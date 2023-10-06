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СКР возбудил дела о наемничестве в отношении 204 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ

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СКР возбудил дела о наемничестве в отношении 204 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ

Сколько бы не длилась наша СВО на Украине, рано или поздно она завершится. Все поставленные перед российскими военными цели будут выполнены. При этом немаловажно, чтобы противник понес заслуженное наказание за вопиющие преступления, совершенные им в ходе данного конфликта.


Все мы помним жуткие кадры, в которых украинские боевики расстреливают сдавшихся в плен российских военнослужащих. Также нередко озвучивались данные об издевательстве над военнопленными, а также ряде других преступлений, совершенных ВСУ и иностранными наемниками.

Стоит отметить, что все без исключения эпизоды тщательно фиксируются и расследуются СК РФ. Более того, в ведомстве уже начали возбуждать уголовные дела и выдвигать обвинения по факту преступлений, совершенных украинскими боевиками и иностранными наемниками.

К слову о последних, как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителей СКР, следователи заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о наемничестве 204 иностранцев.

В общей сложности дела возбуждены против более, чем 400 «солдат удачи» из-за рубежа. Среди них граждане Грузии, ФРГ, Великобритании и прочих государств, воюющие против ВС РФ на стороне ВСУ.
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10 комментариев
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  1. Labrador
    Labrador Сегодня, 14:03
    0
    следователи заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о наемничестве 204 иностранцев.


    Вполне разумно: в случае чего сопротивление аресту и ты уже на небесах.
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 14:11
      0
      Вполне разумно: в случае чего сопротивление аресту и ты уже на небесах.

      Приехали на Донбасс, чтобы пострелять как в тире... Ну так в чем дело... Отправлять пленных наёмников на базы обучения наших контрактников... Двигающиеся живые мишени... Всё как в тире... Они же об этом мечтали... Автомат с холостыми патронами этим наёмникам в руки и пусть отстреливаются до последнего...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:25
        +2
        Для этого необходимо их захватить.Проще всего закопать в бою,не нагружая следствие.Но это уже совсем другая история.Как говаривал Каневский(майор Томин из советского сериала)
        1. anzar
          anzar Сегодня, 14:31
          +2
          Проще всего закопать в бою,не нагружая следствие

          Они не нагружают следствие. Ето следствие чудит чем бы "нагрузится", не хлопотным и без риска задеть кого то из "уважаемых"))
          1. андрей юрьевич
            андрей юрьевич Сегодня, 14:48
            +1
            никому наш СКР не впился..валить их надо ,и при возможности -показывать жмуров,с доками.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:04
      +1
      следователи заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о наемничестве 204 иностранцев.

      Да их уничтожать надо на поле боя! А не возбуждаться...
      Чем бы дитя не тешилось...
      Раз возбудились, значит знают их поименно. А поэтому их просто надо вычислять на ЛБС и.... снайперу работа!
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 14:07
    0
    "СКР возбудил дела о наемничестве в отношении 204 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ"
    Надеюсь, посмертно?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:22
    0
    Цитата: Lev_Russia
    Вполне разумно: в случае чего сопротивление аресту и ты уже на небесах.

    Приехали на Донбасс, чтобы пострелять как в тире... Ну так в чем дело... Отправлять пленных наёмников на базы обучения наших контрактников... Двигающиеся живые мишени... Всё как в тире... Они же об этом мечтали... Автомат с холостыми патронами этим наёмникам в руки и пусть отстреливаются до последнего...

    Хотите использовать их, как "Кукол"?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:30
    +1
    У нас более 10 000 военнопленных: пора их отправить по стройкам: Камчатка, Колыма, Новая Земля их ждут.
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:05
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      У нас более 10 000 военнопленных: пора их отправить по стройкам: Камчатка, Колыма, Новая Земля их ждут.

      А что они будут делать на Новой Земле? laughing