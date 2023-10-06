"СКР возбудил дела о наемничестве в отношении 204 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ"

Сколько бы не длилась наша СВО на Украине, рано или поздно она завершится. Все поставленные перед российскими военными цели будут выполнены. При этом немаловажно, чтобы противник понес заслуженное наказание за вопиющие преступления, совершенные им в ходе данного конфликта.
Все мы помним жуткие кадры, в которых украинские боевики расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих. Также нередко озвучивались данные об издевательстве над военнопленными, а также ряде других преступлений, совершенных ВСУ и иностранными наемниками.
Стоит отметить, что все без исключения эпизоды тщательно фиксируются и расследуются СК РФ. Более того, в ведомстве уже начали возбуждать уголовные дела и выдвигать обвинения по факту преступлений, совершенных украинскими боевиками и иностранными наемниками.
К слову о последних, как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей СКР, следователи заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о наемничестве 204 иностранцев.
В общей сложности дела возбуждены против более, чем 400 «солдат удачи» из-за рубежа. Среди них граждане Грузии, ФРГ, Великобритании и прочих государств, воюющие против ВС РФ на стороне ВСУ.