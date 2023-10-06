Военкор рассказал о причинах роста количества украинских пленных

Пенитенциарные заведения Донбасса полностью загружены из-за растущего количества украинских пленных. Данные об их количестве разнятся, в зависимости от источника: украинская сторона заявляет, что их количество не превышает двух тысяч, по данным российских источников, в настоящее время количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих превысило 10 тысяч. Военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков оценивает количество украинских пленных за все время проведения спецоперации на Украине в 11 тысяч.Небольшая часть взятых в плен боевиков киевского режима была обменяна, а остальные, совершившие военные преступления украинские военнослужащие - либо ожидают суда либо, получив сроки, отправились отбывать наказания в исправительно-трудовые лагеря.Одной из причин роста количества военнопленных Сладков называет путаницу в системе подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Как правило, украинских новобранцев обучают по непонятной ни командирам ни мобилизованным западной системе подготовки, что никак не способствует повышению уровня боевой готовности военнослужащих ВСУ.На основании общения с пленными украинскими солдатами и офицерами военкор называет второй причиной массовой сдачи украинцев в плен циничным отношением офицерского состава ВСУ к своим солдатам и сержантам. Отловленные на улицах украинских городов и насильно отправленные на фронт новобранцы из-за недостатка офицеров зачастую оказываются предоставленные сами себе.Еще одной причиной является глобальное наплевательское отношение украинских командиров к судьбе и жизни новобранцев. Именно новобранцы составляют абсолютное большинство сдающихся в плен украинских военнослужащих.Основным фактором роста количества сдающихся в плен боевиков киевского режима Сладков отмечает значительный рост профессионализма российских военных, действия которых в настоящее время стали порой нестандартными, дерзкими и уверенными в себе, а также гуманное отношение к взятым в плен солдатам и офицерам противника.