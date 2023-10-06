Председатель Госдумы РФ высказался за обсуждение отмены ратификации Россией Договора о запрете ядерных испытаний

Это соответствует национальным интересам нашего государства. И будет зеркальным ответом США, которые до сих пор не ратифицировали договор

Обсуждение вопроса отказа России от моратория на проведение ядерных испытаний, с учетом нарастающей конфронтации с Западом, вышло из общественного публичного пространства во властные круги. Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва готова зеркально ответить на действия США по этому вопросу.Глава государства отметил, что США лишь подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в то время как Россия подписала и ратифицировала (утвердила на законодательном уровне) этот документ. Однако, в случае необходимости, эту ратификацию можно отозвать, подытожил Путин.Сегодня эту тему в своем телеграм-канале развил председатель нижней палаты Федерального Собрания РФ Вячеслав Володин, сообщив, что на ближайшем заседании Совета Государственной Думы обязательно будет обсуждаться вопрос о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.— считает Володин.Он отметил, что ситуация в мире за последние полтора года кардинально изменилась. После начала спецоперации на Украине Вашингтон и его союзники фактически развязали войну против нашей страны. Новые вызовы требуют соответствующих решений со стороны российского руководства, подчеркнул председатель Госдумы РФ.Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан 24 сентября 1996 года. Согласно нему, страны-участницы соглашения обязуются не производить любые ядерные взрывы как на своей территории, так и в любом месте, находящемся под юрисдикцией или контролем государства, принявшего условия ДВЗЯИ. Последние испытания ядерного оружия на территории России были проведены 24 октября 1990 года во времена СССР на полигоне «Новая Земля» (Объект 700). Соединенные Штаты в последний раз произвели подземные испытания ЯО в 1992 году.К настоящему времени Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний подписали 184 государства, а ратифицировали 168 стран. Отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает автоматический выход России из договора. Однако это позволяет президенту РФ быстро принять такое решение, подписав соответствующий указ. По некоторым данным, полигон на Новой Земле до сих пор поддерживается в работоспособном состоянии и готов к проведению испытаний ЯО.