Президент Франции раскритиковал идею введения санкций против Азербайджана как контрпродуктивную в текущей ситуации

В настоящее время введение санкций против Азербайджана осуществлять не стоит, это будет контрпродуктивным действием. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит AFP.Несмотря на тесные связи с Арменией, Париж не готов вводить ради нее антиазербайджанские санкции. Макрон назвал санкции против Азербайджана не способными защитить территорию и жителей Армении. Одновременно он подчеркнул, что у Франции нет проблем в отношениях с Азербайджаном, но у последнего есть «проблемы с международным правом».Однако дальше подобной критики на словах Макрон не заходит. В сложившейся ситуации Европе действительно не очень хочется ссориться с Азербайджаном и особенно со стоящей за ним Турцией, поскольку это может быть чревато сближением последних государств с Россией. Да и виды на азербайджанские энергоресурсы у Евросоюза и Франции в том числе имеются.Макрон выразил сожаление по поводу отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и европейскими лидерами. Ранее Алиев решил не участвовать во встрече из-за отсутствия на ней представителей Турции.По словам французского президента, европейские страны продолжат попытки усадить азербайджанского лидера за стол переговоров. В МИД Азербайджана, тем временем, заявили, что попытки французских властей «читать лекции» Баку являются совершенно неприемлемыми. Азербайджанское дипломатическое ведомство напомнило, что Францию помнят в мире по ее «политике геноцида», очевидно, намекнув на колониальные завоевания Парижа в Африке, сопровождавшиеся гибелью большого количества арабов и африканцев.