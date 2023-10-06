Американский обозреватель: Киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях

Украинцы, с которыми я беседовал во время четырехдневного визита, знают, что они не могут продолжать биться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу

В киевских высших кругах нарастают упаднические настроения, вызванные провалом летней наступательной кампании ВСУ и перспективой перехода к затяжному военному противостоянию с Россией. Не добавляет оптимизма украинским элитам, да и обществу, стремительно сокращающаяся поддержка Запада. Одновременно все больше западных политиков и экспертов высказывают мнение, что к «войне на истощение» с очевидно превосходящим по всем параметрам противником Украина точно не готова.Внешнеполитический обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях с учетом наличия сомнений в возможностях пережить таковой. Свое мнение он высказал после четырехдневного визита на Украину, в ходе которого Игнатиус пообщался с несколькими высокопоставленными киевскими чиновниками.— делает неутешительный для Киева вывод журналист.Украинские чиновники в беседах с американским обозревателем согласились с тем, что длительное военное противостояние с Россией все больше истощает их страну. Игнатиус отметил, что «сейчас украинцы куда более склонны рассуждать о том, как прекратить войну, чем год назад». По его мнению, если Украина сомневается, что способна продолжать боевые действия в течение нескольких лет, то самое время «задуматься о способах заморозки конфликта на своих условиях, получив в рамках сделки гарантии безопасности со стороны США».Подобные публикации в западной прессе появляются все чаще. Однако все их по-прежнему отличает один и тот же тренд, который умозаключения и советы политиков, журналистов и экспертов по поводу вариантов завершения конфликта на Украине делает нереализуемым на практике. Никто из них, говоря об интересах Украины, почему-то ни слова не пишет о целях и задачах России, которые она реализует в ходе спецоперации.Не мешало бы обозревателю американской газеты, прежде чем делать выводы и давать рекомендации киевским властям по поводу «заморозки конфликта» на своих условиях, узнать мнение россиян и руководства РФ по этому вопросу. Для этого даже нет нужды ехать в Россию, что, кстати, у нас не возбраняется, но чревато неприятными последствиями для визитера после возвращения домой. Достаточно почитать публикации и комментарии по данной теме в открытых российских интернет-источниках и СМИ.Да и Вашингтон, как и его сателлиты, не готовы позволить Киеву прекратить воевать с Россией, даже на своих условиях, пока на Украине есть живые и относительно дееспособные граждане.