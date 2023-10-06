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Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

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Экс-президент США Трамп допускает возможность избрания себя временным спикером Палаты представителей

Бывший президент США Дональд Трамп изъявил готовность возглавить на непродолжительный срок Палату представителей Конгресса, чтобы добиться консолидации Республиканской партии для поиска и выбора постоянной кандидатуры на пост спикера. Об этом Трамп заявил телеканалу Fox News.


По словам Трампа, его попросили выступить в качестве «объединителя» республиканского большинства Палаты представителей. Если тот же Джим Джордан, кого ранее поддержал Трамп, не получит должного количества голосов, то спикером готов стать сам экс-глава Белого дома. Однако, подчеркнул Трамп, он может возглавить нижнюю палату Конгресса лишь на короткий срок, поскольку впереди у него президентские выборы.

Ранее конгрессмен Трой Нельс, представляющий Республиканскую партию, тоже выступил с инициативой избрания Трампа новым спикером Палаты представителей. Прежний спикер Кевин Маккарти, представляющий Республиканскую партию, был отстранен в результате импичмента, объявленного ему однопартийцами, недовольными его закулисными переговорами с администрацией президента Джо Байдена.

От нового спикера Палаты представителей будет зависеть, в том числе, и дальнейшая судьба военной помощи Украине. Среди республиканского большинства в нижней палате Конгресса пока нет единства по данному вопросу, но и Трамп, и Джордан выступают за прекращение военной и финансовой поддержки Украины, поскольку считают, что у США много собственных внутренних проблем, нуждающихся в скорейшем решении и в привлечении для этого решения соответствующих денежных средств.
Использованы фотографии:
https://www.trump.com/
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:49
    -2
    Цирк с конями продолжается,у Трампа большой опыт руководить гадюшником- пусть устроит из конгресса " Мисс Вселенная". lol
    1. Летунъ
      Летунъ Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: tralflot1832
      Цирк с конями продолжается,у Трампа большой опыт руководить гадюшником- пусть устроит из конгресса " Мисс Вселенная". lol

      Это не актуально. Пусть устроит мистер вор, мистер кум и мисс бездарность.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 11:18
        0
        "Мисс Вселенная" среди старух обеих палат! laughing laughing
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:50
    0
    Бывший президент США Дональд Трамп изъявил готовность возглавить на непродолжительный срок Палату представителей Конгресса,

    Я тоже изъявил готовность возглавить на непродолжительный срок Палату представителей Конгресса
    1. hhurik
      hhurik Сегодня, 11:45
      0
      В очередь

      не несёт полезной информации.
  3. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 10:51
    0
    Трамп берет очередную трамплину....Tough guy, love it.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    0
    Трампа демократы и часть республиканцев морщат, морщат, а сморщить ни как не могут. Мужичок оказывается незаменим, вот даже потребовался при необходимости сплотить республиканцев в Конгрессе.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:10
    0
    Республиканцы сами вырыли себе яму ,а теперь ждут спасения от Трампа
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:16
    0
    Трамп может возглавить нижнюю палату Конгресса лишь на короткий срок, поскольку впереди у него президентские выборы —

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    — "Чисто по приколу" ...


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