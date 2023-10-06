Турция провела воздушную операцию в Сирии, с помощью ударных дронов уничтожив ряд объектов РПК

Анкара провела воздушную операцию в Сирии в ходе которой был поражен ряд объектов признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана. Командование осуществлялось Национальной разведывательной организацией Турции, а сама атака производилась с использованием ударных дронов, сообщает CNN Türk.
Данная операция стала ответом на теракт, произошедший в центре Анкары в прошлое воскресенье, где террорист-смертник подорвал себя у здания МВД. Второй преступник был ликвидирован правоохранителями.
Позднее ответственность за теракт взяла на себя РПК. Сейчас по всей территории Турции проводится антитеррористическая операция «Герои».
Касательно воздушной операции в Сирии, сообщается, что в результате турецких ударов были уничтожены склады с боеприпасами и множество других объектов, контролируемых боевиками РПК.
В сети появились кадры объективного контроля с уничтожением некоторых целей.
Напомним, что ранее сообщалось об уничтожении истребителем ВВС США одного из турецких беспилотников. Как пояснили в Пентагоне, командование расценило приближение дрона, как угрозу, поэтому пилоту F-16 был отдан приказ на его уничтожение.
В свою очередь, в военном ведомстве США подчеркивают, что нет повода воспринимать данный инцидент, как нацеленную атаку турецкого дрона на американские самолеты.