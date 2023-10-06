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Премьер-министр Грузии заявил, что европейские государства готовы принять страну в состав Евросоюза

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Премьер-министр Грузии заявил, что европейские государства готовы принять страну в состав Евросоюза

Европейские лидеры выразили готовность поддержать вступление Грузии в состав Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает «Sputnik Грузия».


Как известно, Тбилиси давно стремится к интеграции в ЕС, однако Брюссель не спешит с принятием Грузии. Ситуация аналогична украинской и молдавской. Заверения европейских государств в поддержке европейской интеграции Грузии могут ничего и не стоить. Об этом догадывается, судя по всему, и сам грузинский премьер.

Я им также сказал, что, если страна не примет статус, это будет абсолютно непонятно, это будет оскорбление нашего грузинского народа

- подчеркнул глава правительства Грузии.

Отметим, что действующее правительство Грузии все же умудряется не сталкивать страну в пропасть крайней русофобии. Представители грузинского правительства и правящей партии «Грузинская мечта» ранее неоднократно заявляли о том, что страну пытались втянуть в открытый вооруженный конфликт с Россией, открыв «второй фронт» помимо украинского, но пока Тбилиси успешно этим попыткам противостоит.

Лидер правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе считает недопущение украинского сценария в стране одной из главных задач, поскольку в противном случае республику могут постигнуть многочисленные бедствия, включая свержение власти, массовые беспорядки и вооруженный конфликт с большим количеством жертв и пострадавших.
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23 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:42
    +3
    Украинский сценарий,мы вас возьмём ЕС ,но вы что то с Россией замутите,если что они помогут.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:36
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Украинский сценарий,мы вас возьмём ЕС ,но вы что то с Россией замутите,если что они помогут.

      Не понимаю патологического стремления грузинов угробить свою страну.

      То президентов выбирают один хлеще другого, начиная с Гамсахурдии - революция, украл, сбежал, поймали, денег нет.
      То кураторов себе ищут - американцы до цугундера в 2008-м чуть не довели, теперь американские шестёрки добьют.

      Чего им ровно на попе не сидится и спокойно в России мандаринами не торгуется? Жили же как люди - на мандаринах по три "Волги" на семью имели. Нет! Свободы давай...
      Ну, нате, жрите... Уши не обляпайте...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 10:44
        +2
        Цитата: Zoldat_A
        Не понимаю патологического стремления грузинов угробить свою страну.

        Природных ископаемых нет, ресурсов нет, одно вино и туризм. Но при вступлении в ЕС, грузинские вина запретят в Евросоюзе, а с Россией запретят торговать вином, туризм тоже в основном держится на русских.
        Хотя могут и турки подсуетится, Сухуми уже давно под ними.
      2. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 10:53
        +1
        Цитата: Zoldat_A
        Жили же как люди - на мандаринах по три "Волги" на семью имели.

        По 3 Волги имели не те, кто выращивал мандарины(вывоз частным образом был категорически запрещён), а коррумпированные советские и партийные функционеры.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:45
    +1
    Для преданности престолу ЕС нужно закрыть хотя бы авиасообщения с Россией. Не выгодно? А что, для ЕС все санкции в отношении России выгодны? Ничего, терпят же, ну и вы терпите. Молдаване жмутся, перетаптываются, но идут в "правильном" направлении, даже статус кандидата получили, как в прочем и Турция.....
  3. Azerbaijan2023
    Azerbaijan2023 Сегодня, 09:48
    +5
    Мечтать не вредно. Им ещё одни с голодными ртами не нужны. А обещать, они такое пообщеют........любовь морковь, защита, терминаторы но итог будет всё равно как в 080808
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 10:24
      +2
      Согласен полностью. Неужели так трудно понять, что голодранцы не нужны никому. Разбогатеешь - приходи, хотя тогда уже непонятно зачем идти. И потом, как принимать Грузию с её территориальными проблемами и географическим положением? Примите в ЕС Сингапур тогда что ли, он уже всем критериям соответствует...
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:20
        +1
        Цитата: Pharmacist
        Неужели так трудно понять, что голодранцы не нужны никому.

        Зачем нам чужие нищие, когда своих девать некуда.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:49
    +4
    Действующее правительство Грузии всё же умудряется не сталкивать страну в пропасть крайней русофобии —

    **
    ...Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков...
    ---
    (М. Ю. Лермонтов. Мцыри.)
    -------------------------------------

    ͟«͟С͟о͟л͟н͟ц͟е͟ ͟д͟л͟я͟ ͟Г͟р͟у͟з͟и͟и͟,͟ ͟и͟ ͟у͟ж͟е͟ ͟д͟а͟в͟н͟о͟,͟ ͟в͟о͟с͟х͟о͟д͟и͟т͟ ͟с͟ ͟с͟е͟в͟е͟р͟а͟»
    Эдуард Шеварднадзе
    ( апрель 1971 год XXIV съезд КПСС).


    ***
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:25
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ͟«͟С͟о͟л͟н͟ц͟е͟ ͟д͟л͟я͟ ͟Г͟р͟у͟з͟и͟и͟,͟ ͟и͟ ͟у͟ж͟е͟ ͟д͟а͟в͟н͟о͟,͟ ͟в͟о͟с͟х͟о͟д͟и͟т͟ ͟с͟ ͟с͟е͟в͟е͟р͟а͟»
      Эдуард Шеварднадзе

      Ну не хотят грузины, Солнца с севера, они хотят Солнца с запада.
      Ирак, Афган, Сирия, Ливия ничему не научила, свои "шишки 2008 года забыли. Ну так посмотрите на Украину, наглядный пример для тупоголовых "яйцелопов".
  5. Сидр_Петрович
    Сидр_Петрович Сегодня, 09:55
    -3
    А вообще интересно, ведь раньше в Грузии мягко говоря недолюбливали Россию. А последние года, никакого особо негатива в адрес нашей страны. Словно замяли все распри. Видать сейчас у них все же разумные правители, которые много чего понимают в этом плане.
    1. Mедвежонок
      Mедвежонок Сегодня, 10:14
      +2
      К сожалению, на улице это выглядит не так красочно, грузины очень враждебно относятся к русским и это можно увидеть на улицах. Словесные нападки и оскорбительные жесты – обычное дело, были даже случаи кулачных боев. Ситуация будет только ухудшаться, потому что в головах уже загремела «ода радости» и страна все больше дрейфует в сторону Запада.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:57
      +2
      Цитата: Сидр_Петрович
      раньше в Грузии мягко говоря недолюбливали Россию.

      В СССР грузины Россию обожали. Особенно любили грабёж туристов ценами на услуги, питание. Попадёшь с ними за праздничный стол - обязательно тост за вечную дружбу.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:41
        +1
        Цитата: Румaтa
        В СССР грузины Россию обожали.

        А чего же не обожать, когда учились в престижных институтах Москвы и Питера, после обучения занимали хорошие должности в РСФСР. А сколько в армии и флоте, было офицеров грузин. Но это я про интеллектуальных грузин сказал, а была еще и "рыночная Грузия", которую мы видели на всех рынках СССР. Про черноморское побережье Грузии, с ее курортами промолчу. Так что обожание имело свою цену, и мы платили им за это обожание, а не они нам.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:33
      +1
      Цитата: Сидр_Петрович
      Видать сейчас у них все же разумные правители, которые много чего понимают в этом плане.

      Вы ничего не перепутали Сидр_Петрович ?
      Саломе Зурабишвили род. 18 марта 1952, Париж, Франция, всю жизнь там прожила и работала в МИД Франции и ни какого отношения не имела к Грузии. Не уж то непонятно, кто ее в президенты (смотрящие) Грузии назначил.
  6. vadi64
    vadi64 Сегодня, 09:59
    0
    Что может ЕС, если он сам лежит под сша? Только обмануть, толкнуть против России и самому остаться в стороне. И да, не принять в ЕС, а поманить интеграцией
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:09
    0
    Премьер-министр Грузии заявил, что европейские государства готовы принять страну в состав Евросоюза

    Вход - лари, выход - два?
    Мне просто интересно, каким образом грузинские вина и прочие бренди будут конкурировать с испанскими, португальскими, французскими и французским коньяком? Вероятно там в Грузии думают, что Европа бросится скупать Боржоми по цене 1 евро/литр?
    Чем Грузия сможет порадовать европейцев? Высокотехнологичными товарами? Курортами и санаториями? Морскими круизами по Чёрному морю среди оборвавшихся украинских морских мин? stop Скорее всего, в Европе предпочтут грузинский чай индийскому и цейлонскому, а мандарины и прочие фрукты по бросовым ценам вгонят в долги другие, более тёплые и приспособленные к их выращиванию европейские страны.
    Прав Владимир Владимирович Воронцов, приведя известные строки:
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ...Как,удручён своим венцом,
    Такой-то царь, в такой-то год,
    Вручал России свой народ.
    ---
    И божья благодать сошла
    На Грузию! Она цвела
    С тех пор в тени своих садов,
    Не опасаяся врагов,
    За гранью дружеских штыков...

    И всё же я хочу привести ещё одну строку, характеризующую многое:
    И дикий крик и стон глухой
    Промчались в глубине долины -
    Недолго продолжался бой:
    Бежали робкие грузины!...

    Как бы «робкие грузины» через несколько лет не ломанулись на выход...
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:14
    0
    Если Грузия начнёт процесс вступления в ЕС, то ВНЖ начнут терять смысл для тех, у кого Российское гражданство. Опять миграционные перемещения. Опять где то цена аренды жилья прирастёт, а где то отрастет.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:37
    +1
    Премьер-министр Грузии заявил, что европейские государства готовы принять страну в состав Евросоюза
    . А подумать?
    Зачем им ещё одна нищая скакуасия... а на другое они не тянут.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +1
    Европейские лидеры выразили готовность поддержать вступление Грузии в состав Евросоюза.
    Правильно еще одного хитропопого нахлебника себе на шею и кормить до кончины ЕС. А грузинский премьер с таким же завышенным самомнением о своей стране, как и Зеленский
    если страна не примет статус, это будет абсолютно непонятно, это будет оскорбление нашего грузинского народа
    Вот о ком в ЕС совершенно не думают, так это о "грузинском народе", который ничего взамен не может дать кроме увеличения числа негативно относящихся к России.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      если страна не примет статус, это будет абсолютно непонятно, это будет оскорбление нашего грузинского народа
      Вот о ком в ЕС совершенно не думают, так это о "грузинском народе",

      И об этом говорят, потомки великих сынов Грузии Багратиона и Сталина. Даже поверить трудно.
  11. Александр97
    Александр97 Сегодня, 10:58
    0
    Последствия войны 08.08.08 таковы, что кроме обещаний грузия ничего не получит!

    Абхазия и Южная Осетия являются спорными территориями на Кавказе. Большинство стран и международных организаций признают их частью Грузии. На сегодняшний день из 193 государств-членов ООН независимость республик от Грузии признали 5 стран — Российская Федерация, Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Первым государством, признавшим их независимость была Россия — 26 августа 2008 года, сразу же после войны в Грузии.
    Абхазия и Южная Осетия признают независимость друг друга, а также их независимость признана на сегодняшний день из действующих самопровозглашённых республик непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой[12] и частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республикой[13].
  12. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 11:42
    0
    Цитата: ROSS 42

    Вход - лари, выход - два?

    Ес, как организация с суверенной валютой, может расширяться и принимать новые страны, почти без ограничений. Кроме как окружить РФ враждебными государствами - будущими членами НАТО, смысла расширения нет. Аналогично было с Прибалтикой, аналогично будет с Молдавией. Экономически чем больше стран в ЕС, тем больше рынок для сбыта продуктов ес (но эта цель вторична).