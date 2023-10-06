Власти Швеции назвали членство в НАТО условием поставок Украине самолетов

Шведские власти назвали членство страны в НАТО обязательным условием передачи украинской армии боевых самолетов. При этом заявка Стокгольма на вступление в альянс до сих пор не одобрена правительствами Турции и Венгрии.Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Швеции Пола Юнсона, шведское правительство поручило руководству вооруженных сил страны после проведения тщательного анализа подготовить отчет о необходимых для передачи украинской армии истребителей JAS Gripen условиях, одним из которых называется обязательное членство страны в НАТО. Кроме того, в отчете также отражено возможное влияние этого шага на обороноспособность и военный бюджет самой Швециию. Ранее о своих планах заполучить для украинской армии шведские истребители JAS Gripen заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский.За время после начала российской спецоперации на Украине шведские власти уже выделили украинской армии 14 пакетов военной поддержки. В последний пакет вошли запчасти и боеприпасы на сумму 2,2 миллиарда шведских крон (около 189 миллионов евро).Правительство Швеции подало заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года одновременно с Финляндией, однако заявка Стокгольма до сих пор не получила необходимого для вступления в альянс окончательного одобрения от парламентов Венгрии и Турции, власти которой увязывают ратификацию заявки Швеции с выполнением обязательств, связанных с борьбой с терроризмом, а также пресечения проведения акций с сожжением священной книги мусульман Корана.