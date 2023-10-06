Норвежский эксперт считает, что президент России в ходе вчерашнего выступления призвал мир открыть глаза на гегемонию США

В ходе своего вчерашнего выступления на «Валдае», президент России Владимир Путин поднял ряд важных для современной геополитики тем, включая будущее мироустройство.
Российский лидер выразил уверенность, что человечество движется к синергии, а не к блоковому разделению. Более того, в будущем мире решения будут приниматься коллективно, исходя из справедливого отношения ко всем странам.
В то же время, со слов Владимира Путина, на Западе не признают компромиссов и продолжают навязывать свои интересы любой ценой.
Посмотрим, что из этого получится
- заявил российский лидер.
Своим мнением по поводу того, какой посыл был направлен миру президентом РФ, с журналистами «РГ» поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.
Как выразился эксперт, в ходе своего выступления Владимир Путин предложил всем признать цивилизационное многообразие мира, а это именно то, что позволит избавиться от «вашингтонского универсализма». По сути, российский лидер призвал мир открыть глаза на гегемонию США.
Собственно говоря, именно об этом свидетельствует одна из фраз президента РФ.
Протрите глаза, пора избавиться от мышления эпохи колониального владычества
- заявил Владимир Путин.