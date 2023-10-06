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Норвежский эксперт считает, что президент России в ходе вчерашнего выступления призвал мир открыть глаза на гегемонию США

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Норвежский эксперт считает, что президент России в ходе вчерашнего выступления призвал мир открыть глаза на гегемонию США

В ходе своего вчерашнего выступления на «Валдае», президент России Владимир Путин поднял ряд важных для современной геополитики тем, включая будущее мироустройство.


Российский лидер выразил уверенность, что человечество движется к синергии, а не к блоковому разделению. Более того, в будущем мире решения будут приниматься коллективно, исходя из справедливого отношения ко всем странам.

В то же время, со слов Владимира Путина, на Западе не признают компромиссов и продолжают навязывать свои интересы любой ценой.

Посмотрим, что из этого получится

- заявил российский лидер.

Своим мнением по поводу того, какой посыл был направлен миру президентом РФ, с журналистами «РГ» поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.

Как выразился эксперт, в ходе своего выступления Владимир Путин предложил всем признать цивилизационное многообразие мира, а это именно то, что позволит избавиться от «вашингтонского универсализма». По сути, российский лидер призвал мир открыть глаза на гегемонию США.

Собственно говоря, именно об этом свидетельствует одна из фраз президента РФ.

Протрите глаза, пора избавиться от мышления эпохи колониального владычества

- заявил Владимир Путин.
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11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 15:37
    +3
    Норвежский эксперт считает, что президент России в ходе вчерашнего выступления призвал мир открыть глаза на гегемонию США

    ***
    — Он ещё 10 февраля 2007 года в Мюнхене об этом говорил ...
    ***
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:43
      +1
      И мир его послушал... yes Кстати,тогда после Мюнхена на Западе началась сильная антироссийская движуха.И была "проба пера"в Южной Осетии
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:46
      -1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Он ещё 10 февраля 2007 года в Мюнхене об этом говорил ...

      Опять опередили, с языка сняли.
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Он ещё 10 февраля 2007 года в Мюнхене об этом говорил ...

      Он там много чего говорил...После этого прошло 16 лет, а мир только последние полтора года стал осознавать, что с ними - каждым в отдельности никто так разговаривать, как с Россией не будет. Ирак, Ливия тому пример.
      Вероятно, более тесные контакты с мировыми лидерами пошли бы на пользу России, только существующий спекулятивно-либеральный строй в стране не способствует ни развитию экономики России, ни внутреннему ценообразованию, ни решению демографического вопроса...Простите, но тридцать лет топтаться на месте и разворовывать богатейшую страну без ведома властей невозможно.
      Что касается Норвегии, не верю я им после взрывов на СП... Ни им, ни Финляндии, ни Германии...По любому кто-то уже нашёл и определил государственную принадлежность диверсанта.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:38
    +1
    Мир движется к ядерному катаклизму,а не к какомуто гармоничному устройству.Какая может быть гармония в нынешней модели общественно-политической?Это капитализм,со всем звериным проявлением
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:52
      -3
      Цитата: dmi.pris1
      Какая может быть гармония в нынешней модели общественно-политической?Это капитализм,со всем звериным проявлением

      Социализм рухнул только потому, что в СССР была закостеневшая прогнившая система управления без обратной связи. Учите ТАР/ТАУ. С развитием компьтеризации, "искусственного интеллекта" роль государства в экономике будет расти, вся экономика станет единым организмом и капитализм постепенно станет превращаться в неосоциализм.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:02
        +3
        laughing Вы мне предлагаете открыть учебник Солодовникова.Теория автоматического управления?Коего я учил сорок лет назад?Кстати неплохой курс,правда нелинейную часть ни фига не понял.. yes Я закончил по кафедре "Автоматики"И какая может быть "обратная связь"с теми,кто живет на другой планете?
        1. Моторист
          Моторист Сегодня, 17:35
          0
          Цитата: dmi.pris1
          И какая может быть "обратная связь"с теми,кто живет на другой планете?

          Есть жесткая (ЖОС) и гибкая (ИОС - изодромная в случае РЧВ). Есть еще дифференциальная составляющая уравнения, но это выше моего понимания. ЖОС всегда даёт неравномерность после прихода к новому установившемуся режиму. Это даже иногда полезно, например - в случае работы дизель-генераторов в параллель. ИОС сглаживает переходной процесс, уменьшая или исключая заброс регулируемой величины.

          Чтобы работало с другой планетой, коэффициент усиления ЖОС надо побольше. Но и не переборщить с забросом, чтобы защита не сработала.

          Основы автоматики была одной из моих любимых дисциплин. yes
        2. Shumi2010
          Shumi2010 Сегодня, 18:28
          0
          Лучше взять двухтомник по ТАУ Попова - там попроще написано:)
      2. Mishka78
        Mishka78 Сегодня, 16:54
        +2
        Цитата: Румaтa
        Социализм рухнул только потому, что в СССР была закостеневшая прогнившая система управления без обратной связи.

        Не только, разумеется, но как одна из причин (далеко не главная, кстати).
        А теперь внимание, вопрос. А современные вожди нации и прочие депутаты имеют связь с людьми? Если да, то подскажите, какую?
        Чаяниями народа проведена пенсионная реформа? Чаяниями народа проводилось ковидобесие? Народ просил повышать налоги и ЖКХ? Люди страстно просили начать войну на Украине? Петиция за отправку Чубайса в Израиль собрала миллионы голосов? Мы все дружно, в едином порыве просили поменять Конституцию под несменяемого вождя нации?
        Если губера ненавидят в регионе, а его переназначают на новый срок, это потому что связь обратная работает? Концерн "Калашников" приватизирован потому что граждане страны об этом попросили?
        И таких вопросов у людей очень много... Вот только плевать хотели власти на эти вопросы. Не холопам у бояр спрашивать.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:56
    +2
    Судя по времени пресс-конференций и публичных выступлений ВВП и чумадеда, наш красавчик. Может на западе каждый перл бидона и обсасывают, только там об одном и том же, а вот каждое выступлении ВВП раскладывают по фразам, буквам. Тот по перфокартам отвечает на заготовленные вопросы, а здесь живой диалог.