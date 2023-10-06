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Американский обозреватель: Киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях

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Американский обозреватель: Киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях

В киевских высших кругах нарастают упаднические настроения, вызванные провалом летней наступательной кампании ВСУ и перспективой перехода к затяжному военному противостоянию с Россией. Не добавляет оптимизма украинским элитам, да и обществу, стремительно сокращающаяся поддержка Запада. Одновременно все больше западных политиков и экспертов высказывают мнение, что к «войне на истощение» с очевидно превосходящим по всем параметрам противником Украина точно не готова.


Внешнеполитический обозреватель американской газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях с учетом наличия сомнений в возможностях пережить таковой. Свое мнение он высказал после четырехдневного визита на Украину, в ходе которого Игнатиус пообщался с несколькими высокопоставленными киевскими чиновниками.

Украинцы, с которыми я беседовал во время четырехдневного визита, знают, что они не могут продолжать биться вечно в надежде на, возможно, недостижимую победу

— делает неутешительный для Киева вывод журналист.

Украинские чиновники в беседах с американским обозревателем согласились с тем, что длительное военное противостояние с Россией все больше истощает их страну. Игнатиус отметил, что «сейчас украинцы куда более склонны рассуждать о том, как прекратить войну, чем год назад». По его мнению, если Украина сомневается, что способна продолжать боевые действия в течение нескольких лет, то самое время «задуматься о способах заморозки конфликта на своих условиях, получив в рамках сделки гарантии безопасности со стороны США».

Подобные публикации в западной прессе появляются все чаще. Однако все их по-прежнему отличает один и тот же тренд, который умозаключения и советы политиков, журналистов и экспертов по поводу вариантов завершения конфликта на Украине делает нереализуемым на практике. Никто из них, говоря об интересах Украины, почему-то ни слова не пишет о целях и задачах России, которые она реализует в ходе спецоперации.

Не мешало бы обозревателю американской газеты, прежде чем делать выводы и давать рекомендации киевским властям по поводу «заморозки конфликта» на своих условиях, узнать мнение россиян и руководства РФ по этому вопросу. Для этого даже нет нужды ехать в Россию, что, кстати, у нас не возбраняется, но чревато неприятными последствиями для визитера после возвращения домой. Достаточно почитать публикации и комментарии по данной теме в открытых российских интернет-источниках и СМИ.

Да и Вашингтон, как и его сателлиты, не готовы позволить Киеву прекратить воевать с Россией, даже на своих условиях, пока на Украине есть живые и относительно дееспособные граждане.
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7 комментариев
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  1. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 11:59
    +2
    Условие такое-Всем бандеровцам застрелиться,клоуну сдаться .
    1. кредо
      кредо Сегодня, 12:05
      +1
      Янки, и англосаксы в целом, в своём излюбленном репертуаре - сначала подзуживают кого-либо к войне и попутно подкидывают туда дровишек, сами оставаясь в стороне, а потом если что рекомендуют "сама,сама", но на условиях которые мы скажем.

      При наличии продажной власти и "элиты" на Украине самой Украине предстоит всё время находиться вот в такой раскорячке до тех пор пока либо не развалиться на части либо, что очень сложно представить, пока власть не возьмут в руки трезвомыслящие государственные мужи. Правда на украинском небосклоне такие даже на горизонте не просматриваются. no
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:00
    0
    И этот тоже из разряда советчиков, как полюбить на площади.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:04
    0
    Дэвид Игнатиус считает, что киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях
    А обозреватель не задумался над тем кто же пойдет на "заморозку" да еще при украинских условиях? У украины сегодня выигрышное положение на поле боя или может она вышла к границам 1991 г? Удивляют, а еще больше раздражают эти доморощенные "эксперты" из западных СМИ. Сидел бы тихо, кропал статейки про Трампа, коррупцию семейства Байденов, как счастливо живут трансгендеры, так нет в политику тянет.
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 12:05
    0
    Для попытки "заморозки конфликта" на своих условиях ВСУ должны были уже взять Москву... Впрочем Наполеону когда-то и это не помогло... Он, взяв Москву, очень долго ждал предложения от Александра I и Кутузова об заключении мира на его условиях, но так и не дождался, а чем всё это закончилось европейцы должны прекрасно помнить... Неужели они совсем не помнят свою же историю... Ну так можно им об этом как-то и напомнить...
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:05
    0
    Американский обозреватель: Киевскому руководству пора задуматься о способах «заморозки конфликта» на своих условиях

    Друг Зелибобы ,что ли ? Дорожку на пару раскатили .............
    Совсем другая вселенная у них ,то Зелибоба требует репарации с России проигрывая войну .Вот теперь новая фишка - мир на условиях Украины .С чего вдруг ?
  6. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:08
    0
    На своих условиях? Типа победить не можем, давайте хоть на бумаге себе перемогу засчитан?