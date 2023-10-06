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Американское издание объяснило нежелание канцлера Германии передавать ракеты Taurus Украине боязнью эскалации конфликта

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Американское издание объяснило нежелание канцлера Германии передавать ракеты Taurus Украине боязнью эскалации конфликта

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus связан с его опасениями относительно дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет американское издание Politico.


По словам Шольца, решение о поставках ракет может быть принято Берлином только после очень внимательного рассмотрения данного вопроса. Выступая на пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, Шольц отметил, что боевые действия длятся долго и вполне естественно, что вопросы поставок вооружений будут обсуждаться.

Канцлер Германии заявил, что правительство страны всегда должно принимать во внимание требования конституции и просчитывать возможные варианты действий. Например, Берлин должен понять, что не будет риска эскалации конфликта и что Германия не станет его частью. Обеспечение защиты Германии от более глубокого вовлечения в украинский конфликт Шольц назвал своей задачей как главы немецкого правительства.

Американское издание пишет, что Шольц опасается применения Украиной дальнобойных ракет не только против целей на «старой» российской территории, но даже против Крымского моста. К такому же выводу приходит и немецкое издание Bild, анализируя причины сомнений германского правительства в необходимости поставок Украине ракет Taurus.

Зато власти Германии дали «добро» на передачу Киеву еще одного ЗРК Patriot, хотя у самого бундесвера не так много систем противовоздушной обороны данного типа на вооружении. Вероятно, Шольц считает, что сейчас, особенно перед наступлением зимы, Киеву нужнее зенитные ракетные комплексы, чем дальнобойные ракеты.
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4 комментария
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  1. ABC-schütze
    ABC-schütze Сегодня, 11:53
    0
    Этому "американскому изданию" было бы полезно "объяснить" и самому военнопленному американского оккупационного режима с биркой "шольц", простую вещь...

    Существующие международные соглашения о продажах и поставках ракетного вооружения (под которыми "подписались" и дядя Сэм и все его НАТО-табаки) ограничивают помянутую "дальнобойность" продаваемого "поставляемого) за рубеж ракетного вооружения дальностью не более 300 км. Как это есть, к примеру, у "Искандера-Э"... К сожалению, пока, на туже Кубу не поставляемого...

    Так что военнопленному с биркой "шольц" не стоит заморачиваться с душевными терзаниями об "эскалации". Ибо поставлять TAURUS-ы с дальностью поражения боле 300 км. Фатерланду международные соглашения прямо ЗАПРЕЩАЮТ...

    Так что, пусть он, сначала, ОФИЦИАЛЬНО, отзовет "подпись" Фатерланда под этими соглашениями, а уже апосЛЯ, терзается муками об "эскалации"...
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 11:55
    0
    Шольц правильно делает, что боится, что эти ракеты полетят в сторону Крымского моста и российской территории... Киевская власть это временщики и беспредельщики, не связывающие свою дальнейшую судьбу с Украиной... Главная задача сегодня у них втянуть страны НАТО в открытую войну с Россией, а для этого они готовы стрелять Taurus куда угодно лишь бы спровоцировать нашу страну на ответный удар по заводам , производящим эту продукцию в той же Германии... Он хоть и ливерная колбаса, но за свою шкурку опасается... Всё это может очень плохо закончится для всех...
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    0
    Шольц озаботился относительно дальнейшей эскалации конфликта? По моему Европа на перегонки с англосаксами на это уже давно не обращает внимания. Как пример: англо-французские ракеты поставленные Лондоном, которые бьют по российской территории; американские и английские снаряды с сердечником из обедненного урана; американские кассетные снаряды... и это помимо танков, БМП, САУ, систем ПВО; на подходе решение о немецких ракетах и F-16. Шольцу конечно хотелось бы, чтобы сначала Сша поставили свои ракеты.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:57
    0
    Шольц просто идиёт. Доказательства? Прошу.
    "...правительство страны всегда должно принимать во внимание требования конституции......"
    Как передача леопёрдов и прочего вооружения согласуется с требованиями конституции?
    "Обеспечение защиты Германии от более глубокого вовлечения в украинский конфликт Шольц назвал своей задачей как главы немецкого правительства".
    Стоит напомнить, что помощь начиналась в виде 5000 касок, аптечек. Дальше -больше. Это не глубокое вовлечение в конфликт?
    Бриты просто развели олуха на десятки леопёрдов своими 14 танками.
    Матрасники разводят олуха на поставки ракет своим обсуждениями о вероятной поставке ракет большей дальности.
    Откупается от окраины уже Пэтриотами, которые сами же у матрасни покупают за дорого.
    Шольц просто идиёт.