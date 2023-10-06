Reuters: Мексика отклонила план США по строительству стены на новом участке границы

Мы верим в мосты, а не в стены

В США набирает обороты проблема с постоянным ростом числа нелегальных мигрантов из Мексики. При этом решить ее в обозримом будущем Вашингтону скорее всего не удастся. По крайней мере, дипломатическим путем.Как сообщает агентство Reuters, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил план американских властей по строительству стены на новом участке границы в округе Старр штата Техас. Обсуждение вопроса происходило во время недавних переговоров мексиканского лидера с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром внутренней безопасности Алехандро Майоркасом.В материале говорится, что еще до вышеупомянутой встречи Лопес Обрадор называл инициативу администрации Белого дома «шагом назад».При этом свою позицию он не изменил и после беседы с американскими чиновниками.- заявил мексиканский лидер во время переговоров.Стоит отметить, что проблема с нелегальной миграцией и ростом преступности в Штатах действительно стала настоящим вызовом для администрации Байдена. При этом экс-президент США Дональд Трамп не единожды обвинял действующего американского лидера и Демократическую партию за провал миграционной политики и отказ строить стену на границе с Мексикой.