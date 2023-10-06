Курс на поддержку украинского членства является крайне самоубийственным и сильно противоречит польским интересам

Вступление в Евросоюз было одним из самых главных и заманчивых лозунгов для украинцев, участвовавших или поддержавших майданный переворот в 2014 году. Однако процесс евроинтеграции уже не просто затянулся, но становится все более призрачным даже после того, как Украина летом прошлого года получила ничего не значащий статус кандидата на принятие в ЕС.Некоторые страны объединения категорически против принятия в свои ряды государства, ведущего военные действия с неоднозначной перспективой их завершения. Да и само украинское государство уже не только наверняка безвозвратно потеряло четверть своих территорий, все более скатывается в экономический кризис, но и вообще может лишиться субъектности.Даже «самый верный союзник» Киева, по крайней мере до последнего времени, Польша возражает против вступления Украины в ЕС. Польский эксперт Лукаш Важеха предупредил о катастрофических последствиях для своей страны и Европы в целом в случае вступления Украины в Евросоюз.— написал он на своей странице в американской соцсети.Эксперт выразил опасение, что принятие Украины увеличит расходы Варшавы и других государств в общую казну ЕС для поддержания находящейся в глубоком кризисе страны, помимо тех гигантских сумм, которые уже приходится тратить на «абсурдную климатическую политику». Кроме того, Польша будет вынуждена конкурировать с украинской стороной за дотации, получаемые из Брюсселя. Подобные опасения высказывают и лидеры еще нескольких стран Евросоюза.Уже сейчас бюджет Украины наполовину зависит от иностранных дотаций и кредитов, этот тренд только растет. В случае вступления в ЕС и прекращения финансирования Киева Соединенными Штатами, что вполне реально с учетом политического кризиса в США, бремя содержания Украины полностью ляжет на европейские страны. Это при том, что в самой Европе экономический кризис только набирает обороты.Нет единства по данному вопросу и у высокопоставленных еврочиновников. Накануне в интервью немецкому журналу Spiegel глава Европейского совета Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее назвала превышением полномочий заявление Мишеля о возможности принятия Украины в ЕС уже в 2030 году. В ответ пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения.