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Reuters: Мексика отклонила план США по строительству стены на новом участке границы

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Reuters: Мексика отклонила план США по строительству стены на новом участке границы

В США набирает обороты проблема с постоянным ростом числа нелегальных мигрантов из Мексики. При этом решить ее в обозримом будущем Вашингтону скорее всего не удастся. По крайней мере, дипломатическим путем.


Как сообщает агентство Reuters, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил план американских властей по строительству стены на новом участке границы в округе Старр штата Техас. Обсуждение вопроса происходило во время недавних переговоров мексиканского лидера с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом.

В материале говорится, что еще до вышеупомянутой встречи Лопес Обрадор называл инициативу администрации Белого дома «шагом назад».

При этом свою позицию он не изменил и после беседы с американскими чиновниками.

Мы верим в мосты, а не в стены

- заявил мексиканский лидер во время переговоров.

Стоит отметить, что проблема с нелегальной миграцией и ростом преступности в Штатах действительно стала настоящим вызовом для администрации Байдена. При этом экс-президент США Дональд Трамп не единожды обвинял действующего американского лидера и Демократическую партию за провал миграционной политики и отказ строить стену на границе с Мексикой.
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7 комментариев
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  1. ALARI
    ALARI Сегодня, 11:58
    +2
    Не понятно, а разве США должны спрашивать разрешения у кого то, если стройка идет на своей территории?
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 12:07
      0
      Дело в том , что американцы хотят что бы Мексика оплачивала строительство стены . А мексиканцам это надо ?
  2. Aken
    Aken Сегодня, 11:58
    +1
    Разве стену собирались строить на мексиканской территории?
    Как през смог отклонить план? Его кто-то спрашивал?
    Артём, мысль витала в воздухе.
  3. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:00
    0
    Мы верим в мосты, а не в стены

    - заявил мексиканский лидер во время переговоров.
    А как же Дева Мария и всё такое... А мексиканцы оказываается в мосты верят, странно почему не в ПМП ?! Если что на будущее так-то украинцам с еэсовцами (не путать с эсэсовцами и овцами заблудшими, заплутавшими) мосты с ПМП не говоря про Деву марию не очень-то и помогли, ну мало-ли... crying what laughing
  4. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:03
    +1
    Мне нравится взаимоотношения США и Мексики . Это нам талдычили американцы ,что стена в Берлине - признак тоталитаризма . А на границе Мексики и США стена - признак прав ,свобод и демократии !
    Клоуны дешевые,а еще наши ведутся на этот бред .
    1. ALARI
      ALARI Сегодня, 12:08
      0
      В Берлине стена делила единую страну и единый народ. У них же ситуация немного другая, орды людей со всей Южной Америке ломятся за халявой или пограбить. У нас кстати тоже похожее начинает происходить, не находите параллели?
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:04
    0
    Бумеранг возвращается: мы хотим жить у вас, потому что здесь лучше...
    Чисто американская позиция и мексиканцы это переняли...
    Нужно будет подумать, как можно помочь бедным мексиканцам вернуться на историческую родину...