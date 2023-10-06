Власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам, чтобы те побыстрее вернулись домой

В Европе пытаются постепенно избавляться от финансовой нагрузки, связанной с поддержкой Украины. Причем, речь идет не только о денежных вливаниях в экономику нашей «западной соседки» и передаче вооружений для ВСУ.С начала нашей СВО территорию Украины покинули более 8 млн. человек. В большинстве своем это женщины и дети.Многие европейские страны изначально с готовностью принимали украинцев на своей территории и даже предоставляли им различные льготы и пособия. Однако конфликт затянулся, и для ЕС, особенно в условиях рекордной инфляции, содержание такого количества беженцев стало нежелательной нагрузкой для экономики.В итоге, некоторые из государств Европы, например, Польша, начали отменять льготы и пособия. В то же время власти Швейцарии решили пойти еще дальше и «тактично» выселить иностранцев со своей территории.Как сообщает SwissInfo, Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии уже разработал план стимулирования украинских беженцев к скорейшему возвращению на родину.Так, одним из пунктов является деактивация «защитного» миграционного статуса категории S в 2024-м или 2025 году. Данная мера, по мнению швейцарских властей, будет способствовать тому, что около 70 тысяч человек, получивших ранее данный статус, покинут страну и вернутся обратно на Украину.Напомним, что миграционный статус S позволяет беженцам устраиваться на работу, заниматься самозанятостью, а также отдавать детей в школы и детсады.Между тем в Государственном секретариате по вопросам миграции Швейцарии отметили, что еще около 14 тысяч украинцев не имеют вышеупомянутого статуса. При этом есть вероятность, что они могут не захотеть ехать домой. Более того, чем дольше они находятся на территории Швейцарии, тем выше такая вероятность.В данном случае в ведомстве решили использовать финансовую мотивацию. Так, власти Швейцарии готовы заплатить украинским беженцам от 1000 до 4000 швейцарских франков на человека, чтобы те побыстрее вернулись домой.Касательно запланированных сроков отъезда украинских беженцев, предлагается установить диапазон от 6 до 9 месяцев. При этом швейцарские чиновники подчеркивают, что выезд мигрантов должен происходить на добровольной основе, самостоятельно и по суше.Впрочем, в ведомстве добавили, что принудительное возвращение на Украину воздушным транспортом станет крайней мерой.