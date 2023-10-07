Минобороны ФРГ: Крупный заказ бундесвера на производство полуприцепов-танковозов не связан с военным конфликтом на Украине

В конечном счете, практически все материалы, которыми располагает бундесвер, используются таким образом, чтобы он мог выполнить свою миссию, будь то в условиях кризиса или в возможном реальном вооруженном военном конфликте.

Компания Doll Fahrzeugbau официально передала Бундесверу 31-й по счёту полуприцеп для перевозки танков . На месте присутствовали представители бундесвера, министерства обороны и Федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и использованию армии Германии. Всего бундесвер заказал у компании 250 полуприцепов-танковозов.В Минобороны ФРГ заявляют, что этот достаточно крупный контракт был заключен ещё до начала боевых действий на Украине. Новые полуприцепы для боевых танков типа Leopard 2 были заказаны бундесвером несколько лет назад.Прицепы имеют восемь осей и могут перевозить грузы до 70 тонн. Это означает, что они совместимы с широким спектром танков бундесвера. Стоимость контракта оценивается в несколько сотен миллионов евро. Заказ бундесвера, как заявлено, обеспечивает высокую загрузку компании из Оппенау.В своем выступлении директор по вооружению Министерства обороны вице-адмирал Карстен Ставицки особо подчеркнул быструю и несложную доставку. Полуприцепы были доставлены на три месяца раньше, чем было согласовано изначально.- похвалили себя и свою работу представители бундесвера.