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Турция провела воздушную операцию в Сирии, с помощью ударных дронов уничтожив ряд объектов РПК

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Турция провела воздушную операцию в Сирии, с помощью ударных дронов уничтожив ряд объектов РПК

Анкара провела воздушную операцию в Сирии в ходе которой был поражен ряд объектов признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Командование осуществлялось Национальной разведывательной организацией Турции, а сама атака производилась с использованием ударных дронов, сообщает CNN Türk.


Данная операция стала ответом на теракт, произошедший в центре Анкары в прошлое воскресенье, где террорист-смертник подорвал себя у здания МВД. Второй преступник был ликвидирован правоохранителями.

Позднее ответственность за теракт взяла на себя РПК. Сейчас по всей территории Турции проводится антитеррористическая операция «Герои».

Касательно воздушной операции в Сирии, сообщается, что в результате турецких ударов были уничтожены склады с боеприпасами и множество других объектов, контролируемых боевиками РПК.

В сети появились кадры объективного контроля с уничтожением некоторых целей.




Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении истребителем ВВС США одного из турецких беспилотников. Как пояснили в Пентагоне, командование расценило приближение дрона, как угрозу, поэтому пилоту F-16 был отдан приказ на его уничтожение.

В свою очередь, в военном ведомстве США подчеркивают, что нет повода воспринимать данный инцидент, как нацеленную атаку турецкого дрона на американские самолеты.
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6 комментариев
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  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 12:48
    0
    Вот Турция провела испытание ударных дронов. Чтото американские инструктора что активно работали с РПК, не поставляет им петриоты и подобное.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:03
      +3
      Цитата: Mitos
      Вот Турция провела испытание ударных дронов. Чтото американские инструктора что активно работали с РПК, не поставляет им петриоты и подобное.

      Зато янки вчера сбили турецкий дрон и поддерживают РПК оружием и материально.
      Вроде как не приделах, но ясно дают понять Турции, что не дадут ей уничтожить терроризм на своей территории и территории сопредельных стран.
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:37
        0
        Это все говорит о том что даже являясь членом Надо, это не гарантирует, что не будет военных действий, против друг друга.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:48
    +3
    Турки наносят удар по объектам РПК в Сирии, американцы сбивают турецкий ударный беспилотник - "веселуха". И те и другие в Сирии не законно, т.е. по всем нормам оккупанты и обе страны - члены НАТО.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 12:55
      +2
      Цитата: rotmistr60
      И те и другие в Сирии не законно

      Какой закон? Закон за тем кто силен. Эрдогану слова Американцев не авторитет. Они будут делать то что считают нужным и затыкать американцев у них более чем достаточно причин
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:55
    +3
    Может турки так случайно и по военному училищу в Хомсе вдарили на выпуске беспилотником... what
    80 человек погибло,240 ранено.
    Среди них женщины и дети были.
    Трагедия для у сирийцев... мои соболезнования Сирийскому народу выражаю.