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Депутат японского парламента заявил о необходимости нормализации отношений с Россией, раскритиковав премьера Японии

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Депутат японского парламента заявил о необходимости нормализации отношений с Россией, раскритиковав премьера Японии

Депутат национального парламента Японии Судзуки Мунео заявил о необходимости вернуться к нормализации отношений с Россией. Он напомнил, что ранее бывший глава японского правительства Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин совместно работали над созданием дружественных отношений между странами. Однако, нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида сделал все, чтобы нивелировать все дипломатические усилия своего предшественника.


Депутат раскритиковал действующего премьера.

Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Фумио Кисида раскритиковал "силовой подход к смене статус-кво" со стороны российского и китайского руководства.

В ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите Кисида заявил, что считает неприемлемым применение военной силы, направленной на изменение в статусе-кво в любой части мира. Кисида также высказался в пользу недопустимости милитаризации и действий по принуждению в районе Южно-Китайского моря, а также продолжения и активизации действий в Восточно-Китайском море.

Кроме того, Кисида не преминул в очередной раз обвинить Россию в продолжении вооруженного конфликта на Украине. Глава японского правительства назвал украинский кризис одним из основных препятствий в процессе заключения мирного договора с Россией.

При этом Кисида добавил, что вызвавший критику со стороны Китая процесс сброса зараженной радиацией воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" является приемлемым и полностью соответствующим всем международными стандартами.
Использованы фотографии:
Wikipedia
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28 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:56
    +8
    И что? Да ничего не будет... страна под контролем большого брата, а там все жёстко в отношении к России.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 13:11
      0
      Цитата: rocket757
      И что? Да ничего не будет... страна под контролем большого брата, а там все жёстко в отношении к России.

      А в российском парламенте найдется депутат, который может раскритиковать президента и призвать к улучшению отношений с Западом? lol
      1. Паллада
        Паллада Сегодня, 13:21
        -1
        Таких смелых нету, оно и понятно жить ему в парламенте месяц. Хотя нет может быть жена покойного Собчака использует свою привилегию.
      2. Silver99
        Silver99 Сегодня, 13:26
        +1
        Да !!! Депутат Нарусова если вы не знаете.
      3. Mitos
        Mitos Сегодня, 13:43
        +3

        А в российском парламенте найдется депутат, который может раскритиковать президента и призвать к улучшению отношений с Западом? 
        А что много было против когда япония воевала? И долго они прожили? Или вы думаете что там все иначе и если вдруг начьнуться военные действия и ктото из депутатов выскажется также им пальчиком погрозят? Или вна украине что станет с депутатом что выскажется о нормолизации отношений с Рссией?! Вот они двойные стандарты.
      4. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: Арон Заави
        А в российском парламенте найдется депутат, который может раскритиковать президента и призвать к улучшению отношений с Западом?

        Да сколько угодно!
        Виктор Иванович Илюхин (к улучшению отношения с Западом не призывал)
        Виктор Иванович Илюхин, ныне покойный...
        Виктор Иванович Илюхин (1 марта 1949 — 19 марта 2011) — советский и российский политический деятель, прокурор, юрист. Депутат Государственной думы России, член фракции Коммунистической партии Российской Федерации. Государственный советник юстиции 2-го класса.
        Получил широкую известность как прокурор, выдвинувший обвинения в государственной измене против трёх президентов подряд — Михаила Горбачёва (в отношении которого возбудил уголовное дело, за что был уволен), Бориса Ельцина и Владимира Путина. Именовался СМИ «охотником за президентами» и «красным прокурором».
      5. свой1970
        свой1970 Сегодня, 14:21
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rocket757
        И что? Да ничего не будет... страна под контролем большого брата, а там все жёстко в отношении к России.

        А в российском парламенте найдется депутат, который может раскритиковать президента lol
        достаточно много было- например Зюганов навскидку....
      6. aakvit
        aakvit Сегодня, 15:12
        0
        А в вашем шалманхаде? Бежать собачками перед полосатыми Ваши кнессеситы оч-чень хорошо умеют! Забывают и про Холокост и про Майданек - только бы лизнуть полосатую ..опу и вякнуть в сторону России! А кто первым Вас признал как государство?!
      7. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 15:23
        0
        Цитата: Арон Заави
        А в российском парламенте найдется депутат, который может раскритиковать президента и призвать к улучшению отношений с Западом?

        Да сколько угодно!!! Практически каждый день в нашей думе критикуют президента, что США что Польши. И здравомыслящие согласны, что не то что надо улучшать, а должны улучшать, отношения с западом- для японцев мы Запад, а депутат национального парламента Японии Судзуки Мунео- здравомыслящий. laughing laughing laughing Просто удивительно, что даже в оккупированной американской военной администрацией, которой фактически принадлежит суверенитет Японии, появляются адекватно мыслящие люди. Вы, кстати, не слышали , когда Государство Израиль, вернёт Сирии оккупированные вами Голанские высоты? Просто вдруг у вас в кнессете появились подобные люди, которые предложили жить в мире с арабами, и вернуть им всё вами захваченное?!! Нет, не появилось таких депутатов? lol
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:18
      +3
      Цитата: rocket757
      И что? Да ничего не будет... страна под контролем большого брата, а там все жёстко в отношении к России.

      Япония как назойливая муха уже всем на свете надоела со своей "нормализацией", в тихую вооружаясь до зубов.
      Пусть пьют очищенную воду из АЭС, вкушают рыбку, выловленную там же рядом, и наслаждаются видами острова Окинава, напичканного военными базами США. hi
      1. ankir13
        ankir13 Сегодня, 13:40
        +2
        Да, и народятся у них двуголовые японцы и восьминогие самураи с ластами и жабрами, а там и до мирного договора, глядишь, созреют, о двух ЛЭД сверкающих головах-то и ластожабрами в корме! Умные будут.. с очищенной то воды, мировые стандарты,однако!!!
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:26
      +2
      Размечтался японец слишком прытко...пришлют ему гонца с мечом для сэппуку.
  2. Комментарий был удален.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:57
    +7
    Походу депутат крышует рыбную отрасль, а тут облом с ловлей у берегов России, у ядреной станции ловить не комильфо, улов звенит и светится.
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:59
    +1
    ***
    Не валяй дурака, Япония,
    Вот те газ, ты ведь мёрзнешь, небось.
    Сахалин и Хоккайдо – два берега:
    Сакэ,водка, минтай и лосось.
    Сакэ, водка, минтай и лосось...


    ***
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:14
      0
      Есть другой вариант:
      Не валяй дурака, Япония,
      Вот те газ, ты ведь мёрзнешь, небось.
      Сахалин и Хоккайдо – два острова:
      Бабы, водка, минтай и лосось.
      Гейши, водка, минтай и лосось...
      good drinks
      1. Гиперион
        Гиперион Сегодня, 14:46
        0
        Цитата: ROSS 42
        Есть другой вариант

        Технологии все в Америке,
        А в Китае полно производств
        Автопром весь в Германии,
        А у нас - баня, водка, робот Фёдор и лосось. (с)
  5. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 13:00
    +3
    "Раскритиковал" согласовав эту "критику" с вышестоящим начальством...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:00
    +1
    Я смотрю все на западе смотрели вчерашнее выступление Путина ВВ.Вчера Путин ВВ признался ,что он плотник 4 разряда и готов порубить окно для взаимоотношений с Японией.Вот что что,а плотники у нас не перевелись.То Пётр 1 окно в Европу рубил,то теперь Путин в Японию собрался.Может у Путина топор отобрать на время,как бы и без Японии обойдёмся. wassatВсё японское делается в КНР.А рыбы нам самим не хватает.И не по теме ,чем отличается Краб стригун от камчатского краба?В Японию я их продавать не буду- могу только черноморского.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:24
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Вчера Путин ВВ признался ,что он плотник 4 разряда

      Пусть сначала этот плотник хоть табуретку покажет, своими руками сделанную.
  7. PASus
    PASus Сегодня, 13:02
    +1
    Япошки, Алиеву расскажите про недопустимость, бла бла бла....
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:05
    +1
    Депутат раскритиковал действующего премьера.
    Но вспомнив про Курилы пожалел о сказанном. Вот в этом проблема японских политиков помимо желания услужить Сша в их интересах.
  9. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 13:09
    0
    В ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите Кисида заявил, что считает неприемлемым применение военной силы, направленной на изменение в статусе-кво в любой части мира. Кисида также высказался в пользу недопустимости милитаризации и действий по принуждению в районе Южно-Китайского моря, а также продолжения и активизации действий в Восточно-Китайском море.
    Фумио Кисида слишком "умён" чтобы не делать себе сэппуку... request
  10. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 13:10
    0
    Ну вот и денежки уже начинают считать
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:18
    +2
    Ловил рыбу на удочку в Северном море для кошки у берегов Англии, поймал 5 штук трески ,вся поражённая ,под шкурой желеобразная кровавая язва,всю выкинул.10 летиями Северное море ,было свалкой Европы.Кошка не пострадала,пришлось делать бартер с шефповаром,скумбриёвые рулеты на вырезку из свинины.Японцев ,надеюсь это ждёт.Ну не ела кошка ни скумбрию,ни селёдку что нам англицкие рыбаки привозили на переработку.
  12. zenion
    zenion Сегодня, 13:28
    0
    Так это анекдот, что в Японии взятки не берут?
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:53
      0
      Анекдот, что в "саду" вообще денег не берут. Эти твари берут у хозяина, а вот у хозяев это самое называется лобби. Коррупция хлеще, чем у азиатов и раза в 100 чем ту украинцев.
  13. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:49
    0
    Не-не-не. Не надо! Хрен вам самураи на палочке. Продолжайте как продолжали. sad
  14. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:27
    -1
    Авторы! Учите русский язык! Статус-кво НЕ СКЛОНЯЕТСЯ! Позор!