Глава Минобороны проверил ход оснащения ВС РФ современной авиационной техникой

Глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал ход выполнения гособоронзаказа на оборонном предприятии "Новосибирский авиационный завод имени В.П.Чкалова".
В ходе проверки Шойгу посетил цех окончательной сборки продукции предприятия и летно-испытательную станцию, входящие в состав предприятия, на котором осуществляется серийный выпуск, ремонт и модернизация истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Руководство предприятия доложило главе Минобороны, что в настоящее время предприятие не только выпускает серийную продукцию, но производит капитальный ремонт авиационной техники, в ходе эксплуатации выработавшей свой ресурс. Предприятие одновременно проводит работы по ремонту и модернизацию боевых машин.
Глава Минобороны поручил нарастить темпы производства и ремонта военной техники с учетом востребованности выпускаемой продукции. Директор предприятия доложил Шойгу, что завод способен производить ремонтные работы любой сложности.
По итогам проверки Шойгу отметил, что в текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и Минобороны поставки новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в действующей армии осуществляются в соответствии с намеченными графиками. Среди задач на следующий год рассмотрены вопросы, касающиеся повышения боевых возможностей военной авиации.
Также сообщается, что в ходе визита рассматривался вопрос обеспечения работ по созданию комплекса с БПЛА большой дальности.