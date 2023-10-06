Военное обозрение
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Глава Минобороны проверил ход оснащения ВС РФ современной авиационной техникой

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Глава Минобороны проверил ход оснащения ВС РФ современной авиационной техникой

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на оборонном предприятии "Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова".


В ходе проверки Шойгу посетил цех окончательной сборки продукции предприятия и летно-испытательную станцию, входящие в состав предприятия, на котором осуществляется серийный выпуск, ремонт и модернизация истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Руководство предприятия доложило главе Минобороны, что в настоящее время предприятие не только выпускает серийную продукцию, но производит капитальный ремонт авиационной техники, в ходе эксплуатации выработавшей свой ресурс. Предприятие одновременно проводит работы по ремонту и модернизацию боевых машин.

Глава Минобороны поручил нарастить темпы производства и ремонта военной техники с учетом востребованности выпускаемой продукции. Директор предприятия доложил Шойгу, что завод способен производить ремонтные работы любой сложности.

По итогам проверки Шойгу отметил, что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и Минобороны поставки новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в действующей армии осуществляются в соответствии с намеченными графиками. Среди задач на следующий год рассмотрены вопросы, касающиеся повышения боевых возможностей военной авиации.

Также сообщается, что в ходе визита рассматривался вопрос обеспечения работ по созданию комплекса с БПЛА большой дальности.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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20 комментариев
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  1. РусскийПатриот
    РусскийПатриот Сегодня, 10:36
    +9
    Таких инспекторов к стенке надо ставить. Или в первые ряды штрафбатов.
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 11:17
      0
      Цитата: РусскийПатриот
      Таких инспекторов к стенке надо ставить. Или в первые ряды штрафбатов.

      Вы бы осторожнее, что-ли...
      Стрелкова за такие высказывания уже почти 3 месяца маринуют в крытой.
    2. Таймень
      Таймень Сегодня, 11:29
      -1
      Интересно,что генералам выпить предлагают.Лица в экран не помещаются,мешки под глазами как после месячного запоя.Или всё что горит пьют? Тогда всё печально.
  2. FoBoss_VM
    FoBoss_VM Сегодня, 10:39
    +10
    А Шойгу не хочет проверить на лбс укомрлектованность наших подразделений современными средствами связи ? Или корона не позволяет ?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:00
      +5
      А толку-то? Он вообще хоть что-нибудь понимает в военной технике?
      Да что там техника... Читал ли он обычный Устав, который запрещает держать руки в карманах форменной одежды?
  3. ALARI
    ALARI Сегодня, 10:39
    +9
    А министр то в курсе того, что нужно для того, чтобы нарастить производство? Иди люди оборудование площади возьмутся из воздуха по причине того что он поручил?
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 11:16
      +1
      Цитата: ALARI
      А министр то в курсе того, что нужно для того, чтобы нарастить производство?

      Его дело поручить. Не царское дело разбираться в том, что для этого нужно.)))
      К тому, Чьё Имя Называть Низзя это тоже относится.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:41
    +1
    Так циферька в местном ВК проскочила ,об увеличении производства на одном из предприятии ОПК в Новосибирской области.Пусть ЦРУшники ищут! bully ВО сколько раз увеличилось производство на конец 2022г.Похвально.Токарь 5 разряда - 110 000руб на руки.Так об уровне зарплат.На конец 2024 г на заводе будет работать 10 ,4 тыс человек,все законсервированное оборудование расконсервировано.( информацию можно найти в свободном профильном доступе).
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:47
      -2
      Цитата: tralflot1832
      ВО сколько раз увеличилось производство на конец 2022г.Похвально.Токарь 5 разряда - 110 000руб на руки.

      Бред. На Чкалова ведущий конструктор
      с 20 лет стажа 50 000руб.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:14
        +2
        Румата это клёпальщик летательных аппаратов и посмотрите сколько требуется .
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 11:27
          0
          Цитата: tralflot1832
          Румата это клёпальщик летательных аппаратов и посмотрите сколько требуется .

          В аэрокомическом ВПК рабочие всегда получали больше ниженегров. Клепальщик - особовредная высокооплачиваемая специальность.
          Начальство объясняло так - рабочие это гегемон, работа трудная, тяжёлая в стружке и масле, а вы в белых рубашках за столами и кульманами. Работа лёгкая и интересная.
          Перешёл к нам в отдел после вечернего ВУЗа слесарь из сброчного. Когда получил первую зряплату - чуть в обморок не упал.
        2. vovochkarzhevsky
          vovochkarzhevsky Сегодня, 11:47
          -2
          Румата это клёпальщик летательных аппаратов и посмотрите сколько требуется .


          Зарплата от 53000 до 73000 означает что в лучшем случае будет не более 53000. А для начала помурыжат на испытательном сроке.
    2. andr327
      andr327 Сегодня, 10:49
      +4
      Последних 2 месяца в небе под новосибирском 2-3 самолета в день облетываются с утра до вечера.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 11:07
        -1
        Цитата: andr327
        Последних 2 месяца в небе под новосибирском 2-3 самолета в день облетываются с утра до вечера.

        Заводские приёмосдаточные испытания серийной машины это не один день и не два.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:42
    +3
    Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа

    С этим на заводе всё в порядке. Но зарплаты у инженеров издевательские.
    Знакомый однокурсник с соседнего фака страшно ругался. Уволился. Сейчас концы его потерял.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 10:47
      -2
      Румата .Согласен посмотрел зарплаты,рядовой инженер не очень уровень.
  6. Mедвежонок
    Mедвежонок Сегодня, 10:43
    +2
    Я чувствую странный дискомфорт, когда смотрю на это лицо. И я не знаю, откуда берется этот запах дерева.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 11:03
      +1
      А вы не знали? Наш министр обороны по утрам и вечерам вытачивает скульптуры из дерева, как Микеланджело.
  7. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:59
    -2
    Есть лётчик от бога генерал Харчевский, я думаю он владеет информацией сколько и чего у вероятного противника и качество самолётов. Вот его бы послушать сколько нам нужно разных самолётов чтобы парировать воздушную армаду НАТО. Ф-22 -200 штук, Ф-35 1000 штук Ф- 16,15 5000 штук. не считая чистых бомбардировщиков. soldier
  8. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:10
    -2
    Министр обороны не проверять должен, его обязанность постоянно знать всё это. Что, где когда и сколько.