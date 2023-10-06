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Председатель Госдумы РФ высказался за обсуждение отмены ратификации Россией Договора о запрете ядерных испытаний

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Председатель Госдумы РФ высказался за обсуждение отмены ратификации Россией Договора о запрете ядерных испытаний

Обсуждение вопроса отказа России от моратория на проведение ядерных испытаний, с учетом нарастающей конфронтации с Западом, вышло из общественного публичного пространства во властные круги. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва готова зеркально ответить на действия США по этому вопросу.


Глава государства отметил, что США лишь подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в то время как Россия подписала и ратифицировала (утвердила на законодательном уровне) этот документ. Однако, в случае необходимости, эту ратификацию можно отозвать, подытожил Путин.

Сегодня эту тему в своем телеграм-канале развил председатель нижней палаты Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, сообщив, что на ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно будет обсуждаться вопрос о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор

— считает Володин.

Он отметил, что ситуация в мире за последние полтора года кардинально изменилась. После начала спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники фактически развязали войну против нашей страны. Новые вызовы требуют соответствующих решений со стороны российского руководства, подчеркнул председатель Госдумы РФ.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан 24 сентября 1996 года. Согласно нему, страны-участницы соглашения обязуются не производить любые ядерные взрывы как на своей территории, так и в любом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем государства, принявшего условия ДВЗЯИ. Последние испытания ядерного оружия на территории России были проведены 24 октября 1990 года во времена СССР на полигоне «Новая Земля» (Объект 700). Соединенные Штаты в последний раз произвели подземные испытания ЯО в 1992 году.

К настоящему времени Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали 184 государства, а ратифицировали 168 стран. Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает автоматический выход России из договора. Однако это позволяет президенту РФ быстро принять такое решение, подписав соответствующий указ. По некоторым данным, полигон на Новой Земле до сих пор поддерживается в работоспособном состоянии и готов к проведению испытаний ЯО.
Использованы фотографии:
https://jenikirbyhistory.getarchive.net/amp/ru/media/nuclear-artillery-test
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16 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:48
    +5
    Москва готова зеркально ответить на действия США по этому вопросу.

    Задолбали эти красные линии.
    Или отвечайте или прекратите воздух сотрясать.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:13
      +2
      Цитата: Румaтa
      Москва готова зеркально ответить на действия США по этому вопросу.

      Задолбали эти красные линии.
      Или отвечайте или прекратите воздух сотрясать.

      "Ответить и выйти"- надо будет проводить испытания.Сша тоже начнут проводить.Это знаменитая лестница эскалации конфликтов...
      1. Nesvoy
        Nesvoy Сегодня, 11:57
        0
        И дайте угадаю, в этом опять будут виноваты сша?
  2. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 10:49
    -1
    Продолжение фильма Оппенгеймер, но серьезно уже...
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 11:11
      -7
      А судя по коментам, дурочки и умалишенные этого только и ждут. Все в рай торопятся.
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 11:20
        +5
        А разные другие умники думают, что если сейчас лапки поднять и сдаться, то будешь жить поживать, да добра наживать...

        Сдавшихся просто убьют после трибунала. Так какая разница?
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 11:41
          -1
          тех кого не убьют опустят до уровня скота
        2. Nesvoy
          Nesvoy Сегодня, 11:56
          0
          Трибунала над кем? Над всей Россией?
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    -2
    Володин правильно делает ,надо ратифицировать выход России из договора ДВЗЯИ и пусть он лежит в папочке у Путина ,ожидая его подписи. good Интересно какая фракция будет против в думе?
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 11:10
      +2
      А в думе есть фракции? Смешно принимать за фракции филиалы ЕР. Вменяемые люди будут против.
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 11:13
      +4
      Цитата: tralflot1832
      выход России из договора ДВЗЯИ
      С такой беззубой внешней политикой, где одни легко выходят из договоров о стратегическом вооружении, а другая сторона высказывает только сожаления и озабоченности, в ближайшее время и испытания не понадобятся из-за начала реального применения ядерного оружия.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 11:23
        +2
        другая сторона высказывает только сожаления и озабоченности
        Так в силу ряда причин, другая сторона больше ни на что не способна.
    3. Таймень
      Таймень Сегодня, 11:23
      +3
      Торгаши и трусы ничего не сделают.Болтовня останется болтовнёй.Поквакают и в тину смоются.Или как всегда озаботятся у столба(то ли с правой начать,то ли с левой).
  4. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:26
    -1
    надо РФ на опережение работать !!!!!!!! а не ждать с море погоды выходить и все !
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:29
    0
    Пора не просто отозвать ратификацию, но и выйти из ДВЗЯИ.
  6. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 11:35
    -1
    По некоторым данным, полигон на Новой Земле до сих пор поддерживается в работоспособном состоянии и готов к проведению испытаний ЯО.

    По ходу дела "либеральчики-миролюбы" не добрались до него.