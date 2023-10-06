Я им также сказал, что, если страна не примет статус, это будет абсолютно непонятно, это будет оскорбление нашего грузинского народа

Европейские лидеры выразили готовность поддержать вступление Грузии в состав Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает «Sputnik Грузия».Как известно, Тбилиси давно стремится к интеграции в ЕС, однако Брюссель не спешит с принятием Грузии. Ситуация аналогична украинской и молдавской. Заверения европейских государств в поддержке европейской интеграции Грузии могут ничего и не стоить. Об этом догадывается, судя по всему, и сам грузинский премьер.- подчеркнул глава правительства Грузии.Отметим, что действующее правительство Грузии все же умудряется не сталкивать страну в пропасть крайней русофобии. Представители грузинского правительства и правящей партии «Грузинская мечта» ранее неоднократно заявляли о том, что страну пытались втянуть в открытый вооруженный конфликт с Россией, открыв «второй фронт» помимо украинского, но пока Тбилиси успешно этим попыткам противостоит.Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает недопущение украинского сценария в стране одной из главных задач, поскольку в противном случае республику могут постигнуть многочисленные бедствия, включая свержение власти, массовые беспорядки и вооруженный конфликт с большим количеством жертв и пострадавших.