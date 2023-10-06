Военное обозрение
Войти Регистрация

Западная пресса пишет о решении канцлера ФРГ передать Украине еще одну систему ПВО Patriot

25
Западная пресса пишет о решении канцлера ФРГ передать Украине еще одну систему ПВО Patriot

Германия в ближайшее время передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Такое решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц, озвучив его на заседании Европейского политического сообщества в Испании, куда прибыл и глава киевского режима Владимир Зеленский.


В результате поставок ЗРК Patriot Украине, сокращается их количество на вооружении бундесвера. На это обращает внимание немецкая пресса, анализируя решение главы правительства.

Передача Украине еще одного ЗРК, безусловно, связана с приближающейся зимой и с опасениями Киева относительно возобновления массированных атак против объектов энергетической инфраструктуры. Зеленский рассчитывает, что западные системы противовоздушной обороны хотя бы частично прикроют украинскую столицу.

Канцлер Шольц подчеркнул, что у Германии и у самой не так много зенитных ракетных комплексов данного типа. Однако она принимает решение передать один ЗРК Украине. Примечательно, что это решение принималось на фоне ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области.

Украинские и западные СМИ обвиняют в этом ударе российскую армию, но очень подозрительно, что это событие случилось как раз во время пребывания Зеленского в Испании, где он просил дополнительные системы ПВО. Теперь западная читательская аудитория требует передать Украине еще и дальнобойные ракеты Taurus, чтобы с их помощью наносить удары по российским объектам. Получается, что цель кровавой пиар-акции в Грозе киевским режимом была частично достигнута – хотя бы один ЗРК Patriot ВСУ все же получат.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
25 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:01
    +1
    Только потом не нужно питролису лить крокодильи слезы про свой бундесвер, пшеки вон свою столицу прикрыли. К чему бы это? А немчура богатая, еще купит у полосатых, да и обещанную свою ириску производят для окраины, с собственным ПВО видать все хорошо.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:04
    0
    А предыдущие Пэтриоты сломались ?.Классно наши жахнули по ВСУ шникам ТорнадойС за 50 км от ЛБС.Есть видео онлайн ,такого я ещё не видел.Мясо из 50 человек сразу.Повезло им они уже не будут участвовать в мясном штурме..
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 10:07
      -1
      Цитата: tralflot1832
      А предыдущие Пэтриоты сломались ?.Классно наши жахнули по ВСУ шникам ТорнадойС за 50 км от ЛБС.Есть видео онлайн ,такого я ещё не видел.Мясо из 50 человек сразу.Повезло им они уже не будут участвовать в мясном штурме..

      Да нет. Вроде Киев прикрывают хорошо.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:18
        +1
        Арон.Проверим ,когда будет следующий налёт. hiДавно по Киеву не шмаляли толком.
      2. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:32
        -1
        Настолько хорошо, что предыдущая по всему Киеву плевала взрывом боекомплекта. Да и список погибших помошников изза увеличился. Ее после этого признали не ремонтопригодной.
      3. Ясная
        Ясная Сегодня, 10:48
        +2
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: tralflot1832
        А предыдущие Пэтриоты сломались ?.Классно наши жахнули по ВСУ шникам ТорнадойС за 50 км от ЛБС.Есть видео онлайн ,такого я ещё не видел.Мясо из 50 человек сразу.Повезло им они уже не будут участвовать в мясном штурме..

        Да нет. Вроде Киев прикрывают хорошо.

        Ага, yes нужно им порекомендовать стянуть в Киев все ВПК, и тогда у Вас в отмазку останется только слово "пока ".
      4. alexoff
        alexoff Сегодня, 11:46
        +1
        Герани в киевскую область нормально прилетают
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:21
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Есть видео онлайн ,такого я ещё не видел.

      И мы ссылочки на видео не видим... lol А, хотелось бы...
      Нашёл здесь:
      https://voennoedelo.com/posts/id51146-tselyj-vzvod-pogib-v-odno-mgnovene-rossija-primenjaet-ustrashajuschie-sistemy-tornado-s
      Оно ли?
    3. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:30
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А предыдущие Пэтриоты сломались ?

      Точно неизвестно. Вроде как уничтожены были какие-то отдельные машины из батареи.
      1. Mедвежонок
        Mедвежонок Сегодня, 10:47
        +1
        80% ценности системы - это РЛС, отдельные ПУ бессмысленны и могут быть быстро произведены. Поразить РЛС - это успех, уничтожить несколько пусковых установок в принципе бесполезно, потому что их можно быстро пополнить.
    4. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 10:31
      0
      Да! Попадание в десятку( яблочко)! А, разве не планирующим ФАБом?
    5. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:32
      0
      Цитата: tralflot1832
      .Классно наши жахнули по ВСУ шникам ТорнадойС за 50 км от ЛБС

      Какой Торнадой? Писали, что ФАБ-1500 с УМПК.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:54
        0
        Румата 42.У ROSS 42 по ссылке посмотрите.Торнадо С с видео фиксацией БПЛА.
  3. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:04
    0
    Похоже, Шольц просто действует на отъ.. на отвалите. Передать одну систему Петриот для защиты столицы окраины - это гениально. Как она решит проблемы уже все видели. С другой стороны не скажут, что не помогал.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 10:05
    +1
    Примечательно, что это решение принималось на фоне ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области —

    ***
    — « Что сразу обратило на себя внимание: что-то резонансное происходит в тот момент, когда президент Украины Зеленский либо выезжает за рубеж для встречи с иностранными лидерами, либо таковых принимает в ходе их визита на Украину.
    В такой ситуации есть и существенная вероятность того, что удар по селу Гроза был нанесён самой украинской стороной, в том числе как вариант крупной провокации» ...
    (Военное обозрение Новости)
    ***
    1. Сергей Колтаков
      Сергей Колтаков Сегодня, 10:21
      -1
      А это так и есть, провокация с целью выклянчить системы ПВО, Однозначно ❗
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:13
    +1
    Нужно наоборот-себе оставить один комплекс а все остальное отдать всукам,и флот им и авиацию пускай ливероносец отдаёт задарма fool
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:18
    0
    У России есть возможность доказать Германии, что: «не хочу делиться - самой пригодится» и зКинжал прямо в места производства (ремонта) техники для украины...Там одно существо из Бундестага всё трепыхается - хочет получить презент...
    Всё по чесноку: они нам через всушников Леопарды. мы им прямым назначением Кинжалы, для разделки шкур... belay
  7. Сергей Колтаков
    Сергей Колтаков Сегодня, 10:18
    0
    Идиотизм, им уже ничего не поможет и не спасёт ❗Эту тоже Ребята расплющат, Однозначно ❗
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:32
    0
    Можно задать вопрос... а количество может перейти в качество?
    Хотя, можно ведь и поговорку вспомнить - "дело было не в боб не, раз з з долбай сидел в кабине", при том, не обязательно, что раз з з долбай может и не местным быть, у любого может психоз случится, когда он осознает, что летит по нему и именно то, что они СБИТЬ НЕ МОГУТ!!!
    В общем, ливерная колбаса на шпагат села и как теперь встать, плохо себе представляет.
  9. Комментарий был удален.
  10. cmax
    cmax Сегодня, 10:57
    0
    Что то много шапкозакидательства в комментариях. Любой новый комплекс ПВО на краине это минус для наших возможностей. Никто пока не сравнил реально возможности нашего С400 и их Патриота. Есть только пример -наш комплекс пропустил ракеты в Крыму и был поражен ( не зря наверное Черноморский флот отправили из Севастополя в Новороссийск и Феодосию) , их- гиперзвуковые ракеты в Киеве. Война. Да и количество разных средств ПВО у них растет с каждым месяцем, им не надо прикрывать всю страну. Закрывают самое важное. Будьте реалистами, если полные зерновозы корабли выходят из Одессы, значит терминалы погрузки целы. Значит не все Герани долетают. Можете минусовать, если кому то будет легче.
    .
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:22
      0
      какие то терминалы целые, некоторые уничтожены, некоторые получили только повреждения, там еще полгода надо геранями выносить
    2. alexoff
      alexoff Сегодня, 11:49
      0
      Какое там ПВО множится? Вместо 250 С300 и сотни буков передают единичные установки. По Рени чуть не каждый день прилетает в прямом эфире и ничего кроме зушек им не противостоит
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:01
    0
    Германия в ближайшее время передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot.
    При жалобах Бундесвера, что самим не хватает. А повязку когда снял с глаза тоже киеву передал на всякий случай? Немецкая реваншистская сволота очень старается внести свой вклад в "победу над Россией" и надеюсь в будущем им это зачтется, но не так, как они предполагают.
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:33
    0
    ну норма РФ же не претендует на укрр делают что хотят