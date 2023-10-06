Германия в ближайшее время передаст Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. Такое решение принял канцлер ФРГ Олаф Шольц, озвучив его на заседании Европейского политического сообщества в Испании, куда прибыл и глава киевского режима Владимир Зеленский.
В результате поставок ЗРК Patriot Украине, сокращается их количество на вооружении бундесвера. На это обращает внимание немецкая пресса, анализируя решение главы правительства.
Передача Украине еще одного ЗРК, безусловно, связана с приближающейся зимой и с опасениями Киева относительно возобновления массированных атак против объектов энергетической инфраструктуры. Зеленский рассчитывает, что западные системы противовоздушной обороны хотя бы частично прикроют украинскую столицу.
Канцлер Шольц подчеркнул, что у Германии и у самой не так много зенитных ракетных комплексов данного типа. Однако она принимает решение передать один ЗРК Украине. Примечательно, что это решение принималось на фоне ракетного удара по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области.
Украинские и западные СМИ обвиняют в этом ударе российскую армию, но очень подозрительно, что это событие случилось как раз во время пребывания Зеленского в Испании, где он просил дополнительные системы ПВО. Теперь западная читательская аудитория требует передать Украине еще и дальнобойные ракеты Taurus, чтобы с их помощью наносить удары по российским объектам. Получается, что цель кровавой пиар-акции в Грозе киевским режимом была частично достигнута – хотя бы один ЗРК Patriot ВСУ все же получат.