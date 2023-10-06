Военное обозрение
Войти Регистрация

Власти Швеции назвали членство в НАТО условием поставок Украине самолетов

10
Власти Швеции назвали членство в НАТО условием поставок Украине самолетов

Шведские власти назвали членство страны в НАТО обязательным условием передачи украинской армии боевых самолетов. При этом заявка Стокгольма на вступление в альянс до сих пор не одобрена правительствами Турции и Венгрии.


Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Швеции Пола Юнсона, шведское правительство поручило руководству вооруженных сил страны после проведения тщательного анализа подготовить отчет о необходимых для передачи украинской армии истребителей JAS Gripen условиях, одним из которых называется обязательное членство страны в НАТО. Кроме того, в отчете также отражено возможное влияние этого шага на обороноспособность и военный бюджет самой Швециию. Ранее о своих планах заполучить для украинской армии шведские истребители JAS Gripen заявлял глава киевского режима Владимир Зеленский.

За время после начала российской спецоперации на Украине шведские власти уже выделили украинской армии 14 пакетов военной поддержки. В последний пакет вошли запчасти и боеприпасы на сумму 2,2 миллиарда шведских крон (около 189 миллионов евро).

Правительство Швеции подало заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года одновременно с Финляндией, однако заявка Стокгольма до сих пор не получила необходимого для вступления в альянс окончательного одобрения от парламентов Венгрии и Турции, власти которой увязывают ратификацию заявки Швеции с выполнением обязательств, связанных с борьбой с терроризмом, а также пресечения проведения акций с сожжением священной книги мусульман Корана.
Использованы фотографии:
Wikipedia
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. parabyd
    parabyd Сегодня, 14:38
    +1
    По этому случаю шведская государственная типография выпустила очередной тираж Корана с чиркашом на корешке
  2. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 14:40
    0
    Выкрутились. Так то конечно, все наличные самолёты отдадим ..., как только в НАТО вступите.
  3. lukash66
    lukash66 Сегодня, 14:41
    +1
    Вот же ж зрадушка, т. е. никогда. Им самим бы для начала туда вступить.
  4. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 14:43
    +1
    Решимости и крепости духа руководству Венгрии и Турции. Чем дольше укропы не получат Грипены, тем спокойней будет нашим силам ПВО, тем целее будут бойцы и жители освобожденных от нацистов территорий.
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:43
    0
    Шведы собрались передавать самолеты Украине после приема в НАТО ... кого?
    Шведов, украинцев, обоих вместе? laughing
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:44
    +1
    А баба яга против ( Эрдоган)! wassat Коран по прежнему палят в Швеции.И так хохмочка для ботов с Украины и их поддерживающих.Встреча произошла на борту корабля береговой охраныНорвегии[center]Справа начальник оперативного штаба ВС Норвегии генерал лейтенант Ингве Одло,слева начальник Севразападного пограничного контроля ФСБ России генерал лейтенант Станислав Маслов.Лёд трогает господа присяжные заседатели. good
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:49
    0
    Что у него в голове? Какая между этими событиями связь?
  8. Обычный
    Обычный Сегодня, 14:50
    +1


    Обучение чубатого пилота на фу 16......................
  9. Earl
    Earl Сегодня, 14:52
    +1
    После вступления в НАТО они даже Карлсона в Киев командируют.
  10. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:22
    +1
    Зеленский ездит по Европе и США и клянчит деньги на войну, а его жена Елена во время поездки Зели в ООН, зашла в ювелирный бутик в Нью-Йорке и оставила в нём 1,1 млн. долларов. Зеле надо было у жены деньги просить.