Депутат японского парламента заявил о необходимости нормализации отношений с Россией, раскритиковав премьера Японии

Депутат национального парламента Японии Судзуки Мунео заявил о необходимости вернуться к нормализации отношений с Россией. Он напомнил, что ранее бывший глава японского правительства Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин совместно работали над созданием дружественных отношений между странами. Однако, нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал все, чтобы нивелировать все дипломатические усилия своего предшественника.Депутат раскритиковал действующего премьера.Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Фумио Кисида раскритиковал "силовой подход к смене статус-кво" со стороны российского и китайского руководства.В ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите Кисида заявил, что считает неприемлемым применение военной силы, направленной на изменение в статусе-кво в любой части мира. Кисида также высказался в пользу недопустимости милитаризации и действий по принуждению в районе Южно-Китайского моря, а также продолжения и активизации действий в Восточно-Китайском море.Кроме того, Кисида не преминул в очередной раз обвинить Россию в продолжении вооруженного конфликта на Украине. Глава японского правительства назвал украинский кризис одним из основных препятствий в процессе заключения мирного договора с Россией.При этом Кисида добавил, что вызвавший критику со стороны Китая процесс сброса зараженной радиацией воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" является приемлемым и полностью соответствующим всем международными стандартами.