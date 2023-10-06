Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп изъявил готовность возглавить на непродолжительный срок Палату представителей Конгресса, чтобы добиться консолидации Республиканской партии для поиска и выбора постоянной кандидатуры на пост спикера. Об этом Трамп заявил телеканалу Fox News.По словам Трампа, его попросили выступить в качестве «объединителя» республиканского большинства Палаты представителей. Если тот же Джим Джордан, кого ранее поддержал Трамп, не получит должного количества голосов, то спикером готов стать сам экс-глава Белого дома. Однако, подчеркнул Трамп, он может возглавить нижнюю палату Конгресса лишь на короткий срок, поскольку впереди у него президентские выборы.Ранее конгрессмен Трой Нельс, представляющий Республиканскую партию, тоже выступил с инициативой избрания Трампа новым спикером Палаты представителей. Прежний спикер Кевин Маккарти, представляющий Республиканскую партию, был отстранен в результате импичмента, объявленного ему однопартийцами, недовольными его закулисными переговорами с администрацией президента Джо Байдена.От нового спикера Палаты представителей будет зависеть, в том числе, и дальнейшая судьба военной помощи Украине. Среди республиканского большинства в нижней палате Конгресса пока нет единства по данному вопросу, но и Трамп, и Джордан выступают за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, поскольку считают, что у США много собственных внутренних проблем, нуждающихся в скорейшем решении и в привлечении для этого решения соответствующих денежных средств.