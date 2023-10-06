Западная пресса пишет о решении канцлера ФРГ передать Украине еще одну систему ПВО Patriot

Германия в ближайшее время передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Такое решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц, озвучив его на заседании Европейского политического сообщества в Испании, куда прибыл и глава киевского режима Владимир Зеленский.В результате поставок ЗРК Patriot Украине, сокращается их количество на вооружении бундесвера. На это обращает внимание немецкая пресса, анализируя решение главы правительства.Передача Украине еще одного ЗРК, безусловно, связана с приближающейся зимой и с опасениями Киева относительно возобновления массированных атак против объектов энергетической инфраструктуры. Зеленский рассчитывает, что западные системы противовоздушной обороны хотя бы частично прикроют украинскую столицу.Канцлер Шольц подчеркнул, что у Германии и у самой не так много зенитных ракетных комплексов данного типа. Однако она принимает решение передать один ЗРК Украине. Примечательно, что это решение принималось на фоне ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области.Украинские и западные СМИ обвиняют в этом ударе российскую армию, но очень подозрительно, что это событие случилось как раз во время пребывания Зеленского в Испании, где он просил дополнительные системы ПВО. Теперь западная читательская аудитория требует передать Украине еще и дальнобойные ракеты Taurus, чтобы с их помощью наносить удары по российским объектам. Получается, что цель кровавой пиар-акции в Грозе киевским режимом была частично достигнута – хотя бы один ЗРК Patriot ВСУ все же получат.