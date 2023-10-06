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Власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам, чтобы те побыстрее вернулись домой

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Власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам, чтобы те побыстрее вернулись домой

В Европе пытаются постепенно избавляться от финансовой нагрузки, связанной с поддержкой Украины. Причем, речь идет не только о денежных вливаниях в экономику нашей «западной соседки» и передаче вооружений для ВСУ.


С начала нашей СВО территорию Украины покинули более 8 млн. человек. В большинстве своем это женщины и дети.

Многие европейские страны изначально с готовностью принимали украинцев на своей территории и даже предоставляли им различные льготы и пособия. Однако конфликт затянулся, и для ЕС, особенно в условиях рекордной инфляции, содержание такого количества беженцев стало нежелательной нагрузкой для экономики.

В итоге, некоторые из государств Европы, например, Польша, начали отменять льготы и пособия. В то же время власти Швейцарии решили пойти еще дальше и «тактично» выселить иностранцев со своей территории.

Как сообщает SwissInfo, Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии уже разработал план стимулирования украинских беженцев к скорейшему возвращению на родину.

Так, одним из пунктов является деактивация «защитного» миграционного статуса категории S в 2024-м или 2025 году. Данная мера, по мнению швейцарских властей, будет способствовать тому, что около 70 тысяч человек, получивших ранее данный статус, покинут страну и вернутся обратно на Украину.

Напомним, что миграционный статус S позволяет беженцам устраиваться на работу, заниматься самозанятостью, а также отдавать детей в школы и детсады.

Между тем в Государственном секретариате по вопросам миграции Швейцарии отметили, что еще около 14 тысяч украинцев не имеют вышеупомянутого статуса. При этом есть вероятность, что они могут не захотеть ехать домой. Более того, чем дольше они находятся на территории Швейцарии, тем выше такая вероятность.

В данном случае в ведомстве решили использовать финансовую мотивацию. Так, власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека, чтобы те побыстрее вернулись домой.

Касательно запланированных сроков отъезда украинских беженцев, предлагается установить диапазон от 6 до 9 месяцев. При этом швейцарские чиновники подчеркивают, что выезд мигрантов должен происходить на добровольной основе, самостоятельно и по суше.

Впрочем, в ведомстве добавили, что принудительное возвращение на Украину воздушным транспортом станет крайней мерой.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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12 комментариев
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  1. Новик225
    Новик225 Сегодня, 11:27
    +9
    Наивные европейцы! С украинцами это так не работает. Они деньги возьмут ,конечно. Но никуда не уедут. И еще из других стран украинцев понаедет поучаствовать в халяве.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:52
      +2
      Вспомнил сюжет на ТВ - если не ошибаюсь из Херсонской областью, часть которой под нашим контролем - где учитель, командированный с "большой земли" рассказывал о том, что местные учителя массово отказались возвращаться на работу, но при этом в обязательном порядке пришли за получением всем причитающихся им компенсаций, как гражданам России.

      Потом они по большей части рванули на Украину и там достав паспорт Украины получили причитающиеся им деньги, но уже от Украины.

      Ну а затем - как многие догадываются - таким же рывком отправились в страны ЕС и обливаясь на взрыд слезами рассказывали о том, как они пострадали и что милей ЕС больше им ничего и не надо.

      Так что про добровольный выезд украинцев на родину из благополучной Швейцарии вообще не верится. Какой смысл рваться туда, где скоро женщин и подростков будут забривать в ВСУ. Им это надо? bully
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 11:55
      0
      Золотые слова! Полностью с Вами согласен!)) У укропов ключевое слово -« дай» и « мало».
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    +4
    Больше половины украинцев в Швейцарии заплатят большую сумму ,чтобы не узжать из Швейцарии. laughing Вопрос ,а как они собрались доставлять украинцев из Швейцарии на Украину, зеля предоставит товарные вагоны с автоматчиками ,чтобы пассажиры не разбежались?
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:30
    +3
    будет способствовать тому, что около 70 тысяч человек, получивших ранее данный статус, покинут страну и вернутся обратно на Украину.
    Украинцев легко принять, а вот избавится от них - крикливых и требующих будет очень сложно.
    власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека, чтобы те побыстрее вернулись домой.
    На, что услышат: "Тю, а мне это надо, меня и здесь неплохо кормят." Скоро европейцы полностью поймут какую змеюка пригрели на груди.
  4. свой1970
    свой1970 Сегодня, 11:30
    0
    "Домой,
    Пора домой!!
    (С) Сектор Газа
    Выпихнут беженцев страны 404
    ВСЕ из ЕС к середине следующего года..
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:32
    0
    Практично, лучше один раз заплатить, чем вечно кормить, но.................. не на тех напоролись. Куклы считают, что уже в домике. Там, походу, русскую сказку "Лисичка со скалочкой " детям не читают. Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Ну, это тоже из русского, а у них это все отменено.
  6. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:34
    +1
    4000 франков при нынешней инфляции это подачка: никуда украинцы не поедут.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:44
    0
    Прошла лУбовь, завяли помидоры.... вот такие они, добрячки гейропейцы.
  8. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 11:46
    -3
    Вдумайтесь - нам рассказывают о 25 годе. Громкие слухи в СМИ. Власти Швейцарии официально опровергли данную информацию еще 3 октября. Но авторам на ВО данная деза видать очень понравилась.
  9. vet
    vet Сегодня, 11:52
    +1
    Украинцы очень хотели в "Це Европу" - и им Путин вдруг подарил такую возможность: стали пускать всех подряд, пожалуйста, устраивайся на работу, получай вид на жительство, а там - и гражданство. В любой стране Европы белые украинцы в качестве граждан явно предпочтительнее арабов и негров. Видимо, на это и рассчитывали - решить демографические проблемы за счет Украины. Но украинцы пошли по пути арабов и негров - не работать а получать пособия и при этом еще попрекать европейцев, что те их плохо кормят и мало платят. естественно, европейцы устали и думают, как от этих бездельников и нахлебников избавиться.
  10. HAM
    HAM Сегодня, 12:03
    0
    Наконец то в Эвропе поймут что такое "карусель".....может поймут,а может нет.....зато кохлы в этом деле не превзойдённые спецы...