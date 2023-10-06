Американское издание объяснило нежелание канцлера Германии передавать ракеты Taurus Украине боязнью эскалации конфликта

Отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять на Украину дальнобойные ракеты Taurus связан с его опасениями относительно дальнейшей эскалации конфликта. Об этом пишет американское издание Politico.По словам Шольца, решение о поставках ракет может быть принято Берлином только после очень внимательного рассмотрения данного вопроса. Выступая на пресс-конференции на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, Шольц отметил, что боевые действия длятся долго и вполне естественно, что вопросы поставок вооружений будут обсуждаться.Канцлер Германии заявил, что правительство страны всегда должно принимать во внимание требования конституции и просчитывать возможные варианты действий. Например, Берлин должен понять, что не будет риска эскалации конфликта и что Германия не станет его частью. Обеспечение защиты Германии от более глубокого вовлечения в украинский конфликт Шольц назвал своей задачей как главы немецкого правительства.Американское издание пишет, что Шольц опасается применения Украиной дальнобойных ракет не только против целей на «старой» российской территории, но даже против Крымского моста. К такому же выводу приходит и немецкое издание Bild, анализируя причины сомнений германского правительства в необходимости поставок Украине ракет Taurus.Зато власти Германии дали «добро» на передачу Киеву еще одного ЗРК Patriot, хотя у самого бундесвера не так много систем противовоздушной обороны данного типа на вооружении. Вероятно, Шольц считает, что сейчас, особенно перед наступлением зимы, Киеву нужнее зенитные ракетные комплексы, чем дальнобойные ракеты.