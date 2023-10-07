Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны ФРГ: Крупный заказ бундесвера на производство полуприцепов-танковозов не связан с военным конфликтом на Украине

3
Минобороны ФРГ: Крупный заказ бундесвера на производство полуприцепов-танковозов не связан с военным конфликтом на Украине

Компания Doll Fahrzeugbau официально передала Бундесверу 31-й по счёту полуприцеп для перевозки танков. На месте присутствовали представители бундесвера, министерства обороны и Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и использованию армии Германии. Всего бундесвер заказал у компании 250 полуприцепов-танковозов.


В Минобороны ФРГ заявляют, что этот достаточно крупный контракт был заключен ещё до начала боевых действий на Украине. Новые полуприцепы для боевых танков типа Leopard 2 были заказаны бундесвером несколько лет назад.

Прицепы имеют восемь осей и могут перевозить грузы до 70 тонн. Это означает, что они совместимы с широким спектром танков бундесвера. Стоимость контракта оценивается в несколько сотен миллионов евро. Заказ бундесвера, как заявлено, обеспечивает высокую загрузку компании из Оппенау.

В своем выступлении директор по вооружению Министерства обороны вице-адмирал Карстен Ставицки особо подчеркнул быструю и несложную доставку. Полуприцепы были доставлены на три месяца раньше, чем было согласовано изначально.

В конечном счете, практически все материалы, которыми располагает бундесвер, используются таким образом, чтобы он мог выполнить свою миссию, будь то в условиях кризиса или в возможном реальном вооруженном военном конфликте.

- похвалили себя и свою работу представители бундесвера.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
3 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:55
    0
    Всего бундесвер заказал у компании 250 полуприцепов-танковозов.

    Да вроде столько танков Украине не передавали... Или это сгоревшие для ремонта увозить...???
    Горят с крестами танки в Украине –
    Сгорают вновь немецкие кресты...
    «Небратья» наши, вы же воплотили
    Адольфа Шикльгрубера мечты...
    О том, как Украина и Россия
    Между собою будут воевать...
    Вы приложили максимум усилий,
    Страною русофобов чтобы стать...
    Забыли вы, наверно, чем закончилась
    С нацизмом предыдущая война?!!
    И вам сегодня очень сильно хочется
    Стереть Россию раз и навсегда…
    Но помните - Мы войн не начинаем,
    Зато всегда заканчиваем их -
    Кто с нами воевал, об этом знает,
    А если хочет, значит просто псих…
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 10:14
    0
    А чего возить будут?У них столько танков в наличии нету!Или решили подработать в нато "извозчиками "? lol
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:21
    0
    Перемещать бронетехнику лучше всего автомобильным транспортом.Вот и вся причина.На полуприцепах то можно возить любую бронетехнику