая часть останется от Украины, с каким бюджетом, с каким населением, промышленностью?..
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:59
            0
            Цитата: Андрей Николаевич
            Но какая часть останется от Украины, с каким бюджетом, с каким населением, промышленностью?.

            Останется та часть, которая не нужна России, Польше, Венгрии, Словакии и Румынии.
  2. Eug
    Eug Сегодня, 09:35
    0
    О, "братья"- поляки откликнулись... в их понимании именно Польша должна определять условия и темпы вступления (слово-то какое неоднозначное -"вступление") Украины в ЕС...
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:12
      0
      в их понимании именно Польша должна определять условия
      ...в их понимании то что их хотят люто кинуть...на горизонте уже мерцало присвоение новых территорий ...а тут на ...конкурент ..да ещё нищий...и волнуются они не зря...принятие в гейэс уже было в истории... словения и хорватие во время гражданской бойни в Югославии были приняты в гёэс...что противоречило всем законам этого кодла...так что пщекам есть об чём волноваться
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:40
    +3
    Владимир Владимирович не против ,даже " флаг им в руки " даст.Вступление Украины на СВО не повлияет ,будем бомбить страну ЕС с удвоеной силой.Хотя и без этого шмаляем каждую ночь. good
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 09:41
    +3
    эх урсула...эх молодца...бундесвер кончила...взялась за гейсоюз...замечательно...ей бы какую нить медальку придумали наши мудрецы..правильный курс держит по развалу геропы
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 09:49
      +1
      Этим не закончится, ей первая должность в нате светит.... , с ЕС уладит дела и дальше пойдет.... - директор по ликвидации чего-нибудь, есть такие должности для закрытия проектов.
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Сегодня, 10:07
        0
        директор по ликвидации чего-нибудь,
        ...эт точно , ...поветухи не только роды умеют принимать а и платными абортами не брезгуют....ляйн в этом деле профессионал...но медальку ей придумать всё ж надо
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:49
    +1
    Вступление в Евросоюз было одним из самых главных и заманчивых лозунгов для украинцев, участвовавших или поддержавших майданный переворот в 2014 году.

    Украинцы не понимают, что Евросоюз это не панацея, а кабала. При вступлении ЕС выдвигает много требований, одним из которых является закрытие предприятий разных профилей. ВСе наверное знают, что Литве выдвинули требование, закрыть Ингалинскую АЭС (одну из новых в СССР), закрытие судостроительных и судоремонтных верфей. В Прибалтике закрыты сотни предприятий, практически вся промышленность уничтожена.
    При вступлении Украины в ЕС, там закроют все перерабатывающие предприятия, кроме добывающих. Даже молоко заставят выпускать, только 2%, но не 3,5%
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:00
      0
      Украинцы не понимают, что Евросоюз это не панацея,
      ..а скоту исключено что то понимать...задача скота кормить хозяина своим телом а не понимать а тем более думать
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:02
        0
        Цитата: Крымский партизан 1974
        задача скота кормить хозяина своим телом а не понимать а тем более думать

        Это точно, с "понималкой" у них вечный напруг. Поэтому за 1000 лет и не создали государства.
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:53
    +1
    Украина Евросоюзу нужна только для одного - назло России.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:57
      0
      Далитант ,честно говоря эта карикатура потеряла актуальность.Не там эта морковка находится у осла. hiОн сам уже без погонщика идёт на живодёрню.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 10:17
    +1
    В случае вступления в ЕС Украины в Европе наступит период распада, а может и полураспада ... crying drinks
  8. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:21
    +1
    Польше сказать по этому поводу нечего, всего один телефонный звонок из-за океана и «любимая жена» вернется на кухню мыть тарелки. Вопрос в том, нужна ли ЕС страна-банкрот с уровнем коррупции, которого в Европе никогда не было. На данный момент Польша в шоке, ведь выяснилось, что беженцы из Украины вместо того, чтобы вежливо работать, в основном занимаются криминалом и становятся виновниками ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Это как с плохо воспитанной собакой, она может в какой-то момент укусить своего хозяина.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:23
    0
    А ещё Украина начнёт кормить Европу недорогими продуктами. Что б не склеить ласты, европейские фермеры начнут бесплатную доставку в крупные города навоза и вываживание этого удобрения на центральных площадях. Жители крупных городов начнут болеть и пускаться в пляски Витта, маскируя этим распределение ценностей...
    Эх... Сон не досмотрел... Пора завтракать новостями на ТВ.
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:29
      0
      Украина начнёт кормить Европу недорогими продуктами
      В 2015 году укры на полном серьезе планировали к 2020му году стать третьей экономикой ЕС, подвинув Британию, которая тогда еще не свалила с вечеринки yes .
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:35
    0
    Польский эксперт предупредил о крайне негативных последствиях для Европы в случае вступления Украины в ЕС
    . Да ладно, поляки о чем только не предупреждают... тоже мне, експерты, во всех делах и всюду.
  11. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 10:41
    +1
    "Кроме того, Польша будет вынуждена конкурировать с украинской стороной за дотации, получаемые из Брюсселя".
    Ну вот и все понятно! Хрюшки грызутся за место у корыта.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:47
    +1
    Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам
    Раздражительность Польши понятна. Из-за прибалтов и всяких болгар-румын и так недодают из европейского бюджета и грозятся вообще перекрыть кран, а тут еще хотят взять такую обузу и на полное обеспечение. Боррель с Урсулой на почве русофобии сбрендили полностью, даже Шарль Мишель начал это понимать.