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Военкор рассказал о причинах роста количества украинских пленных

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Военкор рассказал о причинах роста количества украинских пленных

Пенитенциарные заведения Донбасса полностью загружены из-за растущего количества украинских пленных. Данные об их количестве разнятся, в зависимости от источника: украинская сторона заявляет, что их количество не превышает двух тысяч, по данным российских источников, в настоящее время количество сдавшихся в плен украинских военнослужащих превысило 10 тысяч. Военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков оценивает количество украинских пленных за все время проведения спецоперации на Украине в 11 тысяч.


Небольшая часть взятых в плен боевиков киевского режима была обменяна, а остальные, совершившие военные преступления украинские военнослужащие - либо ожидают суда либо, получив сроки, отправились отбывать наказания в исправительно-трудовые лагеря.

Одной из причин роста количества военнопленных Сладков называет путаницу в системе подготовки новобранцев к участию в боевых действиях. Как правило, украинских новобранцев обучают по непонятной ни командирам ни мобилизованным западной системе подготовки, что никак не способствует повышению уровня боевой готовности военнослужащих ВСУ.

На основании общения с пленными украинскими солдатами и офицерами военкор называет второй причиной массовой сдачи украинцев в плен циничным отношением офицерского состава ВСУ к своим солдатам и сержантам. Отловленные на улицах украинских городов и насильно отправленные на фронт новобранцы из-за недостатка офицеров зачастую оказываются предоставленные сами себе.

Еще одной причиной является глобальное наплевательское отношение украинских командиров к судьбе и жизни новобранцев. Именно новобранцы составляют абсолютное большинство сдающихся в плен украинских военнослужащих.

Основным фактором роста количества сдающихся в плен боевиков киевского режима Сладков отмечает значительный рост профессионализма российских военных, действия которых в настоящее время стали порой нестандартными, дерзкими и уверенными в себе, а также гуманное отношение к взятым в плен солдатам и офицерам противника.
Использованы фотографии:
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26 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:31
    +5
    Просто им и дальше хочется всем жить, а не на Донбассе в чистом поле гнить!!!
    Солдаты ВСУ...,
    Все те, кто очень хочет жить,
    Вверх поднимайте руки... –
    И «зброю» надобно сложить,
    Сдавайтесь живо ВСУ-ки!!!
    Вы убивали наш Донбасс,
    Аж, восемь долгих лет...
    Теперь же убивают вас –
    Вам оправданья нет!!!
    Всем тем, кто очень хочет жить,
    Сдавайтесь шустро в плен...
    Взамен вам могут предложить
    Лишь только смерть и тлен!!!

    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:37
      +11
      Скакали за ,, каву пИть у ПарЫжУ» и чтобы донецких детей обстреливать.. А их - на мясо- на штурм. Ну надо же..
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:47
      -1
      Просто им и дальше хочется всем жить
      Если действительно ВСУ 1-1,2 миллиона человек, то 10тыс как то не очень много желающих пожить.
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 15:04
        +1
        Цитата: Trapp1st
        Если действительно ВСУ 1-1,2 миллиона человек, то 10тыс как то не очень много желающих пожить.

        Согласен. Число желающих пожить, не сопоставимо с числом тех кто уже пожил, если верить распространённым в сети фото с украинских кладбищ. Количество " жовто-блакитных прапоров" просто зашкаливает. В день рождения бандеры, они меньше флагов несут по Киеву , чем стоит у них на кладбище, под тем же Киевом... Одно конечно плохо. Львовское, да и прочие западенские кладбища, намного хуже бандеровскими флажками украшены...
  2. Белополяк
    Белополяк Сегодня, 12:31
    +6
    Самое главное не называется, нежелание воевать между собой.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 12:39
      +3
      Самое главное не называется, нежелание воевать между собой.

      Непонятно написали.
      Между кем собой?
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 12:46
        +2
        Есть часть пленных что готовы, но кто же им поверит "братушкам"...
      2. роман66
        роман66 Сегодня, 13:57
        -1
        Будённого на него нет, однозначно

        Тттттттттттть
      3. Комментарий был удален.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:43
    +6
    Именно новобранцы составляют абсолютное большинство сдающихся в плен украинских военнослужащих —

    ***


    ***
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:44
    +1
    Армия из рабов ,а иначе не сказать.Вот от сюда всякие спец полки типа Азов ,Торнадо и прочие ............кто то должен гнать народ на амбразуры
  5. Бывший солдат
    Бывший солдат Сегодня, 12:51
    +1
    новобранцы из-за недостатка офицеров зачастую оказываются предоставленные сами себе


    Зачем мы информируем врага об его ошибках? ВО не ДСП.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:53
    +1
    Пенитенциарные заведения Донбасса полностью загружены из-за растущего количества украинских пленных
    Отправлять на строительство запланированных новых железных дорог, кого-то на разборку завалов и др.тяжелые работы в ДНР И ЛНР. Вопрос с разгрузкой тюрем будет решен и пользу принесут.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:53
    +5
    И все-таки, многие, а то и большинство, просто хотят уцелеть, любыми доступными способами...
    Кричалки, лзунки и прочее, у многих вылетают из голов сразу, как только они попадают на передовую и начинают понимать, что для всех командиров/руководителей, они просто мясо, на котором оные зарабатывают бабло, для себя любимых.
  8. 123_123
    123_123 Сегодня, 12:53
    0
    Зачем нам столько пленных. Кормить их, содержать. Все это денег стоит. Денег, которые нужны на собственную армию в том числе. Может к работам на благо страны как-то приспособить их можно хотя бы.
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:12
    -4
    А нам пленные нужны? какой от них экономический эффект?
    1. Pachvara
      Pachvara Сегодня, 13:22
      +5
      Ок. Варианты? Что делать когда сдаются? Сразу убивать прикажете или концлагерей наделаете? Ну так они сдаваться перестанут и будут, ни смотря ни на что, сражаться до последнего. Пленный солдат противника уже не стреляет, а это потенциально жизни наших бойцов. Вот такой эффект.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:31
      +1
      Ну, прям классика!

      "Может я хочу свою тюрьму иметь , почему ты мне запрещаешь, Никита?", (с)
  10. Gomunkul
    Gomunkul Сегодня, 13:16
    +1
    Военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков оценивает количество украинских пленных за все время проведения спецоперации на Украине в 11 тысяч.
    Что то путаница какая то с подсчётом пленных, на разных ресурсах разные данные:
    Военкоры РФ сообщают о массовой сдаче в плен украинских военнослужащих. Сообщается, что уже около 10 тысяч солдат сдались в плен, используя радиоволну 149.200 «Волга», которая работает с середины лета. А общее число военнопленных уже достигло 20−25 тысяч человек.
    Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2023/10/05/soldaty-vsu-sdayutsya-tysyachami-slava-ukraine-v-sostave-rossii
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:42
      +1
      Тут вариантов много.
      Выбирайте подходящие.
      1. Не выдержали суровых условий содержания, моральных мучений, сильно переживали за судьбу Украины.
      2. Были непропорционально обменены.
      3. Раскаялись, под подписку о невыезде интегрировались в новых условиях.
      4. Осуждены за военные преступления.
      5. Сбежали из плена.
      6. Уничтожены своими же украинскими вооруженными сила в местах содержания, как минимум один подтвержденный такой случай имеется.
      7. Количество захваченных в плен преувеличено прессой.
  11. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:28
    -4
    Вон оно как?!..
    Путаница и цинизм.
    Тю...
    А я-то думал, наша армия сильнее стала... Скоро наступать начнёт...
  12. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:02
    +2
    Ощущение, что статья направлена на поиск и обозначение недостатков в работе ВСУк, с целью их немедленного устранения.
    Что вы их тыкаете в недостатки, ведь чем их больше, тем нашим ребятам легче!!!!
    А почему не хотят просто обозначить, что славяне не желают воевать со славянами за идеи фашизма?!
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:11
    +3
    Цитата: Trapp1st
    Просто им и дальше хочется всем жить
    Если действительно ВСУ 1-1,2 миллиона человек, то 10тыс как то не очень много желающих пожить.

    Ну да, ну да, все готовы помереть смертью храбрых, как же!
    Кто-то и хотел бы, да не успел сдаться. А кто под ширевом боевой химии не в состоянии адекватно соображать.
    Очень показательно, как ваши рвущиеся на фронт защищать укрорейх, в большей своей массе почему-то перепутали направление и свалили кто куда. Таких оказалось чуть ли не добрая половина населения окраины. Цирк с вылавливанием оставшихся тоже как-то не даёт повода верить в готовность ваших хлопчиков сложить голову на поле боя.
  14. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:23
    0
    ..."отправились отбывать наказания в исправительно-трудовые лагеря"...
    Авторы, вы вообще о жизни в России хоть что-то знаете? Лагеря были ликвидированы в 50-е годы! А исправителбно-трудовая систем приказала долго жить в 90-е!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 14:45
      0
      А исправителбно-трудовая систем приказала долго жить в 90-е!
      ...ты Андрюха упустил самую малость...в ДНР и ЛНР ИТК в обилии, и огорчу тебя.. и высшая мера наказания как смертная казнь тоже присутствует...ДНР и ЛНР это субъекты РФ но не признанные...по сему УК РФ не предусматривает ограничений в местном законодательстве ровно как и в УК
  15. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 14:39
    0
    Военкор, репортер ВГТРК Александр Сладков оценивает количество украинских пленных за все время проведения спецоперации на Украине в 11 тысяч.
    Напоминает сюжет киноленты "Список Шиндлера"
  16. loga.logan2016
    loga.logan2016 Сегодня, 15:27
    0
    Цитата: bk316
    Самое главное не называется, нежелание воевать между собой.

    Непонятно написали.
    Между кем собой?

    Я так понимаю что имелось ввиду-воевать с братским народом.