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Президент Франции раскритиковал идею введения санкций против Азербайджана как контрпродуктивную в текущей ситуации

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Президент Франции раскритиковал идею введения санкций против Азербайджана как контрпродуктивную в текущей ситуации

В настоящее время введение санкций против Азербайджана осуществлять не стоит, это будет контрпродуктивным действием. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит AFP.


Несмотря на тесные связи с Арменией, Париж не готов вводить ради нее антиазербайджанские санкции. Макрон назвал санкции против Азербайджана не способными защитить территорию и жителей Армении. Одновременно он подчеркнул, что у Франции нет проблем в отношениях с Азербайджаном, но у последнего есть «проблемы с международным правом».

Однако дальше подобной критики на словах Макрон не заходит. В сложившейся ситуации Европе действительно не очень хочется ссориться с Азербайджаном и особенно со стоящей за ним Турцией, поскольку это может быть чревато сближением последних государств с Россией. Да и виды на азербайджанские энергоресурсы у Евросоюза и Франции в том числе имеются.

Макрон выразил сожаление по поводу отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева от встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и европейскими лидерами. Ранее Алиев решил не участвовать во встрече из-за отсутствия на ней представителей Турции.

По словам французского президента, европейские страны продолжат попытки усадить азербайджанского лидера за стол переговоров. В МИД Азербайджана, тем временем, заявили, что попытки французских властей «читать лекции» Баку являются совершенно неприемлемыми. Азербайджанское дипломатическое ведомство напомнило, что Францию помнят в мире по ее «политике геноцида», очевидно, намекнув на колониальные завоевания Парижа в Африке, сопровождавшиеся гибелью большого количества арабов и африканцев.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    +1
    Алиеву фиолетово на санкции у него друг Эрдоган да и Путиным он ладит.И него есть ещё нефть и газ.Вводить санкции против газонфтедобывающей страны - это верх идиотизма.Но надо попробовать.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:03
      +2
      У Макрона сейчас куда более важная проблема назрела - заполонившие Париж клопы, тараканы и крысы - на которою уходит масса сил и средств, поэтому пытаться ломать копья ещё и с Азербайджаном, помимо России и африканских стран, ему сейчас явно не с руки. bully
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:05
        0
        Кредо.У Макрона проблема в Нигере- вывод войск.И ещё большая проблема в Нигере - с 14 сентября Пентагон возобновил военное сотрудничество с ВС Нигера.
    2. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:03
      +1
      На европейские да, будет фиолетово, а вот если подключатся ещё и США, будет уже затратнее.
      По идее, теперь, Азербайджану всё будет норм. Ему даже воевать не придётся, ереванские армяне открытого общества сами всё отдадут. Не зря азера шутили ещё в 2020 году, что Пашиняну и Ко надо давать Героев Азербайджана.
      1. Azerbaijan2023
        Azerbaijan2023 Сегодня, 11:16
        +1
        Цитата: Копчёный
        а вот если подключатся ещё и США

        Для этого есть у Азербайджана еврейское лобби. К примеру. Есть сенатор один Менендес у кого жена армянка и Ненси представитель белого дома, обои освобождены от должности. Так что тут проблем у Азербайджана нет. Да и отказ от встречи с лидерами Европы может себе позволить не каждый президент. У Алиева есть хорошие козыри.

        Цитата: Копчёный
        Не зря азера шутили ещё в 2020 году, что Пашиняну и Ко надо давать Героев Азербайджана.

        Мы ему Азербайджанский пасспорт дадим) Заслужил
      2. кредо
        кредо Сегодня, 11:39
        0
        Цитата: Копчёный
        На европейские да, будет фиолетово, а вот если подключатся ещё и США, будет уже затратнее.
        По идее, теперь, Азербайджану всё будет норм. Ему даже воевать не придётся, ереванские армяне открытого общества сами всё отдадут. Не зря азера шутили ещё в 2020 году, что Пашиняну и Ко надо давать Героев Азербайджана.

        Не всё так радужно для Азербайджана, да и Армении, как кажется сначала.
        Есть мнение, что отговаривая Армению от признания Нагорного Карабаха, янки в-первую очередь преследовали цель не только испортить отношения между Арменией и Россией, но и цель расположить к себе Азербайджан сдачей Нагорного Карабаха Арменией.

        Вроде как победа нарисовалась у Азербайджана и ему теперь вправе Запад, во главе с США, сказать - "Ну вот смотрите мы на вашей стороне и дали возможность восстановить вашу территориальную целостность. Давайте дружить более тесно, а то.....".

        А вот по-поводу "А то....", янки в привычной манере могут применить к Азербайджану излюбленную тему геноцида, теперь по отношению к армянам, и якобы "диктаторский" строй в Азербайджане.

        Как следствие, в недалёком и даже скором будущем мы можем увидеть как в Армении и Азербайджане расплодятся как ягоды на облепихе многочисленные военные базы стран НАТО, Израиля и конечно США.

        Сдаётся так, что в этой шахматной игре Азербайджан и Армению используют как пешек, ввиду того что западных НКО и там и там расплодилось как вшей на собаке, а как известно западные НКО всегда предвестники госпереворотов, гражданских воин и воин между соседями. hi
  2. Berserk23
    Berserk23 Сегодня, 11:01
    0
    Кто-нибудь остановить этого лицемерного микрона или скорее ангстрема...Хитрожопый еврогеец
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 11:02
    0
    Европе действительно не очень хочется ссориться с Азербайджаном и особенно со стоящей за ним Турцией, поскольку это может быть чревато сближением последних государств с Россией

    ***
    — Вся политика у вас на России завязана ...
    ---
    "Одна ты на свете! Одна ты такая -
    Хранимая Богом родная земля!" ...
    ***
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:06
    +1
    Франция ,после провалов ряда военных контрактов - хоть шерсти клок украсть
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +1
    у Франции нет проблем в отношениях с Азербайджаном, но у последнего есть «проблемы с международным правом»
    Кто бы говорил о "международном праве". А как у Франции обстояли дела с международным правом когда инициировали удары по Ливии, или участвовали в коалиции НАТО при агрессии других стран? Баку почувствовав силу и твердую поддержку Турции в ответ заявляет Макрону
    попытки французских властей «читать лекции» Баку являются совершенно неприемлемыми.
    и это пока еще вежливо.
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:18
    0
    Ничего не понимаю. Почему с меня постоянно требует авторизоваться, а нажимаю на квадратик, мне вываливается, что я уже авторизован.
    Админу написать не могу, эта функция в моей личке не действует.
    1. Комментарий был удален.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:19
    0
    Армяне во Франции
    Армяне во Франции Հայերը Ֆրանսիայում
    Численность 750,000
    Расселение Париж, Марсель, Лион
    Язык французский, армянский
    Религия Христианство
    ..................................................................................
    Население Армении — жители Республики Армения. Согласно переписи 2011 года численность населения составляла 3 млн. 018 тыс. человек, из которых 1 млн 911,2 тыс. проживало в городах республики . На начало 2022 года в Армении проживало 2 млн. 961 тыс. человек .
  8. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:22
    0
    Что за ерунда, почему с меня постоянно требуют авторизоваться?
    Нажимаю на квадратик мне выдают, что я уже авторизован.
    Оценки выдавать не могу, к админу обратиться не могу, в личке эта функция не работает.
    Интересно это только у меня так?
  9. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:41
    0
    Улыбнуло, "....Одновременно он подчеркнул, что у Франции нет проблем в отношениях с Азербайджаном, но у последнего есть «проблемы с международным правом».
    Типа, у меня нет проблем с "бандитом", это у него есть проблемы с законом. И это говорит глава цивилизованного и демократического государства из "цветущего сада"?
  10. Omega option
    Omega option Сегодня, 11:50
    0
    Пусть подарит десятка истребителей "мираж".